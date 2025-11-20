Новини
Терзиев за промените в синята и зелена зона: Протестите няма да ни спрат

Терзиев за промените в синята и зелена зона: Протестите няма да ни спрат

20 Ноември, 2025 13:22 2 506 93

  • васил терзиев-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • протести

За да можем ние да инвестираме в града, трябват средства, каза той

Терзиев за промените в синята и зелена зона: Протестите няма да ни спрат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Обявените за днес протести срещу разширението на синята и зелената зона за платено паркиране в София и увеличаването на цените няма да промени решението на Столичния общински съвет", заяви кметът Васил Терзиев. По думите на кмета реформата е задължителна, за да има ред в паркирането и средства, които да се връщат към кварталите за инвестиции. Вече са постъпили предложения от районните кметове как да бъдат инвестирани парите, обясни Терзиев

"Протестите аз ги уважавам! Никога не сме спирали протест! За щастие, живеем в държава, където все още можем да протестираме, да изразим мнение, така че в това няма нищо лошо, но в крайна сметка и аз, и другите, които имат отношение към тези решения, сме длъжни да вземем правилното дългосрочно решение.

В крайна сметка гражданите виждат само една малка част от всичко, а пък ние виждаме цялостната рамка на транспорта, как изглежда - дефицита, който има; какво трябва да се прави в кварталите; натиска, който има - от все по-големи текущи разходи за заплати, все по-високи разходи за поддръжка на това, което вече е построено. За да можем ние да инвестираме в града, трябват средства. Тези средства, когато не идват щедро от Централния бюджет, когато не идват лесно от европейски фондове, защото те намаляват, тъй като София вече е в друга категория, а и нямаме и желание за много драстични мерки, свързани с данъци, е нормално ние да използваме всяка една възможност, все пак, да направим стъпка напред. За мен най-важното е, че ще има осезаема разлика в това кварталите като какво ще получат от тази реформа".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нацистиии...

    89 9 Отговор
    Как така "Протестите няма да ни спрат" а? Що грабите народа?

    13:27 20.11.2025

  • 2 Затова ли

    44 6 Отговор
    Пеевски не иска да се откаже от охраната си ? Че да не плаща

    13:29 20.11.2025

  • 3 БСТ

    81 12 Отговор
    Софиянци си избраха пе.д.а.л за кмет сега да се оправят :)

    Коментиран от #15

    13:29 20.11.2025

  • 4 надарена кака

    8 8 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    13:33 20.11.2025

  • 5 тиквата:инвестирани парите в чекмдже мое

    20 3 Отговор
    Вече са постъпили предложения от районните кметове как да бъдат инвестирани парите, обясни Терзиев

    13:33 20.11.2025

  • 6 Селянин

    57 2 Отговор
    Само да не стане като в Бургас при подобен кмет слънце. Че и Николов тръгна със същите обещания и сега половината град е синя и зелена зона. Паркинги няма. Ако се прави нещо е на десеторно завишена цена от близки фирми. Контролиращи няма. Но за сметка на това има един голям списък на коли, които не се закачат от синята зона и седят паркирани неправилно с часове.

    13:34 20.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    50 5 Отговор
    ДС Терзиев беше избран с огромни фалшификации.Само в училището където бях председател на изборна комисия му надписаха 1000 гласа.

    13:34 20.11.2025

  • 8 Да вие жив и здрав тоя ДЕСАР

    32 4 Отговор
    Натресе от беглеца бойкев и избран от дигиталните безглутенови розови амеби

    13:35 20.11.2025

  • 9 васето: Никога не сме спирали протест!

    26 3 Отговор
    демек лайте си колко душа ви иска

    13:35 20.11.2025

  • 10 Така е

    33 3 Отговор
    Никой не може да бъде спрян с протестите! Но може да бъде спрян на следващите избори! Непопулярните мерки не са само срещу нас, но и срещу вас!

