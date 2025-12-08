Атанас Запрянов очаква отговор от Турция как танкерът „Кайрос“ се е озовал край бреговете на Ахтопол

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че се надява турският посланик в България да даде информация за причините, поради които танкерът „Кайрос“ се е озовал край бреговете на Ахтопол.
„Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация“, поясни пред журналисти във Варна Запрянов.
Попитан дали ще говори с турските си колеги по този въпрос, министърът отговори, че „това не е военен въпрос“ между двете страни.
Той благодари на военнослужещите, участвали в операциите по оказване на помощ и евакуация на моряците от танкера „Кайрос“ на 7 и 8 декември, и подчерта, че те ще бъдат наградени.
Четирима души от екипажа на танкера „Кайрос“, който заседна край Ахтопол преди три дни, са евакуирани тази сутрин.
Военнослужещи от състава на военноморските ни сили са извършили успешната операция с вертолет „Пантер“, казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СРАМ
Коментиран от #8, #22
14:07 08.12.2025
2 Атина Палада
14:08 08.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #11
14:10 08.12.2025
4 коко
14:10 08.12.2025
5 ЧУЧУЛИГОВ
14:11 08.12.2025
6 КАК ЛИ
14:11 08.12.2025
7 Ат Запрянов! Ердоган не брои това
14:13 08.12.2025
8 По темата , бе
До коментар #1 от "СРАМ":Напиши неШТо...
14:15 08.12.2025
9 Ива
14:16 08.12.2025
10 Някой
Ето така този танкер стигна до България
Та, насочи си въпроса към Украйна и Великобритания!
14:17 08.12.2025
11 Дрътия Софианец
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Как намираш време , а се занимаваш със 17-те ти виртуални ресторанти ?!☹️
14:17 08.12.2025
12 Попето
14:18 08.12.2025
13 Петър
14:19 08.12.2025
14 Бермудите
14:20 08.12.2025
15 Пич
14:20 08.12.2025
16 Трол
14:23 08.12.2025
17 НАТюВСКИ ПОДЛОГИ
Коментиран от #30
14:25 08.12.2025
18 oгнянминчев
14:32 08.12.2025
19 хаха
14:32 08.12.2025
20 Хихита
14:35 08.12.2025
21 пффф
14:35 08.12.2025
22 КзББ и ДП
До коментар #1 от "СРАМ":Тоя тъп ли е или да? Срам за армията ни
14:36 08.12.2025
23 ццц
14:37 08.12.2025
24 Станкето
Коментиран от #45
14:40 08.12.2025
25 Макс
14:41 08.12.2025
26 Емигрант
14:42 08.12.2025
27 Хаха хаха ха
14:44 08.12.2025
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:45 08.12.2025
29 Тома
14:46 08.12.2025
30 Ахааа ,
До коментар #17 от "НАТюВСКИ ПОДЛОГИ":Тебе нема кой те пази ..
14:50 08.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Оги
14:51 08.12.2025
33 коко
14:54 08.12.2025
34 Ники
14:54 08.12.2025
35 За да.получиш отговор
14:54 08.12.2025
36 градинар
14:57 08.12.2025
37 чужденец
15:00 08.12.2025
38 механик
15:01 08.12.2025
39 оле,оле
15:14 08.12.2025
40 Някой
2. При случката в Истанбул бяха забранили преминаване през Босфора заради мъгли;
3. Такива фирми са многонационални и на акции, каквито може да си купите и вие.
Да искат обяснение и от Украйна!
15:16 08.12.2025
41 А че как
15:17 08.12.2025
42 безполезен брръмбар парашутист
15:20 08.12.2025
43 ДългоИме
15:27 08.12.2025
44 мдааааааааааа
15:35 08.12.2025
45 С леко
До коментар #24 от "Станкето":Резнат нокът.
15:37 08.12.2025
46 Някой
Иначе може да извадят товара и да го продават тук.
15:37 08.12.2025