България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE

1 Декември, 2025 16:39 468 16

Планът включва проекти за модернизация на Българската армия и укрепване на отбранителните способности на страната, добавят от военното министерство

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е подала искане до Европейската комисия за финансиране от 3,2 млрд. евро по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“, придружено от Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост.

Официалното искане трябваше да бъде изпратено до 30 ноември, като от МО посочват, че то е изпратено в срок.

Планът включва проекти за модернизация на Българската армия и укрепване на отбранителните способности на страната, добавят от военното министерство.

Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г., съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов в края на септември, съобщават от БТА.

В края на юли Министерският съвет одобри заявлението за интерес със списък с приоритетни за страната ни инвестиционни проекти за съвместно придобиване на отбранителни способности и модернизиране на Въоръжените сили, посочи тогава Запрянов.

Приоритетните за страната ни инвестиционни проекти са придобиване на 3D радари; на наземно базирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана; разработване на поддържащи артилерийски способности чрез придобиване на 155 мм самоходни гаубици; придобиване на безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции; на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност; на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати; разработване на способности за транспортно осигуряване на Въоръжените сили; придобиване на противовъздушни ракети VL MICA и на боеприпаси 155 мм, обясни още Атанас Запрянов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ужасяващо е

    7 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    16:39 01.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Довечера щурм на Парламента и утре Бойко Борисов хвърля оставка и отлагат еврото

    16:39 01.12.2025

  • 3 Атина Палада

    1 8 Отговор
    ще има за много Ф-ки с които ще атакуваме Москва

    Коментиран от #6

    16:40 01.12.2025

  • 4 Довечера носете Вода и Кърпи срещу

    6 0 Отговор
    Сълзотворен Газ, носете Дъждобрани срещу Водното Оръдие ва Властта.

    16:41 01.12.2025

  • 5 Колю Гаубицата

    10 0 Отговор
    Кой ще ги връща тия пари бре, аланкоолу!
    Загробихте и внуците ни с тая Украйна!

    16:41 01.12.2025

  • 6 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Не знам за Еф-ки, ама манерки по 1000лв изписани ще има много.

    16:42 01.12.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ЗЕЛЕНИЯ Ф,,А,, Ш,, И,, С,, Т ДА ВИ ФИНАНСИРА..
    НАЛИ ДО СЕГА ВИЕ ГО ФИНАНСИРАХТЕ...

    16:42 01.12.2025

  • 8 Гориил

    5 0 Отговор
    Сега е ясно защо на българския елит му е било нужно членство в ЕС.

    16:43 01.12.2025

  • 9 Зевс

    9 0 Отговор
    Само сте пропуснали да споменете, че парите по SAFE са заем ;)

    16:45 01.12.2025

  • 10 Сандо

    3 0 Отговор
    Съсипахме почти всичко от икономиката си,за да си развиваме военната - така се получава май на практика?!А ако войната свърши след година,какво ще ги правим тия заводи?Питам,защото вече имам горчив опит.

    16:49 01.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Нали знаете, че ТОВА Е НОВ ЗАЕМ!!! още 6-7 милиарда заем, който ще излиза от вашия джоб!
    ето за това ще скачате по площадите срещу новите данъци - тепърва ще гледате как данъците се изстрелват нагоре

    16:50 01.12.2025

  • 12 Време е да имаме

    0 2 Отговор
    Добре оборудвана армия. Времената го налагат 🧐
    Ако искаш мир - готви се за война 🧐🧐🧐
    Парите трябва да се инвестират в българската военна промишленост за да имаме собствен капацитет за отбрана, без да разчитаме на външни сили 🧐🧐🧐🧐
    Оръдия, ракети, дронове......... Всичко 💪💪💪
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    16:51 01.12.2025

  • 13 Царя

    2 0 Отговор
    Запрянов ти еничер ли си? Как ще ни заробващ децата с още 3.2 млр евро бе лайк??? До сега всички еничерски правителства на Борисов и Радев ни заробиха с 20 млрд
    Ама Вие нормални ли сте бе хораааа или не сте въобще хора ….

    16:51 01.12.2025

  • 14 бягай бе

    1 0 Отговор
    Дърт морук на го лапаш.....

    16:53 01.12.2025

  • 15 Орфей

    2 0 Отговор
    Абсолютно против съм къвто и процент от дохода ми да отива за подръжка на военолюбци, мизантропи (човекомразец), милиардери собственици на военни компании. Тия хора така се препитават. Насаждат страх и след това ни отбраняват от някой несъществуващ.

    16:56 01.12.2025

  • 16 Тези си имат имена и адреси

    1 0 Отговор
    Не са богове за каквито се мислят.

    Имат си и роднини и .......!

    16:59 01.12.2025

