Новини
България »
Йотова: Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение

Йотова: Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение

20 Ноември, 2025 19:39 1 560 67

  • илияна йотова-
  • киселова-
  • решение-
  • референдум-
  • евро

Вицепрезидентът обаче смята, че времето за такова допитване е безвъзвратно изтекло

Йотова: Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не виждам основание защо президентът Румен Радев трябва повторно да внесе предложението за референдум за еврото в Народното събрание. Решението на Конституционния съд е категорично и ясно - бившият председател на парламента – Наталия Киселова, грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение. КС не е срещу цялата процедура. Предложението на президента за референдум е все още в деловодството на НС. Редно е то да бъде публикувано, така всички ще видим, че е там. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.

След като КС каза, че действията на Киселова са неправомерни и противоконституционни, очевидно е, че процедурата трябва да продължи оттам, откъдето е спряла – т.е. в Народното събрание, заяви още тя.

Управляващото мнозинство няма да допусне дискусия по темата за еврото, смята Йотова.

По нейни думи правителството не може да се справи с „галопиращите цени”, които "изпревариха доходите на хората”.

Според вицепремиерът „времето за референдум обаче е безвъзвратно изтекло, защото направиха всичко възможно тази дискусия да не се състои в българското общество”.

Тя е на мнение, че предстои „криза след криза”, тъй като инфлацията е висока, а въпросите, свързани със стандарта на живот на хората, остават неразрешени. Йотова подчерта, че България е с най-много работещи бедни в целия Европейски съюз.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    20 44 Отговор
    Абе Йотова, ти на колко хиляди руски убийци продаде БГ паспорти ?

    Коментиран от #22, #31

    19:41 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Промяна

    15 34 Отговор
    ГОСПОЖО ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ ГОСПОЖО КОГОЛЪЖЕТЕ ГОСПОЖО ТОВА Е ЦИНИЗЪМ ВАШЕТО

    Коментиран от #27

    19:43 20.11.2025

  • 4 Гуцанката

    5 6 Отговор
    Е за това ли съсипах оная предишната ? Мислех аз да съм президонт , ама тези двете Киселата и Спаружената вече влязоха в кампания една срещу друга. Ма аз имам повече милиони от тях и ще видят те. А и каква съм

    19:48 20.11.2025

  • 5 Минувач

    20 7 Отговор
    Не трябва да е същото предложение, защото вече е НЕВЪЗМОЖНО да се пита за 01.01.2026 г. Има технилогично време, дори да се реши да има референдум, включително 45 дневен кампаниен срок преди референдума, независимо от темата. Ако се внесе същото предложение със същата дата, значи ще се отхвърли още по тази точка. Трябва да се внесе ново предложение и с НОВА дата, за която ще има технологичното време - гласуване, отпечатване в Държавен вестник, кампания, печат и т.н.. Примерно 01.01.2027 г. Заедно с това да се запитат на официално ниво - ЕС, ЕЦБ и Европейския Общ съд, дали има несъответствие и нарушение на нашия договор с ЕС, за да няма свободни тълкувания има ли нарушение или няма! Да се запита за официално им становище и за замразяване на влизането в еврозоната. Само, че днес гледаме Йотова да казва, че времето било свършило, били нарушени умишлено правата и т.н.. и НИЩО за ново предложение. Цялата работа на Радев излезе - много исках, ама нямах желание! Не искаше в началото за референдума, когато Възраждане го призоваваше, после го пусна, а сега бързо-бързо бие отбой. Всичко при него е било про-форма, колкото да се отчете и да го ползва това за кампанията си за следващите избори и да вдига юмруците.

    Коментиран от #12, #28

    19:48 20.11.2025

  • 6 нннн

    31 9 Отговор
    Напротив! Нека направим референдум и лъсне какви мръсници ни управляват. Огромен резил за незаконната власт ще бъде по света и у нас.

