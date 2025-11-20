Новини
Пеевски попитан дали ще се откаже от охраната си: Първо питайте чичо Румен какво прави с кортежа на НСО

20 Ноември, 2025 12:09 4 904 191

По темата с референдума за еврото Пеевски каза, че „чичо Румен“ няма юридически екипи и го посъветва първо да прочете какво е решението на Конституционния съд по въпроса, тъй като не го е разбрал

Пеевски попитан дали ще се откаже от охраната си: Първо питайте чичо Румен какво прави с кортежа на НСО - 1
Председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че „напълно подкрепя“ предложението коледните добавки на пенсионерите да бъдат 120 лева, съобщават от novini.bg.

На последвал въпрос от медиите дали е готов да се откаже от охраната си, за да има пари за пенсионерите, Пеевски призова журналистите първо да попитат „чичо Румен“ (президента Румен Радев) какво прави с кортежа на НСО.

След това той изрази своите благодарности към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и към транспортния министър за подкрепата им по закриването на правителствения авиоотряд. По думите му по този начин парите ще отидат за „хеликоптери за гасене“.

По темата с референдума за еврото Пеевски каза, че „чичо Румен“ няма юридически екипи и го посъветва първо да прочете какво е решението на Конституционния съд по въпроса, тъй като не го е разбрал.

„Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари“, завърши лидерът на ДПС-Ново начало.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    195 11 Отговор
    Как да се откаже,като не му се става многодетна майка,пък и му се живей.....Дубайски вечери...

    Коментиран от #7

    12:14 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛОООО ШИШО

    244 17 Отговор
    А ТИ КАКАВО ПРАВО НА КОРТЕЖ ИМАШ БЕЕЕ ТЕБЕ И БОЙКО ДО КОГА ЩЕ ВИ ДУНДУРКАМЕ

    Коментиран от #74

    12:16 20.11.2025

  • 4 GruhGRUHгРУХГРУХ

    146 15 Отговор
    Абеееееее....... Над 200 кила съм, само сланина, няма мясо. BOKLUCHIVPEEVSKI. Silver bulet or you

    12:16 20.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зевс

    194 15 Отговор
    Шиши се движи с кортеж от 4 коли, две лимузини и два джипа, сигурно е много полезен за държавата с голямо Д, че се налага да го пазят така.

    Коментиран от #182

    12:18 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хасковски каунь

    63 17 Отговор
    Шопарко - Президент ???

    12:19 20.11.2025

  • 11 ЕЙ ВЕЛИНГРАДСКИ ТАРИКАТ

    166 18 Отговор
    НА ЧИЧОТИ РУМЕН НИЩО Н МУ ЖИШ ДА НАПРАВИШ ЗАЩОТО ЩЕ УСЕТИШ ЛЮБОВТА НА БИВШИТЕ ПОЛИЦАЙ И ВОЕННИ САМО ЧАКАМЕ ПРЕЗИДЕНТА ДА ДАДЕ ЗНАК И В ДУБАЙ НЕМОЙШ СА СКРИ .

    Коментиран от #47

    12:19 20.11.2025

  • 12 Ту-туу!

    84 13 Отговор
    Кой е чичо Румен? Ааааа, ВЕРНО БЕ! Щом РР му е чичо, значи баща му е ..... ;)

    12:20 20.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    170 15 Отговор
    Е тоя бо"кл"ук ще ни представлява пред света.

    Коментиран от #19, #28

    12:20 20.11.2025

  • 15 Бендида

    153 7 Отговор
    Доволен от Борисов, доволен от министъра...
    Сега да им даде по една кучешка бисквитка .... домашни любимци.:))

    12:20 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДАНЧО МЕНТАТА

    97 13 Отговор
    ДЕЛЯН ТОВА ДЕЛЯН ОНОВА .

    12:21 20.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    191 9 Отговор
    Чичо ти Румен е един от тримата на върха на държавата, които имат право на кортеж и охрана от НСО.
    А РЕДОВИЯТ депутат Пеевски няма такива права!

    12:22 20.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Фори

    15 156 Отговор
    Президента е агент на КГБ. Затова се движи като мутра с кортеж.

    Коментиран от #27, #67, #116, #118

    12:22 20.11.2025

  • 23 Фотографът

    57 10 Отговор
    Заприличал е на Тошо куката, жената на чИченеца.

    12:23 20.11.2025

  • 24 !!!

    175 12 Отговор
    Българи! Добре погледнете тази тлъста, мазна, грозна, потънала в лой мутра на един даказан корумпиран престъпник на световно ниво, вписан в "Магнитски" и със забрана да посещава Щатите и Великобритания! Добре погреднете тази нагла мутра, българи! Тази омразна на всички нас, на целокупния български народ мутра нещо иска да управлява цалата ни злочеста България, паднала толкова ниско, че съдбата й да зависи от 190 - килограмовото туловище и лакея му - СИКаджията Боко Ткивата - знаков престъпник от подземния свят и неграмотен селяндур! Тези двама дебелаци продължават да пишат най-черната страница в историята на великата ни някога държава! Докага ще ги търпим, българи?!

