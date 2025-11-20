Показаха новите метровлакове (СНИМКИ)

Нови чешки мотриси вече ще се движат по една от метролиниите в София. Днес те бяха показани в депо "Обеля", съобщи БНТ.
По време на събитието бяха разяснени някои от техническите параметри на влаковете.
На събитието присъства кметът Васил Терзиев, заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, ръководството на "Метрополитен" и представители от чешката фирма.
1 раз
13:06 20.11.2025
2 И са с много "удобни"
13:11 20.11.2025
3 Кит
До коментар #2 от "И са с много "удобни"":Твърдението ти, че чехите са слаби в производството на автомобили и метромотриси е много забавно!
А иначе истината е, че чехите са отлични механици и всичко произведено в Чехия е с високо качество!
Да са ни честити новите влакчета!
13:18 20.11.2025
4 Далавера Импекс
13:25 20.11.2025
5 писарке
барем кажи колко пари струва масрафа
и колко е комисиона на фирмичката посредник
че много трудно да се открие кой произвежда чешки мутреси
13:40 20.11.2025
6 Някой
странно защо линия 3, я направиха с друг тип влакове (горно оказване за ток и по тесни) и е несъвместима с 1 и 2. Логично е да се очаква в бъдеще да се свържат линии.
Да проверят на места какъв е наклона настрани (като с нивелир), че на места отива на 10 градуса наклон и от едната страна стената е до вагон, а от другата надалеч. Ако е тръгнал процес на потъване на релси, накрая може да стане и катастрофа.
13:45 20.11.2025
7 Шкода
До коментар #4 от "Далавера Импекс":Бъркаш, влакчетата са нови, в момента се произвеждат. Мисля, че вече доставиха две или три / от поръчани осем/ , всяко се доставя веднага след като слезе от производствената линия и премине изпитанията.
А Шкода е реномиран производител на такива машинки! Тестовият им център е един от най-добрите в света, много световни компании го ползват, по липса на свои.
Апропо, полезното при тях / в сравнение със Сименсите/ е, че чешките влакчета са близки копия на руските, но с по-високо качество. Това е особено полезно при ремонтното обслужване, българските техници вече имат 20г+ опит в този тип компоновки, още повече, че талигите и силовите агрегати са идентични и се правят в сибирския клон на Шкода в Русия.
14:01 20.11.2025
8 Изселник
До коментар #2 от "И са с много "удобни"":За българите са най - подходящи ! Защото навремето Чавдарките и Икарусите бяха с дунапренени седалки , но облицовката им беше или съдрана , или дунапренът беше изкорубен ! За слово - излиянията от типа Н + Р =ВЛ или нещо с три букви няма нужда да споменавам …
14:03 20.11.2025
9 Новите
14:11 20.11.2025
10 ВЕЛИНСКИ
ЗА ЖИВЕЮЩИТЕ В СИНЯ И ЗЕЛЕНА ЗОНА
14:14 20.11.2025
11 Другарю кит
До коментар #3 от "Кит":Сигурно караш шкода и за това толкова браниш чешкото производство.... само ще ти кажа, че сегашното няма нищо общо със старото...Шкода супърб за 100 хил. лева и на първата седмица не може да си затваря багажника...джипът кодиак трагедия..... не хареса ли дизела...не иска да запали и върви..... Така че по-леко с хвалбите....хайде скачай в старата шкода и каарай здраво
14:51 20.11.2025
12 и какво им беше
До коментар #8 от "Изселник":на старите..това че лумпените и маг....ли..те... тук не заслужават да се возят на нормални седалки.. не значи че са лоши.....а на теб ако ти каресва да се ръбиш и да се пързаляш докато седиш е друг въпрос.....явно си свикнал..честито
14:54 20.11.2025
13 Браво добър
До коментар #7 от "Шкода":паралел правиш....че са подбие на руските...т.е. са здрави и добри..... Ще се сетите , ама трудно......
14:57 20.11.2025
14 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #13 от "Браво добър":РУСКИТЕ ТАРАЛЯСНИЦИ ЛИ?
18:12 20.11.2025