С шествие до централата на ДПС приключи протестът на "ПП" под наслов "Свобода за политическите затворници"

20 Ноември, 2025 20:52, обновена 21 Ноември, 2025 03:45

  • асен василев-
  • блокаж-
  • парламент-
  • приемане-
  • бюджет

Асен Василев призова за окупация на парламента във вторник

С шествие до централата на ДПС приключи протестът на "ПП" под наслов "Свобода за политическите затворници" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С шествие през Орлов мост до централата на ДПС приключи протестът на "Продължаваме промяната" под наслов "Свобода за политическите затворници", предаде БНР.

Протестът започна пред сградата на Народното събрание, където от ПП в четвъртък сутринта инсталираха "прасе касичка", стигна до Орлов мост, където се раздели на две и част от събралите се се насочиха към централата на ДПС на ул. "Врабча".

Протестиращите се обявиха против съдебния произвол. Поводът за недоволството е преместването на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от ареста в затвора.

Пред протестиращите бившият премиер Кирил Петков заяви, че гражданската подкрепа дава сили на арестувания Благомир Коцев да се бори със системата.

На площад "Независимост" се събираха и подписи срещу планираното вдигане на данъци и осигуровки от следващата година.

Във Варна също се проведе протест срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. Събралите се там издигнаха плакати с призиви да бъдат освободени политически затворници и скандираха "Свобода".

Да окупираме парламента идния вторник, когато се гласува бюджетът и да не позволим да бъде приет, защото после ще е трудно връщане назад, призова лидерът на ПП Асен Василев на протеста в столицата.

"Приятели, когато ви кажат, че вие нищо не правите, нищо не променяте, като сте дошли тук, трябва да го понесете с гордост! Защото това е крачка към промяната, която ще увлече и онези, които не идват", каза Кирил Петков, който първи произнесе реч.

Адвокатката на Коцев Ина Лулчева съобщи на протестиращите, че благодарение на натиска Благомир Коцев и Никола Барбутов вече са събрани в една килия и е направен някакъв ремонт в нея.


България
Оценка 4.1 от 93 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куратор

    71 16 Отговор
    Бойко да вика Белия автобус 🎃

    Коментиран от #8, #16

    20:53 20.11.2025

  • 2 Браво!

    111 32 Отговор
    Двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски заробиха Отечеството ни.

    Коментиран от #7, #55

    20:54 20.11.2025

  • 3 асанка

    30 51 Отговор
    иска да и окупират задния двор

    20:54 20.11.2025

  • 4 Красимир Петров

    62 44 Отговор
    Едната мафия иска да смени другата мафия

    20:54 20.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    49 21 Отговор
    Там съм.

    Коментиран от #9

    20:54 20.11.2025

  • 6 Иван Попов

    90 10 Отговор
    Всички 240 боклука в затвора.

    Коментиран от #56, #100, #102

    20:54 20.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така е, но

    71 16 Отговор

    До коментар #1 от "Куратор":

    Бойко е булка на Пеевски и са в меден месец. Белият автобус е заед със пеевско-герберски крадливи сватбари.

    Коментиран от #12

    20:55 20.11.2025

  • 9 нцъ

    9 23 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    пак ще обслужваш мигранти в 🚾

    20:55 20.11.2025

  • 10 обективен

    52 26 Отговор
    Сага ще му сложат белезниците , за това ,че подклажа бунтове !! Така работи мафията ,която управлява ,краде и тормози народа в кочината !

    Коментиран от #35, #59

    20:56 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 знаиш мумунки

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Така е, но":

    била си пълнежа в сандвича

    20:56 20.11.2025

  • 13 Верно ли

    45 24 Отговор
    Хахахахах, и тия ако не са изперкали... Докато техните харвардци управляваха с "Д" нямаше ни звук, ни вопъл, даже техни народни представители си правиха селфита с Шиши, сега си изпринтили плакатчета с Д! И догодина пак като се гушнат с Шиши, пак всичко ще е 6!

    20:57 20.11.2025

  • 14 Пич

    39 14 Отговор
    Вива ел коменданте Асен !!! След окупацията - и стрелба трябва !!!

    20:57 20.11.2025

  • 15 Факт

    26 17 Отговор
    Целта е да се попречи на протест за референдума.

    20:59 20.11.2025

  • 16 тиририрам

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Куратор":

    Той си беше сложил в бюджета пари за хеликоптер, но още не са го доставили.

    21:01 20.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    43 17 Отговор
    Не знам кое е по-лошо: бюджета или вие, дето не предложихте нищо по-добро.

    Коментиран от #19

    21:04 20.11.2025

  • 19 Едно е сигурно

    38 11 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Няма нищо лошо в предсрочните парламентарни избори. Лошото ще е за сглобката и нейните патерици.🤭

    21:06 20.11.2025

  • 20 факт

    45 33 Отговор
    Протестът е неочаквано многолюден. Май правителството изживява последните си дни. Видно е, че много хора са недоволни от сегашната ситуация. Обидиха хората с този референдум за еврото и оправия няма да има оттук нататък. Първи на бунището заминават голямото Д и голямото Б, там ще ги посрещне Волен и още дузина политици.

    Коментиран от #28, #62

    21:06 20.11.2025

  • 21 Уса

    21 14 Отговор
    Бих се върнал от САЩ за това,но не вярвам на пдрс и

    21:06 20.11.2025

  • 22 Райстаг

    32 39 Отговор
    Този Кокорчо иска преврат и гражданска война!
    Хора, не се хващайте на въдицата му. Анархйист.

    21:07 20.11.2025

  • 23 ас404

    20 8 Отговор
    да дойдат танковете

    Коментиран от #105

    21:09 20.11.2025

  • 24 Абе

    18 30 Отговор
    Само така, не на еврото!

    21:11 20.11.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    33 17 Отговор
    НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДА СЕ ОКУПИРА ПАРЛАМЕНТА....
    ТТЯБВА ДА СЕ НАХЛУЕ ВЪТРЕ И ДА СЕ РАЗДАДЕ ПРАВОСЪДИЕ......КОЙТО КАКТО ГО РАЗБИРА.....
    СЪС СОПИ......С ЛОПАТИ....С КАМЪНИ......ИЛИ С ГОЛИ РЪЦЕ......

    Коментиран от #69

    21:15 20.11.2025

  • 26 Ддд

    33 29 Отговор
    Когато Асен харчеше като луд, и изтърваха инфлацията 2021 год., къде бяхте всички "борци" срещу бюджетите му?
    Мълчахте и мучахте.

    Коментиран от #29

    21:16 20.11.2025

  • 27 .......

    30 23 Отговор
    Много страшно 2000 платени от парите откраднати от пп/дб,някой подсъдими други им престои, обичащи пици с кристали, пудели с пачки и 4 години в корупция и безвремие

    21:16 20.11.2025

  • 28 ПеПер асо-Де Билите

    18 19 Отговор

    До коментар #20 от "факт":

    колко многолюден 20 000 или 30 000 от 2 000 000 София това много ли е

    Коментиран от #37

    21:22 20.11.2025

  • 29 Историята има особеност да се повтаря

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ддд":

    А вие и тогава грухтяхте като сега!

    21:24 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кучкар на пудели

    17 11 Отговор
    Скоро и за киро ще ревете по улиците

    21:26 20.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 коко

    24 18 Отговор
    Едва ли има по-наивен народ от българския! Лъгаха го комунисти,демократи, летци с юмрук,чалгаджии, копейкаджии, сега и наркоман Кирчо и рекетьори Кокорчо...

    Коментиран от #41

    21:30 20.11.2025

  • 35 Счупена саксия

    18 5 Отговор

    До коментар #10 от "обективен":

    СГЛОБКАТА=МАФИЯТА.

    Част от мафията се преобува във въздуха и се представя за антимафия.

    Вервайте на преобутата мафия!

    21:31 20.11.2025

  • 36 хехе

    17 11 Отговор
    Асен ако беше в сглобката сигурно щеше да сложи ограждения около парламента . Времена , нрави, хора.

    21:31 20.11.2025

  • 37 ХА ХА

    10 12 Отговор

    До коментар #28 от "ПеПер асо-Де Билите":

    Като обградят парламента, ще разбереш!

    Коментиран от #40, #96

    21:32 20.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ПеПер асо-Де Билите

    17 23 Отговор

    До коментар #37 от "ХА ХА":

    Зеленият Чорап къде е в схемата.С Кокора ли играе или с Костадинов.

    21:34 20.11.2025

  • 41 Доко

    8 3 Отговор

    До коментар #34 от "коко":

    Забрави прасето да спомене, или?

    21:36 20.11.2025

  • 42 хахах

    24 9 Отговор
    "Адвокатката на Коцев Ина Лулчева съобщи на протестиращите, че благодарение на натиска Благомир Коцев и Никола Барбутов вече са събрани в една килия и е направен някакъв ремонт в нея." А защо трябва да са заедно , двойка ли са ???

    21:37 20.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ама как ни измамиха!?

    13 13 Отговор

    До коментар #31 от "Емигрант":

    Този убав бюджет не е ли ПЪРВИТ ЕВРОБЮДЖЕТ!???

    Кирчо и Кокорчо нали са за измамата с еврозоната?

    Да плащаме борчовете на богаташите от Франция, Германия, Италия, Испания, Белгия, Гърция, Португалия и тем подобни!???

    Обичаме ги тези измамници от ППДБ, ГРОБ-сдс за България, розови прасета ДПСта на мезета, БСП-та ОЛеее..!

    21:39 20.11.2025

  • 46 Ццц

    13 9 Отговор
    Да изметем тая гад всички 240 на боклука и разтрел да запалим парламента като преди трийсетина години няма ли кой да ги грамне тия мутри както грамнаха алексей както грамнаха жоро илиев те тва заслужават 3камикадзета и да ги няма

    Коментиран от #60

    21:40 20.11.2025

  • 47 КОКОРЧОВСКИ

    18 18 Отговор
    За правата на кучетата няма ли да протестират?Лена няма ли да залае като пекинез?

    21:40 20.11.2025

  • 48 жлкърбс

    22 16 Отговор
    Стига само празни приказки и митинги!!! Стига. Време е ГЕРБ свинята и ДПС свинята да бъдат хванати и да почнат да отговарят за грабежа. Милиарди ограбиха от българите, а стоят безнаказани и раздават интервюта?! Време е да почват да си плащат дълга пред България заедно със целия си антураж. Всички от ГЕРБ да отговарят за преступната си групичка и вожда Винету от банкя, лъжливия и крадлив циганин. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Този крадлив циганин е време в една килия да му се даде време да се сети кой му напълни чекмеджето с евро и злато, докато пенсионерите ровят в кофите за боклук. Време е да си платят сметката, че е голяма. Ядоха и пиха на корем и е време да си платят.

    21:41 20.11.2025

  • 49 Банко

    18 14 Отговор
    Това леке е навсякъде, тикток, фейсбук, няма оттърване. Иска спешно властта

    21:41 20.11.2025

  • 50 хах

    17 13 Отговор
    Страх лозе пази , следващия да не е Асен подсъдим ?

    21:43 20.11.2025

  • 51 Българи клошари помагачи !

    17 7 Отговор
    Днес наглите украинци обявиха че примерно в община Волноваха в Донецка област пенсионерите над 65-годишна възраст щели да получат еднократна помощ от 10 000 гривни за подпомагане на здравните и домакинските нужди, съобщи военно-цивилната администрация . И пращали много поздрави на Борисов, Теменужка и дЖилезку ......и на българските пенсионери...

    Коментиран от #54

    21:44 20.11.2025

  • 52 никой

    14 8 Отговор
    Огранизира всебеподобни сбъркани елементи с неопределена сексуалност и неопределен вид,както физически,умствено така и душевно изкривене.
    Може да ги научи на схеми с кражба на държавни пари,източване на фондове и подобни.
    СРАМУВАМ СЕ И СЕ ГНУСЯ ДОРИ КОГАТО ГО ВИДЯ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.
    П.П "Невярва коментарът ми да остане,понеже няма журналистика а само платена форма или подоние на такава".