    Коментиран от #58

    13:39 20.11.2025

  • 11 991

    58 2 Отговор
    Първо причината беше уж да оправим хаотичното паркиране в града, след това се оказа, че става въпрос за пълнене на бюджетни дупки.
    1. Споменахте, че 10 години не се е вдигала цената на зоните. - Добре, но с какво е виновен обикновения човек, че никой не си е мръднал пръста и не е направил нужната сметка, за да имаме периодично процентно увеличение, вместо извендъж - 100% увеличение.
    2. Паркинги в центъра НЯМА! Нищо в движението на града няма да се подобри. Хората ще спират все така по улиците, просто ще плащат повече. Нека направим първо адекватни надземни и подземни паркинзи, в които хората да паркират спокойно за колите си и без да пречат на движение и пешеходци, а тогава да вдигаме цени.
    3. За голяма част от хората удобен градкси транспорт НЯМА! Ако се подобри значително качеството на услугата "градски транспорт" много хора по естествен път ще изберат градският транспорт без да ги караме на сила. КОЙ е луд ако има удобен градски и стига за сравнимо време до работа, да плаща в пъти повече за гориво на месец, да си амортизира колата и да търси къде да я паркира в центъра. Но много хора все пак избират колите. Защо? Защото или стигат до работа за 40 минути с кола в задръстването или пътуват час и половина - два (ако въобще има транспорт за техния маршрут), а тази разлика се умножава по 2, защото вечерта трябва да се прибереш.

    Коментиран от #18, #22

    13:40 20.11.2025

  • 12 Не, няма,

    28 1 Отговор
    само ще ви изметат на боклука.

    13:41 20.11.2025

  • 13 бай Бай

    51 2 Отговор
    Я го гледай наглеца.
    Значи не го е еня срещу какво огромното мнозинство жители е против.
    Оставка, вън!

    13:42 20.11.2025

  • 14 И понеже трябват средства

    38 2 Отговор
    Решихте да рекетирате хората
    Бекапейски муньо

    13:43 20.11.2025

  • 15 Не са го избрали

    33 2 Отговор

    До коментар #3 от "БСТ":

    Имаше алабала на изборите
    Друг трябваше да е

    Коментиран от #21

    13:44 20.11.2025

  • 16 Перо

    39 2 Отговор
    Съдът ще ви спре, Джендо! И ще платите много от глоби и разноски по делото!

    13:45 20.11.2025

  • 17 Пудел касичка

    13 0 Отговор
    Ми хахахаааааааа

    13:47 20.11.2025

  • 18 БСТ

    22 2 Отговор

    До коментар #11 от "991":

    Така е ... Веднъж ми се наложи да стигна до Казичене от центъра ( зона б 18 ) с градски транспорт . Това беше някакво приключение .

    13:49 20.11.2025

  • 19 Ами

    20 2 Отговор
    Бай бай на ДС-Внучето...З богом

    13:49 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не са го избрали":

    Да ясно е драснах коментара шеговито .

    13:51 20.11.2025

  • 22 ВЕЛИНСКИ

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "991":

    КАКВИ ПАРКИНЗИ
    ПОД ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА СОФИЯ...
    НАЛИ ВСИЧКИ Т.НАР.СГРАДИ
    СТРОЕНИ ПРЕДИ СТО И ТРИ ГОДИНИ
    ЩЕ РУХНАТ.....
    ЩЕ ОСТАНЕ САМО....
    „ТРИЪГАЛНИКА” НА ВЛАСТА,МАЙ....

    13:52 20.11.2025

  • 23 Гост

    22 2 Отговор
    Страшни крадци се оказахте вие

    13:53 20.11.2025

  • 24 Озеленяване

    29 2 Отговор
    Никой не е повече от народа. Неговата дума ще бъде последна! Не предизвиквайте хората!

    13:54 20.11.2025

  • 25 Тук не е Москва

    19 3 Отговор
    Тук е кенефа на ПП ДС и ГЕРЪБ

    13:54 20.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 увото

    10 1 Отговор
    Тоя нещо много силен.

