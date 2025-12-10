Новини
БРАИТ и ИПИ: Ръстът на публичните разходи е основният фактор за увеличаващия се бюджетен дефицит

10 Декември, 2025 13:20 851 22

Бизнесът и ключови експерти очертаха пакет от решения за устойчив растеж по време на кръгла маса в София

БРАИТ и ИПИ: Ръстът на публичните разходи е основният фактор за увеличаващия се бюджетен дефицит - 1
Снимка: БРАИТ/ИПИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разходите на държавата растат по-бързо от приходите и изтласкват бюджетния дефицит – около този извод се обединиха участниците в кръглата маса „Фискалната политика на България и устойчивата икономическа визия на страната с влизането в Еврозоната“. Събитието, организирано от Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) и Института за пазарна икономика (ИПИ), събра представители на високотехнологични компании, браншови организации, икономически експерти и финансови анализатори. В дискусията се включиха близо 15 говорители, сред които Любомир Каримански, член на УС на БНБ, Йордан Гинев, председател на AIBEST, Доброслав Димитров, председател на БАСКОМ и член на УС на БРАИТ, Александър Нуцов, ръководител „Политики и стратегическо планиране“ на BESCO, Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара, доц. Красен Станчев, председател на УС на ИПИ, Георги Ангелов, старши икономист към Институт „Отворено общество“ и др., което я превърна в едно от най-значимите експертни събития по темата тази година.

Разходите надвишават приходите - риск за стабилността на бюджета

От ИПИ представиха анализ, според който именно рязкото увеличаване на публичните разходи е водещият фактор за растящия бюджетен дефицит, въпреки добрата динамика на приходите и повишената събираемост. Исторически държавните разходи са поддържали ниво около 37% от БВП, като 40% беше негласна горна граница. През 2025 г. те достигат 42,4%, а за 2026 г. се планира ръст до 45% от БВП - траектория, която създава риск от бъдещи данъчни увеличения и фискална нестабилност.

„Българският бизнес е готов да участва в решенията, но без реформи и предвидима рамка е трудно да се поддържа инвестиционен хоризонт. Държавата трябва да покаже визия за контрол върху разходите, иначе ще продължим да работим в среда на несигурност. Именно затова настояваме за открит и експертен диалог, който да води до ефективни, а не краткосрочни решения“, подчерта Илия Кръстев, председател на УС на БРАИТ.

Реформи вместо механични корекции

Пътят към запазване и дори намаляване на данъчната тежест минава през структурни реформи, насочени към ускоряване на икономическия растеж и подобряване на инвестиционния климат, както и към повишаване ефективността на публичния сектор.

Участниците в кръглата маса се обединиха около разбирането, че устойчивата фискална политика не може да бъде постигната чрез механични корекции в приходната част, а чрез последователни структурни реформи. Според експертите българската икономика разполага с реален потенциал за по-висока производителност и инвестиции, но за да бъде използван той, е необходимо стимулиране на иновациите и модернизиране на публичния сектор.

Сред обсъдените решения бяха по-модерни данъчни инструменти, които насърчават инвестициите – включително бърза амортизация и признаване в двоен размер на разходите за научно-развойна дейност. Подкрепено беше и увеличаването на частните инвестиции в инфраструктура чрез концесии и публично-частни партньорства, което би освободило значителен фискален ресурс.

В областта на публичния сектор беше подчертано, че докато населението намалява, разходите за администрация и общият фонд „Работна заплата“ продължават да нарастват. Участниците отчетоха нуждата от реформи, включително премахване на автоматичните механизми, обвързани с динамиката на средната заплата, както и от функционален анализ, който да очертае възможности за оптимизация.

В здравния сектор експертите отбелязаха значителен потенциал за повишаване на ефективността. Коментирана беше необходимостта от преструктуриране на болничната мрежа, подобряване на модела на финансиране и по-силен фокус върху профилактиката и извънболничната помощ.

