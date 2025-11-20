Пеевски попитан дали ще се откаже от охраната си: Първо питайте чичо Румен какво прави с кортежа на НСО

Председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че „напълно подкрепя“ предложението коледните добавки на пенсионерите да бъдат 120 лева, съобщават от novini.bg.
На последвал въпрос от медиите дали е готов да се откаже от охраната си, за да има пари за пенсионерите, Пеевски призова журналистите първо да попитат „чичо Румен“ (президента Румен Радев) какво прави с кортежа на НСО.
След това той изрази своите благодарности към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и към транспортния министър за подкрепата им по закриването на правителствения авиоотряд. По думите му по този начин парите ще отидат за „хеликоптери за гасене“.
По темата с референдума за еврото Пеевски каза, че „чичо Румен“ няма юридически екипи и го посъветва първо да прочете какво е решението на Конституционния съд по въпроса, тъй като не го е разбрал.
„Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари“, завърши лидерът на ДПС-Ново начало.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #7
12:14 20.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛОООО ШИШО
Коментиран от #74
12:16 20.11.2025
4 GruhGRUHгРУХГРУХ
12:16 20.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зевс
Коментиран от #182
12:18 20.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хасковски каунь
12:19 20.11.2025
11 ЕЙ ВЕЛИНГРАДСКИ ТАРИКАТ
Коментиран от #47
12:19 20.11.2025
12 Ту-туу!
12:20 20.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
Коментиран от #19, #28
12:20 20.11.2025
15 Бендида
Сега да им даде по една кучешка бисквитка .... домашни любимци.:))
12:20 20.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДАНЧО МЕНТАТА
12:21 20.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
А РЕДОВИЯТ депутат Пеевски няма такива права!
12:22 20.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Фори
Коментиран от #27, #67, #116, #118
12:22 20.11.2025
23 Фотографът
12:23 20.11.2025
24 !!!
Коментиран от #99, #162
12:24 20.11.2025
25 Шиши
12:25 20.11.2025
26 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
Коментиран от #44, #141
12:25 20.11.2025
27 ЕЖК
До коментар #22 от "Фори":Ти от къде знаеш?
Коментиран от #105
12:25 20.11.2025
28 имате избор
До коментар #14 от "Гост":Гласувайте за чичо Румен!
12:25 20.11.2025
29 БАЙ РУМЕН
12:25 20.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 име
12:26 20.11.2025
32 тоз пък
12:27 20.11.2025
33 ШИШИ
12:28 20.11.2025
34 Нямате право!
Коментиран от #41, #61
12:28 20.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Павел пенев
12:30 20.11.2025
37 Начо
12:30 20.11.2025
38 мечо
12:31 20.11.2025
39 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ХЕМ СИ И МНОГО П,, Р,, О,, С,, Т...
НИЕ НЯМАМЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ТИ ПЛАЩАМЕ ОХРАНАТА....
ВЕДНАГА СЕ МАХАЙ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
12:32 20.11.2025
40 Григор
12:33 20.11.2025
41 Павел пенев
До коментар #34 от "Нямате право!":Имат право да трият. Тези гадове - модератори от това се прехранват.
12:33 20.11.2025
42 Горямото Д е вдигнал мерника на Радев
Кой каквот си направи друг не може да му направи, така и Радев.
Изброявам, Пеевски, Борисов, Петков, Василев!
Коментиран от #180
12:34 20.11.2025
43 Истината
12:34 20.11.2025
44 тЕДИ
До коментар #26 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":Като топ лапач на държавна пара. Хазната няма лимит
12:36 20.11.2025
45 чичо Румен
12:37 20.11.2025
46 кратун
12:37 20.11.2025
47 Така е!
До коментар #11 от "ЕЙ ВЕЛИНГРАДСКИ ТАРИКАТ":Сребърния куршум е отлят.
12:37 20.11.2025
48 коледните добавки на пенсионерите
12:38 20.11.2025
49 нннн
Абе, защо махнаха Народна от НРБ?
