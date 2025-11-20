Йотова: Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение

Не виждам основание защо президентът Румен Радев трябва повторно да внесе предложението за референдум за еврото в Народното събрание. Решението на Конституционния съд е категорично и ясно - бившият председател на парламента – Наталия Киселова, грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение. КС не е срещу цялата процедура. Предложението на президента за референдум е все още в деловодството на НС. Редно е то да бъде публикувано, така всички ще видим, че е там. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.
След като КС каза, че действията на Киселова са неправомерни и противоконституционни, очевидно е, че процедурата трябва да продължи оттам, откъдето е спряла – т.е. в Народното събрание, заяви още тя.
Управляващото мнозинство няма да допусне дискусия по темата за еврото, смята Йотова.
По нейни думи правителството не може да се справи с „галопиращите цени”, които "изпревариха доходите на хората”.
Според вицепремиерът „времето за референдум обаче е безвъзвратно изтекло, защото направиха всичко възможно тази дискусия да не се състои в българското общество”.
Тя е на мнение, че предстои „криза след криза”, тъй като инфлацията е висока, а въпросите, свързани със стандарта на живот на хората, остават неразрешени. Йотова подчерта, че България е с най-много работещи бедни в целия Европейски съюз.
1 си дзън
Коментиран от #22, #31
19:41 20.11.2025
3 Промяна
Коментиран от #27
19:43 20.11.2025
4 Гуцанката
19:48 20.11.2025
5 Минувач
Коментиран от #12, #28
19:48 20.11.2025
6 нннн
Коментиран от #57, #60
19:50 20.11.2025
7 ВЕЛИНСКИ
ФЛИЙНСТОУН ДА РЕШИ
КОЯ ОТ ДВЕТЕ МУ Е ПО
ЦЕННА ЗА КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТ.....
Коментиран от #11
19:50 20.11.2025
10 Тази киселова
19:56 20.11.2025
11 Зарков
До коментар #7 от "ВЕЛИНСКИ":Третата . Гуцката му е най.
19:56 20.11.2025
12 оня с коня
До коментар #5 от "Минувач":ОТЛИЧНО обрисуваш същността на Радев,остава Почитателите на Бъдещата му партия да си направят извода.
Коментиран от #15
19:57 20.11.2025
14 Питам:
20:06 20.11.2025
16 ЕДГАР КЕЙСИ
20:09 20.11.2025
17 Ха-ха
20:10 20.11.2025
18 оня с коня
Коментиран от #54
20:19 20.11.2025
19 Соларна станция /Бургас/
20:20 20.11.2025
20 оня с големия
Представям ви изслушването на бъдещия шеф на Държавна агенция "Национална сигурност", който не може и не иска да отговори дали се е виждал с Пеевски, като накрая от ГЕРБ му ЗАБРАНИХА да отговаря.
Наведен, послушен и готов за заповеди 🤮
20:21 20.11.2025
21 Да,бе
20:23 20.11.2025
22 Видьо Видев
До коментар #1 от "си дзън":Зашо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
20:27 20.11.2025
23 Феникс
20:30 20.11.2025
25 ФонДерУйо
20:32 20.11.2025
26 преминаващ
Коментиран от #37
20:33 20.11.2025
28 1111
До коментар #5 от "Минувач":Ами като няма технологично време да се пита дали да ВЛЕЗЕМ в еврозоната, да питат дали да ИЗЛЕЗЕМ! Защото независимо от въпроса, ще бъде изпълнена волята на суверена - онзи, от чиято воля двамата дебели не се интересуват!
Коментиран от #43
20:34 20.11.2025
30 времето е безкрайно
20:39 20.11.2025
34 ?????
Пука и́ на Киселова.
Нали доживотно ще ползва привилегиите на председател на НС.
Би било добре някой да пита КС ако председателят на НС е нарушил конституцията полагат ли му се доживотните привилегии.