    Коментиран от #99, #162

    12:24 20.11.2025

  • 25 Шиши

    70 9 Отговор
    Циганина шиши си мисли че е с 2 чифта мъфе

    12:25 20.11.2025

  • 26 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    136 10 Отговор
    На президента му се полага държавна охрана по закон,без значение Радев ли е, Радевица ли е. Ами ти,като какъв имаш охрана и защо ходиш с охрана,а?

    Коментиран от #44, #141

    12:25 20.11.2025

  • 27 ЕЖК

    24 9 Отговор

    До коментар #22 от "Фори":

    Ти от къде знаеш?

    Коментиран от #105

    12:25 20.11.2025

  • 28 имате избор

    60 12 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Гласувайте за чичо Румен!

    12:25 20.11.2025

  • 29 БАЙ РУМЕН

    56 10 Отговор
    ЧИЧО ТИ Е НАБАБАТИ ФЪРЧИЛОТО .СЕКИ ЛЕТЕЦ ЗНАЕ ЧЕ ЗА ВСЕЕЕЕЕЕЕЕКИИ ИДВА РЕДА ЗА ПРИЗЕМЯВАНЕ...ТВА ТА ЧАКА ДНЕС ИЛИ УТРЕ......

    12:25 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 име

    104 7 Отговор
    Айде свиньооо, нали си много загрижен. 2 милаона на година за охрана на тоа мазен шопар!

    12:26 20.11.2025

  • 32 тоз пък

    110 7 Отговор
    Президентът е президент! Ти какъв си точно?

    12:27 20.11.2025

  • 33 ШИШИ

    83 9 Отговор
    ДОБРЕ ЛИ СИ ОСПОКОЙСЕ НИТО СИ НА ГОДИНИТЕ НИТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЧИЧОТИ РУМЕН .

    12:28 20.11.2025

  • 34 Нямате право!

    104 6 Отговор
    Нямате право да триете коментари, които изразяват отношението на хората към управляващите и особено към двамата дебелаци, така да се каже, властелините на държавата ни, нищо, че единият е господар , а другият - СИКаджията от Банкя, дета му викат Тиква, е лакей! Нямате право да триете всенардоната омраза към тези наглеци!

    Коментиран от #41, #61

    12:28 20.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Павел пенев

    98 10 Отговор
    Президента Румен Радев чичо ли ти е бе дебел простак? Той е редовно избран от българските граждани но не на купените избори в Пазарджик от циганите и турците.

    12:30 20.11.2025

  • 37 Начо

    89 9 Отговор
    Чичо ти Румен ще те вкара в свинарника да ядеш тиквата

    12:30 20.11.2025

  • 38 мечо

    42 6 Отговор
    шише шиши шиши

    12:31 20.11.2025

  • 39 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    91 7 Отговор
    АМА ХЕМ СИ ДЕБЕЛ ГРОЗЕН НАГЪЛ....
    ХЕМ СИ И МНОГО П,, Р,, О,, С,, Т...
    НИЕ НЯМАМЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ТИ ПЛАЩАМЕ ОХРАНАТА....
    ВЕДНАГА СЕ МАХАЙ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!

    12:32 20.11.2025

  • 40 Григор

    87 5 Отговор
    На господина трябва да му се припомни,че "чичко Румен" е избран за Президент на Република България с гласовете на мнозинството българи. Това е ставало два пъти. Може и да не ти харесва всичко това, но си длъжен да уважаваш вота на мнозинството българи. Просташкия език не е признак за интелигентност! Той е признак за дебелащина. А този,който гласува за такива "политици" да иде на доктор да се прегледа!

    12:33 20.11.2025

  • 41 Павел пенев

    47 5 Отговор

    До коментар #34 от "Нямате право!":

    Имат право да трият. Тези гадове - модератори от това се прехранват.

    12:33 20.11.2025

  • 42 Горямото Д е вдигнал мерника на Радев

    34 13 Отговор
    още от лятото на 2020 но Радев е за бой защото си мълчи и ги търпи, еничари, комунистическа олигархия и ДС олигархия!
    Кой каквот си направи друг не може да му направи, така и Радев.
    Изброявам, Пеевски, Борисов, Петков, Василев!

    Коментиран от #180

    12:34 20.11.2025

  • 43 Истината

    69 7 Отговор
    Чичо му Румен е президент, а Шиши е никой. Една патерица, даже не е в изпълнителната власт.

    12:34 20.11.2025

  • 44 тЕДИ

    46 4 Отговор

    До коментар #26 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    Като топ лапач на държавна пара. Хазната няма лимит

    12:36 20.11.2025

  • 45 чичо Румен

    45 5 Отговор
    Прасе за Нова година ще върти ли на шиш ?

    12:37 20.11.2025

  • 46 кратун

    32 8 Отговор
    данчо ментата ще бъде ;;;;;

    12:37 20.11.2025

  • 47 Така е!

    38 3 Отговор

    До коментар #11 от "ЕЙ ВЕЛИНГРАДСКИ ТАРИКАТ":

    Сребърния куршум е отлят.

    12:37 20.11.2025

  • 48 коледните добавки на пенсионерите

    43 6 Отговор
    Не са за всички нали? Прасчоооо.....

