Терзиев за промените в синята и зелена зона: Протестите няма да ни спрат

"Обявените за днес протести срещу разширението на синята и зелената зона за платено паркиране в София и увеличаването на цените няма да промени решението на Столичния общински съвет", заяви кметът Васил Терзиев. По думите на кмета реформата е задължителна, за да има ред в паркирането и средства, които да се връщат към кварталите за инвестиции. Вече са постъпили предложения от районните кметове как да бъдат инвестирани парите, обясни Терзиев
"Протестите аз ги уважавам! Никога не сме спирали протест! За щастие, живеем в държава, където все още можем да протестираме, да изразим мнение, така че в това няма нищо лошо, но в крайна сметка и аз, и другите, които имат отношение към тези решения, сме длъжни да вземем правилното дългосрочно решение.
В крайна сметка гражданите виждат само една малка част от всичко, а пък ние виждаме цялостната рамка на транспорта, как изглежда - дефицита, който има; какво трябва да се прави в кварталите; натиска, който има - от все по-големи текущи разходи за заплати, все по-високи разходи за поддръжка на това, което вече е построено. За да можем ние да инвестираме в града, трябват средства. Тези средства, когато не идват щедро от Централния бюджет, когато не идват лесно от европейски фондове, защото те намаляват, тъй като София вече е в друга категория, а и нямаме и желание за много драстични мерки, свързани с данъци, е нормално ние да използваме всяка една възможност, все пак, да направим стъпка напред. За мен най-важното е, че ще има осезаема разлика в това кварталите като какво ще получат от тази реформа".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нацистиии...
13:27 20.11.2025
2 Затова ли
13:29 20.11.2025
3 БСТ
Коментиран от #15
13:29 20.11.2025
4 надарена кака
13:33 20.11.2025
5 тиквата:инвестирани парите в чекмдже мое
13:33 20.11.2025
6 Селянин
13:34 20.11.2025
7 Последния Софиянец
13:34 20.11.2025
8 Да вие жив и здрав тоя ДЕСАР
13:35 20.11.2025
9 васето: Никога не сме спирали протест!
13:35 20.11.2025
10 Така е
Коментиран от #58
13:39 20.11.2025
11 991
1. Споменахте, че 10 години не се е вдигала цената на зоните. - Добре, но с какво е виновен обикновения човек, че никой не си е мръднал пръста и не е направил нужната сметка, за да имаме периодично процентно увеличение, вместо извендъж - 100% увеличение.
2. Паркинги в центъра НЯМА! Нищо в движението на града няма да се подобри. Хората ще спират все така по улиците, просто ще плащат повече. Нека направим първо адекватни надземни и подземни паркинзи, в които хората да паркират спокойно за колите си и без да пречат на движение и пешеходци, а тогава да вдигаме цени.
3. За голяма част от хората удобен градкси транспорт НЯМА! Ако се подобри значително качеството на услугата "градски транспорт" много хора по естествен път ще изберат градският транспорт без да ги караме на сила. КОЙ е луд ако има удобен градски и стига за сравнимо време до работа, да плаща в пъти повече за гориво на месец, да си амортизира колата и да търси къде да я паркира в центъра. Но много хора все пак избират колите. Защо? Защото или стигат до работа за 40 минути с кола в задръстването или пътуват час и половина - два (ако въобще има транспорт за техния маршрут), а тази разлика се умножава по 2, защото вечерта трябва да се прибереш.
Коментиран от #18, #22
13:40 20.11.2025
12 Не, няма,
13:41 20.11.2025
13 бай Бай
Значи не го е еня срещу какво огромното мнозинство жители е против.
Оставка, вън!
13:42 20.11.2025
14 И понеже трябват средства
Бекапейски муньо
13:43 20.11.2025
15 Не са го избрали
До коментар #3 от "БСТ":Имаше алабала на изборите
Друг трябваше да е
Коментиран от #21
13:44 20.11.2025
16 Перо
13:45 20.11.2025
17 Пудел касичка
13:47 20.11.2025
18 БСТ
До коментар #11 от "991":Така е ... Веднъж ми се наложи да стигна до Казичене от центъра ( зона б 18 ) с градски транспорт . Това беше някакво приключение .