    13:58 20.11.2025

  • 28 Хаха

    13 2 Отговор
    "За да можем ние да инвестираме в града, трябват средства..."

    Това е едно прекрасно намерение, но имате ли вече инициирани и дори стартирани обществени поръчки първоначално за отчуждаване, проектиране, чак след това за изграждане на паркинги и др. ти уж "добри намерения"!? Щото парите от зоните ще започнат да се трупат от 01.01.26 г., като приходи и трябва веднага да се пренасочват под формата на инвестиции, щото иначе "потъват" или при безхаберие ги яде инфлацията! Видяхме как планира поръчките по сметоизвозването, сигурен съм че по същия начин ще "планираш" и паркингите от приходите от синя и зелени зони, както Данчето фандъкова и боцко преди нея - нула паркинги, а имаха същите намерения! Между другото вече затлачи и строежа на метрото, така че ясно какъв "управленец" си бил на уж "голяма" фирма....

    13:58 20.11.2025

  • 29 Директора👨‍✈️

    5 24 Отговор
    Твърдо ЗА зоните. Разберете, че няма безплатно паркиране. Мрънкате срещу пришълците, а иначе... нищо да не се прави. Пред вкъщи има 40 парко места. 10 автомобила са Х, НА, РВ, Е, М и т.н. Най-малкото тях няма да ги има!!!
    Нито крачка назад за зоните и повече работа за нови паркинги.

    Коментиран от #35

    13:58 20.11.2025

  • 30 Я вижте на сайта

    10 1 Отговор
    На общинската агенция по приватизация колко паркинги са обявени за продажба! Може и вашият пред блока да е обявен и да не знаете

    14:00 20.11.2025

  • 31 Нагло дс изчадие

    17 2 Отговор
    Да изметем цялата свинщина като почнем от този

    14:01 20.11.2025

  • 32 Абеизрод

    16 1 Отговор
    Изчезни , че да не излязат хората да те изринат с лопатите !

    14:02 20.11.2025

  • 33 Трябва да ви е гадно

    14 1 Отговор
    Щом го търпите значи си го заслужавате

    14:02 20.11.2025

  • 34 не че нещо

    10 2 Отговор
    ама този Ушеф ДеСар не е ли кмет благодарение на протестите на тъnите жълтопаветници?

    14:02 20.11.2025

  • 35 Гост

    12 2 Отговор

    До коментар #29 от "Директора👨‍✈️":

    Директорее, зоната ще ти стане и €1000 и пак няма да има промяна. Пак никой няма нищо да ти оправи. Всичко ще се открадне. Всичко е за сметка на хората. А и ти къде мислиш, че ще отидат 2-3 милиона автомобила. Тези са некадърници и по този начин не се прави. Това е за да се откраднат един стотици милиони, нищо повече

    14:03 20.11.2025

  • 36 Ето го

    17 2 Отговор
    Типичен червен диктатор - достоен наследник на рода си ! Кръвта на вода не става !

    Коментиран от #74

    14:04 20.11.2025

  • 37 Макробиолог

    6 1 Отговор
    Лакомията върви ръка за ръка с простотията.И това не е от днес.Корумпираните общински администрации за 3 десетилетия не се наядоха ,в резултат----нови кооперации в които съседи от съседни сгради могат да си стиснат ръцете за здрасти.Улици няма ,а където ги има са заети изцяло от коли и кучета.И това е в новите квартали,не в идеалния център където поне формално оправданието е ---заварено положение.

    Коментиран от #39

    14:08 20.11.2025

  • 38 Мутата

    3 18 Отговор
    Улиците не са разтегателни, готови ли сте да плащате по 5 евро на час , ако се изградят много етажни паркинги. Аз наскоро си купих гараж - 40 000 евро, а цървулите продължават да купуват бракми и ги хвърлят на улицата. Никъде по белия свят няма такова нещо. Така че това увеличение е много малко. В синята зона 10 лв, зелената - 8 лв, а в останалата част 5 лв. Има градски транспорт.

