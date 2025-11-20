Запрянов: През 1885 г. младата българска войска показа, че когато народ и войска са обединени, България е непобедима

„Днес отдаваме дължимото на героите, които не само достойно защитиха Съединението от 1885 г., но и утвърдиха България като държава, която сама може да решава своята национална съдба“. С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов откри днес, 20 ноември, тържествена кръгла маса на тема ,,140 години от Сръбско-българската война 1885 г.“ във Военната академия "Г. С. Раковски“.
В словото си министър Запрянов очерта героизма на младата българска войска, която през 1885 г. е подложена на върховно изпитание, след внезапното нахлуване на сръбските войски на територията на България. „Срещу сръбската армия се изправя една все още неукрепнала армия, която се намира в процес на изграждане. Армия без генерали и военачалници, водена от млади и неопитни капитани. На позициите при Сливница и Гургулят, при височините Мека црев и Три уши нашата армия доказва, че за извоюване на победата не е важен нито броят на оръдията, нито броят на висшите чинове във войската. Тя демонстрира пред света, че когато народ и войска са обединени от общи идеали, че когато трябва да се отстоява целостта на отечеството, България е непобедима.“, каза министър Запрянов.
Той акцентира върху дисциплината, себеотрицанието и патриотизма на българския войник: „Дисциплината му позволява да изпълнява заповеди и да не роптае, дори в моменти, когато обстановката изглежда безнадеждна и отчайваща. Себеотрицанието му го превърна в пример за смелост да изминава по 50-60 км. на ден, да даде час по-скоро отпор срещу врага. А патриотизмът му е искрен и дълбок, защото вярва в справедлив кауза на националното единение и чувства, че именно той е призван да я защити“.
Участниците в дискусията бяха приветствани и от началника на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев. В своето слово той подчерта, че Сръбско-българската война е пример за ефективни командни действия, последователна военна подготовка и ясно дефинирана държавна цел. „Успехът от 1885 г .се основава на компетентността на младия офицерски корпус и на способността му да действа в бързо променящата се обстановка“, каза генерал-майор Прокопиев.
По време на дискусията бе подчертано, че Министерството на отбраната тази година активно е подпомогнало обновяването на най-знаковите паметници на Сръбско-българската война, така годишнината да бъде отбелязана достойно.
Министърът на отбраната Атанас Запрянов участва в първия панел на кръглата маса на тема: „Сръбско-българската война. Дипломация и военни действия“ с модератор проф. д.н. Петър Стоянович. След края на дискусията, той отбеляза: "За мен беше удоволствие да чуя учените, които изследват различни измерения на Сръбско-българската война. Но най-важното е, че трябва да вземем поуките от тези събития. Припомняме си величието на нашия войник и победата, но трябва да мислим как като държавно и военно ръководство ще отговорим адекватно на предизвикателствата на днешния ден".
В кръглата маса участие взеха и заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, представители на научни институции и университети, на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий“, Регионалния исторически музей в Пловдив и др.
Форумът е организиран с подкрепата на министъра на отбраната Атанас Запрянов и е заключителното събитие от честванията на 140 години от Съединението и героичната му защита в Сръбско-българската война от 1885 г.
Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?
15 Въпрос
а турската войска не влезе в
Източна Румелиа
По тази въпрос всички пусофоци мълчат като пукели.
Защо?
Султанът пише до Батемберг, или връщайте Румелията, или я плащайте, или влизаме.
Руският император по договор е имал да взима от победената Турция контрибуция от 86 млн.златни франка/ над 1000 т.злато.
Отказва се в полза на Турция.
Сключва договор с България за заем/ наречен Манифест и е в НБ/ която да върне за 45 г.не 86, а 46 млн.златни франка
През 1918 г.комунистът Ленин опрощава договора и не плащаме нищо.
Така солената като противник на Съединението Русия, освен че дава огромни жертви, тя плаща Южна България.
Преди това създава въоръжава и обучава гимнастическите дружества.
17 Хайде
До коментар #15 от "Въпрос":Да не плаща нищо? Сигурен ли си? България си изплаща всичко със заеми от европейски и френски банки. Всичко си изплаща! Но затова пък Северна Добруджа е отцепена от императора и е дадена на Румъния в ущърб на българите. От тук насетне тръгва мръсната антибългарска политика на Русия! За Южна Добруджа, за Македония.
18 1885 България
Поклон пред паметта на героите - освободители 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬
19 Московски
До коментар #16 от "Дааа.....":Онези които защитаваха интересите на Русия, не създадоха ли Македония по заповед на Сталин? Не българи ли правеха други българи в македонци, за интересите на Русия? В Европа България има по-голям шанс да се обедини с Македония.
20 Сатана Z
Нищо не става от такива като теб,Запрянов.Въздух под налягане.
21 Фалшив
До коментар #20 от "Сатана Z":Българите нямат нито едно пленено българско знаме в сражение. Българите има спечелени война! Войната срещу руснаците в опит да бъде отсечена Южна Добруджа от България. Какво учите вие по история? Но както и да е. История в училище или от политическа партия не може да научиш никога.
22 Феникс
23 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Хайде":Недоучен телефонисте.
Научи си историята.
В Нац.библиотека се намира договорът, анекса за ликвидацията му от Ленин и списък но плащанията.
Няма плащане към Русия бе борсук розоф.
България няма нито една спечелена война.
Войната в Добруджа е част от ПСВ когато ние сме но страната на Германия и Италия.
С 4 турски дивизии изклали 150000 българи в Одринска Тракия ген.Колев се бие срещу румънци и руснаци.
Румънците влизат в София и ние губим цяла Добруджа.
Какво победа над Русия бе прошляк?
