Калин Стоянов: Радев „тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7

18 Ноември, 2025 10:16 1 986 72

В момента Радев манипулира гражданите, представяйки се като „човек от народа“, а реалността е друга - откровен популизъм, казва Стоянов

Калин Стоянов: Радев „тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7 - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ДПС - Ново начало показа видео с кортежа на президента Румен Радев. Става въпрос за курс по АМ "Тракия". От кадрите става ясно, че "Радев „тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7, съпровождано от два високопроходими джипа.

Ето какво още пише той в личния си фейсбук профил:

Както отбелязах преди време, разединителят на българското общество Румен Радев използва специално закупена „Шкода“ само и единствено пред камери и публика, на предварително подбрани мероприятия. В останалите случаи се вози в лъскави лимузини и високопроходими луксозни джипове, в което само по себе си няма нищо лошо, тъй като му се полага по закон, но е крайно време този фарс и PR акция да приключат.

В момента Радев манипулира гражданите, представяйки се като „човек от народа“, а реалността е друга - откровен популизъм.

В неделя (16.11.2025 г.) вечерта, около 19:30 часа, на автомагистрала „Тракия“, непосредствено преди София, е засечен кортежът на Радев, който „тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7, съпровождано от два високопроходими джипа.

Вчера през деня същите автомобили са забелязани да напускат сградата на президентството, а автомобилът, предназначен само за снимки - прословутата Шкода, отново липсва. В подкрепа на горното публикувам кратко клипче и две снимки.

Между другото, нали именно Радев е този, който ежедневно говори за погазване на закона, за злоупотреби и други подобни фрази? Би било добре, докато критикува, да обърне внимание на своите съветници, секретари и определени лица от президентската администрация, които продължават ежедневно и НЕрегламентирано да използват автомобили и шофьори на НСО. Да, слязоха от луксозните лимузини, но веднага се метнаха на други автомобили на НСО, надявайки се, че никой няма да ги забележи, тъй като са по-стари и от по-нисък клас. Номерата им може да минават пред хората, но не и пред тези, които денонощно ги обслужват.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    29 42 Отговор
    И той популист като всеки един комунист

    10:18 18.11.2025

  • 2 Потрес

    54 2 Отговор
    Нови калинки дебнат отвсякъде!

    Коментиран от #68

    10:18 18.11.2025

  • 3 Ахахах

    8 25 Отговор
    Човек от народа е човек от биомасата.

    10:19 18.11.2025

  • 4 1488

    21 31 Отговор
    "Радев манипулира гражданите, представяйки се като „човек от народа“ "

    тък о бях повярвал че е един от нас

    Коментиран от #64

    10:19 18.11.2025

  • 5 Цирк

    18 29 Отговор
    Това си беше.
    Радев, защо не кажеш, че България трябва да спре да налива помощи в корупционната украинска ..дупка?
    Като Орбан!
    Пак мълчиш!
    За да се харесаш на лондонсити, на създателите ти!

    10:19 18.11.2025

  • 6 3121

    67 7 Отговор
    Абе калине, нали ви му дадохте колите бе палячо.

    10:21 18.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фикри

    68 13 Отговор
    Президента, яко им е бръкнал на депесарите в ...., щом така го мразят.
    Браво на него !
    Калинчо, а вашия султан от какво се страхува, че се движи с такава охрана ?

    Коментиран от #26

    10:22 18.11.2025

  • 9 Плевелите на Пеевски

    51 7 Отговор
    Освен да се занимават с фотография е по- добре да свършат нещо полезно, като например да изкъпят шефа си.

    10:22 18.11.2025

  • 10 Бай този

    35 6 Отговор
    С това ли се занимават управляващите.......трагици.

    10:24 18.11.2025

  • 11 Даниел

    52 6 Отговор
    Точно калинката да се прави на моралист ми идва в повечко!

    10:24 18.11.2025

  • 12 Абе

    48 11 Отговор
    На Президента на малкия му пръст не може се мери бившия гдбоп магнитска подлога

    10:25 18.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 калинчо не завиждай

    12 14 Отговор
    От комисионни от Боташшш

    10:25 18.11.2025

  • 15 Мемо

    50 5 Отговор
    А защо Делянчо се движи с толкова охрана и две коли на НСО, като нито е министър, нито пък е президент?

    Коментиран от #69

    10:25 18.11.2025

  • 16 Натовския президент

    7 7 Отговор
    Той доведе Райнметал- едва не се хванаха с Борисов за гушите, кой ги е довел.
    Един от тримата, които слугуват- Бойко, Голямото Д и Тримореца!

    10:26 18.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ти кой си ?

    20 3 Отговор
    С кафето на Шиши или от тиквите?

    10:28 18.11.2025

  • 22 Наивник на средна възраст

    35 5 Отговор
    А ти Калине замени закона за беззаконие,за слугуване на мафията,за пари замени чест,достойство,съвест..... какъв служител на обществото си бил ти ???? Никога - никакъв,раболепен роб на парите и властта..... и ГОЛЯМ Гьонсурат...

