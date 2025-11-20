Запрянов: През 1885 г. младата българска войска показа, че когато народ и войска са обединени, България е непобедима

„Днес отдаваме дължимото на героите, които не само достойно защитиха Съединението от 1885 г., но и утвърдиха България като държава, която сама може да решава своята национална съдба“. С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов откри днес, 20 ноември, тържествена кръгла маса на тема ,,140 години от Сръбско-българската война 1885 г.“ във Военната академия "Г. С. Раковски“.

В словото си министър Запрянов очерта героизма на младата българска войска, която през 1885 г. е подложена на върховно изпитание, след внезапното нахлуване на сръбските войски на територията на България. „Срещу сръбската армия се изправя една все още неукрепнала армия, която се намира в процес на изграждане. Армия без генерали и военачалници, водена от млади и неопитни капитани. На позициите при Сливница и Гургулят, при височините Мека црев и Три уши нашата армия доказва, че за извоюване на победата не е важен нито броят на оръдията, нито броят на висшите чинове във войската. Тя демонстрира пред света, че когато народ и войска са обединени от общи идеали, че когато трябва да се отстоява целостта на отечеството, България е непобедима.“, каза министър Запрянов.

Той акцентира върху дисциплината, себеотрицанието и патриотизма на българския войник: „Дисциплината му позволява да изпълнява заповеди и да не роптае, дори в моменти, когато обстановката изглежда безнадеждна и отчайваща. Себеотрицанието му го превърна в пример за смелост да изминава по 50-60 км. на ден, да даде час по-скоро отпор срещу врага. А патриотизмът му е искрен и дълбок, защото вярва в справедлив кауза на националното единение и чувства, че именно той е призван да я защити“.

Участниците в дискусията бяха приветствани и от началника на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев. В своето слово той подчерта, че Сръбско-българската война е пример за ефективни командни действия, последователна военна подготовка и ясно дефинирана държавна цел. „Успехът от 1885 г .се основава на компетентността на младия офицерски корпус и на способността му да действа в бързо променящата се обстановка“, каза генерал-майор Прокопиев.

По време на дискусията бе подчертано, че Министерството на отбраната тази година активно е подпомогнало обновяването на най-знаковите паметници на Сръбско-българската война, така годишнината да бъде отбелязана достойно.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов участва в първия панел на кръглата маса на тема: „Сръбско-българската война. Дипломация и военни действия“ с модератор проф. д.н. Петър Стоянович. След края на дискусията, той отбеляза: "За мен беше удоволствие да чуя учените, които изследват различни измерения на Сръбско-българската война. Но най-важното е, че трябва да вземем поуките от тези събития. Припомняме си величието на нашия войник и победата, но трябва да мислим как като държавно и военно ръководство ще отговорим адекватно на предизвикателствата на днешния ден".

В кръглата маса участие взеха и заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, представители на научни институции и университети, на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий“, Регионалния исторически музей в Пловдив и др.

Форумът е организиран с подкрепата на министъра на отбраната Атанас Запрянов и е заключителното събитие от честванията на 140 години от Съединението и героичната му защита в Сръбско-българската война от 1885 г.