Коментиран от #150
12:38 20.11.2025
50 ТИГО
Коментиран от #59, #83
12:38 20.11.2025
51 Дебелуту Д
И твоя ден ще дойде свиня
12:39 20.11.2025
52 Нещо не
Коментиран от #55
12:39 20.11.2025
53 шопа
12:39 20.11.2025
54 Прасето
12:40 20.11.2025
55 Гошо
До коментар #52 от "Нещо не":Не му се остава, да не полегне някъде
12:40 20.11.2025
56 "Първо питайте"
12:41 20.11.2025
57 бай Митко
Генерала от ВВС Румен Радев е най достойният български президент! Човек с чест и достойнство! Респект генерале!
12:41 20.11.2025
58 Сатана Z
12:43 20.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Охраната на Президента,
Опасността Румен Радев да бъде убит на скалата от 1 до 10 е 9.8
12:43 20.11.2025
61 Да беше само
До коментар #34 от "Нямате право!":...триенето...ме ме и блокират...
12:43 20.11.2025
62 Айзомби
Коментиран от #88
12:44 20.11.2025
63 Нагла зурла
12:45 20.11.2025
64 Истината
12:46 20.11.2025
65 Парите за „хеликоптери за гасене“
12:46 20.11.2025
66 Хохо Бохо
Коментиран от #169
12:46 20.11.2025
67 Мемо
До коментар #22 от "Фори":Президента по закон има право на охрана от НСО, а Делянчо като е обикновен депутат, от къде на къде ползва охрана от НСО?
12:47 20.11.2025
68 От Варна
Коментиран от #72
12:48 20.11.2025
69 Като са му блокирани
Коментиран от #89
12:48 20.11.2025
70 Чичо ти Румен
12:50 20.11.2025
71 Мнение
Шишко НЯМА ПРАВО НА ЛИМУЗИНИ, ОХРАНИ И КОРТЕЖ!
12:51 20.11.2025
72 Истината
До коментар #68 от "От Варна":По статистика тоя дебелак за всичките години в парламента му се връзват по минута и половина на година да е говорил от трибуната на народното събрание.
12:51 20.11.2025
73 Време е
Коментиран от #92
12:51 20.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ТИМ и Шиши
12:52 20.11.2025
76 Парадокс БГ
А Пеевски е НИКОЙ!
12:52 20.11.2025
77 "демократ"
12:54 20.11.2025
78 Шиши е много умен
12:54 20.11.2025
79 Харесваш или
12:55 20.11.2025
80 питанката
Коментиран от #85
12:56 20.11.2025
81 Това ли му са аргументите ?
12:56 20.11.2025
82 Зеления чорап
Да не се родил в лимузина?
Коментиран от #168
12:57 20.11.2025
83 трият здраво
До коментар #50 от "ТИГО":Шубето е голям страх!!!
12:59 20.11.2025
84 А нещо за бате Илия Павлов
12:59 20.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 БОЧКО
12:59 20.11.2025
87 Шиши е
13:00 20.11.2025
88 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #62 от "Айзомби":КАК ИСКАШ ДА ОТГОВАРЯ
КАТО Е ТОЛКОВА П,, Р,, О,, С,, Т , ОГРАНИЧЕН , ЕЛЕМЕНТАРЕН И ЗНАЕ ТОЧНО 10 ДУМИ.
13:01 20.11.2025
89 Това е интересен въпрос
До коментар #69 от "Като са му блокирани":Без дебитни и кредитни карти по Магнитски как живее този човек ? От подаяния ли ? Посолството на САЩ пита !
13:01 20.11.2025
90 градинар
13:02 20.11.2025
91 Коко
13:03 20.11.2025
92 В маалъта от дет се е пръкнал
До коментар #73 от "Време е":свинско не ядат - от Пашови ли е или Аврамово .