    10:30 18.11.2025

  • 23 Радев

    5 3 Отговор
    Народа да прави като вятъра

    10:30 18.11.2025

  • 24 Сатана Z

    28 4 Отговор
    BMW X7 струва колкото рушвета заловен в къщата на митничаря "Х" назначен от лицето Стоянов.

    10:32 18.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да де

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Фикри":

    Никаде официално не подкрепи нито Орбан, нито Фицо , нито чешкия президент
    Как ще подкрепи несъгласните с Брюксел?
    Той е пръв " евроатлантика" - бори се за приза с Тиквата и голямото Д

    10:33 18.11.2025

  • 27 Шебека фотограф

    16 3 Отговор
    Пеевски, дори итедна снимка не можеш да направиш, но можеш да се държиш инфантилно и то перфкктно!

    10:34 18.11.2025

  • 28 Град Симитли

    22 2 Отговор
    И таямити селска клюкарка е била министър на вътрешните работи?!

    10:36 18.11.2025

  • 29 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    Ако Лопатки продължи, Президентът ще мине на Ролс Ройс

    10:37 18.11.2025

  • 30 Шкодата е в бокса

    6 17 Отговор
    Гори масло, климатикът не работи, бави кортежа. Както цялото президентстване на Радев.

    10:40 18.11.2025

  • 31 Пеевски фотографа

    11 3 Отговор
    Прави фотосесия на Бойко ятака!

    10:40 18.11.2025

  • 32 Лъжливото оФчарче

    21 4 Отговор
    Калитко тактично смени заплатата на главен секретар в МВР с депутатски мандат от свинското дъпъсъ, въпреки че според законодателството в бг служителите не би трябвало да са свързани с политически партии.

    10:43 18.11.2025

  • 33 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    21 4 Отговор
    А Калинчо тактично полегна в скута на Пеевски.....

    10:43 18.11.2025

  • 34 Човек от народа

    7 3 Отговор
    Народът масово кара БМВ, а Радев е човек от народа.

    Също е и военен, а това е популярна марка в бранша.

    10:44 18.11.2025

  • 35 Стефко

    12 2 Отговор
    Това не е показан морал в полза на обществото, защото който и да е държавен глава, избран с такова мнозинство би следвало да осъществява дейността си, да решава как ще си организира служебната работа. И не може да се демонстрира такова отношение с внушения, от който и да било към него.

    10:44 18.11.2025

  • 36 ТИР

    13 3 Отговор
    Па то вече всеки братчет и келеш има БмВ, що па Радев да няма,,, хората имат хотели а вие се вглеждате в автомобили...

    10:44 18.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Жалка кукла

    15 3 Отговор
    Този яко е закъсал и зависим от Шишо. И най глупавия политик не е падал толкова ниско. Главна роля му е дал шефа, да плюе само президента, а той не забелязва, че вече е покрит със собствените си слюнки. И този управляваше МВР, защо се чудим че сме разграден двор.

    10:46 18.11.2025

  • 39 СЗО

    4 3 Отговор
    Това че предателя днес е предал нас, не означава че утре няма да предаде вас.

    10:47 18.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 оня с големия

    2 3 Отговор
    няма протест против политическите затворници, няма протест против масивната кражба на милиарди през бюджета, а има П Е Т протеста, защото ГАНЯ не може да си паркира таралясника, където му дойде без пари, или за символична сума да виси цел ден на Докторската- метрото го обижда, нл

    10:47 18.11.2025

  • 42 Това жалко същественце

    16 2 Отговор
    Не спря да лае президента.Ама тъпанът не разбира ,че по този начин още повече се увеличават привържениците на Радев.По повод колите ,ами вие на луд го направихте - вземаме му колите, връщаме му колите , отнемаме му правомощията ....Е това не се трае.Даже Радев е много търпелив...Приличате на шайка злобни пинчери лаещи срещу голямо добродушно куче.Жалки сте

    Коментиран от #59

    10:48 18.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Данко Харсъзина

    3 8 Отговор
    Боташ - Пари-БМВ Х7

    10:48 18.11.2025

  • 45 Баба

    12 1 Отговор
    Тъпо и злобно

    10:49 18.11.2025

  • 46 А50

    12 3 Отговор
    Е ако Президентът не може да си позволи Х7, то защо не питате здоходите и първоначалното натрупване на капитал на мутрите в това число Борисов и Пеевски

    Коментиран от #54

    10:49 18.11.2025

  • 47 бели птици

    14 1 Отговор
    Може ли да обясни пеевски,защо взима заплата,като нито един път не се е изказал от трибуна?За какво му е служебна охрана пет пъти по-голяма по численост от на Радев след като нали го обичал народа?Този пингвин калин да не се ербапи толкоз.