    Коментиран от #57, #60

    19:50 20.11.2025

  • 7 ВЕЛИНСКИ

    13 2 Отговор
    СЛЕД ТЕЗИ ОБВИНЕНИЯ
    ФЛИЙНСТОУН ДА РЕШИ
    КОЯ ОТ ДВЕТЕ МУ Е ПО
    ЦЕННА ЗА КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТ.....

    Коментиран от #11

    19:50 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тази киселова

    27 4 Отговор
    си плю на всичко. Няма такова излагане, да покажеш, че си зависима, продадена и без достойнство.

    19:56 20.11.2025

  • 11 Зарков

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "ВЕЛИНСКИ":

    Третата . Гуцката му е най.

    19:56 20.11.2025

  • 12 оня с коня

    8 13 Отговор

    До коментар #5 от "Минувач":

    ОТЛИЧНО обрисуваш същността на Радев,остава Почитателите на Бъдещата му партия да си направят извода.

    Коментиран от #15

    19:57 20.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Питам:

    12 2 Отговор
    ГоспоДжо Атанасова: Последно госпожа Йотова ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ ли е или ВИЦЕ ПРЕМИЕР?????

    20:06 20.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 16 Отговор
    НАЙ МРАZEHАТА ФИГУРА В БЪЛГАРИЯ Е ......................... ШПИОНИНА НА КГБ И КРЪСТНИК НА МАФИЯТА УБИЕЦА НА БЪЛГАРИТЕ ....................... МИСТЪР МУНЧО (БОТАШ) ........................ ФАКТ !

    20:09 20.11.2025

  • 17 Ха-ха

    17 2 Отговор
    Киселия толстолоб Киселова е пълна пародия на политическа личност,особено на висок пост.

    20:10 20.11.2025

  • 18 оня с коня

    6 7 Отговор
    И констатира Йотова че Киселова е нарушила "грубо" Конституцията....А КАКВО Ще направи- ще я вкара при бай Ставри ли?Ясно ч„е цялото Президентсво иска да става каквото му се иска,ама няма сили щото му ги орязаха!

    Коментиран от #54

    20:19 20.11.2025

  • 19 Соларна станция /Бургас/

    12 6 Отговор
    Егати мръсницата!!!!! Егати соросоидния боклук!!!!!! Нямало смисъл от референдум. Ще ти припомним тези думи, като се явиш на президентските избори. Ще ги припомним! И 10 000 гласа няма да вземеш.

    20:20 20.11.2025

  • 20 оня с големия

    11 0 Отговор
    Поредния празен костюм, дами и господа.
    Представям ви изслушването на бъдещия шеф на Държавна агенция "Национална сигурност", който не може и не иска да отговори дали се е виждал с Пеевски, като накрая от ГЕРБ му ЗАБРАНИХА да отговаря.

    Наведен, послушен и готов за заповеди 🤮

    20:21 20.11.2025

  • 21 Да,бе

    10 1 Отговор
    Киселата е доцент по конституционния право...Ама на ефбет или който даде някой лев или нещо да ДАДЕ....Пази ,Боже сляпо да проговори,пък да вземе власт...

    20:23 20.11.2025

  • 22 Видьо Видев

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Зашо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    20:27 20.11.2025

  • 23 Феникс

    5 2 Отговор
    Почитателите на Гуменчо сега какво ще кажат по въпроса, всичко е прах в очите , гласят го за новият евроатлантически вожд на колонията!

    20:30 20.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ФонДерУйо

    0 1 Отговор
    Е и?

    20:32 20.11.2025

  • 26 преминаващ

    6 0 Отговор
    Ще я накажат да не яде кюфтета една седмица! Условно!!!

    Коментиран от #37

    20:33 20.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 1111

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Минувач":

    Ами като няма технологично време да се пита дали да ВЛЕЗЕМ в еврозоната, да питат дали да ИЗЛЕЗЕМ! Защото независимо от въпроса, ще бъде изпълнена волята на суверена - онзи, от чиято воля двамата дебели не се интересуват!

