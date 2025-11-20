Новини
Запрянов: През 1885 г. младата българска войска показа, че когато народ и войска са обединени, България е непобедима

20 Ноември, 2025 12:21 851 32

Запрянов: През 1885 г. младата българска войска показа, че когато народ и войска са обединени, България е непобедима - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Днес отдаваме дължимото на героите, които не само достойно защитиха Съединението от 1885 г., но и утвърдиха България като държава, която сама може да решава своята национална съдба“. С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов откри днес, 20 ноември, тържествена кръгла маса на тема ,,140 години от Сръбско-българската война 1885 г.“ във Военната академия "Г. С. Раковски“.

В словото си министър Запрянов очерта героизма на младата българска войска, която през 1885 г. е подложена на върховно изпитание, след внезапното нахлуване на сръбските войски на територията на България. „Срещу сръбската армия се изправя една все още неукрепнала армия, която се намира в процес на изграждане. Армия без генерали и военачалници, водена от млади и неопитни капитани. На позициите при Сливница и Гургулят, при височините Мека црев и Три уши нашата армия доказва, че за извоюване на победата не е важен нито броят на оръдията, нито броят на висшите чинове във войската. Тя демонстрира пред света, че когато народ и войска са обединени от общи идеали, че когато трябва да се отстоява целостта на отечеството, България е непобедима.“, каза министър Запрянов.

Той акцентира върху дисциплината, себеотрицанието и патриотизма на българския войник: „Дисциплината му позволява да изпълнява заповеди и да не роптае, дори в моменти, когато обстановката изглежда безнадеждна и отчайваща. Себеотрицанието му го превърна в пример за смелост да изминава по 50-60 км. на ден, да даде час по-скоро отпор срещу врага. А патриотизмът му е искрен и дълбок, защото вярва в справедлив кауза на националното единение и чувства, че именно той е призван да я защити“.

Участниците в дискусията бяха приветствани и от началника на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев. В своето слово той подчерта, че Сръбско-българската война е пример за ефективни командни действия, последователна военна подготовка и ясно дефинирана държавна цел. „Успехът от 1885 г .се основава на компетентността на младия офицерски корпус и на способността му да действа в бързо променящата се обстановка“, каза генерал-майор Прокопиев.

По време на дискусията бе подчертано, че Министерството на отбраната тази година активно е подпомогнало обновяването на най-знаковите паметници на Сръбско-българската война, така годишнината да бъде отбелязана достойно.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов участва в първия панел на кръглата маса на тема: „Сръбско-българската война. Дипломация и военни действия“ с модератор проф. д.н. Петър Стоянович. След края на дискусията, той отбеляза: "За мен беше удоволствие да чуя учените, които изследват различни измерения на Сръбско-българската война. Но най-важното е, че трябва да вземем поуките от тези събития. Припомняме си величието на нашия войник и победата, но трябва да мислим как като държавно и военно ръководство ще отговорим адекватно на предизвикателствата на днешния ден".

В кръглата маса участие взеха и заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, представители на научни институции и университети, на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий“, Регионалния исторически музей в Пловдив и др.

Форумът е организиран с подкрепата на министъра на отбраната Атанас Запрянов и е заключителното събитие от честванията на 140 години от Съединението и героичната му защита в Сръбско-българската война от 1885 г.


  • 1 За жалост

    6 10 Отговор
    След 1944 година България няма свои български генерали, хора с изключително българско самосъзнание и достойнство готови да застанат до народа си във всяко време. Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    12:26 20.11.2025

  • 2 пишмян атибългарски аскери

    15 2 Отговор
    Запряновците са готови да се бият за запада и за изпукат за него....Нищо общо няма за България...

    12:27 20.11.2025

  • 3 А сега дали

    4 1 Отговор
    Е така кой ще ни каже !?…….

    12:28 20.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    А ВИЕ БЕЗРОДНИ И Я ЗАКРИХТЕ

    12:33 20.11.2025

  • 6 Македонска китка

    2 3 Отговор
    Всеки български патриот трябва да работи усилено за подготвяне на един железен път, който ще ни изведе към следващото съединение, исторически необратимо. Съединението на България и Македония. През общи цели, мероприятия и икономически проекти. И многобройни статии и нови, какво точно се е случило. И защо в училището и в България, и Македония, мила моя мамо се пее на един език? Защо имената са ни едни и същи? Защо на деца македонци, родителите са им българи, и майка и баща? Има въпроси на които трябва да се даде отговор. Колко и да пречат едни невестулки, който разбира знае кои са.

    12:34 20.11.2025

  • 7 Тинтири-минтири

    12 1 Отговор
    2025год. - три милиона най работоспособната част от тоя народ в икономическа емиграция. А войската е сведена до минимум. Но пък милицията е тройно повече.

    12:34 20.11.2025

  • 8 Удри с лопатата

    11 1 Отговор
    За разлика от вас,онези българи наистина са били достойни.

    12:34 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 1 Отговор
    ХАЙДЕ ВСИЧКИ ОХРАНЕНИ Т,, Ъ,, П,, А,, Ц,, И ОТ ПАРЛАМЕНТА ДА НАХЛУЗВАТ УНИФОРМИТЕ И ДА ОТИВАТ НА ГРАНИЦАТА ДА НИ ПАЗЯТ ОТ ЕВРО,, Г,, Е,, Й,, С,, К,, АТА ИЗМЕТ.

    12:37 20.11.2025

  • 13 Катарзис

    0 4 Отговор
    Пътят към обединението на България и Македония минава през изкореняване на центровете и политическите партии разпространяващи русизъм, сърбизъм, социалкоминизъм, либерализъм и прочее идеологии. Трябва да се възроди и насърчава българското самосъзнание и държавността. Европа на държавността, културата и традициите на народите.

    12:40 20.11.2025

  • 14 Боклуците на Боклука

    4 1 Отговор
    Боклук, точно ти ли го казваш ⁉️⁉️⁉️ В теб няма нищо мъжко, помияр долен 🤜👊🤣😂

    12:40 20.11.2025

  • 15 Въпрос

    3 5 Отговор
    След като Румелия е Турска и нашата армия е на Турската граница, защо тя е напусна и отиде ва Сръбската граница
    а турската войска не влезе в
    Източна Румелиа
    По тази въпрос всички пусофоци мълчат като пукели.
    Защо?
    Султанът пише до Батемберг, или връщайте Румелията, или я плащайте, или влизаме.
    Руският император по договор е имал да взима от победената Турция контрибуция от 86 млн.златни франка/ над 1000 т.злато.
    Отказва се в полза на Турция.
    Сключва договор с България за заем/ наречен Манифест и е в НБ/ която да върне за 45 г.не 86, а 46 млн.златни франка
    През 1918 г.комунистът Ленин опрощава договора и не плащаме нищо.
    Така солената като противник на Съединението Русия, освен че дава огромни жертви, тя плаща Южна България.
    Преди това създава въоръжава и обучава гимнастическите дружества.

    Коментиран от #17

    12:41 20.11.2025

  • 16 Дааа.....

    8 1 Отговор
    Така е било,защото нашите деди са ЗАЩИТАВАЛИ Б Ъ Л Г А Р И Я !!! А вие днес не мислите за държавата си а как да угодите на НАТО и Украйна! С двата F -а,(от които един не лети,другият изпуска гориво ) имаме ГОЛЯМА армия.....

    Коментиран от #19

    12:44 20.11.2025

  • 17 Хайде

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Въпрос":

    Да не плаща нищо? Сигурен ли си? България си изплаща всичко със заеми от европейски и френски банки. Всичко си изплаща! Но затова пък Северна Добруджа е отцепена от императора и е дадена на Румъния в ущърб на българите. От тук насетне тръгва мръсната антибългарска политика на Русия! За Южна Добруджа, за Македония.

