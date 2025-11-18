Калин Стоянов: Радев „тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7

Депутатът от ДПС - Ново начало показа видео с кортежа на президента Румен Радев. Става въпрос за курс по АМ "Тракия". От кадрите става ясно, че "Радев „тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7, съпровождано от два високопроходими джипа.
Ето какво още пише той в личния си фейсбук профил:
Както отбелязах преди време, разединителят на българското общество Румен Радев използва специално закупена „Шкода“ само и единствено пред камери и публика, на предварително подбрани мероприятия. В останалите случаи се вози в лъскави лимузини и високопроходими луксозни джипове, в което само по себе си няма нищо лошо, тъй като му се полага по закон, но е крайно време този фарс и PR акция да приключат.
В момента Радев манипулира гражданите, представяйки се като „човек от народа“, а реалността е друга - откровен популизъм.
В неделя (16.11.2025 г.) вечерта, около 19:30 часа, на автомагистрала „Тракия“, непосредствено преди София, е засечен кортежът на Радев, който „тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7, съпровождано от два високопроходими джипа.
Вчера през деня същите автомобили са забелязани да напускат сградата на президентството, а автомобилът, предназначен само за снимки - прословутата Шкода, отново липсва. В подкрепа на горното публикувам кратко клипче и две снимки.
Между другото, нали именно Радев е този, който ежедневно говори за погазване на закона, за злоупотреби и други подобни фрази? Би било добре, докато критикува, да обърне внимание на своите съветници, секретари и определени лица от президентската администрация, които продължават ежедневно и НЕрегламентирано да използват автомобили и шофьори на НСО. Да, слязоха от луксозните лимузини, но веднага се метнаха на други автомобили на НСО, надявайки се, че никой няма да ги забележи, тъй като са по-стари и от по-нисък клас. Номерата им може да минават пред хората, но не и пред тези, които денонощно ги обслужват.
1 Последния Софиянец
10:18 18.11.2025
2 Потрес
Коментиран от #68
10:18 18.11.2025
3 Ахахах
10:19 18.11.2025
4 1488
тък о бях повярвал че е един от нас
Коментиран от #64
10:19 18.11.2025
5 Цирк
Радев, защо не кажеш, че България трябва да спре да налива помощи в корупционната украинска ..дупка?
Като Орбан!
Пак мълчиш!
За да се харесаш на лондонсити, на създателите ти!
10:19 18.11.2025
6 3121
10:21 18.11.2025
8 Фикри
Браво на него !
Калинчо, а вашия султан от какво се страхува, че се движи с такава охрана ?
Коментиран от #26
10:22 18.11.2025
9 Плевелите на Пеевски
10:22 18.11.2025
10 Бай този
10:24 18.11.2025
11 Даниел
10:24 18.11.2025
12 Абе
10:25 18.11.2025
14 калинчо не завиждай
10:25 18.11.2025
15 Мемо
Коментиран от #69
10:25 18.11.2025
16 Натовския президент
Един от тримата, които слугуват- Бойко, Голямото Д и Тримореца!
10:26 18.11.2025
21 Ти кой си ?
10:28 18.11.2025
22 Наивник на средна възраст
10:30 18.11.2025
23 Радев
10:30 18.11.2025
24 Сатана Z
10:32 18.11.2025
26 Да де
До коментар #8 от "Фикри":Никаде официално не подкрепи нито Орбан, нито Фицо , нито чешкия президент
Как ще подкрепи несъгласните с Брюксел?
Той е пръв " евроатлантика" - бори се за приза с Тиквата и голямото Д
10:33 18.11.2025
27 Шебека фотограф
10:34 18.11.2025
28 Град Симитли
10:36 18.11.2025
29 Хасковски каунь
10:37 18.11.2025
30 Шкодата е в бокса
10:40 18.11.2025
31 Пеевски фотографа
10:40 18.11.2025
32 Лъжливото оФчарче
10:43 18.11.2025
33 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:43 18.11.2025
34 Човек от народа
Също е и военен, а това е популярна марка в бранша.
10:44 18.11.2025
35 Стефко
10:44 18.11.2025
36 ТИР
10:44 18.11.2025
38 Жалка кукла
10:46 18.11.2025
39 СЗО
10:47 18.11.2025
41 оня с големия
10:47 18.11.2025
42 Това жалко същественце
Коментиран от #59
10:48 18.11.2025
44 Данко Харсъзина
10:48 18.11.2025
45 Баба
10:49 18.11.2025
46 А50
Коментиран от #54
10:49 18.11.2025
47 бели птици
10:52 18.11.2025
48 Да бе , да ! 😜
10:53 18.11.2025
49 МП4
10:56 18.11.2025
50 Дориана
Коментиран от #57
10:56 18.11.2025
51 Данко Харсъзина
10:57 18.11.2025
53 Отвратен
11:03 18.11.2025
54 !!!?
До коментар #46 от "А50":Става въпрос за пещерният Популизъм на Мистър Кеш...който е присъщ и на неговия кръстник Шиши !
В това отношение и двамата са като сиамски близнаци - остатъци от рускотурското владичество !!!?
11:04 18.11.2025
56 МУШМУРОКА КАЛИНКА
11:18 18.11.2025
57 Промяна
До коментар #50 от "Дориана":Радев хахахахахафа жалки смешници дописници с робска психика сте Излиза от президенството и е Никой
11:21 18.11.2025
58 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
11:23 18.11.2025
59 Промяна
До коментар #42 от "Това жалко същественце":Тук един се напъва да защитава Радев Спрете вече няма еднолични господари свърши тази
11:23 18.11.2025
60 Гост
Коментиран от #61
11:23 18.11.2025
61 Промяна
До коментар #60 от "Гост":Тук един се напъва да защитава Радев Спрете вече няма еднолични господари свърши тази
11:25 18.11.2025
63 Нехис
11:40 18.11.2025
64 а,не бе
До коментар #4 от "1488":Цял живот е на котлова храна.
11:42 18.11.2025
65 Следене и Доносничене
Коментиран от #66
11:44 18.11.2025
66 Нехис
До коментар #65 от "Следене и Доносничене":Това се казва разобличаване, троле. Казване на истината. А и ако беше доносничене, щеше да ти хареса - нали това е ваш похват, на комунягите? Ааааа, забравих - правилата важат за другите, не за вас. Нали, другарю?
11:51 18.11.2025
67 ааа,
11:53 18.11.2025
70 УВАЖАЕМИ ДЕПУТАТ СТОЯНОВ
11:59 18.11.2025
72 Нико
12:03 18.11.2025