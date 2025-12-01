България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE

България е подала искане до Европейската комисия за финансиране от 3,2 млрд. евро по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“, придружено от Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост.

Официалното искане трябваше да бъде изпратено до 30 ноември, като от МО посочват, че то е изпратено в срок.

Планът включва проекти за модернизация на Българската армия и укрепване на отбранителните способности на страната, добавят от военното министерство.

Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г., съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов в края на септември, съобщават от БТА.

В края на юли Министерският съвет одобри заявлението за интерес със списък с приоритетни за страната ни инвестиционни проекти за съвместно придобиване на отбранителни способности и модернизиране на Въоръжените сили, посочи тогава Запрянов.

Приоритетните за страната ни инвестиционни проекти са придобиване на 3D радари; на наземно базирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана; разработване на поддържащи артилерийски способности чрез придобиване на 155 мм самоходни гаубици; придобиване на безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции; на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност; на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати; разработване на способности за транспортно осигуряване на Въоръжените сили; придобиване на противовъздушни ракети VL MICA и на боеприпаси 155 мм, обясни още Атанас Запрянов.