Ще е интересно.
Коментиран от #44
20:41 20.11.2025
35 Колко е присъдата за хора
20:41 20.11.2025
37 С идеята
До коментар #26 от "преминаващ":да отслабне, това няма, как да се случи, грухи си е грухи, а как е станала преподавател?
20:43 20.11.2025
38 Йотова
20:44 20.11.2025
39 Киселяка
20:45 20.11.2025
40 Ако Киселова не бъде вкарана в затвора
20:47 20.11.2025
41 Маймуна
Коментиран от #46, #47, #48
20:48 20.11.2025
42 Слоупотреба с власт
20:48 20.11.2025
43 Минувач
До коментар #28 от "1111":Тези въпроси за ЕС могат да ги зададт само Възраждане и евентуално Дойран 2025. Не и Радев!
Все повече се убеждавам, че Радев не иска определени неща, но знае настроенията на народа по определени въпроси и просто ги експлоатира за лични цели. Все повече ми се струва, че не е безкористен, а и вече направи много големи грешки - той доведе ПП с Кирчо и Кокорчо, той не се вслуша за референдума на Възраждане, когато имаше време и трябваше да го направи тогава, той подписа за Боташ, той дефакто е виновен за приема на еврото, защото той допусна това сегашното правителство, заради което влизаме. Той им даде супер много екстра време да се консултират и да се сглобят, защото в началото нямаше разбирателство за сглобка. По-добре да бяхме със служебни правителства, а сега - с редовното ни вкараха в еврозоната, че и Пеевски се бетонира още повече.Радев все повече ми се струва, че прави само пи-ар неща, които знае че са без значение и няма да доведат до промяна.
Коментиран от #49
20:50 20.11.2025
44 Кви привилегии бе брат
До коментар #34 от "?????":Тая киселата си е направо за панделата.Грозницата се изсмя и подигра в лицето на половин България.......☠️☠️☠️😡😡😡
20:50 20.11.2025
45 Съд за Кисалова
20:51 20.11.2025
46 Каква Москва бе глу...к
До коментар #41 от "Маймуна":Нищожеството киселова ти се е подиграело бе щото ти се радва колко си про....
20:52 20.11.2025
49 Нито едните, нито другите
До коментар #43 от "Минувач":"Възраждане" нарочно провалиха референдума, а Дойран25 предлагат неща, с които българите не са съгласни.
Коментиран от #52
20:56 20.11.2025
50 На Дедо
21:00 20.11.2025
51 Илианче
21:07 20.11.2025
52 Минувач
До коментар #49 от "Нито едните, нито другите":И, как точно Възраждане провалиха референдума? И, кой референдум провалиха - този, който беше техния ли, този, за който мръзнаха месеци наред да съберат 604 000 подписа и после не спаха дни наред да обработят всички подписи ли? Кой точно?
Коментиран от #56, #66
21:12 20.11.2025
53 Значи вика тая пуйка
21:12 20.11.2025
55 само еврото
Давай чорап миризлив, дерзай.
21:59 20.11.2025
57 само еврото
До коментар #6 от "нннн":Аз пък мисля, че и ти не падаш по далеч от тях.
22:05 20.11.2025
58 А бе
22:19 20.11.2025
60 Те затова
До коментар #6 от "нннн":Бягат като дявол от тамян от референдум ,бе брат!!!!!
22:28 20.11.2025
61 Питам се какво щеше да е наказанието за
22:44 20.11.2025
62 Ние не сме против еврото но просто
22:50 20.11.2025
63 Горски
23:10 20.11.2025
64 Киелова
00:17 21.11.2025
66 Скоро ще се борите да минете бариерата!
До коментар #52 от "Минувач":С некадърност го провалихте! Освен това правите каквото ви каже Тиквата!
00:46 21.11.2025
67 Т.КОЛЕВ
МАЙ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ НЕ НОСЯТ.
01:29 21.11.2025