На 8 и 9 ноември метрото няма да вози пътници по Линия 3

Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“ и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение, Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя).
За това предупредиха от "Метрополитен".
През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите Линия 3 и благодарим за проявеното разбиране.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нацюга
14:49 29.10.2025
2 Язък
14:52 29.10.2025