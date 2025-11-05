Новини
Заради напукан блок: Всички ли се евакуираха и къде ще живеят?

Заради напукан блок: Всички ли се евакуираха и къде ще живеят?

5 Ноември, 2025 08:19 843 11

Живущите твърдят, че проблемите са започнали „рязко“ около 20 дни след пропадането на улична настилка покрай строителните дейности по метрото

Заради напукан блок: Всички ли се евакуираха и къде ще живеят? - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До 5 ноември всички обитатели на блок 2 в столичния квартал „Хаджи Димитър“ трябваше да напуснат жилищата си заради сериозни пропуквания в конструкцията, появили се малко след началото на строежа на метрото в района. Част от семействата вече са наели нови квартири, четири домакинства са настанени в държавни жилища, припомни бТВ.

В апартаменти на блока има видими, широки пукнатини по стени и тавани. Живущите твърдят, че проблемите са започнали „рязко“ около 20 дни след пропадането на улична настилка покрай строителните дейности по метрото.

„Метрополитен“ отрича причинно-следствена връзка с изкопа, а първата им експертиза не намира вина на строежа.

Втора експертиза на УАСГ обаче насочва към възможно свличане вследствие на неконтролирано изпомпване на подпочвени води, което е оставило част от основите „във въздуха“.

Столична община дава целева месечна помощ за наем – ориентировъчно около 1100 лв. за двучленно домакинство (сумата варира спрямо членовете на семейството). Хората казват, че това покрива приблизително половината до две трети от наема и доплащат останалото.

Областна администрация София-град предостави 4 държавни жилища за семейства, които не са успели да наемат нов дом.

„Първо, конструкцията на сградата е построена за „Кремиковци“ преди години. Оттам нататък поддръжката през годините и състоянието, защо се е стигнало до там – няма конкретно заключение, че метрото е виновно. За мен лично е комплексна причината. И е вследствие на годините експлоатации и състоянието, което е стигнало до момента. Общината отпуска пари.

Най-важното нещо е да започнат реални действия по възстановяване, укрепване на сградата, така че хората не само да го напуснат днес, а да гарантираме, че те ще се върнат отново в домовете си. Имаме уверение от Столична община, че в рамките на тази седмица ще бъде подписан договор за проектиране на самото укрепване. Първо сме на ниво проектиране, срокът е 3 месеца. От там нататък вече ще говорим и за обществена поръчка, всъщност и за строител, който да изпълни предвидените действия. Общината отпуска пари за наеми на тези хора, за техните жилища през тези 2 години. За самото укрепване сме кандидатствали заедно със сдружението на собствениците и ние като район към Програмата за развитие на регионите на МРРБ“, обясни кметът на район „Подуяне“ Инж. Кристиян Христов.

Галин Георгиев, който е собственик на апартамент в пропукания блок, заяви, че Помощта не стига и ще доплащат.

„Най-важното е по-скоро да укрепят сградата и да се върнем“, каза той.

„И в други близки блокове има промени, но хората се страхуват да говорят“, добавиха съседи.

„Помощта стига до всички доказано засегнати домакинства в блок 2, които са подали документи – или под формата на месечна наемна подкрепа от общината, или чрез временно настаняване в държавни жилища от областната администрация. Не се изплащат средства за подобрения/ремонти по новонаети жилища – помощта е целева за наем или алтернативно настаняване“, добави кметът.

В случай че срокът надхвърли 2 години, районът и общината заявяват готовност да удължат подкрепата.

Окончателно заключение за причината и виновната страна – при различаващи се.

От „Метрополитен“ отговориха, че според тяхната експертиза причините за пропукванията не са в изкопа на метрото. А от Столичната община пък ни увериха, че ще сключат до края на следващата седмица договор за избор на проекта, който ще реновира сградата. А пък дали ще се случи това нещо, кога хората ще успеят да се върнат отново в домовете си, предстои да разберем.


  • 1 Наблюдател

    5 5 Отговор
    Време е за Възраждане!

    08:21 05.11.2025

  • 2 честен ционист

    7 0 Отговор
    „И в други близки блокове има промени, но хората се страхуват да говорят“
    Щото половината държава са на хранилка на гербаджиите.

    08:22 05.11.2025

  • 3 Пич

    10 1 Отговор
    Вече малоумнци правят и метрото , защото си спомням че скоро бяха нанесли някакви щети и в Обеля ! Бързане за "усвояване" на едни пари , а хората , традиционно - кучета ги яли !!!

    Коментиран от #4

    08:23 05.11.2025

  • 4 честен ционист

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Само в София метро се копае с багери. Заради това стават и сляганията и пропаданията на сградите в близост до изкопите. В белите държави се копае с къртица и веднага след нея се слага тръбата и бетона. Слоевете почва няма къде да ходят.

    08:26 05.11.2025

  • 5 Трол

    4 0 Отговор
    Британски учени са установили, че за да няма напуквания по блоковете, трябва да има напуквания по главите.

    08:29 05.11.2025

  • 6 пиленце

    1 0 Отговор
    Всички се евакуираха и ще живеят в ЕнДеКа-то.

    08:30 05.11.2025

  • 7 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    Този блок е символ на държавата ни. Напукана и ошмулена от Тикви , Шишковци , Мутри , Шопари , Магнити , Тулупи. И докато хората примирено напускат жилищата си ШАЙКИТЕ на дебелаците се вихрят на воля !

    08:35 05.11.2025

  • 8 сайко килър

    5 0 Отговор
    И къде отиват тез хорица ? Дали Росен би ги пуснал в новия си хотел с водопада , НА СИМВОЛИЧНА ЦЕНА !?
    Той все пак е лицето на България и трябва да дава пример ! НАЛИ ?

    08:38 05.11.2025

  • 9 камерите камерите

    3 1 Отговор
    Сложете камери за безопасност. Да не пострада някой като се срути блока

    Коментиран от #10

    08:41 05.11.2025

  • 10 камери камери

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "камерите камерите":

    Адекватници, сър!

    Завършили дистанционно

    08:42 05.11.2025

  • 11 Брокерче съм

    0 0 Отговор
    4000€ кв.м....ако е с пукнатина = 5000€
    Сега от януари ще ги качим цените на 10 000€ нищо ,че няма на какво отгоре да стъпят.
    Бългъряка е фрашкан с мангизи, пък и тук в абсурдистан искаш колкото ти трябват пък на тия дето реват,че нямало инфраструктура,проблеми с вода и боклук както и некачестнено строителството....те тези неща нямат връзка с апаТраментите ;)

    08:52 05.11.2025