    21:45 20.11.2025

  • 53 Ръп

    19 11 Отговор
    От както децата на ДС, или ППДБ се появиха 2020, нещо да се е подобрило, направило? Само оправдания, и обвинения, плюене, обиди, нарицателни, куха схема

    21:47 20.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ГЕРБ--НОВО НАЧАЛО СА МАФИЯ

    30 9 Отговор
    Оставка на мутрентото крадливо правителство на двете прасета🐷

    22:01 20.11.2025

  • 58 Промяна

    16 9 Отговор
    КРАДЦИТЕ ШАРЛАТАНИ СВЪРШИХА И АЛА БАЛАТА И СЕГА ИГРАЯТ ВА БАНК ЗАЩО И ДОКОГА ЩЕ ЛЪЖАТ ШАРЛАТАНИТЕ ВИЖТЕ СОФИЯ В КАКВО БЕЗОБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ Е ПОД ВАШАТА ВЛАСТ

    Коментиран от #76

    22:03 20.11.2025

  • 59 Промяна

    14 12 Отговор

    До коментар #10 от "обективен":

    ЧЕ ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ШАРЛАТАНСКАТА НЯМА КРАДАТ И СА БЕЗНАКАЗАНИ

    22:04 20.11.2025

  • 60 Не се притеснявай

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "Ццц":

    Има кой да ги гръмне. Изчакват удобен момент.
    Както Бою поръча Алексей,така и някой е поръчал Бон.

    22:04 20.11.2025

  • 61 1000+

    18 5 Отговор
    В потъналото, в мрак Ларго ,щот кмета им терзиев от месец време спря уличното осветление в центъра ,жълтопаветниците проведоха многомилионния си протест ...едва държащ се на крака и фъфлещ , Найо обявяваше ораторите ...най ме впечатли бай Танас ...едва забелязващ се на импровизираната сцена ,той призова всички да вдигнат юмруци и да започнат незабавна война с мафията ,за да извоюват свободата си !😁

    22:05 20.11.2025

  • 62 Промяна

    17 13 Отговор

    До коментар #20 от "факт":

    ШАРЛАТАНИ ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ СТЕ ИМА НЯМА РЕДОВНИТЕ ОКОЛО 3 ХИЛЯДИ

    Коментиран от #78, #79

    22:05 20.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 бай Даньо

    14 8 Отговор
    Ай стига бе пак ли тръгваме на жълтопаветна революция !? Със същите "революционери" Киро , Асен и Рашко начело !? Дали ще стане , а!?

    22:07 20.11.2025

  • 65 Последния Софиянец

    21 11 Отговор

    До коментар #43 от "Ти да не си от овцете":

    Асен ,Киро ,Мирчев излизат свободно сред хиляди граждани. А слави клетия не може да се покаже дори на тротоара пред бърлогата си. Това е финала

    Коментиран от #70, #72, #87, #106

    22:08 20.11.2025

  • 66 ГОШО

    14 19 Отговор
    Да разкараме третото прасе Асен от протеста.

    22:09 20.11.2025

  • 67 Верно ли

    13 15 Отговор

    До коментар #31 от "Емигрант":

    Ти май не си разбрал тия за какво протестират. А този бюджет е продължение на творението на Кокора, дето увеличи всички социални разходи за сметка на кредити.

    22:11 20.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хаха

    9 13 Отговор

    До коментар #65 от "Последния Софиянец":

    Амче те са аверчета на тиквата и прасето. Що да не се шляят свободно, нашта милиция ги пази.

