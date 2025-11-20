Йотова: Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение

Не виждам основание защо президентът Румен Радев трябва повторно да внесе предложението за референдум за еврото в Народното събрание. Решението на Конституционния съд е категорично и ясно - бившият председател на парламента – Наталия Киселова, грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение. КС не е срещу цялата процедура. Предложението на президента за референдум е все още в деловодството на НС. Редно е то да бъде публикувано, така всички ще видим, че е там. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.

След като КС каза, че действията на Киселова са неправомерни и противоконституционни, очевидно е, че процедурата трябва да продължи оттам, откъдето е спряла – т.е. в Народното събрание, заяви още тя.

Управляващото мнозинство няма да допусне дискусия по темата за еврото, смята Йотова.

По нейни думи правителството не може да се справи с „галопиращите цени”, които "изпревариха доходите на хората”.

Според вицепремиерът „времето за референдум обаче е безвъзвратно изтекло, защото направиха всичко възможно тази дискусия да не се състои в българското общество”.

Тя е на мнение, че предстои „криза след криза”, тъй като инфлацията е висока, а въпросите, свързани със стандарта на живот на хората, остават неразрешени. Йотова подчерта, че България е с най-много работещи бедни в целия Европейски съюз.