13:49 20.11.2025
19 Ами
13:49 20.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 БСТ
До коментар #15 от "Не са го избрали":Да ясно е драснах коментара шеговито .
13:51 20.11.2025
22 ВЕЛИНСКИ
До коментар #11 от "991":КАКВИ ПАРКИНЗИ
ПОД ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА СОФИЯ...
НАЛИ ВСИЧКИ Т.НАР.СГРАДИ
СТРОЕНИ ПРЕДИ СТО И ТРИ ГОДИНИ
ЩЕ РУХНАТ.....
ЩЕ ОСТАНЕ САМО....
„ТРИЪГАЛНИКА” НА ВЛАСТА,МАЙ....
13:52 20.11.2025
23 Гост
13:53 20.11.2025
24 Озеленяване
13:54 20.11.2025
25 Тук не е Москва
13:54 20.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 увото
13:58 20.11.2025
28 Хаха
Това е едно прекрасно намерение, но имате ли вече инициирани и дори стартирани обществени поръчки първоначално за отчуждаване, проектиране, чак след това за изграждане на паркинги и др. ти уж "добри намерения"!? Щото парите от зоните ще започнат да се трупат от 01.01.26 г., като приходи и трябва веднага да се пренасочват под формата на инвестиции, щото иначе "потъват" или при безхаберие ги яде инфлацията! Видяхме как планира поръчките по сметоизвозването, сигурен съм че по същия начин ще "планираш" и паркингите от приходите от синя и зелени зони, както Данчето фандъкова и боцко преди нея - нула паркинги, а имаха същите намерения! Между другото вече затлачи и строежа на метрото, така че ясно какъв "управленец" си бил на уж "голяма" фирма....
13:58 20.11.2025
29 Директора👨✈️
Нито крачка назад за зоните и повече работа за нови паркинги.
Коментиран от #35
13:58 20.11.2025
30 Я вижте на сайта
14:00 20.11.2025
31 Нагло дс изчадие
14:01 20.11.2025
32 Абеизрод
14:02 20.11.2025
33 Трябва да ви е гадно
14:02 20.11.2025
34 не че нещо
14:02 20.11.2025
35 Гост
До коментар #29 от "Директора👨✈️":Директорее, зоната ще ти стане и €1000 и пак няма да има промяна. Пак никой няма нищо да ти оправи. Всичко ще се открадне. Всичко е за сметка на хората. А и ти къде мислиш, че ще отидат 2-3 милиона автомобила. Тези са некадърници и по този начин не се прави. Това е за да се откраднат един стотици милиони, нищо повече
14:03 20.11.2025
36 Ето го
Коментиран от #74
14:04 20.11.2025
37 Макробиолог
Коментиран от #39
14:08 20.11.2025
38 Мутата
Коментиран от #54, #64
14:10 20.11.2025
39 така е
До коментар #37 от "Макробиолог":36 години ни лъгаха че руснаците са си отишли, а в страната се вихри див олигархически капитализъм като при руснаците. И корупцията ни същата. В България тепърва ще започва Прехода към Демокрация.
Коментиран от #55
14:10 20.11.2025
40 Терзиев е окупатор
14:11 20.11.2025
41 Ддд
Пълен не%адърник, каквото хване съсипва.
Коментиран от #46
14:12 20.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Наглецо, след
14:13 20.11.2025
44 Край
14:13 20.11.2025
45 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
14:13 20.11.2025
46 Фандъкова е виновна
До коментар #41 от "Ддд":че му е оставила неща за съсипване.
Коментиран от #48
14:13 20.11.2025
47 Ддд
Протестите на градския транспорт, боклука в София, сега увеличава 100% цената на паркирането. Назначи и уволни гл. архитект.
Кажете какво добро направи за София?
