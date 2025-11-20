С шествие до централата на ДПС приключи протестът на "ПП" под наслов "Свобода за политическите затворници"

С шествие през Орлов мост до централата на ДПС приключи протестът на "Продължаваме промяната" под наслов "Свобода за политическите затворници", предаде БНР.
Протестът започна пред сградата на Народното събрание, където от ПП в четвъртък сутринта инсталираха "прасе касичка", стигна до Орлов мост, където се раздели на две и част от събралите се се насочиха към централата на ДПС на ул. "Врабча".
Протестиращите се обявиха против съдебния произвол. Поводът за недоволството е преместването на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от ареста в затвора.
Пред протестиращите бившият премиер Кирил Петков заяви, че гражданската подкрепа дава сили на арестувания Благомир Коцев да се бори със системата.
На площад "Независимост" се събираха и подписи срещу планираното вдигане на данъци и осигуровки от следващата година.
Във Варна също се проведе протест срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. Събралите се там издигнаха плакати с призиви да бъдат освободени политически затворници и скандираха "Свобода".
Да окупираме парламента идния вторник, когато се гласува бюджетът и да не позволим да бъде приет, защото после ще е трудно връщане назад, призова лидерът на ПП Асен Василев на протеста в столицата.
"Приятели, когато ви кажат, че вие нищо не правите, нищо не променяте, като сте дошли тук, трябва да го понесете с гордост! Защото това е крачка към промяната, която ще увлече и онези, които не идват", каза Кирил Петков, който първи произнесе реч.
Адвокатката на Коцев Ина Лулчева съобщи на протестиращите, че благодарение на натиска Благомир Коцев и Никола Барбутов вече са събрани в една килия и е направен някакъв ремонт в нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Куратор
Коментиран от #8, #16
20:53 20.11.2025
2 Браво!
Коментиран от #7, #55
20:54 20.11.2025
3 асанка
20:54 20.11.2025
4 Красимир Петров
20:54 20.11.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9
20:54 20.11.2025
6 Иван Попов
Коментиран от #56, #100, #102
20:54 20.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Така е, но
До коментар #1 от "Куратор":Бойко е булка на Пеевски и са в меден месец. Белият автобус е заед със пеевско-герберски крадливи сватбари.
Коментиран от #12
20:55 20.11.2025
9 нцъ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":пак ще обслужваш мигранти в 🚾
20:55 20.11.2025
10 обективен
Коментиран от #35, #59
20:56 20.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 знаиш мумунки
До коментар #8 от "Така е, но":била си пълнежа в сандвича
20:56 20.11.2025
13 Верно ли
20:57 20.11.2025
14 Пич
20:57 20.11.2025
15 Факт
20:59 20.11.2025
16 тиририрам
До коментар #1 от "Куратор":Той си беше сложил в бюджета пари за хеликоптер, но още не са го доставили.
21:01 20.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
Коментиран от #19
21:04 20.11.2025
19 Едно е сигурно
До коментар #18 от "Анонимен":Няма нищо лошо в предсрочните парламентарни избори. Лошото ще е за сглобката и нейните патерици.🤭
21:06 20.11.2025
20 факт
Коментиран от #28, #62
21:06 20.11.2025
21 Уса
21:06 20.11.2025
22 Райстаг
Хора, не се хващайте на въдицата му. Анархйист.
21:07 20.11.2025
23 ас404
Коментиран от #105
21:09 20.11.2025
24 Абе
21:11 20.11.2025
25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТТЯБВА ДА СЕ НАХЛУЕ ВЪТРЕ И ДА СЕ РАЗДАДЕ ПРАВОСЪДИЕ......КОЙТО КАКТО ГО РАЗБИРА.....
СЪС СОПИ......С ЛОПАТИ....С КАМЪНИ......ИЛИ С ГОЛИ РЪЦЕ......
Коментиран от #69
21:15 20.11.2025
26 Ддд
Мълчахте и мучахте.
Коментиран от #29
21:16 20.11.2025
27 .......
21:16 20.11.2025
28 ПеПер асо-Де Билите
До коментар #20 от "факт":колко многолюден 20 000 или 30 000 от 2 000 000 София това много ли е
Коментиран от #37
21:22 20.11.2025
29 Историята има особеност да се повтаря
До коментар #26 от "Ддд":А вие и тогава грухтяхте като сега!
21:24 20.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кучкар на пудели
21:26 20.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 коко
Коментиран от #41
21:30 20.11.2025
35 Счупена саксия
До коментар #10 от "обективен":СГЛОБКАТА=МАФИЯТА.
Част от мафията се преобува във въздуха и се представя за антимафия.
Вервайте на преобутата мафия!
21:31 20.11.2025
36 хехе
21:31 20.11.2025
37 ХА ХА
До коментар #28 от "ПеПер асо-Де Билите":Като обградят парламента, ще разбереш!
Коментиран от #40, #96
21:32 20.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ПеПер асо-Де Билите
До коментар #37 от "ХА ХА":Зеленият Чорап къде е в схемата.С Кокора ли играе или с Костадинов.
21:34 20.11.2025
41 Доко
До коментар #34 от "коко":Забрави прасето да спомене, или?