    22:15 20.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Промяна

    12 9 Отговор

    До коментар #65 от "Последния Софиянец":

    ГРАЖДАНИ ХАХАХАХА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ШАРЛАТАНСКИ ОТ ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА СА АЛЧНИ НАГЛИ КРАДЦИ СА

    Коментиран от #75, #77

    22:16 20.11.2025

  • 73 ГОШО

    12 11 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ ОТ ПП НЯМАТ МЯСТО НА ПРОТЕСТА ТЕ ГЛАСУВАХА И ПОДКРЕПЯХА НОВО НАЧАЛО И ГРОБ

    22:17 20.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Промяна

    8 8 Отговор

    До коментар #76 от "Куче неграмотно ненужно":

    ШАРЛАТАНИЯ ДО ШИЯ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ АЗ ЖИВЕЯ ТУК ПЛАЩАМ СИ ДАНЪЦИТЕ И НЕ ЖЕЛАЯ ТАКИВА ШАРЛАТАНИ ДА ВИЯТ ДА СЕ ТЪРКАЛЯТ ДА ЛЪЖАТ ДА ЗАПЛАШВАТ ДА КРАДАТ ИСКАМ ПРАВОВА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА

    22:35 20.11.2025

  • 81 Промяна

    9 9 Отговор

    До коментар #76 от "Куче неграмотно ненужно":

    ИЗВИНЯВАЙ НО АЗ ЖИВЕЯ ТУК ПЛАЩАМ СИ ДАНЪЦИТЕ ТУК И ИСКАМ ПРАВОВА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ШАРЛАТАНИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ ПРЕД ЗАКОНИТЕ ЗА КРАЖБИТЕ КОИТО ПРИЧИНИХА НА БЪЛГАРИЯ

    22:37 20.11.2025

  • 82 Промяна

    5 8 Отговор

    До коментар #78 от "Долна гнycна неграмотна oтрепко":

    АЗ СЪМ БЪЛГАРИН А ТИ КАКЪВ СИ ЯВНО ШАРЛАТАНИН ПЛАТЕН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ

    22:38 20.11.2025

  • 83 Промяна

    7 11 Отговор

    До коментар #79 от "Долна гнусна неграмотна oтрепко":

    НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ШАР.АТАНСКИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЕ СА БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ 2026 ГОДИНА ИДВА ЕВРОПЕЙСКИ ДАНЪЦИ ЕВРОПЕЙСКИ ДОХОДИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА Е ВРЕМЕ ДА ИМА ТУК ЗА ВСИЧКИ

    22:40 20.11.2025

  • 84 Промяна

    6 10 Отговор

    До коментар #75 от "Долна неграмотна oтрeпко ненужна":

    ТАКА МОЖЕ ДА ОБИЖДАШ ОНЕЗИ КОИТО СЕ ТЪРКАЛЯТ НАВЪН ЗА БЕЗПЛАТНА БИРИЧКА ОСВЕН ТЕЗИ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ

    22:42 20.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Васко

    6 10 Отговор
    90% от тези около 2000 човека са копейки които не ги интересува крадеца коцев А са там за да свалят правителството А всъщност това логично не би трябвало да е анти правителствен протест А анти съдебна власт Пепета са руско/олигархична група създадена за подкрепа на радев Да руши държавата Хората в софия го разбраха това На площада почти няма бивши гласоподаватели на ппдб Всичко е безработни и изпаднали нещастници Гласували за гела копейкин величието .

    22:51 20.11.2025

  • 87 43215

    7 4 Отговор

    До коментар #65 от "Последния Софиянец":

    А къде е оня нерез от Позитано 2,с малкото юмруче?!

    22:53 20.11.2025

  • 88 Ружа Райчева -политолог

    17 5 Отговор
    Дъщеря на социолога Андрей Райчев. Толкова,огромен протест не е имало от 2020 г.

    Коментиран от #90, #91

    23:03 20.11.2025

  • 89 Васко

    7 10 Отговор
    Кремълските подлоги се побъкаха Не успяха да спрат еврото Взеха им лукойл от където ги финансираха Вкараха в затвора корумпета от техните редици С жалки диверсионни акции се опитват да съборят правителството Да на върнат пак в несигурноста и хаоса Удобен на москва .Забележете от къде идват диверсиите им Точно от там където все още имат техни хора Конституционния съд с 4 човека назначени от радев Опита да реанимира въпроса за референдум За да създаде шум и разделение Кмета на пп в софия вдигна цени на паркиране със същата цел .Времето им обаче отмина Хората в софия не могат повече да излъжат Да се върнат във.времената на хаоса и избори след избори

    23:11 20.11.2025

  • 90 Права е Райчева

    16 7 Отговор

    До коментар #88 от "Ружа Райчева -политолог":

    Сега разбрахте ли защо вдигнаха заплатите на полицаите със 70 процента за сметка на работещите и трудови хора?

