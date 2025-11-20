Мундров обсъди с БРАИТ изграждането на централизирана национална система за киберсигурност

Министърът на електронното управление Валентин Мундров проведе среща с председателя на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) Илия Кръстев и представители на браншовата организация. В срещата участваха и заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски и Симеон Кърцелянски, национален координатор по киберсигурност.

Основен акцент в разговора бе предстоящото изграждане на централизирана национална система за киберсигурност, която да гарантира националната сигурност и суверенитета на данните в държавата.

„Реализацията на проекта ще позволи на България да се нареди сред водещите държави и да отговори адекватно на новите предизвикателства в сферата на киберсигурността“, подчерта министър Мундров. Той допълни, че развитието на модерна, устойчива и надеждна система е приоритет от национално значение.

По време на срещата представителите на сектора заявиха готовност да бъдат активен партньор на държавата и акцентираха върху необходимостта от прозрачност и ефективна комуникация с администрацията.

Валентин Мундров заяви, че в своя мандат като министър винаги се е ръководил от принципите на публичност и откритост: Всички обществени поръчки в Министерството на електронното управление са открити и съобразени с изискванията на Закона за обществени поръчки, което позволява участие на максимално широк кръг компании, категоричен беше той.

Той уточни, че завареното наследство от първия мандат при създаването на министерството включва секретни процедури с ограничителни технически параметри. „Заварих процедури, засекретени за минимум 15 години – без публична информация за техните стойности, спецификации и изпълнители. Трудно беше с това оставено наследство, но днес всичко в МЕУ е открито и прозрачно. В министерството вече няма закрити процедури“, заяви Мундров.

Държавата има отговорността да защитава националния интерес, като гарантира, че средствата на данъкоплатците се разходват ефективно, прозрачно и в полза на обществото. Именно затова Мундров подчерта, че практиките от миналото, допускали непрозрачни процедури и завишени разходи, не бива да се повтарят.

Министърът изрази своята увереност, че държавата и бизнесът трябва да работят заедно за развитието на дигиталната трансформация, киберсигурността и конкурентоспособността на българската икономика.

„Вярвам, че държавата и бизнесът трябва да вървят ръка за ръка. Открити сме и приемаме всякакви предложения от бизнеса за подобряване на диалога. Всяко предложение ще бъде разгледано и обсъдено. Отговорността обаче е на държавата, затова трябва да работим проактивно в сътрудничество с бранша“, подчерта министърът.

Министерството на електронното управление ще продължи да развива партньорството с браншовите организации, за да гарантира устойчивост, прозрачност и високо ниво на киберсигурност в държавата.

Представителите на БРАИТ изразиха удовлетворение от постигнатия напредък на „Информационно обслужване“ АД през последните години, като подчерта значителното развитие на експертния и технологичен капацитет на дружеството.