    Коментиран от #54, #64

    14:10 20.11.2025

  • 39 така е

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Макробиолог":

    36 години ни лъгаха че руснаците са си отишли, а в страната се вихри див олигархически капитализъм като при руснаците. И корупцията ни същата. В България тепърва ще започва Прехода към Демокрация.

    Коментиран от #55

    14:10 20.11.2025

  • 40 Терзиев е окупатор

    8 1 Отговор
    Никакви зони !

    14:11 20.11.2025

  • 41 Ддд

    10 1 Отговор
    Избираш Васко Ушето ДС наследника за кмет, и си носиш всички последствия за това.
    Пълен не%адърник, каквото хване съсипва.

    Коментиран от #46

    14:12 20.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Наглецо, след

    15 1 Отговор
    20 години синя зона, кажи ми, къде са инвестирани събраните няколко милиарда лева?!!?

    14:13 20.11.2025

  • 44 Край

    4 5 Отговор
    Дръж се момче. Имаш тестикули. Вярно в менгеме са ама имаш.

    14:13 20.11.2025

  • 45 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ПЛЮНКА...

    14:13 20.11.2025

  • 46 Фандъкова е виновна

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ддд":

    че му е оставила неща за съсипване.

    Коментиран от #48

    14:13 20.11.2025

  • 47 Ддд

    12 1 Отговор
    Този създава проблеми, и после чака някой друг да ги оправи.
    Протестите на градския транспорт, боклука в София, сега увеличава 100% цената на паркирането. Назначи и уволни гл. архитект.
    Кажете какво добро направи за София?

    14:15 20.11.2025

  • 48 Ддд

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Фандъкова е виновна":

    Да оказа се, че Фандъкова не е оправила всичко в София, за да си кметува Васко безоблачно, без проблеми.

    14:16 20.11.2025

  • 49 Тест

    3 1 Отговор
    Смърт за терзиев

    14:17 20.11.2025

  • 50 Питащ

    5 6 Отговор
    Наглецо 20 год София се управлява от ГЕРБ . Питай всезнайкото от Банкя къде са инвестициите а не Терзиев

    Коментиран от #52

    14:19 20.11.2025

  • 51 От чужбина

    7 0 Отговор
    Ако ползвате събраните пари за да подобрите нещо съществено из София ще е добре. Ама ако ги ползвате за да си раздадете огромни премии, тогава това няма да го забравим и няма да има повече мандати за вас.

    14:23 20.11.2025

  • 52 не че нещо

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "Питащ":

    ама повече от половината мандат на Терзиев изтече. Кога ще започне да работи за София и хората?

    14:24 20.11.2025

  • 53 Василеску

    10 1 Отговор
    Жалък и нагъл неможач! Хората си изпочупиха краката, хлъзгайки се върху хилядите тонове неизчистени листа, шума, клони, животински изпражнения. Останвка иникога повече ПП и СС.

    14:25 20.11.2025

  • 54 Бай той Толстой

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Мутата":

    Твоята кола нова ли е бе?🤗

    Коментиран от #57

    14:25 20.11.2025

  • 55 Макробиолог

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "така е":

    Разбрах те ,виновни са руснаците.

    Коментиран от #61

    14:26 20.11.2025

  • 56 койдазнай

    2 4 Отговор
    Терзиев прави грешка. Не трябва да има нови зони. Но трябва да има глоби за неправилно паркиране, престой, спиране. Просто всеки спрял неправилно, трябва да получава глобха 50 лева, а за второ нарушение в рамките на година, глобата да се удвоява. Отделно данъците за МПС трябва да се повишават, докато броят на колите в СОфия стаен съизмерим с паркоместата.