13:03 20.11.2025
93 А бе
13:05 20.11.2025
94 Ако тоя шишавият
13:07 20.11.2025
95 Кво правим
13:09 20.11.2025
96 Селянин
13:10 20.11.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 АСП
Коментиран от #147
13:14 20.11.2025
99 Пошлост и чалга
До коментар #24 от "!!!":Подкрепям, но добавям и чалгарите към двамата!
13:14 20.11.2025
100 виктория
13:15 20.11.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 ШЕФА
13:16 20.11.2025
103 БСТ
13:16 20.11.2025
104 Някой
А иначе, слизай от колите на НСО. Ти си про.ст депутат.Не ти се полага охрана. Или те е страх, че Коледа идва?
13:16 20.11.2025
105 Резидентство
До коментар #27 от "ЕЖК":Ми то му личи от Космоса, какво има да знае?!
13:16 20.11.2025
106 Варна
13:17 20.11.2025
107 Баба ти
13:18 20.11.2025
108 Пеевски
Радев е Президент и охрана му се полага по всички международни правила и протоколи.
Ти си един обикновен престъпник!
13:18 20.11.2025
109 Няма ли кой
13:18 20.11.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 1357
13:19 20.11.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Няма ли кой
13:19 20.11.2025
114 Град Симитли
13:19 20.11.2025
115 Попето
Коментиран от #167
13:20 20.11.2025
116 Тоя па!
До коментар #22 от "Фори":Абе, пич, що не се прегледаш при специалист?
13:20 20.11.2025
117 Анонимен
13:22 20.11.2025
118 Петър
До коментар #22 от "Фори":Ако искаме да имаме държавност,охраната на президент,мин.-пред. и председател на събранието трябва да имат охрана и да се придвижват със служебни коли Които и да са тези личности! Тези,които отричат този факт не не харесват родината си и не милеят за нея. От тук до майцепродавството е една крачка.А Вие някои си плямпайте.... и се радвайте на Шиши!
13:22 20.11.2025
119 Култура..
13:23 20.11.2025
120 Страшна работа братче
Коментиран от #142
13:24 20.11.2025
121 АМАH OT ИДИOTИ
ИДВА КОЛЕДA И НЯКОЙ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРКА. ПРИЛИКАТА Е ОЧЕВАДНА. 😝
13:25 20.11.2025
122 Закс
13:25 20.11.2025
123 до 113 - и
13:26 20.11.2025
124 ЕДГАР КЕЙСИ
13:27 20.11.2025
125 Ха-ха
Коментиран от #134
13:32 20.11.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 явер
13:34 20.11.2025
128 Хаха
Въобще няма какво да коментирам правната брутална неграмотност на това 🐷-расе, но няма ли някакъв Етичен кодекс за тези депутати!? "Чичо" ще вика на макЯ си тая лой, но на президента е недопустимо, особено за депутат....
13:35 20.11.2025
129 Абе тоя боклук откъде накъде ще
13:35 20.11.2025
130 Страхлив народ
13:37 20.11.2025
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Анализатор
Така че няма какво да питаме Румен, а просто свинята в кланницата..., за края на Коледните пости...
Коментиран от #152
13:37 20.11.2025
133 Чичак
13:38 20.11.2025
134 Защото
До коментар #125 от "Ха-ха":Се страхува от президента. Направо е в паника
13:38 20.11.2025
135 питанката
13:39 20.11.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 ДАСКАЛ ГЕНЧО
13:39 20.11.2025
138 жоро
ТОВА Е ГНУСНА ПОДИГРАВКА с авиацията и в изказването му няма нищо случайно!
Жалък контейнер за компостиране на храна!
13:40 20.11.2025
139 !!!
Коментиран от #148
13:43 20.11.2025
140 фицата
13:45 20.11.2025
141 Нали
До коментар #26 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":Нали седна на стола на доги сега Ахмед няма той има...
13:46 20.11.2025
142 димитри!
До коментар #120 от "Страшна работа братче":Като питате президента за Боташ ,какво е казал по въпроса.Що не си гледате в празната паничка????Мутрафонова ще ви награди ли?