14:15 20.11.2025
48 Ддд
До коментар #46 от "Фандъкова е виновна":Да оказа се, че Фандъкова не е оправила всичко в София, за да си кметува Васко безоблачно, без проблеми.
14:16 20.11.2025
49 Тест
14:17 20.11.2025
50 Питащ
Коментиран от #52
14:19 20.11.2025
51 От чужбина
14:23 20.11.2025
52 не че нещо
До коментар #50 от "Питащ":ама повече от половината мандат на Терзиев изтече. Кога ще започне да работи за София и хората?
14:24 20.11.2025
53 Василеску
14:25 20.11.2025
54 Бай той Толстой
До коментар #38 от "Мутата":Твоята кола нова ли е бе?🤗
Коментиран от #57
14:25 20.11.2025
55 Макробиолог
До коментар #39 от "така е":Разбрах те ,виновни са руснаците.
Коментиран от #61
14:26 20.11.2025
56 койдазнай
14:27 20.11.2025
57 Мутата
До коментар #54 от "Бай той Толстой":Какво значение има, БЕ.
14:28 20.11.2025
58 Българин
До коментар #10 от "Така е":Ще се борим със зъби и нокти, за правото да паркираме върху бившите зелени площи и детски площадки! Защото правото за паркираме безплатно, където ни е удобно, е най-важното човешко право.
Коментиран от #66, #81
14:30 20.11.2025
59 защо
Сега поне разбрахте ли чий е града?
14:31 20.11.2025
60 Веднага със законче
14:32 20.11.2025
61 разбира се
До коментар #55 от "Макробиолог":защото от 140 години всичките ни пари потъват в ненаситната руска паст.
Коментиран от #71
14:35 20.11.2025
62 Абе
14:38 20.11.2025
63 Куцото добиче
14:39 20.11.2025
64 Макробиолог
До коментар #38 от "Мутата":Извинявам съ,но тоз коментар може да излезе само от див селян.Изграждане на подземни и надземни паркинги покриващи като минимум броя на семействата умножен поне по 1,5 трябваше да е необходимо и задължително условие за да получиш разрешение за строеж.Това че имаш 40хл за гараж е чудесно, но това не прави статистика.Цветни платени зони има навсякъде по света,но никъде те не заемат почти полувината от територията на даден град.
Коментиран от #90
14:40 20.11.2025
65 До Директора
14:40 20.11.2025
66 Георги
До коментар #58 от "Българин":то и сега е забранено да се паркира там. Ама заради бездействието на тея, от които зависи да се налагат глоби, сега ще плащат и тея, които не нарушават закона.
14:43 20.11.2025
67 един там
14:47 20.11.2025
68 До Питащ
14:49 20.11.2025
69 Луд ли е
14:49 20.11.2025
70 .....
Можете да протестирате колкото си искате - на антинародната власт не й пука. А когато нещата загрубеят, демократите ще разстрелват българите, както са го правили и в миналото...
Нагли мародери!
14:53 20.11.2025
71 Макробиолог
До коментар #61 от "разбира се":Така е ,руснаците ни налагат зелени квоти та единственият суверенен български енергиен ресурс--топло централите в Марица бездействат,пак те ни принудиха да платим 2 реактора които ръждясват щот намагнитените ще теглят кат за начало 15 млрда за демократични реактори.Отделно те ни унищожиха селското стопанство и промишленоста.По времето на руското робство бъгъто копаше мед ,от него правеше кабели ,от тях --двигатели ,уреди ,инструменти, както и части за автобуси,камиони, ел и мото кари които също произвеждаше.
Коментиран от #77
14:55 20.11.2025
72 аз го подкрепям в случая
14:55 20.11.2025
73 Центъра трябва да е забранен
Трябва да се построят многоетажни паркинги извън центъра и който има кола отива до паркинга метрото или с колелото си взима си личното МПС и отива там където иска на връщане оставя колата в паркинга и с колелото се прибира където живее
14:56 20.11.2025
74 Тошо
До коментар #36 от "Ето го":УХОТО - Терзиев за благодарност изнесе контейнерите за боклук от улиците и сега столицата се зарива с боклуци и нечистотии. Този е пълен гьотферен и плондир и ДС възпитаник.