21:36 20.11.2025
42 хахах
21:37 20.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ама как ни измамиха!?
До коментар #31 от "Емигрант":Този убав бюджет не е ли ПЪРВИТ ЕВРОБЮДЖЕТ!???
Кирчо и Кокорчо нали са за измамата с еврозоната?
Да плащаме борчовете на богаташите от Франция, Германия, Италия, Испания, Белгия, Гърция, Португалия и тем подобни!???
Обичаме ги тези измамници от ППДБ, ГРОБ-сдс за България, розови прасета ДПСта на мезета, БСП-та ОЛеее..!
21:39 20.11.2025
46 Ццц
Коментиран от #60
21:40 20.11.2025
47 КОКОРЧОВСКИ
21:40 20.11.2025
48 жлкърбс
21:41 20.11.2025
49 Банко
21:41 20.11.2025
50 хах
21:43 20.11.2025
51 Българи клошари помагачи !
Коментиран от #54
21:44 20.11.2025
52 никой
Може да ги научи на схеми с кражба на държавни пари,източване на фондове и подобни.
СРАМУВАМ СЕ И СЕ ГНУСЯ ДОРИ КОГАТО ГО ВИДЯ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.
П.П "Невярва коментарът ми да остане,понеже няма журналистика а само платена форма или подоние на такава".
21:45 20.11.2025
53 Ръп
21:47 20.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ГЕРБ--НОВО НАЧАЛО СА МАФИЯ
22:01 20.11.2025
58 Промяна
Коментиран от #76
22:03 20.11.2025
59 Промяна
До коментар #10 от "обективен":ЧЕ ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ШАРЛАТАНСКАТА НЯМА КРАДАТ И СА БЕЗНАКАЗАНИ
22:04 20.11.2025
60 Не се притеснявай
До коментар #46 от "Ццц":Има кой да ги гръмне. Изчакват удобен момент.
Както Бою поръча Алексей,така и някой е поръчал Бон.
22:04 20.11.2025
61 1000+
22:05 20.11.2025
62 Промяна
До коментар #20 от "факт":ШАРЛАТАНИ ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ СТЕ ИМА НЯМА РЕДОВНИТЕ ОКОЛО 3 ХИЛЯДИ
Коментиран от #78, #79
22:05 20.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 бай Даньо
22:07 20.11.2025
65 Последния Софиянец
До коментар #43 от "Ти да не си от овцете":Асен ,Киро ,Мирчев излизат свободно сред хиляди граждани. А слави клетия не може да се покаже дори на тротоара пред бърлогата си. Това е финала
Коментиран от #70, #72, #87, #106
22:08 20.11.2025
66 ГОШО
22:09 20.11.2025
67 Верно ли
До коментар #31 от "Емигрант":Ти май не си разбрал тия за какво протестират. А този бюджет е продължение на творението на Кокора, дето увеличи всички социални разходи за сметка на кредити.
22:11 20.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хаха
До коментар #65 от "Последния Софиянец":Амче те са аверчета на тиквата и прасето. Що да не се шляят свободно, нашта милиция ги пази.
22:15 20.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Промяна
До коментар #65 от "Последния Софиянец":ГРАЖДАНИ ХАХАХАХА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ШАРЛАТАНСКИ ОТ ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА СА АЛЧНИ НАГЛИ КРАДЦИ СА
Коментиран от #75, #77
22:16 20.11.2025
73 ГОШО
22:17 20.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Промяна
До коментар #76 от "Куче неграмотно ненужно":ШАРЛАТАНИЯ ДО ШИЯ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ АЗ ЖИВЕЯ ТУК ПЛАЩАМ СИ ДАНЪЦИТЕ И НЕ ЖЕЛАЯ ТАКИВА ШАРЛАТАНИ ДА ВИЯТ ДА СЕ ТЪРКАЛЯТ ДА ЛЪЖАТ ДА ЗАПЛАШВАТ ДА КРАДАТ ИСКАМ ПРАВОВА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА
22:35 20.11.2025
81 Промяна
До коментар #76 от "Куче неграмотно ненужно":ИЗВИНЯВАЙ НО АЗ ЖИВЕЯ ТУК ПЛАЩАМ СИ ДАНЪЦИТЕ ТУК И ИСКАМ ПРАВОВА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ШАРЛАТАНИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ ПРЕД ЗАКОНИТЕ ЗА КРАЖБИТЕ КОИТО ПРИЧИНИХА НА БЪЛГАРИЯ
22:37 20.11.2025
82 Промяна
До коментар #78 от "Долна гнycна неграмотна oтрепко":АЗ СЪМ БЪЛГАРИН А ТИ КАКЪВ СИ ЯВНО ШАРЛАТАНИН ПЛАТЕН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ
22:38 20.11.2025
83 Промяна
До коментар #79 от "Долна гнусна неграмотна oтрепко":НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ШАР.АТАНСКИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЕ СА БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ 2026 ГОДИНА ИДВА ЕВРОПЕЙСКИ ДАНЪЦИ ЕВРОПЕЙСКИ ДОХОДИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА Е ВРЕМЕ ДА ИМА ТУК ЗА ВСИЧКИ
22:40 20.11.2025
84 Промяна
До коментар #75 от "Долна неграмотна oтрeпко ненужна":ТАКА МОЖЕ ДА ОБИЖДАШ ОНЕЗИ КОИТО СЕ ТЪРКАЛЯТ НАВЪН ЗА БЕЗПЛАТНА БИРИЧКА ОСВЕН ТЕЗИ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ
22:42 20.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Васко
22:51 20.11.2025
87 43215
До коментар #65 от "Последния Софиянец":А къде е оня нерез от Позитано 2,с малкото юмруче?!