    Коментиран от #95

    23:14 20.11.2025

  • 91 Хахахаха

    5 15 Отговор

    До коментар #88 от "Ружа Райчева -политолог":

    Имаше не повече от 2000 човека Почти същите от предните им протести А и това не е ли протест срещу прокуратурата ??? В държавата съди и задържа ПРОКУРАТУРАТА!! Правителство няма нищо общо с това ..Мафията и русофилите коцев е последния им дерт Интересува ги да излъжат хората и да свалят правителството Протестите им не са за коцев а за руско/,олигархичните им господари

    23:19 20.11.2025

  • 92 Горски

    7 14 Отговор
    Да не забравяме първите протести на ППДБ черепа ги управляваше с смс-и от Дубай. Тея са заченати в корупция. Когато Бойко Рашков Чашков и киро надрусаното арестуваха бойко - искаха да правят показно. Бойко сега така им го измаха, че даже кирето си замина, както бе дошъл. И за какво протестират ?! Да си покажат електората? Да се видят на седянка свако и чинка ми? Те са бити карти, заедно с радев и с черепа. С тези циркове ППДБ създава вушението за някаква масовост и нагласа в обществото а на жълтите павета е всъщност целият им електорат. На изборите 10 %. Нито са умни, нито пък красиви. Ах, какъв красавец е Асен Василев. Ами Ивайло Мирчев, Ами Божанката, Ами Гнома, ами Годзилата. Протест в покрепа на корупцията. Типично по пеперастки. Защо ли не съм изненадан? Поредния цирк на жълтопаветните боклуци. Га пиха мазно турско кафенце, Шиши не беше боклук а сладък мечо. Боклуци театрални и алчни.

    Коментиран от #94

    23:22 20.11.2025

  • 93 Видео е но публикувам само снимка

    13 6 Отговор
    Километрично шествие към централата на ДПС(Пеевски) НН.

    23:48 20.11.2025

  • 94 Морски

    17 4 Отговор

    До коментар #92 от "Горски":

    А боко тиквун не може да изкара и 200 човека на протести? Когато бяха попитали къде са гласоподавателите на гроб че не могат да съберат и 1000 човека на протести, както един ден опитаха контрапротест през 2020 г.и отговора беше " Нашия електорат живее в едни списъци и ги пускаме да се разхождат само по избори"

    23:53 20.11.2025

  • 95 Не се занасяй

    5 5 Отговор

    До коментар #90 от "Права е Райчева":

    Баща и е от ЦК на БКП, защитник на ДС ченгетата: Социологът отбеляза, че в очите на хората сътрудниците на ДС са нарочени за виновници, а самите те се чувстват жертви, защото всеки набелязан от ДС е трябвало да се включи

    23:59 20.11.2025

  • 96 Коментиращ

    6 12 Отговор

    До коментар #37 от "ХА ХА":

    Кой да обгради парламента?!
    Купените протестъри на Киро и Асен ли?!
    Ами нали кики и коко управляваха заедно с боко и шиши, под формата на сглобка?!
    Това забранихте ли го?!

    На всички тия протестиращи да им се направи справка за произхода на доходите!
    Да не се окаже накрая, че боко и шиши дадоха заден за еврото и спонсорите на кики и коко скокнаха срещу двамата пълни?!

    Платените протестъри ги вадят само по специални поводи! Явно и този е такъв!

    00:05 21.11.2025

  • 97 Без мене на протеста

    11 6 Отговор
    На ДС децата, искат да са над закона, и на управленски позиции! Бегай, не ме занимавай

    00:07 21.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Това е

    1 6 Отговор
    БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТ!", написа републиканският президент в публикация в Truth Social.

    00:27 21.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 На протест

    13 7 Отговор
    Масов протест срещу мафиотското хищническо управление на Магнитния и на правещият се на благодетел от Банкя по отношение на Коледната добавка за пенсионерите .Протест докато паднат от власт и хората да си изберем достойни и морални депутати

    Коментиран от #110

    00:46 21.11.2025

  • 104 Юруш

    8 1 Отговор
    На наата Капитолия. Асен ен-ти президент!

    00:51 21.11.2025

  • 105 Тнтм

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ас404":

    Да дойдат дроновете

    00:55 21.11.2025

  • 106 Сред овцете

    4 5 Отговор

    До коментар #65 от "Последния Софиянец":

    които лъжат ли излизат нещастниците от ПП и ДБ? 😄

    01:05 21.11.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 баламите свършиха

    6 10 Отговор
    Този дебелия като беше министър краде като за последно. Сега го е страх Коцев да не пропее, защото следващия подсъдим ще е той. Колкото до помоща от североисток която чакат вече четри години иди ама се не види. И обитателя на Дондуков № 2 добре знае това.

    01:14 21.11.2025

  • 109 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    ОРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОЛ ПАРТИЙ ТРЯБВА ДА НОСЯТ СЪС ЗАКОН ПОЛИТ.ОЪГОВОРНОСТ.
    ЗА ВРЕДИ ГЕНОЦИД ВРЕДНИ И Т.Н.
    ТОВА ДА ДАВАШ ТАКИВА ГОЛЕМИ ЗАПЛАТА НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ СЪЩО И БОНУСИ БЕЗПЛАТНО ОТППЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ОСИГОРОВКИ ПОСЛЕ И ПЕНСИЙ
    ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА.И ДА ГИ УВЕЛИЧАВАШ КАТО ЧИСЛЕНОСТ БЕЗ РЕФОРМИ И ДА ВЗИМАШ МИЛИЯРДИ ЗАЕМИ КОКТО ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ ОТИВАТ ЗА ИЗДРЪЖКАТА ИМ НЕ ИЗГЛЕЖДА ДОБРЕ.

    01:41 21.11.2025

  • 110 оня с коня

    7 5 Отговор

    До коментар #103 от "На протест":

    Е нали БАШ НИЕ - хората си избрахме "Управлението на Магнитния и правещия се на Благодетел от Банкя",сега ти товориш за Други хора...Ама ти нас май изобщо не ни смяташ за хора ааа?!така и не разбирате че колкото повече се напъвате да сложите Руски Прът в колелата на БГ,толкова повече Животът ще ви ОПРАСКВА акуратно и качествено:)

    03:48 21.11.2025

  • 111 Хахахах

    8 8 Отговор
    Не подкрепям никого, но да питам защо бивш премиер поел политическа отговорност и поддал оставка, сега ходи на протест. Явно още гони своето ? Чудно че и той не е с белезници. Първи Слави продаде държавата, после ПП( най големите измекяри), а всичките останали си ги знаеме , поне не са предатели а са си просто крадци!

    04:14 21.11.2025

  • 112 А Какво Да Кажем ?

    4 1 Отговор
    А Какво Да Кажем ?

    За Жертвите !

    На Феодализма !

    В България ?

    05:07 21.11.2025

  • 113 Ний ша Ва упрайм

    3 4 Отговор
    стадо, паразити я по една мотика и на полето

    06:31 21.11.2025

  • 114 дядото

    7 1 Отговор
    протест пред централата на дпс.а пред конака кога.дали не е време за нов БРЦК и ботев и бенковски.

    06:57 21.11.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Хе!

    0 3 Отговор
    Тази тълпа ми прилича на дефилиращите по улиците на Солун комити, оковани в тежки синджири под конвоя на заптиетата! За тях Вапцаров е писал Заточеници! Натоварили ги на кораба и каторга по островите! Трябва да има стабилност!

    07:10 21.11.2025

  • 117 София

    5 4 Отговор
    ПП-Пълни Пом ияри

    07:29 21.11.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