    14:27 20.11.2025

  • 57 Мутата

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Бай той Толстой":

    Какво значение има, БЕ.

    14:28 20.11.2025

  • 58 Българин

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Ще се борим със зъби и нокти, за правото да паркираме върху бившите зелени площи и детски площадки! Защото правото за паркираме безплатно, където ни е удобно, е най-важното човешко право.

    Коментиран от #66, #81

    14:30 20.11.2025

  • 59 защо

    3 1 Отговор
    "За да можем ние да инвестираме в града, трябват средства, каза той"

    Сега поне разбрахте ли чий е града?

    14:31 20.11.2025

  • 60 Веднага със законче

    6 1 Отговор
    "Особен управител" на общината да се сложи !

    14:32 20.11.2025

  • 61 разбира се

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "Макробиолог":

    защото от 140 години всичките ни пари потъват в ненаситната руска паст.

    Коментиран от #71

    14:35 20.11.2025

  • 62 Абе

    5 1 Отговор
    Голям Й лапни, голяма дума не казвай.

    14:38 20.11.2025

  • 63 Куцото добиче

    3 1 Отговор
    Като ви провесим на осветителните стълбове около общината ще искаме да го повториш.

    14:39 20.11.2025

  • 64 Макробиолог

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мутата":

    Извинявам съ,но тоз коментар може да излезе само от див селян.Изграждане на подземни и надземни паркинги покриващи като минимум броя на семействата умножен поне по 1,5 трябваше да е необходимо и задължително условие за да получиш разрешение за строеж.Това че имаш 40хл за гараж е чудесно, но това не прави статистика.Цветни платени зони има навсякъде по света,но никъде те не заемат почти полувината от територията на даден град.

    Коментиран от #90

    14:40 20.11.2025

  • 65 До Директора

    3 4 Отговор
    Ти май не си даваш сметка, че болшинството от съвременните софиянци са все пришълци отнякъде !? Хайде кажи какво според теб да правят тия хора, които сега са дошли да търсят препитание, и по този начин да подобряват икономическото благосъстояние включително и на "кореняците" като тебе ?? Да бъдат изгонени ли, да им се забрани да имат коли ли, какво ? А ония, които просто са купили автомобил някъде от провинцията, с тях какво да се прави ? Давай, отговори на тия въпроси, да видим как ще защитиш тпата си теза ! Абе.... май и ти си от червена диктаторска жилка като Терзията !

    14:40 20.11.2025

  • 66 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    то и сега е забранено да се паркира там. Ама заради бездействието на тея, от които зависи да се налагат глоби, сега ще плащат и тея, които не нарушават закона.

    14:43 20.11.2025

  • 67 един там

    5 1 Отговор
    Такива постоянно вдигат инфлацията. Цялата държава яко надува цените и ще обвини после бизнеса.

    14:47 20.11.2025

  • 68 До Питащ

    4 3 Отговор
    Фандъкова направи сума ти положителни неща бе еййй...., а този само върши зулуми и безобразия !

    14:49 20.11.2025

  • 69 Луд ли е

    7 2 Отговор
    Скъпи зони и инат на фона на идващото евро и обещанията, че нищо няма да поскъпва покрай въвеждането му

    14:49 20.11.2025

  • 70 .....

    3 0 Отговор
    Сега е моментът да ни стоварят всички гадости. Вече не го крият - покрай трусовете с еврото да мине и тяхното допълнително обогатяване.
    Можете да протестирате колкото си искате - на антинародната власт не й пука. А когато нещата загрубеят, демократите ще разстрелват българите, както са го правили и в миналото...
    Нагли мародери!

    14:53 20.11.2025

  • 71 Макробиолог

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "разбира се":

    Така е ,руснаците ни налагат зелени квоти та единственият суверенен български енергиен ресурс--топло централите в Марица бездействат,пак те ни принудиха да платим 2 реактора които ръждясват щот намагнитените ще теглят кат за начало 15 млрда за демократични реактори.Отделно те ни унищожиха селското стопанство и промишленоста.По времето на руското робство бъгъто копаше мед ,от него правеше кабели ,от тях --двигатели ,уреди ,инструменти, както и части за автобуси,камиони, ел и мото кари които също произвеждаше.