    12:38 20.11.2025

  • 49 нннн

    48 7 Отговор
    Най- наглото пpace в Републиката.
    Абе, защо махнаха Народна от НРБ?

    Коментиран от #150

    12:38 20.11.2025

  • 50 ТИГО

    61 5 Отговор
    Гадното долно човече се изсекна ! Свалете му охраната и ще види 100 метра гладко бягане!

    Коментиран от #59, #83

    12:38 20.11.2025

  • 51 Дебелуту Д

    49 4 Отговор
    Смятай свинята нарича президент на кочина от кюпа богатити , чичо
    И твоя ден ще дойде свиня

    12:39 20.11.2025

  • 52 Нещо не

    44 4 Отговор
    му се остава без охранка!

    Коментиран от #55

    12:39 20.11.2025

  • 53 шопа

    49 4 Отговор
    На чича си Румен не заслужаваш и вода от стъпките му да пийш. Срещу чича си Румен а тичаш , па немой го стигна.Егасимуса и простио долен самонадеан индивид. Сакаш а лапнеш целото Слънце , мане стаа. Ма сал ненаплюскали се простаци со власт у таа територия.

    12:39 20.11.2025

  • 54 Прасето

    47 4 Отговор
    Прасето да слиза от НСО

    12:40 20.11.2025

  • 55 Гошо

    29 3 Отговор

    До коментар #52 от "Нещо не":

    Не му се остава, да не полегне някъде

    12:40 20.11.2025

  • 56 "Първо питайте"

    33 2 Отговор
    Е бягство от отговор нали? Подлост и лицемерие.

    12:41 20.11.2025

  • 57 бай Митко

    53 7 Отговор
    Шопара с голямото "Д" не може дори със сянката на чичо си Румен да се мери!
    Генерала от ВВС Румен Радев е най достойният български президент! Човек с чест и достойнство! Респект генерале!

    12:41 20.11.2025

  • 58 Сатана Z

    52 5 Отговор
    Румбата е Президент на Република България,а Пеевски е в санкционният списък на САЩ като корупционен номер едно пак в тази България.

    12:43 20.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Охраната на Президента,

    10 18 Отговор
    Плътно до него, в Кордон, зад гърбът на Румен Радев, така беше убит Итцхак Рабин, в гръб.
    Опасността Румен Радев да бъде убит на скалата от 1 до 10 е 9.8

    12:43 20.11.2025

  • 61 Да беше само

    18 1 Отговор

    До коментар #34 от "Нямате право!":

    ...триенето...ме ме и блокират...

    12:43 20.11.2025

  • 62 Айзомби

    42 3 Отговор
    Като те питат отговаряй Прасе !!! Какво те интересуват другите.Нещо май избягваш въпросите.

    Коментиран от #88

    12:44 20.11.2025

  • 63 Нагла зурла

    50 6 Отговор
    Чичо ти Румен ще викаш на някой от махлата бе келеш .РУМЕН РАДЕВ Е ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ,а ти си едно л..........

    12:45 20.11.2025

  • 64 Истината

    47 4 Отговор
    Ако бях журналист, никога не бих му дал трибуна за изява на тоя! Под достойнството ми е. Нито може да говори, нито да мисли. Речникът му е толкова беден, че даже няма място за сравнение.

    12:46 20.11.2025

  • 65 Парите за „хеликоптери за гасене“

    42 5 Отговор
    На Украйна ги дадохте подлецо ! ... Нали?

    12:46 20.11.2025

  • 66 Хохо Бохо

    48 7 Отговор
    Радев по закон е длъжен да бъде охраняван. А ти? Радев свободно си кара колело в центъра на София. А ти? Смееш ли бе плъх угоен?

    Коментиран от #169

    12:46 20.11.2025

  • 67 Мемо

    36 5 Отговор

    До коментар #22 от "Фори":

    Президента по закон има право на охрана от НСО, а Делянчо като е обикновен депутат, от къде на къде ползва охрана от НСО?

    12:47 20.11.2025

  • 68 От Варна

    49 5 Отговор
    Престанете да лансирате просташките изказвания! Какъвто и да е Президента, той не е чичо на никой! И отбелязвам, че г-н Президентът има премерен, литературен и уважителен изказ винаги, независимо какво коментира. Уличният език ва Пеевски не е за похвала! Да го видим на трибуната в НС някога? Не, защото той има пет израза в главата : “плаща кеш”, “пудели и компания”, “за хората”, “копринката”, “голямоД”. Друго не може, освен да оплюва….

    Коментиран от #72

    12:48 20.11.2025

  • 69 Като са му блокирани

    32 3 Отговор
    Дебитните и кредитните карти по Магнитски през СУИФТ , кортежа на НСО ли му пазарува?

    Коментиран от #89

    12:48 20.11.2025

  • 70 Чичо ти Румен

    35 5 Отговор
    е ПРЕЗИДЕНТ , а ти КОЙ си ?

    12:50 20.11.2025

  • 71 Мнение

    35 6 Отговор
    На кортеж има право САМО ПРЕЗИДЕНТА, Министър председателя и шефа на Пярламента!!