    10:52 18.11.2025

  • 48 Да бе , да ! 😜

    11 1 Отговор
    Шкодата беше отговор на забраната от страна на Боко и Шиши , канцеларията на Президента да ползват служебни автомобили . Когато главатарите на сглобката видяха шкодата , веднага забраниха използването на частни автомобили .

    10:53 18.11.2025

  • 49 МП4

    18 4 Отговор
    Калинчо , синко ти май си пропуснал часовете по български език и правопис....Доста пунктуационни грешки имаш...Преди да коментираш хората и кой в какво се вози , виж себе си какво милицинерско с в и н Ч е си, неграмотно и тогава изразяваи мнението си ..Ахаа

    10:56 18.11.2025

  • 50 Дориана

    8 4 Отговор
    Калин Стоянов е на светлинно разстояние под Румен Радев. Най- малко той има право за коментар, защото е доказан провален и подчинен на Пеевски човек превърнал се в дебела патерица на човек санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания затворил широко очи като министър на МВР за купуване и фалшифициране на избори.Поведението му е отвратително.

    Коментиран от #57

    10:56 18.11.2025

  • 51 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор
    И този ще лежи при Коцев. Прокурорите само чакат да му падне имунитетът.

    10:57 18.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Отвратен

    6 2 Отговор
    Не разбирам защо вие публикувате подобни глупости, правейки го ставате абсолютно същите , сами може да предположите какви. Наистина смятам, че всички медии без изключение копаете дъното все по-дълбоко. Съжалявам, че съм ви ползвал като средство за информация, мога спокойно вече да премахна сайта ви от посещаваните.

    11:03 18.11.2025

  • 54 !!!?

    2 7 Отговор

    До коментар #46 от "А50":

    Става въпрос за пещерният Популизъм на Мистър Кеш...който е присъщ и на неговия кръстник Шиши !
    В това отношение и двамата са като сиамски близнаци - остатъци от рускотурското владичество !!!?

    11:04 18.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 МУШМУРОКА КАЛИНКА

    4 1 Отговор
    КАК ЗНАЕ ЧИЙ Е БЕЕНВЕТО....?!?! МОЖЕ ДА Е НА СЕКИ ВКЛЮЧАЯ ЧАЛГАДЖИИИ И ПЕВАЧКИ ДЕТ СА ОСИГУРЯВАТ НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА А ДАЖЕ И СЕ ВОДЯТ МАЛОИМОТНО СОЦИАЛНО СЛАБИ.....АКО НА МУШМОРОКА ДОКЪТ БЕ НА ВЛАСТ НЕ МУ Е ПРАВИЛО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА ТИЯ ХОРА А. СЛЕДИ СААААМО ГЕНЕРАЛА.....

    11:18 18.11.2025

  • 57 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Дориана":

    Радев хахахахахафа жалки смешници дописници с робска психика сте Излиза от президенството и е Никой

    11:21 18.11.2025

  • 58 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА КАЖЕТЕ ВИЕ С КАКВИ КОЛИ ,С КАКВИ ИМОТИ И С КОЛКО МИЛИОНИ В ОФШОРКИ РАЗПОЛАГАТЕ??

    11:23 18.11.2025

  • 59 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Това жалко същественце":

    Тук един се напъва да защитава Радев Спрете вече няма еднолични господари свърши тази

    11:23 18.11.2025

  • 60 Гост

    3 2 Отговор
    Аааааа, Генерала ги мина с 200, и ги прати у миманса, или на МП...., явно!!!

    Коментиран от #61

    11:23 18.11.2025

  • 61 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "Гост":

    Тук един се напъва да защитава Радев Спрете вече няма еднолични господари свърши тази

    11:25 18.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Нехис

    1 7 Отговор
    Хубаво е, че има хора, разобличаващи Мунчо Фигуранта. Лошо е, че има глупаци, които още му вярват, плащайки за Боташ.

    11:40 18.11.2025

  • 64 а,не бе

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Цял живот е на котлова храна.

    11:42 18.11.2025

  • 65 Следене и Доносничене

    3 1 Отговор
    Това разбирам от казаното

    Коментиран от #66

    11:44 18.11.2025

  • 66 Нехис

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Следене и Доносничене":

    Това се казва разобличаване, троле. Казване на истината. А и ако беше доносничене, щеше да ти хареса - нали това е ваш похват, на комунягите? Ааааа, забравих - правилата важат за другите, не за вас. Нали, другарю?

    11:51 18.11.2025

  • 67 ааа,

    0 0 Отговор
    Чиба, чиба.....

    11:53 18.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 УВАЖАЕМИ ДЕПУТАТ СТОЯНОВ

    5 0 Отговор
    С.КОСТИ ТЪРСЯТ ЧОБАНИН ДА ПАСЕ ОВЦЕ ВЗЕМИ СЕ ПРЕБИРИ НА СЕЛО ЛИПСВАШ НИ.

    11:59 18.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Нико

    2 0 Отговор
    Това на снимката не е Х7, а доста по-малък и стар модел, който стеува колкото шкодата

    12:03 18.11.2025