    Коментиран от #77

    14:55 20.11.2025

  • 72 аз го подкрепям в случая

    0 3 Отговор
    ако не се направи нещо, кварталите ще се превърнат в затиснати дупки от таралясници и никой няма да може никога повече нито да излезе, нито да влезе

    14:55 20.11.2025

  • 73 Центъра трябва да е забранен

    1 3 Отговор
    За паркиране на лични МПС
    Трябва да се построят многоетажни паркинги извън центъра и който има кола отива до паркинга метрото или с колелото си взима си личното МПС и отива там където иска на връщане оставя колата в паркинга и с колелото се прибира където живее

    14:56 20.11.2025

  • 74 Тошо

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ето го":

    УХОТО - Терзиев за благодарност изнесе контейнерите за боклук от улиците и сега столицата се зарива с боклуци и нечистотии. Този е пълен гьотферен и плондир и ДС възпитаник.

    14:59 20.11.2025

  • 75 оставка ушев

    6 0 Отговор
    оставка веднага..долен лъжец мазен

    14:59 20.11.2025

  • 76 По две заплати

    3 0 Отговор
    Коледни бонуси си гласуват нали?

    15:01 20.11.2025

  • 77 разбира се

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Макробиолог":

    и днес всеки ден България плаща за въздух по 1 050 000 лева. и така още 11 години по 365 дни по 1 050 000 на ден

    15:01 20.11.2025

  • 78 Здрасти

    4 0 Отговор
    Защо тия които поставят скоби и вдигат колите се държат като мутри, смеят се на собствениците в очите. На дотичалите , вкарах те в системата не мога да те изкарам. И този Терзиев ли е Мерзиев ли ти се смее.

    15:05 20.11.2025

  • 79 Питам

    6 1 Отговор
    А данъкът на това превозно средство за какво св плаща ? И как така някой си просто решава да вдига двойно цени по свое лично усмотрение ?! Да не говорим, че тия зони са въведени без никакво обществено допитване ! Пак ли искат да ни връщат във времената на червената дикатура ?!

    Коментиран от #82, #89

    15:06 20.11.2025

  • 80 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Вие скапаняци софийски, си избрахте тази гейдружинка и сега и сърбайте попарата до дъно. Скоро и поддръжниците на еврото ще реват и късат ризи, но ще е късно. Има и добра вест обаче. Ние никога няма да приемем насилственото налагане с лъжи и измами на чужда валута, без да бъдем питани и нищо не е свършило. Никога няма да се откажем, а вие изритайте и изринете боклука, който ви налази.

    15:12 20.11.2025

  • 81 Озеленяване

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    Превръщането на всички софийски улици в платен паркинг няма да реши проблема. София вече е презастроена от алчност и малоумие. При това не се мисли за нови паркове, детски градини и т.н. . Съгласен съм, че паркирането върху малко останалите зелени площи трябва да се наказва със солени глоби.

    Коментиран от #86

    15:13 20.11.2025

  • 82 данъка се плаща

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Питам":

    за да не караш по калдаръма

    15:15 20.11.2025

  • 83 Вижте

    5 0 Отговор
    Зони може да има за ограничаване на времепрестоя в централната част, край гари, летища и др., а другото е просто злоупотреба с власт ! Пътен данък плащат както постоянно-живеещите, така и временно пребиваващите така че всички имат еднакво право да използват пътната настилка както за придвижване, така и за паркиране !

    15:21 20.11.2025

  • 84 До данъка се плаща

    5 0 Отговор
    Дали ще караш или ще паркираш, правото си е твое, понеже си платил данъка !

    15:23 20.11.2025

  • 85 хаха

    3 0 Отговор
    Изказването на Терзиев в случая ме уби. Довчера говореше, че било заради екологията и трябвало да пази чистия въздух, като спира хората от ползване на кола. Изведнъж, явно заради парадокса да пречиш на колите да стоят паркирани пред домовете, докато уж искаш там да стоят, мина на това, че само той знаел голямата картина с дефицити, заплати и такива неща. Добре, де, ама ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНАТА е всъщност НОВ ОБЩИНСКИ ДАНЪК, а не по определението на зоните мярка срещу замърсяване на въздуха и проблеми с трафика(в кварталите са с паркирането- няма паркоместа, а не улиците да са със задръствания).
    Защо просто не обяви нов местен данък по 400лв на МПС или увеличение на досегашния данък МПС и да се миряса? Ще е по-добре прието от хората от разширяването на зоните, защото с данък само може в хаоса, създаден и никога немислено да се решава от общината, все някъде като досега да паркираш. Със зона изведнъж, както има на 100 апартамента(стандартен блок 5 входа, 7 етажа по 3 на етаж) по 20ина места, повече от половината живущи почти навсякъде остават без място къде да паркират. И тук говорим не за по 2-3 коли на семейство. Има и такива, но са много малко. Говорим за налични за 1 на 3 апартамента и по-малко паркоместа заради презастрояването и липсата на общински паркинги. Направили супер на мястото на паркинга на околните блокове. Супер, че има вече официален паркинг, ама е САМО ЗА МАГАЗИНА, и 100-200 човека са останали да паркират в зелени зони. Направ

    15:26 20.11.2025

  • 86 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Озеленяване":

    Виж, трябва да се научим, че не може гражданите да плащат за корупция и грешки на политици. Който е виновен, той трябва да носи отговорността. За хаоса и липсата на места са виновни общинарите от началото на прехода насам. Гражданите паркират в градинка, защото е имало петно широко и са паркирали там, ама се е построило нещо в него и освен отнемането на места за живущите са дошли още няколко десетки без паркоместа или гаражи в новопостроеното.
    Глоби за паркиране в зелени площи трябва да има САМО СЛЕД СТРОЕЖ НА ПАРКИНГИ И ОСИГУРЕН НАЧИН ДА СПАЗВАШ ПРАВИЛАТА. Общината трябва да почне да строи паркинги и, като построи някой с примерно 200 паркоместа, по списък от КАТ с регистрираните в района коли прави радиус Х с 200 коли, който обявява за зона и почва да глобява. Дотогава е като да те глобяват, че вървиш по трева, защото не са почистили алеята и е орасла. Не може да създаваш правила, по които повечето хора са виновни по презумпция. Ако има такъв случай, значи правилото е криво, а не населението.

    15:33 20.11.2025

  • 87 Васко Зоната

    3 0 Отговор
    Ние сме на всеки километър !

    15:37 20.11.2025

  • 88 До Центъра трябва

    2 0 Отговор
    Не може да се забранява напълно, понеже има хора, които отиват набързо да свършат някаква работа, или да прекарат нещо или някого, и др. ! Единствено може да се ограничи времепрестоя !

    15:43 20.11.2025

  • 89 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Питам":

    Данък за МПС се плаща, за да има условия, къде да се паркира. Когато данъкът е 150 лева, а едно парко място е 75000 лева, то плащайки данъка получавате възможност да паркирате в 1/500 от случаиите. В останалите 499 случая, нямате как да паркирате.

    16:12 20.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Горски

    4 0 Отговор
    От както ти се появи нищо не е наред! Подай си оставката!

    17:08 20.11.2025

  • 92 Моля ви

    1 0 Отговор
    Извозете го тоябоклук !

    19:49 20.11.2025

  • 93 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор
    Терзиев, като протести няма да те спрат, тогава протест за оставката ти, и ще бъдеш спрян много бързо

    20:28 20.11.2025