    Шишко НЯМА ПРАВО НА ЛИМУЗИНИ, ОХРАНИ И КОРТЕЖ!

    12:51 20.11.2025

  • 72 Истината

    30 5 Отговор

    До коментар #68 от "От Варна":

    По статистика тоя дебелак за всичките години в парламента му се връзват по минута и половина на година да е говорил от трибуната на народното събрание.

    12:51 20.11.2025

  • 73 Време е

    29 4 Отговор
    За свинско със зеле...Аман от тоя нагляр вече!!!

    Коментиран от #92

    12:51 20.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ТИМ и Шиши

    28 4 Отговор
    Шиши и Иво Каменов (ТИМ) са влезли отново в схема за закриване на Отряд 28 и обслужване на полетите България Еър…хеликоптер със сигурност няма да купят!

    12:52 20.11.2025

  • 76 Парадокс БГ

    37 5 Отговор
    Чичо му Румен и да не иска, трябва да има охрана и кортеж!
    А Пеевски е НИКОЙ!

    12:52 20.11.2025

  • 77 "демократ"

    16 1 Отговор
    Нещо не ми харесва така, всичко да е за хората, за човеците няма нищо.

    12:54 20.11.2025

  • 78 Шиши е много умен

    25 3 Отговор
    Толкова му е естественият интелект! Имаше навремето един виц - а вие защо биете негрите!?

    12:54 20.11.2025

  • 79 Харесваш или

    12 4 Отговор
    не го харесваш , такова определение , което дори не е истина , не е достойно , а и няма стойност най - меко казано !

    12:55 20.11.2025

  • 80 питанката

    17 5 Отговор
    Защо изобщо политици които са избрани и са любимци на народа , се налага да ходят с тежка охрана ?

    Коментиран от #85

    12:56 20.11.2025

  • 81 Това ли му са аргументите ?

    21 3 Отговор
    Едно смънкано "Първо питайте"......

    12:56 20.11.2025

  • 82 Зеления чорап

    4 35 Отговор
    нали си купи нова Шкода, баш преди да дойде унгареца, за какво му е лимузина?

    Да не се родил в лимузина?

    Коментиран от #168

    12:57 20.11.2025

  • 83 трият здраво

    34 4 Отговор

    До коментар #50 от "ТИГО":

    Шубето е голям страх!!!

    12:59 20.11.2025

  • 84 А нещо за бате Илия Павлов

    21 4 Отговор
    Дали ще сподели?

    12:59 20.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 БОЧКО

    31 5 Отговор
    С-в-и-н-ч-о-к. Да напълним прасето-касичка пред Народно събрание и да го изпратим "по живо по здраво". Никога повече да не ве връща на територията на България.

    12:59 20.11.2025

  • 87 Шиши е

    4 22 Отговор
    великан ! Не му трябва никаква охрана! Сам ще се разправи с враговете си!

    13:00 20.11.2025

  • 88 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    23 3 Отговор

    До коментар #62 от "Айзомби":

    КАК ИСКАШ ДА ОТГОВАРЯ
    КАТО Е ТОЛКОВА П,, Р,, О,, С,, Т , ОГРАНИЧЕН , ЕЛЕМЕНТАРЕН И ЗНАЕ ТОЧНО 10 ДУМИ.

    13:01 20.11.2025

  • 89 Това е интересен въпрос

    24 3 Отговор

    До коментар #69 от "Като са му блокирани":

    Без дебитни и кредитни карти по Магнитски как живее този човек ? От подаяния ли ? Посолството на САЩ пита !

    13:01 20.11.2025

  • 90 градинар

    25 4 Отговор
    времето захладня и е време за свинско със зеле със голямо с

    13:02 20.11.2025

  • 91 Коко

    33 4 Отговор
    Тоя толстолоб ако му опереш два шамара ще пусне топла вода а на президента ще казва чичо.ех какъв хубав град е Белене.

    13:03 20.11.2025

  • 92 В маалъта от дет се е пръкнал

    16 2 Отговор

    До коментар #73 от "Време е":

    свинско не ядат - от Пашови ли е или Аврамово .

    13:03 20.11.2025

  • 93 А бе

    38 6 Отговор
    Дебелак ,чичо Румен е президент ,а ти кой си изобщо

    13:05 20.11.2025

  • 94 Ако тоя шишавият

    20 2 Отговор
    Има левови сметки не би трябвало в евро да му ги трансферират. Замразени са в левове

    13:07 20.11.2025

  • 95 Кво правим

    22 5 Отговор
    С корумпираната Украйна ? А?

    13:09 20.11.2025

  • 96 Селянин

    34 3 Отговор
    От 93 коментара нито един положителен, а тоя решава съдбата на нас, на нашите деца и на нашите внуци, чрез заемите които тегли, краде и после нище ще връщаме.

    13:10 20.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 АСП

    16 2 Отговор
    След 01.01.2026 без значение за мен , но някой от от циркаджйите ще умрете. НСО няма да Ви спаси.

    Коментиран от #147

    13:14 20.11.2025

  • 99 Пошлост и чалга

    22 2 Отговор

    До коментар #24 от "!!!":

    Подкрепям, но добавям и чалгарите към двамата!

