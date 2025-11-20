Терзиев за промените в синята и зелена зона: Протестите няма да ни спрат

"Обявените за днес протести срещу разширението на синята и зелената зона за платено паркиране в София и увеличаването на цените няма да промени решението на Столичния общински съвет", заяви кметът Васил Терзиев. По думите на кмета реформата е задължителна, за да има ред в паркирането и средства, които да се връщат към кварталите за инвестиции. Вече са постъпили предложения от районните кметове как да бъдат инвестирани парите, обясни Терзиев

"Протестите аз ги уважавам! Никога не сме спирали протест! За щастие, живеем в държава, където все още можем да протестираме, да изразим мнение, така че в това няма нищо лошо, но в крайна сметка и аз, и другите, които имат отношение към тези решения, сме длъжни да вземем правилното дългосрочно решение.

В крайна сметка гражданите виждат само една малка част от всичко, а пък ние виждаме цялостната рамка на транспорта, как изглежда - дефицита, който има; какво трябва да се прави в кварталите; натиска, който има - от все по-големи текущи разходи за заплати, все по-високи разходи за поддръжка на това, което вече е построено. За да можем ние да инвестираме в града, трябват средства. Тези средства, когато не идват щедро от Централния бюджет, когато не идват лесно от европейски фондове, защото те намаляват, тъй като София вече е в друга категория, а и нямаме и желание за много драстични мерки, свързани с данъци, е нормално ние да използваме всяка една възможност, все пак, да направим стъпка напред. За мен най-важното е, че ще има осезаема разлика в това кварталите като какво ще получат от тази реформа".