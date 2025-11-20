Новини
Показаха новите метровлакове (СНИМКИ)

20 Ноември, 2025 13:02 1 422 14

  • метровлакове-
  • метрополитен-
  • шкода

Те ще се движат по една от линиите

Показаха новите метровлакове (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нови чешки мотриси вече ще се движат по една от метролиниите в София. Днес те бяха показани в депо "Обеля", съобщи БНТ.

По време на събитието бяха разяснени някои от техническите параметри на влаковете.

На събитието присъства кметът Васил Терзиев, заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, ръководството на "Метрополитен" и представители от чешката фирма.

София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раз

    4 2 Отговор
    Днес те бяха показани в депо "Ще го Забеля".- съобщи БНТ.

    13:06 20.11.2025

  • 2 И са с много "удобни"

    8 12 Отговор
    седалки...все едно си в леген....и тези няма да се научат да правят нито коли, нито метровлакове, нито нищо....ааа..възможно е.. седалките да са по европеиски критерий ....неудобни и дървени за тъпи хора....но с корумпирани управници

    Коментиран от #3, #8

    13:11 20.11.2025

  • 3 Кит

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "И са с много "удобни"":

    Твърдението ти, че чехите са слаби в производството на автомобили и метромотриси е много забавно!
    А иначе истината е, че чехите са отлични механици и всичко произведено в Чехия е с високо качество!
    Да са ни честити новите влакчета!

    Коментиран от #11

    13:18 20.11.2025

  • 4 Далавера Импекс

    2 7 Отговор
    Само "дето" новите мотриси са втора ръка

    Коментиран от #7

    13:25 20.11.2025

  • 5 писарке

    2 2 Отговор
    другата писарка мичето преди 3 часа и тя цъкна същата цъканица кратка кат теб
    барем кажи колко пари струва масрафа
    и колко е комисиона на фирмичката посредник
    че много трудно да се открие кой произвежда чешки мутреси

    13:40 20.11.2025

  • 6 Някой

    3 0 Отговор
    Само да не наслагат висулките, че хора да си удрят главите в тях. Почти никой не ги ползва, но пречат.
    странно защо линия 3, я направиха с друг тип влакове (горно оказване за ток и по тесни) и е несъвместима с 1 и 2. Логично е да се очаква в бъдеще да се свържат линии.
    Да проверят на места какъв е наклона настрани (като с нивелир), че на места отива на 10 градуса наклон и от едната страна стената е до вагон, а от другата надалеч. Ако е тръгнал процес на потъване на релси, накрая може да стане и катастрофа.

    13:45 20.11.2025

  • 7 Шкода

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Далавера Импекс":

    Бъркаш, влакчетата са нови, в момента се произвеждат. Мисля, че вече доставиха две или три / от поръчани осем/ , всяко се доставя веднага след като слезе от производствената линия и премине изпитанията.
    А Шкода е реномиран производител на такива машинки! Тестовият им център е един от най-добрите в света, много световни компании го ползват, по липса на свои.
    Апропо, полезното при тях / в сравнение със Сименсите/ е, че чешките влакчета са близки копия на руските, но с по-високо качество. Това е особено полезно при ремонтното обслужване, българските техници вече имат 20г+ опит в този тип компоновки, още повече, че талигите и силовите агрегати са идентични и се правят в сибирския клон на Шкода в Русия.

    Коментиран от #13

    14:01 20.11.2025

  • 8 Изселник

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "И са с много "удобни"":

    За българите са най - подходящи ! Защото навремето Чавдарките и Икарусите бяха с дунапренени седалки , но облицовката им беше или съдрана , или дунапренът беше изкорубен ! За слово - излиянията от типа Н + Р =ВЛ или нещо с три букви няма нужда да споменавам …

    Коментиран от #12

    14:03 20.11.2025

  • 9 Новите

    2 0 Отговор
    изглеждат като старите, само че нови.

    14:11 20.11.2025

  • 10 ВЕЛИНСКИ

    1 1 Отговор
    ТОВА Е....КОМПЕНСАЦИЯ
    ЗА ЖИВЕЮЩИТЕ В СИНЯ И ЗЕЛЕНА ЗОНА

    14:14 20.11.2025

  • 11 Другарю кит

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Кит":

    Сигурно караш шкода и за това толкова браниш чешкото производство.... само ще ти кажа, че сегашното няма нищо общо със старото...Шкода супърб за 100 хил. лева и на първата седмица не може да си затваря багажника...джипът кодиак трагедия..... не хареса ли дизела...не иска да запали и върви..... Така че по-леко с хвалбите....хайде скачай в старата шкода и каарай здраво

    14:51 20.11.2025

  • 12 и какво им беше

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Изселник":

    на старите..това че лумпените и маг....ли..те... тук не заслужават да се возят на нормални седалки.. не значи че са лоши.....а на теб ако ти каресва да се ръбиш и да се пързаляш докато седиш е друг въпрос.....явно си свикнал..честито

    14:54 20.11.2025

  • 13 Браво добър

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Шкода":

    паралел правиш....че са подбие на руските...т.е. са здрави и добри..... Ще се сетите , ама трудно......

    Коментиран от #14

    14:57 20.11.2025

  • 14 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Браво добър":

    РУСКИТЕ ТАРАЛЯСНИЦИ ЛИ?

    18:12 20.11.2025

Новини по градове:
