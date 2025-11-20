Пеевски попитан дали ще се откаже от охраната си: Първо питайте чичо Румен какво прави с кортежа на НСО

Председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че „напълно подкрепя“ предложението коледните добавки на пенсионерите да бъдат 120 лева, съобщават от novini.bg.

На последвал въпрос от медиите дали е готов да се откаже от охраната си, за да има пари за пенсионерите, Пеевски призова журналистите първо да попитат „чичо Румен“ (президента Румен Радев) какво прави с кортежа на НСО.

След това той изрази своите благодарности към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и към транспортния министър за подкрепата им по закриването на правителствения авиоотряд. По думите му по този начин парите ще отидат за „хеликоптери за гасене“.

По темата с референдума за еврото Пеевски каза, че „чичо Румен“ няма юридически екипи и го посъветва първо да прочете какво е решението на Конституционния съд по въпроса, тъй като не го е разбрал.

„Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари“, завърши лидерът на ДПС-Ново начало.