    Коментиран от #43

    20:34 20.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 времето е безкрайно

    10 3 Отговор
    И няма такова нещо като "допитването е безвъзвратно изтекло" ..... подла жено. Особенно и след като Киселова грубо е нарушила Конституцията

    20:39 20.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ?????

    10 1 Отговор
    Ха ха.
    Пука и́ на Киселова.
    Нали доживотно ще ползва привилегиите на председател на НС.
    Би било добре някой да пита КС ако председателят на НС е нарушил конституцията полагат ли му се доживотните привилегии.
    Ще е интересно.

    Коментиран от #44

    20:41 20.11.2025

  • 35 Колко е присъдата за хора

    7 2 Отговор
    Които грубо нарушават Конституцията като Киселова ? А?

    20:41 20.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 С идеята

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "преминаващ":

    да отслабне, това няма, как да се случи, грухи си е грухи, а как е станала преподавател?

    20:43 20.11.2025

  • 38 Йотова

    6 3 Отговор
    Е подла жена! Голямо разочарование.

    20:44 20.11.2025

  • 39 Киселяка

    5 1 Отговор
    В Сливен!!!! 😡😡😡😡😡

    20:45 20.11.2025

  • 40 Ако Киселова не бъде вкарана в затвора

    11 2 Отговор
    Това ще е ясен сигнал че всеки може да нарушава Конституцията ! Нещо извършено чрез престъпление няма правна сила. Че толкова за еврозоната !

    20:47 20.11.2025

  • 41 Маймуна

    5 4 Отговор
    Йотова взимай си фамилията и вървете в Москва, комунистически мижитурки. 35 години и все още държите икономиката и властта. Благодарение на безродниците по върховете в армията.

    Коментиран от #46, #47, #48

    20:48 20.11.2025

  • 42 Слоупотреба с власт

    6 0 Отговор
    Със щети в особенно големи размери. От 5 до 10 години !

    20:48 20.11.2025

  • 43 Минувач

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "1111":

    Тези въпроси за ЕС могат да ги зададт само Възраждане и евентуално Дойран 2025. Не и Радев!
    Все повече се убеждавам, че Радев не иска определени неща, но знае настроенията на народа по определени въпроси и просто ги експлоатира за лични цели. Все повече ми се струва, че не е безкористен, а и вече направи много големи грешки - той доведе ПП с Кирчо и Кокорчо, той не се вслуша за референдума на Възраждане, когато имаше време и трябваше да го направи тогава, той подписа за Боташ, той дефакто е виновен за приема на еврото, защото той допусна това сегашното правителство, заради което влизаме. Той им даде супер много екстра време да се консултират и да се сглобят, защото в началото нямаше разбирателство за сглобка. По-добре да бяхме със служебни правителства, а сега - с редовното ни вкараха в еврозоната, че и Пеевски се бетонира още повече.Радев все повече ми се струва, че прави само пи-ар неща, които знае че са без значение и няма да доведат до промяна.

    Коментиран от #49

    20:50 20.11.2025

  • 44 Кви привилегии бе брат

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "?????":

    Тая киселата си е направо за панделата.Грозницата се изсмя и подигра в лицето на половин България.......☠️☠️☠️😡😡😡

    20:50 20.11.2025

  • 45 Съд за Кисалова

    9 3 Отговор
    Връщане със задна дата и 6 месеца отлагане и референдум

    20:51 20.11.2025

  • 46 Каква Москва бе глу...к

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Маймуна":

    Нищожеството киселова ти се е подиграело бе щото ти се радва колко си про....

    20:52 20.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Нито едните, нито другите

    2 9 Отговор

    До коментар #43 от "Минувач":

    "Възраждане" нарочно провалиха референдума, а Дойран25 предлагат неща, с които българите не са съгласни.