„По-високата събираемост е положителен сигнал, но не може да компенсира тенденцията към системно разширяване на разходите. Без структурни реформи всяка бюджетна рамка ще остане уязвима – дори при добри приходи. Трябва да говорим за ефективност на публичните системи, а не за механично преразпределяне на повече средства“, заяви Лъчезар Богданов, главен икономист на ИПИ.

В дискусията бяха поставени и по-широки системни въпроси, свързани с качеството на публичните финанси и инвестиционната среда. „Ефективното разпределение на публичните ресурси е фундаментален принцип – фискалните правила трябва да се спазват, а не да се тълкуват според момента“, подчерта Любомир Каримански, член на УС на БНБ.

Представителите на бизнеса акцентираха върху нуждата от предвидима рамка за вземане на решения. „Непредвидимостта в политическия процес и честата смяна на позиции по ключови финансови теми пряко възпрепятстват инвестициите“, заяви Йордан Гинев, председател на AIBEST. Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара, допълни: „Липсва устойчивата визия за това накъде се развива България – бизнесът вече усеща тежестта на тази непоследователност.“

Доброслав Димитров, член на УС на БРАИТ и председател на БАСКОМ, постави акцент върху дългосрочните предизвикателства: „Демографията и сивият сектор подкопават системно приходната база. Това е тема, която засяга всеки гражданин, но без реформи тук няма как да постигнем по-добра събираемост. Нужна е политическа смелост в тези разговори”.

Анализ на предизвикателствата в проекта за Бюджет 2026

Експертите посочиха, че към момента преработеният проектобюджет за 2026 г. не предлага цялостна визия за овладяване на разходния натиск. Акцент беше поставен върху няколко ключови липси:

автоматичните механизми за нарастване на разходите не са премахнати или реформирани, а единствено замразени за 2026 г., което оставя системния проблем нерешен;
предвидените съкращения на незаетите щатни бройки в администрацията бяха определени като позитивна, но твърде ограничена и бавна стъпка;в бюджета липсват мерки за повишаване на ефективността на разходите в ключови системи като здравеопазване, социални услуги, администрация и сектор „Вътрешен ред и сигурност“.

Въпреки корекциите, бюджетът продължава да бъде разходно ориентиран и не представя ясна пътна карта за повишаване на ефективността в ключови системи като здравеопазването, социалните услуги и публичната администрация.

При евентуално неприемане на бюджета за следващата година държавата ще работи по удължителен закон, което създава допълнителна несигурност за бизнес средата и планирането на инвестиции. Участниците подчертаха нуждата от стабилна управленска рамка и последователни политики, които да дадат предвидимост на икономиката.


  • 1 ООрана държава

    5 3 Отговор
    Цените вървят на горе, заплати и пенсии трябва да вървят на горе, най скъсаните сме в ЕС че за еврозона се гласим тотално да ни закопае бойко

    Коментиран от #4

    13:26 10.12.2025

  • 2 Клати Крачолов

    8 0 Отговор
    Много клатикрачоловци, много нещо!

    13:26 10.12.2025

  • 3 Аха

    5 0 Отговор
    Ръстът на чекмеджета и на вече пресушените такива, които в синхрон са зяпнали за нови парици!

    13:26 10.12.2025

  • 4 Еврозона

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    Коментиран от #18

    13:28 10.12.2025

  • 5 Експерт

    5 0 Отговор
    Кражбите бе, умници! И тъпотията на властта!

    13:29 10.12.2025

  • 6 Маймуняциии

    6 1 Отговор
    Разходите надвишават приходите и са риск за стабилността на бюджета заради атлантиците, НАТЮ и Буферайна. Без тези тъпотии бюджета ще е с излишък поне 2,3% Кво ми умувате мисирки? Много ви е трудничко да го разберете а?

    13:29 10.12.2025

  • 7 АКО

    4 0 Отговор
    ОКОЛО ВСЯКА КРЪГЛА МАСА СЕ НАРЕДИТЕ ТОЛКОВА МНОГО ХОРА, КОЛКО ОСТАВАТ РАБОТЕЩИТЕ????
    ОТ ДЕ ДА ДОЙДАТ ТЕЗИ ПРИХОДИ???