    Коментиран от #23

    12:45 20.11.2025

  • 18 1885 България

    4 1 Отговор
    Освобождава южната си половина и защитава свободата си срещу сателита Сърбия 💪💪💪💪
    Поклон пред паметта на героите - освободители 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    12:46 20.11.2025

  • 19 Московски

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дааа.....":

    Онези които защитаваха интересите на Русия, не създадоха ли Македония по заповед на Сталин? Не българи ли правеха други българи в македонци, за интересите на Русия? В Европа България има по-голям шанс да се обедини с Македония.

    12:47 20.11.2025

  • 20 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Кви ги дрънка този изкуфял дъртак Запрянов?БГ няма нито една спечелена война.Къде са Западните покрайнини ,които Русия ни поднесе на тепсия ? Точно така,в Сърбия са? Къде е Македония,която Хитлер ни даде? Няма я.Сърбия си я взе в състава на Югославия.Къде е Одринска Тракия? В Турция,която забрави да я върне на България след 2019 година когато изтече 100 годишният Ньойски мирен договор .
    Нищо не става от такива като теб,Запрянов.Въздух под налягане.

    Коментиран от #21

    12:54 20.11.2025

  • 21 Фалшив

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Българите нямат нито едно пленено българско знаме в сражение. Българите има спечелени война! Войната срещу руснаците в опит да бъде отсечена Южна Добруджа от България. Какво учите вие по история? Но както и да е. История в училище или от политическа партия не може да научиш никога.

    12:56 20.11.2025

  • 22 Феникс

    2 0 Отговор
    Точно в този момент не бих служил на тази колония даже и пистолет да ми опрат в челото!

    13:03 20.11.2025

  • 23 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хайде":

    Недоучен телефонисте.
    Научи си историята.
    В Нац.библиотека се намира договорът, анекса за ликвидацията му от Ленин и списък но плащанията.
    Няма плащане към Русия бе борсук розоф.
    България няма нито една спечелена война.
    Войната в Добруджа е част от ПСВ когато ние сме но страната на Германия и Италия.
    С 4 турски дивизии изклали 150000 българи в Одринска Тракия ген.Колев се бие срещу румънци и руснаци.
    Румънците влизат в София и ние губим цяла Добруджа.
    Какво победа над Русия бе прошляк?

    13:03 20.11.2025

  • 24 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Запрянов,Зъби те чака с разтворени обятия,побързай,или някой друг ще ти помогне предателю.

    13:20 20.11.2025

  • 25 бягай бе

    1 0 Отговор
    залран натракан мушмурок.....

    13:29 20.11.2025

  • 26 Цялата истина

    3 1 Отговор
    Поменахте ли майор Атанас Узунов капитан Олимпи Панов Анастас Бендерев Райко Димитриев - разстреляни или прогонени

    13:48 20.11.2025

  • 27 Иван

    3 0 Отговор
    Тогава България е била обединена а сега е разединена, защото сега ще воюва за чужда кауза.

    14:20 20.11.2025

  • 28 Запрянов вие нямате нищо общо с онези

    3 1 Отговор
    Доблест и мъже

    14:25 20.11.2025

  • 29 Коледна надбавка за пенции

    0 1 Отговор
    Запрянката тогава е бил малък, но още си спомня.

    14:29 20.11.2025

  • 30 НойкоНоевски

    1 0 Отговор
    Тази мумия е била там и е хроникьор на бойните действия ! Абсолютен нищоправец и освен по издигнал се заради годините служба до полковник не знам как изобщо е събрал пари да го направят генерал !!! Във ВА му се смеят задкулисно, но никой не смее да каже как царят...министърът е ГОЛ ! Познавам много висши офицери, този става максимум да вдига бариерата на някой цех на село !

    14:48 20.11.2025

  • 31 дядото

    3 0 Отговор
    този нарушил военната си клетва недостойник не трябва да обижда героите на млада българия

    15:05 20.11.2025

  • 32 хмммм

    1 0 Отговор
    долни комунисти (на картинката)– махайте се!!

    15:44 20.11.2025