    13:14 20.11.2025

  • 100 виктория

    15 3 Отговор
    недей че ше заслабне свинето,да има за коледа!!!

    13:15 20.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 ШЕФА

    16 4 Отговор
    Много е умен ТОЯ, и за това му е така деформирана главата, отговаря на въпроса с въпрос хахахахааааааааааа

    13:16 20.11.2025

  • 103 БСТ

    16 3 Отговор
    Това пр..асе кога ще става на мезе ?

    13:16 20.11.2025

  • 104 Някой

    31 3 Отговор
    Ш.оп.ар, Румен е президент на държавата. 2 милиона са гласували за него. За теб са гласували 20 000 и още на толкова си платил. Ти си никой и затова нямаш право да споменаваш дори президента.
    А иначе, слизай от колите на НСО. Ти си про.ст депутат.Не ти се полага охрана. Или те е страх, че Коледа идва?

    13:16 20.11.2025

  • 105 Резидентство

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "ЕЖК":

    Ми то му личи от Космоса, какво има да знае?!

    13:16 20.11.2025

  • 106 Варна

    26 3 Отговор
    Прасе,чичо Румен е Президент ,а ти си най обикновен престъпник !!!!!!!!!!

    13:17 20.11.2025

  • 107 Баба ти

    25 3 Отговор
    Абе шиш, ти кой си бе?! Какво бълваш змии и гущери постоянно срещу държавния глава?! Охраната ти трябва да бъде премахната, ти си обикновен лаладжия в АНС! Откраднал си милиарди, плащай си, охранявай се сам.

    13:18 20.11.2025

  • 108 Пеевски

    28 3 Отговор
    Нищожно ,недоразвито, престъпно по майчина линия животно, не се сравнявай с Радев!
    Радев е Президент и охрана му се полага по всички международни правила и протоколи.
    Ти си един обикновен престъпник!

    13:18 20.11.2025

  • 109 Няма ли кой

    23 4 Отговор
    Да му каже на този човек, на голямото "Д", че не му прилича да говори така. Чичо Румен, що за глупост? Мисли си, че е много оригинален, но всъщност това издава нулево възпитание, голям страх от президента и огромно самочувствие, което е отвратително! Направо ми се повръща от арогантността му!

    13:18 20.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 1357

    18 4 Отговор
    Ти си цървул 🐷,а той е президент избран с два милиона гласове , ти си нищо скоро ще има Коледа,ама то не знаеш какво е това

    13:19 20.11.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Няма ли кой

    28 4 Отговор
    Журналисти, моля ви, кажете на този човек, на голямото "Д", че не му прилича да говори така. Чичо Румен, що за глупост? Мисли си, че е много оригинален, но всъщност това издава нулево възпитание, голям страх от президента и огромно самочувствие, което е отвратително! Направо ми се повръща от арогантността му!

    13:19 20.11.2025

  • 114 Град Симитли

    20 3 Отговор
    Същия поулист като Бою, само, че по-тлъст!

    13:19 20.11.2025

  • 115 Попето

    18 3 Отговор
    Докога този деб... лак ще е основен фактор в българската политика? А тези, които го търпят, слушат, лансират му простотиите, са много виновни за т. н. "възход" на господина. Ето, каза им за пенсионни те добавки и хоп, намериха се веднага пари...

    Коментиран от #167

    13:20 20.11.2025

  • 116 Тоя па!

    13 2 Отговор

    До коментар #22 от "Фори":

    Абе, пич, що не се прегледаш при специалист?

    13:20 20.11.2025

  • 117 Анонимен

    11 3 Отговор
    НОЖА

    13:22 20.11.2025

  • 118 Петър

    15 3 Отговор

    До коментар #22 от "Фори":

    Ако искаме да имаме държавност,охраната на президент,мин.-пред. и председател на събранието трябва да имат охрана и да се придвижват със служебни коли Които и да са тези личности! Тези,които отричат този факт не не харесват родината си и не милеят за нея. От тук до майцепродавството е една крачка.А Вие някои си плямпайте.... и се радвайте на Шиши!

    13:22 20.11.2025

  • 119 Култура..

    22 2 Отговор
    Да правиш политика с грухтене си е свинщина !

    13:23 20.11.2025

  • 120 Страшна работа братче

    22 3 Отговор
    Какво го питат, той какво отговаря! За пореден път, щом въпросът е неудобен, насочва темата другаде. Няма ли кой да му каже, че когато стане самият той президент, тогава може да се изказва за чичо си Румен. Президентството е институция, има много права президента, а той като какъв толкова важен в държавата се вози и охранява за наша сметка???? Категорично възразявам да му плащаме масрафите, всички ние

    Коментиран от #142

    13:24 20.11.2025

  • 121 АМАH OT ИДИOTИ

    20 3 Отговор
    ДEБEЛOTO "Д" Е В ПРАВОТО СИ ДА ИМА И ДА ИСКА ОХРАНА! 😖
    ИДВА КОЛЕДA И НЯКОЙ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРКА. ПРИЛИКАТА Е ОЧЕВАДНА. 😝

    13:25 20.11.2025

  • 122 Закс

    20 3 Отговор
    Нагло пр@се

    13:25 20.11.2025

  • 123 до 113 - и

    26 2 Отговор
    Не, брато, не! Казаното днес от уродливоот 190 - килограмово туловище за президент не показва "нулево възпитани", а показва чудовищна, потресаваща простащина, наглос и цинизъм! Тези неща впрочем са запазена марка на туловището, а така наречениет "управляващи " - мерионетките на Боко Банкянската тиква, чалгарската сбирищина на сакатото учиндолско нищожество и остатъчните човечества от "Позитано" са просто жалки и долни слуги на Туловището! Особено чалгарите на сактия учиндолец, за когото се говори, че пет пакета памперси на ден не му стигат и каруцаринът Хаджи Тошко Африкански с мръсния и циничен език е дежурен на диваан, че да ги сменя!

