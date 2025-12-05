Новини
България »
Запрянов: България трябва да продължи да развива способностите си за киберотбрана

Запрянов: България трябва да продължи да развива способностите си за киберотбрана

5 Декември, 2025 08:20 565 12

  • киберотбрана-
  • мо-
  • атанас запрянов

„Cyber Coalition 25“ e най-мащабното съюзно учение в киберпространството, в което България участва

Запрянов: България трябва да продължи да развива способностите си за киберотбрана - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има реални, действащи способности в областта на киберотбраната, но трябва последователно да продължим да инвестираме в технологии, в хора и в усъвършенстване на процедурите. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който на 4 декември, присъства на заключителния етап от учението на НАТО по киберотбрана „Cyber Coalition 25“.

Министър Запрянов подчерта значението на учението за цялостната готовност за справяне с киберзаплахите, които биха засегнали много важни функциониращи системи в обществото. Той изрази своето удовлетворение от факта, че в учението са сериозно ангажирани много институции и ведомства, които имат отношение към киберсигурността и защитата на критичната инфраструктура.

„Cyber Coalition 25“ ясно показва стратегическото значение на киберотбраната за НАТО и мястото на България в тази обща картина. НАТО осигурява уникална платформа, чрез която съюзниците споделят в реално време информация за киберзаплахи. Ние непрекъснато укрепваме своите политически, военни и технически инструменти за откриване, предотвратяване и противодействие на зловредни кибердейности“, добави министър Запрянов.

„Учението „Cyber Coalition 25“ се явява тест за нашите способности в киберпространството. Мога да направя извода, че имаме способности да действаме – рамо до рамо със съюзниците, в един нов домейн за провеждането на операции. Българската армия ще остане активен и надежден участник в усилията на НАТО за възпиране и отбрана в киберпространството“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Той подчерта, че дирекция „Комуникационно-информационни системи“ в Министерството на отбраната, Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, видовете въоръжени сили и командвания показват, че разполагат с реален, действащ капацитет за киберотбрана, който следва постоянно да се развива. Адмирал Ефтимов оцени участието на Националния военен университет и Висшето военноморско училище и неговата роля на пионер в създаването на учението и център за киберсигурност и обучение.

Адмирал Ефтимов акцентира върху важността на отработеното взаимодействие на въоръжените сили с правителствения център за реакции, с националните служби за сигурност, със секторните структури в областта на киберсигурността и критичната инфраструктура. Той подчерта и участието на частния сектор. „Правителственият сектор, частният сектор и Въоръжените сили трябва да бъдат в симбиоза, за да изградим кибер устойчивост на държавата и обществото“, заключи той.

„Cyber Coalition 25“ e най-мащабното съюзно учение в киберпространството, в което България участва. Министерството на отбраната е водещата национална институция в подготовката и участието на страната ни в него и координира усилията на широк кръг държавни структури, академични институции и партньори от частния сектор, с цел формирането на единен, национално представителен и професионален екип.

България участва в учението с около 140 представители – от Министерството на отбраната, видовете въоръжени сили, службите за сигурност, Министерството на електронното управление, Министерството на вътрешните работи, ресорни институции, заедно с представители на частния сектор и академичната общност.

На национално ниво в реално време бяха отработени взаимодействието между всички структури и процедурите за реагиране, докладване и обмен на информация.

На закриването на учението днес присъстваха още заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски, ръководители на участващи институции и организации.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин нинджата

    8 1 Отговор
    Сорос ни заповяда да станем "многоходови"

    08:21 05.12.2025

  • 2 Българин

    11 0 Отговор
    Оставка!

    08:22 05.12.2025

  • 3 Пич

    16 1 Отговор
    Този дядка разбира "кибрер" като да върти ръчката на телефона , и да крещи - Ало , централа , дайте ми Голо Бърдо !!!

    08:23 05.12.2025

  • 4 Истината

    8 0 Отговор
    Този дърт изкуфел плужек и кенефа да ми чисти не бих го взел

    08:34 05.12.2025

  • 5 Дрон камикадзе

    4 0 Отговор
    Да обаче няма да ви разрешат да купувате китайски терминатори и робокопи, заради НАТО. Най-много нещо бракувано от САЩ на тройна цена.

    08:38 05.12.2025

  • 6 На снимката...!

    5 0 Отговор
    Дедко ЗапрЕнов,с...тримата глупаци...!

    08:40 05.12.2025

  • 7 НЕКВИ изкуфел дядка

    3 0 Отговор
    Ще ми употребява научни термини. Я бегай и си харчи пенсията някоя лафка в някоя пандела.

    08:40 05.12.2025

  • 8 гушнал букета

    2 0 Отговор
    на половина

    08:41 05.12.2025

  • 9 КИБЕРОТБРАНА

    5 0 Отговор
    .........ДрЪТИЯ ПОЛЗВА ДУМИ КОИТО ДОРИ НЕ РАЗБИРА............!

    08:42 05.12.2025

  • 10 Настопроценти

    1 0 Отговор
    България в кибер-война ли ще участва? Трябва да имаме съвременно въоръжение,а не старо,като Еф-шестнайските,за които си дадохме парите. И най-малките държави купуват ново въоръжение,човешките животи им са важни,а в България правителството гледа да угажда на америкейшъните.

    08:51 05.12.2025

  • 11 белия негър

    2 0 Отговор
    Чета преди време един регистър с длъжности за които ще се набират войници и виждам нещо от сорта "младши специалист в взвод кибер сигурност" или нещо в тоя дух беше!
    Като изискванията са общо взето да има пулс, да знае български и да бяга бързо!!!
    Е, само искам да попитам:
    Абе вие виждали ли сте банка да търси специалист по киберсигурност който е на ниво "чехълче"?
    Мисля че има нещо яко сбъркано в тия "кибер войни" дето ги прокламират тия хора!

    09:01 05.12.2025

  • 12 С прескърбие ви съобщаваме

    0 0 Отговор
    Че Запрянов очончателно закопа отбраната на страната!
    Поклонението ще се състои пред ефките инвалиди!

    09:03 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове