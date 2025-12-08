Новини
Атанас Запрянов очаква отговор от Турция как танкерът „Кайрос" се е озовал край бреговете на Ахтопол

8 Декември, 2025

  • атанас запрянов-
  • кайрос-
  • танкер-
  • кораб-
  • турция-
  • ахтопол

Атанас Запрянов очаква отговор от Турция как танкерът „Кайрос“ се е озовал край бреговете на Ахтопол - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че се надява турският посланик в България да даде информация за причините, поради които танкерът „Кайрос“ се е озовал край бреговете на Ахтопол.

„Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация“, поясни пред журналисти във Варна Запрянов.

Попитан дали ще говори с турските си колеги по този въпрос, министърът отговори, че „това не е военен въпрос“ между двете страни.

Той благодари на военнослужещите, участвали в операциите по оказване на помощ и евакуация на моряците от танкера „Кайрос“ на 7 и 8 декември, и подчерта, че те ще бъдат наградени.

Четирима души от екипажа на танкера „Кайрос“, който заседна край Ахтопол преди три дни, са евакуирани тази сутрин.

Военнослужещи от състава на военноморските ни сили са извършили успешната операция с вертолет „Пантер“, казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната.


  • 1 СРАМ

    48 0 Отговор
    А ТОЗИ ТРЯБВАШЕ ДА Е ВДОМОВЕТЕ НА УЖАСИТЕ ,А МАФИОТИТЕ ГО НАПРАВИХА МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА !!

    Коментиран от #8, #22

    14:07 08.12.2025

  • 2 Атина Палада

    55 0 Отговор
    териториалните ни води се охраняват строго-птичка не може да прехвръкне.....

    14:08 08.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    47 1 Отговор
    докато двамата шопара се навеждат на всеки-така ще е

    Коментиран от #11

    14:10 08.12.2025

  • 4 коко

    47 0 Отговор
    Колко е хубаво да си Министър на отбраната и понякога като си вземеш пенсията да чакаш заплата...

    14:10 08.12.2025

  • 5 ЧУЧУЛИГОВ

    31 1 Отговор
    Атанас Запрянов е най-якият чакач:)

    14:11 08.12.2025

  • 6 КАК ЛИ

    43 2 Отговор
    КАТО ГО УДАРИ УКРАИНСКИ ДРОН.ДА ПИТАТ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ В КИЕВ.КАКВО ОБЩО ИМА ТУРЦИЯ

    14:11 08.12.2025

  • 7 Ат Запрянов! Ердоган не брои това

    40 0 Отговор
    Правителство за СЛИВА! Няма да ви отговорят, знае, че след някой месец сте АУТ!!

    14:13 08.12.2025

  • 8 По темата , бе

    0 13 Отговор

    До коментар #1 от "СРАМ":

    Напиши неШТо...

    14:15 08.12.2025

  • 9 Ива

    34 3 Отговор
    Сетили си ...По скоро да пита приятелите си от Украйна ....Вие сте срам за страната ни !

    14:16 08.12.2025

  • 10 Някой

    38 3 Отговор
    Как ли? Едни украинци с помощта на потомствени пирати от Албиона, решиха да направят терористичен акт в международни води. Срещу цивилни плавателни съдове
    Ето така този танкер стигна до България
    Та, насочи си въпроса към Украйна и Великобритания!

    14:17 08.12.2025

  • 11 Дрътия Софианец

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Как намираш време , а се занимаваш със 17-те ти виртуални ресторанти ?!☹️

    14:17 08.12.2025

  • 12 Попето

    29 0 Отговор
    Защо изобщо допуснсха най-безпрепятствено турците да докарат и изоставят танкера в близост до Ахтопол? Това трябва да се пита.

    14:18 08.12.2025

  • 13 Петър

    33 0 Отговор
    Г-н Запрянов,кой носи вина за намиращият в наши води кораб? Надеждно ли се охраняват нашите териториални води? Ако - да,защо крабът е край Ахтопол? Кой го проспа? Вие и заспалите военни,които безпроблемно си получавате заплатите,без да сте ги заработили! Утре така може да навлезе нетърговски кораб и да изпразни дулата на оръдията си. Срам сте.....

    14:19 08.12.2025

  • 14 Бермудите

    21 3 Отговор
    Корабът е малък и трудно се забелязва

    14:20 08.12.2025

  • 15 Пич

    37 0 Отговор
    Колко е тъп дядката....... Вие представяте ли си какво намеква ?! Намеква че един вид , турците са го довлякли , добутали , или по друг начин изтърсили край Ахтопол !!! Та кретена докато се оправдава , всъщност казва , че всичките ни военни са некадърни , всички граничари са некадърни , цялата гранична полиция е некадърна , но най вече военните !!! Ти защо си там бе , шушумиго , и какво ръководиш , като некадърниците цял петролен танкер плюс още един турски са проспали... ???!!!

    14:20 08.12.2025

  • 16 Трол

    12 0 Отговор
    Крайно време е г-н Запрянов да изпрати флота в Черно море и да установим пълен контрол над тази локва.

    14:23 08.12.2025

  • 17 НАТюВСКИ ПОДЛОГИ

    15 3 Отговор
    Нали НАТювци ни пазят???

    Коментиран от #30

    14:25 08.12.2025

  • 18 oгнянминчев

    18 1 Отговор
    Някой ще извика ли турския посланник ? Ще бъде ли връчена нота ?? На нещо различно от гьотверенлък ( дyпeдaвcтвo) има ли способни в тая администрация и висшите политически етажи ???

    14:32 08.12.2025

  • 19 хаха

    19 0 Отговор
    Къде ви е бреговата охрана бе kлoун? Цял танкер не може да засече навреме.

    14:32 08.12.2025

  • 20 Хихита

    20 1 Отговор
    Министър запрянов (ако е някакъв министър изобщо) не трябва да се НАДЯВА, а да ИЗИКСВА обяснение от турските власти защо са завлекли танкера на наша територия. Не било ВОЕНЕН въпрос - айбе бе! Въпрос на национална СИГУРНОСТ и СУВЕРЕНИТЕТ е, ама тоз льольо или изобщо не схваща или нарочно се дупи на турчулята!

    14:35 08.12.2025

  • 21 пффф

    11 3 Отговор
    Това е все едно укрите да питат русия как орещника се е озовал в центъра на киев. хи хи хи

    14:35 08.12.2025

  • 22 КзББ и ДП

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "СРАМ":

    Тоя тъп ли е или да? Срам за армията ни

    14:36 08.12.2025

  • 23 ццц

    17 0 Отговор
    Разформировай граничната охрана без отлагане! Очевидно само заплати взимат и спят на работното място.

    14:37 08.12.2025

  • 24 Станкето

    10 0 Отговор
    Отговорът ще бъде СРЕДЕН ПРЪСТ.

    Коментиран от #45

    14:40 08.12.2025

  • 25 Макс

    14 0 Отговор
    А нашите погранични военноморски сили какво казват? Или нямаме такива ? Все пак как се навлиза в наши води , съвсем неконтролируемо ли ?

    14:41 08.12.2025

  • 26 Емигрант

    20 0 Отговор
    Абе Запрян мозък, Бг няма ли охрана на морската граница т.е. военноморски сили, сонари, компютри, радари и т.н., никой ли не е видял, че се нарушават териториални води и на цялата тази безотговорност ще се награждават безхаберници ? Щял да пита турците този нехранимайко, защото неговите заплатаджии нищо не знаят, демек и турците да разберат, че кошарата не се охранява ? Българите в Бг разбират ли какви безхаберници управляват и контролират животът им ?