14:59 20.11.2025
75 оставка ушев
14:59 20.11.2025
76 По две заплати
15:01 20.11.2025
77 разбира се
До коментар #71 от "Макробиолог":и днес всеки ден България плаща за въздух по 1 050 000 лева. и така още 11 години по 365 дни по 1 050 000 на ден
15:01 20.11.2025
78 Здрасти
15:05 20.11.2025
79 Питам
Коментиран от #82, #89
15:06 20.11.2025
80 Ха ха ха
15:12 20.11.2025
81 Озеленяване
До коментар #58 от "Българин":Превръщането на всички софийски улици в платен паркинг няма да реши проблема. София вече е презастроена от алчност и малоумие. При това не се мисли за нови паркове, детски градини и т.н. . Съгласен съм, че паркирането върху малко останалите зелени площи трябва да се наказва със солени глоби.
Коментиран от #86
15:13 20.11.2025
82 данъка се плаща
До коментар #79 от "Питам":за да не караш по калдаръма
15:15 20.11.2025
83 Вижте
15:21 20.11.2025
84 До данъка се плаща
15:23 20.11.2025
85 хаха
Защо просто не обяви нов местен данък по 400лв на МПС или увеличение на досегашния данък МПС и да се миряса? Ще е по-добре прието от хората от разширяването на зоните, защото с данък само може в хаоса, създаден и никога немислено да се решава от общината, все някъде като досега да паркираш. Със зона изведнъж, както има на 100 апартамента(стандартен блок 5 входа, 7 етажа по 3 на етаж) по 20ина места, повече от половината живущи почти навсякъде остават без място къде да паркират. И тук говорим не за по 2-3 коли на семейство. Има и такива, но са много малко. Говорим за налични за 1 на 3 апартамента и по-малко паркоместа заради презастрояването и липсата на общински паркинги. Направили супер на мястото на паркинга на околните блокове. Супер, че има вече официален паркинг, ама е САМО ЗА МАГАЗИНА, и 100-200 човека са останали да паркират в зелени зони. Направ
15:26 20.11.2025
86 хаха
До коментар #81 от "Озеленяване":Виж, трябва да се научим, че не може гражданите да плащат за корупция и грешки на политици. Който е виновен, той трябва да носи отговорността. За хаоса и липсата на места са виновни общинарите от началото на прехода насам. Гражданите паркират в градинка, защото е имало петно широко и са паркирали там, ама се е построило нещо в него и освен отнемането на места за живущите са дошли още няколко десетки без паркоместа или гаражи в новопостроеното.
Глоби за паркиране в зелени площи трябва да има САМО СЛЕД СТРОЕЖ НА ПАРКИНГИ И ОСИГУРЕН НАЧИН ДА СПАЗВАШ ПРАВИЛАТА. Общината трябва да почне да строи паркинги и, като построи някой с примерно 200 паркоместа, по списък от КАТ с регистрираните в района коли прави радиус Х с 200 коли, който обявява за зона и почва да глобява. Дотогава е като да те глобяват, че вървиш по трева, защото не са почистили алеята и е орасла. Не може да създаваш правила, по които повечето хора са виновни по презумпция. Ако има такъв случай, значи правилото е криво, а не населението.
15:33 20.11.2025
87 Васко Зоната
15:37 20.11.2025
88 До Центъра трябва
15:43 20.11.2025
89 койдазнай
До коментар #79 от "Питам":Данък за МПС се плаща, за да има условия, къде да се паркира. Когато данъкът е 150 лева, а едно парко място е 75000 лева, то плащайки данъка получавате възможност да паркирате в 1/500 от случаиите. В останалите 499 случая, нямате как да паркирате.
16:12 20.11.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Горски
17:08 20.11.2025
92 Моля ви
19:49 20.11.2025
93 ⚒️⚒️⚒️⚒️
20:28 20.11.2025