    Коментиран от #10

    13:31 10.12.2025

  • 8 публичните разходи а?

    4 0 Отговор
    А "публични" ли са верно разходите за НАТЮ, тенекии и олигофрении? Публични ама дръжки ..

    13:32 10.12.2025

  • 9 123

    1 1 Отговор
    Тези са гола вода, слама в гърба и кал в носа :) Ями то ако ги нямаше разходите, нямаше да има изобщо проблем :) Освен това, според тези влизаме в кръга на богатите, а определят бюджета като инструмент за социална защита :) Ха сега де!? :) Хем богати в кръга, хем бюджет за социална защита! :) :)

    13:33 10.12.2025

  • 10 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "АКО":

    Прави впечатление по колко хора са наредени около микрофоните и камерите, на масите и по столчета, с чанти и папки. Това им е и държавата, маса в кръчмата. Кой наистина работи и произвежда?

    13:34 10.12.2025

  • 11 Събрали се един куп бюджетни кърлежи

    2 0 Отговор
    И си задавали въпроса: как да постигнем по-добра събираемост като не искаме да плащаме данъци и осигуровки ...ама много яка бутафория верно

    Коментиран от #15

    13:35 10.12.2025

  • 12 Да да да

    0 0 Отговор
    Защо не споменават тези 50 лв . приготвен за електората от махалата.

    13:36 10.12.2025

  • 13 Трябва тоя пишман бизнес

    1 0 Отговор
    Яко да го опраскат и то предвидимо както искат. автоматични механизми за нарастване на данъците им да има. И младите събудете се ! Това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !

    13:39 10.12.2025

  • 14 Цървул

    1 0 Отговор
    Събрали се все специалисти по бюджет и финанси . Вземете да се научите от Теменужка Петкова как се правят нещата .

    13:40 10.12.2025

  • 15 Уж на бизнес се правят

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Събрали се един куп бюджетни кърлежи":

    Но от тези изброените в статията няма нито един който по някакъв начин бюджетни средства да не точи и субсидии и помощи да не е получил. Иначе дай им да умуват за раздутият бюджет нали? Но от "тяхното" се не отказват

    13:44 10.12.2025

  • 16 Опааа

    1 0 Отговор
    Така де. Още да дават на милиционерите!

    13:46 10.12.2025

  • 17 Маймуняциии, разбирачи ?

    1 0 Отговор
    ние обаче пак питаме: някой няма ли най после да каже на каква стойност са напечатаните "български евра" като номинал ? На колко е оценена България? За колко я продадоха? Колко ? Говорим глупости а на основният въпрос никой не е отговорил до сега...Еврозона..Събираме всички левове във общият казан преди да ги пратим за унищожаване и се пита във задачата когато се напълни на около половина после същият казан със евро дали ще е на половина ? Ако е така то всички хора теоритично трябва да могат да си изтеглят парите в брой нали? Примерно във злато или във каквото искат да ги вложат. Колко ще са напечатаните "български евра" питаме. Някой отговор ще ни даде ли най на края ?

    13:50 10.12.2025

  • 18 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Еврозона":

    Точно и ясно описано ,днес имах среща с една калинка от ВИК ,през месец имам по двеста кубика вода а калинката ми казва ,че водомера е преминал метрология ,значи всичко е точно .Внимавайте с дистанционните водомери

    13:52 10.12.2025

  • 19 Истината е

    1 0 Отговор
    Че калинките стават все по нагли

    13:53 10.12.2025

  • 20 Слуги на олигархията,

    1 0 Отговор
    Вие що не си плащате наема за залата? А?

    13:56 10.12.2025

  • 21 Ей тея дето ги гледате

    0 0 Отговор
    От ковида до сега, около 9,3 милиарда лева са им само енергийните помощи

    14:00 10.12.2025

  • 22 Нещастници

    0 0 Отговор
    хайде кажете истината! 3.2 млрд евро заем по сейф за АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ!

    14:02 10.12.2025