    13:26 20.11.2025

  • 124 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 24 Отговор
    НАЙ КОРУМПИРАНОТО И КРАДЛИВО СЪЩЕСТВО Е ...................... ЧИЧО РУМЕН (МИСТЪР БОТАШ) ..................... ФАКТ !

    13:27 20.11.2025

  • 125 Ха-ха

    18 3 Отговор
    На прасунгера все (на) Чичо Румен му е в устата.

    Коментиран от #134

    13:32 20.11.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 явер

    18 3 Отговор
    Ами той е президент, а ти депутат, председател на партия. Само виновни за нещо, на зададен въпрос, отговарят, питайте еди кой си, ами той. Като гледам Прасчо и Тиквун, като отговарят, си спомням все едно съм в детската градина. Срам или смях, Майко Българио.

    13:34 20.11.2025

  • 128 Хаха

    22 3 Отговор
    Е, това 200 килограмово безформено т.ловище съвсем се оля! Журналисти, трябва и малко хигиена все пак, що пускате такива просташки изказвания!?
    Въобще няма какво да коментирам правната брутална неграмотност на това 🐷-расе, но няма ли някакъв Етичен кодекс за тези депутати!? "Чичо" ще вика на макЯ си тая лой, но на президента е недопустимо, особено за депутат....

    13:35 20.11.2025

  • 129 Абе тоя боклук откъде накъде ще

    17 4 Отговор
    обижда Президента на РБ??? Ма кой е тоя изпбщо???

    13:35 20.11.2025

  • 130 Страхлив народ

    24 2 Отговор
    Така наречените журналисти са 90% страхливи да му задават адекватни въпроси. Разбирам ги от една страна, пазят си хляба, и те семейства гледат. Само че, след като са станали журналисти, е трябвало да знаят, че тази професия изисква смелост, обективност, безпристрастност и доза кураж. Единици се осмеляват да го питат неудобни неща, на които той не отговаря и именно тук идва ролята на истинският журналист- гонене до дупка, докато отговори, защото този човек не е богоизбран, нито е някаква важна персона, за каквато се е взел. Малко по-смело, господа журналисти. Много сте, обединете се и си вършете работата качествено!

    13:37 20.11.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Анализатор

    25 4 Отговор
    Няма закон в България, който да разрешава свине да бъдат охранявани от НСО...
    Така че няма какво да питаме Румен, а просто свинята в кланницата..., за края на Коледните пости...

    Коментиран от #152

    13:37 20.11.2025

  • 133 Чичак

    5 15 Отговор
    А жената на резидентна защо има държавно бмв

    13:38 20.11.2025

  • 134 Защото

    18 5 Отговор

    До коментар #125 от "Ха-ха":

    Се страхува от президента. Направо е в паника

    13:38 20.11.2025

  • 135 питанката

    18 4 Отговор
    Някой знае ли защо са тези обиди и тази фиксация към президента ? Всичко това не вдига ли рейтинга на президента до небето ?

    13:39 20.11.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    18 5 Отговор
    "ЧИЧО РУМЕН" Е ИЗБРАН МАЖОРИТАРНО ОТ 54% ОТ БЪЛГАРИТЕ, А ВИЕ "МОМЧЕТО" НЕ СТЕ ИЗБРАНИ ОТ НИКОЙ. НА ВРЕМЕТО ДОГАН ВИ ПОСОЧИ .

    13:39 20.11.2025

  • 138 жоро

    15 5 Отговор
    Със злостното си изказване за мишената и падането, свинята визира тежкия инцидент с пилота, който се разби в морето и така се подиграва с неговата памет и с паметта на всички загинали в полет пилоти!
    ТОВА Е ГНУСНА ПОДИГРАВКА с авиацията и в изказването му няма нищо случайно!
    Жалък контейнер за компостиране на храна!

    13:40 20.11.2025

  • 139 !!!

    17 3 Отговор
    137 коментаар, преливащи от неистова омрааз, презрение и отвращение от туловището на Дебелян! Че как няма лакеите му от "Позитано", чалгарската сбирщина на сакатия учиндолец и марионетките на Боко тиквата да го пазят с два милиона народна пара на месец! Че без тази охрана на секундата някое паве ще му счупи кратуната!

    Коментиран от #148

    13:43 20.11.2025

  • 140 фицата

    14 3 Отговор
    Чичо , ама я се хванете на лицеви опори и да видим

    13:45 20.11.2025

  • 141 Нали

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    Нали седна на стола на доги сега Ахмед няма той има...

