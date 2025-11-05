Заради напукан блок: Всички ли се евакуираха и къде ще живеят?

До 5 ноември всички обитатели на блок 2 в столичния квартал „Хаджи Димитър“ трябваше да напуснат жилищата си заради сериозни пропуквания в конструкцията, появили се малко след началото на строежа на метрото в района. Част от семействата вече са наели нови квартири, четири домакинства са настанени в държавни жилища, припомни бТВ.
В апартаменти на блока има видими, широки пукнатини по стени и тавани. Живущите твърдят, че проблемите са започнали „рязко“ около 20 дни след пропадането на улична настилка покрай строителните дейности по метрото.
„Метрополитен“ отрича причинно-следствена връзка с изкопа, а първата им експертиза не намира вина на строежа.
Втора експертиза на УАСГ обаче насочва към възможно свличане вследствие на неконтролирано изпомпване на подпочвени води, което е оставило част от основите „във въздуха“.
Столична община дава целева месечна помощ за наем – ориентировъчно около 1100 лв. за двучленно домакинство (сумата варира спрямо членовете на семейството). Хората казват, че това покрива приблизително половината до две трети от наема и доплащат останалото.
Областна администрация София-град предостави 4 държавни жилища за семейства, които не са успели да наемат нов дом.
„Първо, конструкцията на сградата е построена за „Кремиковци“ преди години. Оттам нататък поддръжката през годините и състоянието, защо се е стигнало до там – няма конкретно заключение, че метрото е виновно. За мен лично е комплексна причината. И е вследствие на годините експлоатации и състоянието, което е стигнало до момента. Общината отпуска пари.
Най-важното нещо е да започнат реални действия по възстановяване, укрепване на сградата, така че хората не само да го напуснат днес, а да гарантираме, че те ще се върнат отново в домовете си. Имаме уверение от Столична община, че в рамките на тази седмица ще бъде подписан договор за проектиране на самото укрепване. Първо сме на ниво проектиране, срокът е 3 месеца. От там нататък вече ще говорим и за обществена поръчка, всъщност и за строител, който да изпълни предвидените действия. Общината отпуска пари за наеми на тези хора, за техните жилища през тези 2 години. За самото укрепване сме кандидатствали заедно със сдружението на собствениците и ние като район към Програмата за развитие на регионите на МРРБ“, обясни кметът на район „Подуяне“ Инж. Кристиян Христов.
Галин Георгиев, който е собственик на апартамент в пропукания блок, заяви, че Помощта не стига и ще доплащат.
„Най-важното е по-скоро да укрепят сградата и да се върнем“, каза той.
„И в други близки блокове има промени, но хората се страхуват да говорят“, добавиха съседи.
„Помощта стига до всички доказано засегнати домакинства в блок 2, които са подали документи – или под формата на месечна наемна подкрепа от общината, или чрез временно настаняване в държавни жилища от областната администрация. Не се изплащат средства за подобрения/ремонти по новонаети жилища – помощта е целева за наем или алтернативно настаняване“, добави кметът.
В случай че срокът надхвърли 2 години, районът и общината заявяват готовност да удължат подкрепата.
Окончателно заключение за причината и виновната страна – при различаващи се.
От „Метрополитен“ отговориха, че според тяхната експертиза причините за пропукванията не са в изкопа на метрото. А от Столичната община пък ни увериха, че ще сключат до края на следващата седмица договор за избор на проекта, който ще реновира сградата. А пък дали ще се случи това нещо, кога хората ще успеят да се върнат отново в домовете си, предстои да разберем.
1 Наблюдател
08:21 05.11.2025
2 честен ционист
Щото половината държава са на хранилка на гербаджиите.
08:22 05.11.2025
3 Пич
Коментиран от #4
08:23 05.11.2025
4 честен ционист
До коментар #3 от "Пич":Само в София метро се копае с багери. Заради това стават и сляганията и пропаданията на сградите в близост до изкопите. В белите държави се копае с къртица и веднага след нея се слага тръбата и бетона. Слоевете почва няма къде да ходят.
08:26 05.11.2025
5 Трол
08:29 05.11.2025
6 пиленце
08:30 05.11.2025
7 фАНТОМасс
08:35 05.11.2025
8 сайко килър
Той все пак е лицето на България и трябва да дава пример ! НАЛИ ?
08:38 05.11.2025
9 камерите камерите
Коментиран от #10
08:41 05.11.2025
10 камери камери
До коментар #9 от "камерите камерите":Адекватници, сър!
Завършили дистанционно
08:42 05.11.2025
11 Брокерче съм
Сега от януари ще ги качим цените на 10 000€ нищо ,че няма на какво отгоре да стъпят.
Бългъряка е фрашкан с мангизи, пък и тук в абсурдистан искаш колкото ти трябват пък на тия дето реват,че нямало инфраструктура,проблеми с вода и боклук както и некачестнено строителството....те тези неща нямат връзка с апаТраментите ;)
08:52 05.11.2025