Показаха новите метровлакове (СНИМКИ)

Нови чешки мотриси вече ще се движат по една от метролиниите в София. Днес те бяха показани в депо "Обеля", съобщи БНТ.

По време на събитието бяха разяснени някои от техническите параметри на влаковете.

На събитието присъства кметът Васил Терзиев, заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, ръководството на "Метрополитен" и представители от чешката фирма.