    13:46 20.11.2025

  • 142 димитри!

    6 5 Отговор

    До коментар #120 от "Страшна работа братче":

    Като питате президента за Боташ ,какво е казал по въпроса.Що не си гледате в празната паничка????Мутрафонова ще ви награди ли?

    13:51 20.11.2025

  • 143 1111

    18 4 Отговор
    А на Шиши мястото му отдавна е в затвора.Нагли,мръсни обиди срещу президента.Докога ще го търпим дебелака?!

    Коментиран от #184

    13:52 20.11.2025

  • 144 Емигрант

    15 2 Отговор
    Изобщо не чета никога каквоюе казал този ИЛИТЕРАТ, зная, че е върховна глупост, но, ако тези ФАКТИчески негови подлоги продължават да му публикуват просташките изкази ще оглавят класирането за прпсташка медия !

    13:57 20.11.2025

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Гуци

    13 3 Отговор
    Нагло и нахално п.расе

    13:57 20.11.2025

  • 147 Що само някои

    6 1 Отговор

    До коментар #98 от "АСП":

    Нека да са всичките

    14:03 20.11.2025

  • 148 Скоро

    12 3 Отговор

    До коментар #139 от "!!!":

    И охраната няма да го спаси

    14:05 20.11.2025

  • 149 Иван

    12 7 Отговор
    Чичо Румен е президент избран от народа с повече гласове от тебе и не гледай в чуждо канче защото може да те бият.

    14:06 20.11.2025

  • 150 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "нннн":

    ЗАЩОТО "НАРОД" ЗНАЧИ "ПУБЛИКА" ....................... ИЛИ "НАРОД НА НАРОДА БЪЛГАРИЯ" ....................... БЕZCMИСЛЕНА (ДВА ПЪТИ) УПОТРЕБЕНА , ДУМАТА "НАРОД" ...................... ФАКТ !

    14:07 20.11.2025

  • 151 КУКУР-ЯК

    14 5 Отговор
    Чичо ти Румен е президента на Р България, а ти си само едно дебело прасе!
    Коледа наближава!

    Коментиран от #155

    14:08 20.11.2025

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 гошо

    11 3 Отговор
    Не трябва да има никаква милост към двете тлъсти крадливи прасета.

    14:27 20.11.2025

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Шишкото се прави на умен

    13 2 Отговор
    Една грешка на протежето му Спецов и шиши ще главен герой в филма дубай 2 с помощта на братушките!

    14:27 20.11.2025

  • 157 ЕЕЕ

    10 2 Отговор
    ееееееййййй ама ние сме си за защото ги търпиме тия дебели, ненаяли се свине. Няма ли кой да го гръмне този главното Д най-после и да ни отърве от мъките....

    14:30 20.11.2025

  • 158 Само да добавя

    10 2 Отговор
    Ти с кого се сравняваш, бе феномен? Имаш нахалството и тупето да се мислиш за равен с президента? Няма да ти се получи, само разсмиваш кокошките.

    14:32 20.11.2025

  • 159 Емигрант

    10 2 Отговор
    Пак да ви цитирам "марковият" тиган Виктор Ангелов - МИШКИИИИИИИИ ! Лесно е за запомняне нали ? Намерете и прочетете статията - "От 01 януари такса скача от 30 на 1000 лева" ! За малки магазини и заведения до 50 кв.м таксите скачат 6 пъти, а за производствени цехове е най-драстично скокът от 34 лв на 1060 лв. Сега всеки може да си пресметне долу-горе с колко ще му се оскъпи животът и дали този ИЛИТЕРАТ на снимката ще му каже пак както винаги - "АЗ работя за хората" или пък "чичо Румен" пак ще му е виновен ? НЯМА ДА ИМА СПЕКУЛА ТОВА Е ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА А НЕ СПЕКУЛА ! МИШКИИИИИИИИ !

    14:35 20.11.2025

  • 160 Чичо Румен

    5 2 Отговор
    ми звучи като Свинята Делян. И в двата случая е просташко.

    14:37 20.11.2025

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Съгласен със всичко

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от "!!!":

    Ама истинската промяна трябва да дойде от нас ,а не да спим

    14:41 20.11.2025

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Велин

    4 4 Отговор
    Единият е тъп шишко!!!

    14:50 20.11.2025

  • 166 АНОНИМЕН

    11 3 Отговор
    ДА ОПРАВИМ МОМАТА В БАРЦЕЛОНА...

    15:03 20.11.2025

  • 167 Стършел

    5 1 Отговор

    До коментар #115 от "Попето":

    Това (според мен), е евтин популистки номер! Първо казват няма, а после добрите намират и щедро дават! Отработено и работи!

    15:03 20.11.2025

  • 168 Велин

    5 3 Отговор

    До коментар #82 от "Зеления чорап":

    Много си умен !?!? Тая нова Шкода е на 7 години. И пиши не зелен, с син чорап. Зелените са в сухопътни войски( ако изобщо знаеш какво е армия).