13:51 20.11.2025
143 1111
Коментиран от #184
13:52 20.11.2025
144 Емигрант
13:57 20.11.2025
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Гуци
13:57 20.11.2025
147 Що само някои
До коментар #98 от "АСП":Нека да са всичките
14:03 20.11.2025
148 Скоро
До коментар #139 от "!!!":И охраната няма да го спаси
14:05 20.11.2025
149 Иван
14:06 20.11.2025
150 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #49 от "нннн":ЗАЩОТО "НАРОД" ЗНАЧИ "ПУБЛИКА" ....................... ИЛИ "НАРОД НА НАРОДА БЪЛГАРИЯ" ....................... БЕZCMИСЛЕНА (ДВА ПЪТИ) УПОТРЕБЕНА , ДУМАТА "НАРОД" ...................... ФАКТ !
14:07 20.11.2025
151 КУКУР-ЯК
Коледа наближава!
Коментиран от #155
14:08 20.11.2025
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 гошо
14:27 20.11.2025
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Шишкото се прави на умен
14:27 20.11.2025
157 ЕЕЕ
14:30 20.11.2025
158 Само да добавя
14:32 20.11.2025
159 Емигрант
14:35 20.11.2025
160 Чичо Румен
14:37 20.11.2025
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Съгласен със всичко
До коментар #24 от "!!!":Ама истинската промяна трябва да дойде от нас ,а не да спим
14:41 20.11.2025
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Велин
14:50 20.11.2025
166 АНОНИМЕН
15:03 20.11.2025
167 Стършел
До коментар #115 от "Попето":Това (според мен), е евтин популистки номер! Първо казват няма, а после добрите намират и щедро дават! Отработено и работи!
15:03 20.11.2025
168 Велин
До коментар #82 от "Зеления чорап":Много си умен !?!? Тая нова Шкода е на 7 години. И пиши не зелен, с син чорап. Зелените са в сухопътни войски( ако изобщо знаеш какво е армия).
15:04 20.11.2025
169 Велин
До коментар #66 от "Хохо Бохо":И какво ще да е това колело дето г-н Пеевски ще кара !?!? Е нема такова изобретено още!
15:08 20.11.2025
170 Шишо, тиква, реZидент
15:14 20.11.2025
171 Велин
Коментиран от #183
15:20 20.11.2025
172 Смешник
15:21 20.11.2025
173 Цвете
15:21 20.11.2025
174 Горски
За референдума да изпълняват конституцията и веднага да назначават! С отлагане на приемането докато не мине референдума.
15:50 20.11.2025
175 Гост
16:04 20.11.2025
176 време е да изхвърлим боклука
16:27 20.11.2025
177 Зеления чорап
Браво, другари?
16:27 20.11.2025
178 Чичо Боташ
Айде да прави една партия да преброим копейките?
16:28 20.11.2025
179 Зиганшин
17:11 20.11.2025
180 Читател
До коментар #42 от "Горямото Д е вдигнал мерника на Радев":Голямото Д,може само да раздуха космите около топките на Р.Радев.
17:13 20.11.2025
181 Домус ага
17:59 20.11.2025
182 Ехеее
До коментар #8 от "Зевс":Той Ал Капоне нямал толкова градове бе
18:32 20.11.2025
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Такъв кревата нямало в затова
До коментар #143 от "1111":Тряяло по поръчка да се прай, поне първите месеци,
Коментиран от #185
18:37 20.11.2025
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Кревата в затвора тряяло
18:40 20.11.2025
187 Vалдемар
21:37 20.11.2025
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 АзСъм
22:15 20.11.2025
190 Винкел
02:26 21.11.2025
191 Люси Енглиш
Как ли не го наричаше през цялото време!
Магнитския Делянчо никой и никога не може да го измъкне оттам!
То не бяха лобисти за него-Борисов,Габриел...
06:31 21.11.2025