22:53 20.11.2025
88 Ружа Райчева -политолог
Коментиран от #90, #91
23:03 20.11.2025
89 Васко
23:11 20.11.2025
90 Права е Райчева
До коментар #88 от "Ружа Райчева -политолог":Сега разбрахте ли защо вдигнаха заплатите на полицаите със 70 процента за сметка на работещите и трудови хора?
Коментиран от #95
23:14 20.11.2025
91 Хахахаха
До коментар #88 от "Ружа Райчева -политолог":Имаше не повече от 2000 човека Почти същите от предните им протести А и това не е ли протест срещу прокуратурата ??? В държавата съди и задържа ПРОКУРАТУРАТА!! Правителство няма нищо общо с това ..Мафията и русофилите коцев е последния им дерт Интересува ги да излъжат хората и да свалят правителството Протестите им не са за коцев а за руско/,олигархичните им господари
23:19 20.11.2025
92 Горски
Коментиран от #94
23:22 20.11.2025
93 Видео е но публикувам само снимка
23:48 20.11.2025
94 Морски
До коментар #92 от "Горски":А боко тиквун не може да изкара и 200 човека на протести? Когато бяха попитали къде са гласоподавателите на гроб че не могат да съберат и 1000 човека на протести, както един ден опитаха контрапротест през 2020 г.и отговора беше " Нашия електорат живее в едни списъци и ги пускаме да се разхождат само по избори"
23:53 20.11.2025
95 Не се занасяй
До коментар #90 от "Права е Райчева":Баща и е от ЦК на БКП, защитник на ДС ченгетата: Социологът отбеляза, че в очите на хората сътрудниците на ДС са нарочени за виновници, а самите те се чувстват жертви, защото всеки набелязан от ДС е трябвало да се включи
23:59 20.11.2025
96 Коментиращ
До коментар #37 от "ХА ХА":Кой да обгради парламента?!
Купените протестъри на Киро и Асен ли?!
Ами нали кики и коко управляваха заедно с боко и шиши, под формата на сглобка?!
Това забранихте ли го?!
На всички тия протестиращи да им се направи справка за произхода на доходите!
Да не се окаже накрая, че боко и шиши дадоха заден за еврото и спонсорите на кики и коко скокнаха срещу двамата пълни?!
Платените протестъри ги вадят само по специални поводи! Явно и този е такъв!
00:05 21.11.2025
97 Без мене на протеста
00:07 21.11.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Това е
00:27 21.11.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 На протест
Коментиран от #110
00:46 21.11.2025
104 Юруш
00:51 21.11.2025
105 Тнтм
До коментар #23 от "ас404":Да дойдат дроновете
00:55 21.11.2025
106 Сред овцете
До коментар #65 от "Последния Софиянец":които лъжат ли излизат нещастниците от ПП и ДБ? 😄
01:05 21.11.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 баламите свършиха
01:14 21.11.2025
109 Т.КОЛЕВ
ЗА ВРЕДИ ГЕНОЦИД ВРЕДНИ И Т.Н.
ТОВА ДА ДАВАШ ТАКИВА ГОЛЕМИ ЗАПЛАТА НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ СЪЩО И БОНУСИ БЕЗПЛАТНО ОТППЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ОСИГОРОВКИ ПОСЛЕ И ПЕНСИЙ
ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА.И ДА ГИ УВЕЛИЧАВАШ КАТО ЧИСЛЕНОСТ БЕЗ РЕФОРМИ И ДА ВЗИМАШ МИЛИЯРДИ ЗАЕМИ КОКТО ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ ОТИВАТ ЗА ИЗДРЪЖКАТА ИМ НЕ ИЗГЛЕЖДА ДОБРЕ.
01:41 21.11.2025
110 оня с коня
До коментар #103 от "На протест":Е нали БАШ НИЕ - хората си избрахме "Управлението на Магнитния и правещия се на Благодетел от Банкя",сега ти товориш за Други хора...Ама ти нас май изобщо не ни смяташ за хора ааа?!така и не разбирате че колкото повече се напъвате да сложите Руски Прът в колелата на БГ,толкова повече Животът ще ви ОПРАСКВА акуратно и качествено:)
03:48 21.11.2025
111 Хахахах
04:14 21.11.2025
112 А Какво Да Кажем ?
За Жертвите !
На Феодализма !
В България ?
05:07 21.11.2025
113 Ний ша Ва упрайм
06:31 21.11.2025
114 дядото
06:57 21.11.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Хе!
07:10 21.11.2025
117 София
07:29 21.11.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.