    15:04 20.11.2025

  • 169 Велин

    7 1 Отговор

    До коментар #66 от "Хохо Бохо":

    И какво ще да е това колело дето г-н Пеевски ще кара !?!? Е нема такова изобретено още!

    15:08 20.11.2025

  • 170 Шишо, тиква, реZидент

    10 2 Отговор
    Хайде бе хора, зелето вече почти втаса, какво чакаме!!!???

    15:14 20.11.2025

  • 171 Велин

    10 2 Отговор
    Тоя има две гънки на главата. Едната е на челото, другата над носа. Иначе в "куфара" е гладко.

    Коментиран от #183

    15:20 20.11.2025

  • 172 Смешник

    12 2 Отговор
    Шиши е никой за да има охрана Поредното прасе за Коледа

    15:21 20.11.2025

  • 173 Цвете

    8 3 Отговор
    ДОСТА НЕВЪЗПИТАНО ОТ НЕГОВА СТРАНА. 🐖🇧🇬ВСЕ ОЩЕ ТОВА Е ПРЕЗИДЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА И, АКО НЯКОЯ МЕДИЯ РЕШИ ДА ГО ПРЕВЕДЕ НА ТЕХЕН ЕЗИК, БИЛО ТО АНГГЛИЙСКИ НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ,ФИНСКИ И Т.Н.,КАК БИ ПРОЗВУЧАЛО ОТ ЕДИН НАРОДЕН ( АКО Е ТАКЪВ) ДЕПУТАТ ТАКОВА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА? СРАМЪТ Е ГОЛЯМ. 🇧🇬🇧🇬☃️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:21 20.11.2025

  • 174 Горски

    7 3 Отговор
    Сега стана ли ви ясно кои управляват България.....бодигарди, шофьори,мсервитьори, елитни компаньонки, агенти философи..... Левски,Апостоле.! Стани да видиш България днес! О, няма значение колко мизерно се е държал тулупа с тях, те пак си го обичат. И пак и отново ще гласуват за бащицата, ама вече почнаха да се объркват кой по-точно е техния бащица - тулупа или дебелян. А бе всеки народ или за нашия случай - всяко население си заслужава управниците. Някой днес написа - "Вместо положението да се влоши, то стана безнадеждно". Говорят това което се харесва. И се опитват да си купят подкрепа.
    За референдума да изпълняват конституцията и веднага да назначават! С отлагане на приемането докато не мине референдума.

    15:50 20.11.2025

  • 175 Гост

    7 2 Отговор
    Когато направиш едно коремно на висилката като чичо си Румен ,тогава ще се обяснаваш.

    16:04 20.11.2025

  • 176 време е да изхвърлим боклука

    5 2 Отговор
    "Чичо Румен" е президент на България, а ти кой си нагла свиня?

    16:27 20.11.2025

  • 177 Зеления чорап

    4 2 Отговор
    Цялата ми бъдеща партия се е събрала тук да ме защитава?

    Браво, другари?

    16:27 20.11.2025

  • 178 Чичо Боташ

    3 3 Отговор
    е президент на Кремъл!

    Айде да прави една партия да преброим копейките?

    16:28 20.11.2025

  • 179 Зиганшин

    3 1 Отговор
    Р.Радев,генерал Р.Радев,днес е президент втори мандат на Р.България избиран с над два милиона негови поддръжници.Уважавай човекът с главно Ч,а не с главно С. Мирише и то отвратително на гранясала лой.Ти не си умен,а ние българите сме прости.

    17:11 20.11.2025

  • 180 Читател

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Горямото Д е вдигнал мерника на Радев":

    Голямото Д,може само да раздуха космите около топките на Р.Радев.

    17:13 20.11.2025

  • 181 Домус ага

    3 0 Отговор
    Възмущавайте се в интернет ,печурки.Както ми е кеф така ще ви въртя.

    17:59 20.11.2025

  • 182 Ехеее

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Зевс":

    Той Ал Капоне нямал толкова градове бе

    18:32 20.11.2025

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Такъв кревата нямало в затова

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "1111":

    Тряяло по поръчка да се прай, поне първите месеци,

    Коментиран от #185

    18:37 20.11.2025

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Кревата в затвора тряяло

    1 0 Отговор
    По поръчка да се прай специално за ши ши

    18:40 20.11.2025

  • 187 Vалдемар

    3 1 Отговор
    Нагла СВИНЯ

    21:37 20.11.2025

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 АзСъм

    2 1 Отговор
    Тъпанар, свиня

    22:15 20.11.2025

  • 190 Винкел

    2 0 Отговор
    Ако съм на чичо Румен ще ти покажа кое накъде престъпно момченце.Ама няма да е все така?Защо ,бе мафиоти те пазят 15 барети,не измествай въпросите?Защо си в най-скъпите коли на НСО Като дюбайски шах ли се изживяваш.?Само си за Карлуково и карцера с Тиквата

    02:26 21.11.2025

  • 191 Люси Енглиш

    2 0 Отговор
    Докога тоя нещастник ще се държи така с Президента????
    Как ли не го наричаше през цялото време!
    Магнитския Делянчо никой и никога не може да го измъкне оттам!
    То не бяха лобисти за него-Борисов,Габриел...

    06:31 21.11.2025