    14:42 08.12.2025

  • 27 Хаха хаха ха

    7 4 Отговор
    Запрянов защо пита Турция, а не пита Русия какво прави тук корабът от руският сенчест флот?

    14:44 08.12.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 4 Отговор
    Правительството на Канада е провело вече евтаназия на 90 000 граждани в рамките на програмата "ассистиран суицид"

    14:45 08.12.2025

  • 29 Тома

    11 0 Отговор
    Запрянка кой те такова тебе за слива бе батко

    14:46 08.12.2025

  • 30 Ахааа ,

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "НАТюВСКИ ПОДЛОГИ":

    Тебе нема кой те пази ..

    14:50 08.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Оги

    2 0 Отговор
    Хахаха, надявай се, бай Насе, надявай се…жалки будали сме и ни правят на хахо.

    14:51 08.12.2025

  • 33 коко

    2 3 Отговор
    Не може така ,другари, това е братски кораб, Костадинов защо спи,да отиват с Цончо да занесат храна.Да не забравят и ракия!

    14:54 08.12.2025

  • 34 Ники

    4 1 Отговор
    Каква трагедия сме нее истина

    14:54 08.12.2025

  • 35 За да.получиш отговор

    7 1 Отговор
    Трябва да питаш. Ама вие сте еврогеюве скопени. И ви е страх да питате.

    14:54 08.12.2025

  • 36 градинар

    4 0 Отговор
    дядката пита,кои ми с..а в гащите

    14:57 08.12.2025

  • 37 чужденец

    4 1 Отговор
    България е сметището на Европа, а сега и на Турция.

    15:00 08.12.2025

  • 38 механик

    4 0 Отговор
    Запрянов , Митов и цялото шишкаво правителство да подават ОСТАВКА !!!

    15:01 08.12.2025

  • 39 оле,оле

    1 0 Отговор
    Защо ще питаш бе фигурант, ти ТРЯБВА да знаеш, това ти е работата, затова ти плащаме заплата!

    15:14 08.12.2025

  • 40 Някой

    0 0 Отговор
    1. Имаше договор да не се атакуват транспортни кораби в Черно море, например по коридор от Украйна със зърно. Реално нарушиха този договор. Тук за танкер с олио ли бе даван;
    2. При случката в Истанбул бяха забранили преминаване през Босфора заради мъгли;
    3. Такива фирми са многонационални и на акции, каквито може да си купите и вие.
    Да искат обяснение и от Украйна!

    15:16 08.12.2025

  • 41 А че как

    0 0 Отговор
    Питайте танкерът, той най-вярно ще ви каже. Примерно: Плувам си аз, човеците казват плаване, ама айде, та, като минах Босфора, едни мънЕчки и симпатични катерчета, без екипаж, ама с експлозиви, без да искат се блъснАха в мен и те така. Добри хора ме вързаа с едни въжета и ме теглеа, теглеа, па се измОриха и ме отвръзаа и ей ме на.

    15:17 08.12.2025

  • 42 безполезен брръмбар парашутист

    1 0 Отговор
    амче човечеца да си очаква отговор от Турция

    15:20 08.12.2025

  • 43 ДългоИме

    1 0 Отговор
    Пишман министър, няма що - да пита комшиите за това как този танкер се е озовал до Ахтопол! Абе, пишман Министре, нямаме ли охрана и наблюдение на държавната си граница, барабар с морската такава? Не питай, а Подавай оставка .

    15:27 08.12.2025

  • 44 мдааааааааааа

    1 0 Отговор
    Чакаме Турция да каже къде ни бяха армията и гранична полиция когато ни довлякоха танкер в териториалните води.

    15:35 08.12.2025

  • 45 С леко

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Станкето":

    Резнат нокът.

    15:37 08.12.2025

  • 46 Някой

    0 0 Отговор
    Зеленски да плаща за възстановяването му.
    Иначе може да извадят товара и да го продават тук.

    15:37 08.12.2025

