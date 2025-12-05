Запрянов: България трябва да продължи да развива способностите си за киберотбрана

България има реални, действащи способности в областта на киберотбраната, но трябва последователно да продължим да инвестираме в технологии, в хора и в усъвършенстване на процедурите. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който на 4 декември, присъства на заключителния етап от учението на НАТО по киберотбрана „Cyber Coalition 25“.

Министър Запрянов подчерта значението на учението за цялостната готовност за справяне с киберзаплахите, които биха засегнали много важни функциониращи системи в обществото. Той изрази своето удовлетворение от факта, че в учението са сериозно ангажирани много институции и ведомства, които имат отношение към киберсигурността и защитата на критичната инфраструктура.

„Cyber Coalition 25“ ясно показва стратегическото значение на киберотбраната за НАТО и мястото на България в тази обща картина. НАТО осигурява уникална платформа, чрез която съюзниците споделят в реално време информация за киберзаплахи. Ние непрекъснато укрепваме своите политически, военни и технически инструменти за откриване, предотвратяване и противодействие на зловредни кибердейности“, добави министър Запрянов.

„Учението „Cyber Coalition 25“ се явява тест за нашите способности в киберпространството. Мога да направя извода, че имаме способности да действаме – рамо до рамо със съюзниците, в един нов домейн за провеждането на операции. Българската армия ще остане активен и надежден участник в усилията на НАТО за възпиране и отбрана в киберпространството“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Той подчерта, че дирекция „Комуникационно-информационни системи“ в Министерството на отбраната, Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, видовете въоръжени сили и командвания показват, че разполагат с реален, действащ капацитет за киберотбрана, който следва постоянно да се развива. Адмирал Ефтимов оцени участието на Националния военен университет и Висшето военноморско училище и неговата роля на пионер в създаването на учението и център за киберсигурност и обучение.

Адмирал Ефтимов акцентира върху важността на отработеното взаимодействие на въоръжените сили с правителствения център за реакции, с националните служби за сигурност, със секторните структури в областта на киберсигурността и критичната инфраструктура. Той подчерта и участието на частния сектор. „Правителственият сектор, частният сектор и Въоръжените сили трябва да бъдат в симбиоза, за да изградим кибер устойчивост на държавата и обществото“, заключи той.

„Cyber Coalition 25“ e най-мащабното съюзно учение в киберпространството, в което България участва. Министерството на отбраната е водещата национална институция в подготовката и участието на страната ни в него и координира усилията на широк кръг държавни структури, академични институции и партньори от частния сектор, с цел формирането на единен, национално представителен и професионален екип.

България участва в учението с около 140 представители – от Министерството на отбраната, видовете въоръжени сили, службите за сигурност, Министерството на електронното управление, Министерството на вътрешните работи, ресорни институции, заедно с представители на частния сектор и академичната общност.

На национално ниво в реално време бяха отработени взаимодействието между всички структури и процедурите за реагиране, докладване и обмен на информация.

На закриването на учението днес присъстваха още заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски, ръководители на участващи институции и организации.