България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE

България е подала искане до Европейската комисия за финансиране от 3,2 млрд. евро по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“, придружено от Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост.
Официалното искане трябваше да бъде изпратено до 30 ноември, като от МО посочват, че то е изпратено в срок.
Планът включва проекти за модернизация на Българската армия и укрепване на отбранителните способности на страната, добавят от военното министерство.
Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г., съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов в края на септември, съобщават от БТА.
В края на юли Министерският съвет одобри заявлението за интерес със списък с приоритетни за страната ни инвестиционни проекти за съвместно придобиване на отбранителни способности и модернизиране на Въоръжените сили, посочи тогава Запрянов.
Приоритетните за страната ни инвестиционни проекти са придобиване на 3D радари; на наземно базирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана; разработване на поддържащи артилерийски способности чрез придобиване на 155 мм самоходни гаубици; придобиване на безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции; на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност; на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати; разработване на способности за транспортно осигуряване на Въоръжените сили; придобиване на противовъздушни ракети VL MICA и на боеприпаси 155 мм, обясни още Атанас Запрянов.
1 Ужасяващо е
16:39 01.12.2025
2 Последния Софиянец
16:39 01.12.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #6
16:40 01.12.2025
4 Довечера носете Вода и Кърпи срещу
16:41 01.12.2025
5 Колю Гаубицата
Загробихте и внуците ни с тая Украйна!
16:41 01.12.2025
6 честен ционист
До коментар #3 от "Атина Палада":Не знам за Еф-ки, ама манерки по 1000лв изписани ще има много.
16:42 01.12.2025
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НАЛИ ДО СЕГА ВИЕ ГО ФИНАНСИРАХТЕ...
16:42 01.12.2025
8 Гориил
16:43 01.12.2025
9 Зевс
16:45 01.12.2025
10 Сандо
16:49 01.12.2025
11 ДрайвингПлежър
ето за това ще скачате по площадите срещу новите данъци - тепърва ще гледате как данъците се изстрелват нагоре
16:50 01.12.2025
12 Време е да имаме
Ако искаш мир - готви се за война 🧐🧐🧐
Парите трябва да се инвестират в българската военна промишленост за да имаме собствен капацитет за отбрана, без да разчитаме на външни сили 🧐🧐🧐🧐
Оръдия, ракети, дронове......... Всичко 💪💪💪
🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬
16:51 01.12.2025
13 Царя
Ама Вие нормални ли сте бе хораааа или не сте въобще хора ….
16:51 01.12.2025
14 бягай бе
16:53 01.12.2025
15 Орфей
16:56 01.12.2025
16 Тези си имат имена и адреси
Имат си и роднини и .......!
16:59 01.12.2025