    Коментиран от #52

    20:56 20.11.2025

  • 50 На Дедо

    1 3 Отговор
    Ти да видиш!? Гледам, и не мога да повярвам на ушите си. Президеншата говори за Конституция. Къде се е! Чуло и видяло!!! Само в селото на Фатмака, ще да е. Мис Пиги, която целуна на Руския патриарх краката!!!

    21:00 20.11.2025

  • 51 Илианче

    7 0 Отговор
    Не говори глупости.Винаги има време за референдум!!! Ако сте на място с Радев вдигайте юмруците и повеждайте хората сега му е времето като в онази песен ,,Сей земеделецо , днес му е времето " !!!!!!!

    21:07 20.11.2025

  • 52 Минувач

    6 2 Отговор

    До коментар #49 от "Нито едните, нито другите":

    И, как точно Възраждане провалиха референдума? И, кой референдум провалиха - този, който беше техния ли, този, за който мръзнаха месеци наред да съберат 604 000 подписа и после не спаха дни наред да обработят всички подписи ли? Кой точно?

    Коментиран от #56, #66

    21:12 20.11.2025

  • 53 Значи вика тая пуйка

    6 0 Отговор
    Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение, но престъплението е законно така ли? То тва страшна логика бре. Взели са ти жилището с измама и фалшиви документи и фалшив нотариус ама си е тяхно

    21:12 20.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 само еврото

    2 5 Отговор
    Мунчо е взел доста пари и ще трябва да се отчете на кремълските си господари, за това натиска, като за последно.
    Давай чорап миризлив, дерзай.

    21:59 20.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 само еврото

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    Аз пък мисля, че и ти не падаш по далеч от тях.

    22:05 20.11.2025

  • 58 А бе

    1 3 Отговор
    Йотова усеща,че може би Киселова ще е кандидатът за президент,който ГЕРБ и ДПС удобно ще подкрепят! И понеже ще бъде предложена най-вероятно от БСП,кака Илияна ще остане капо

    22:19 20.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Те затова

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    Бягат като дявол от тамян от референдум ,бе брат!!!!!

    22:28 20.11.2025

  • 61 Питам се какво щеше да е наказанието за

    4 1 Отговор
    Обикновен човек ако беше извършил деяние с подобна тежест. Те хвърлят в затвора без съд и присъда а тая кикимора обърква живота на цял един народ и нищо. Няма място в парламента и в университета !!!

    22:44 20.11.2025

  • 62 Ние не сме против еврото но просто

    3 2 Отговор
    Искаме да си запазим лева. Защото си го имаме от сто и петдесет години и е нашия символ. Естествено че арменците и евреите са против българите и искат евро за това, но пък ние си искаме лева.

    22:50 20.11.2025

  • 63 Горски

    4 1 Отговор
    Нов народен съд е задължителен. И всички предатели когато са с примката около врата, ще ги питаме "искате ли да живеете?"...но няма да се съобразим с мнението им. ВИНАГИ е време за Референдум. Всички от БСП сте такива - лъжете, че сте за народа, но го предавата с делата си. От предните референдуми, какво изпълнихте от волята на народа бе, свини? Къде е мажоритарният вот и 1лв. субсидията? Аре у лево при другата измет, в бунището на историята.

    23:10 20.11.2025

  • 64 Киелова

    0 2 Отговор
    заби як шамар на партията, на която принадлежи - БСП. Ако тази партия не я изгони, значи не е никаква партия на левите сили. то партията е дегенерат и няма място в парламента.

    00:17 21.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Скоро ще се борите да минете бариерата!

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Минувач":

    С некадърност го провалихте! Освен това правите каквото ви каже Тиквата!

    00:46 21.11.2025

  • 67 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ТИЯ ДЕПУТАТИ НА ВОДЕЩИ ГЛАВНИ ПОЗИЦИЙ ТРЯБВА ЕСЕ ПАК ДА НОСЯТ НЯКАКВА РЕАЛНО ОТГОВОРНОСТ СПОРЕД ДЕЙСТВИЯТА СИ.
    МАЙ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ НЕ НОСЯТ.

    01:29 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове