С шествие до централата на ДПС приключи протестът на "ПП" под наслов "Свобода за политическите затворници"

С шествие през Орлов мост до централата на ДПС приключи протестът на "Продължаваме промяната" под наслов "Свобода за политическите затворници", предаде БНР.



Протестът започна пред сградата на Народното събрание, където от ПП в четвъртък сутринта инсталираха "прасе касичка", стигна до Орлов мост, където се раздели на две и част от събралите се се насочиха към централата на ДПС на ул. "Врабча".



Протестиращите се обявиха против съдебния произвол. Поводът за недоволството е преместването на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от ареста в затвора.



Пред протестиращите бившият премиер Кирил Петков заяви, че гражданската подкрепа дава сили на арестувания Благомир Коцев да се бори със системата.

На площад "Независимост" се събираха и подписи срещу планираното вдигане на данъци и осигуровки от следващата година.

Във Варна също се проведе протест срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. Събралите се там издигнаха плакати с призиви да бъдат освободени политически затворници и скандираха "Свобода".

Да окупираме парламента идния вторник, когато се гласува бюджетът и да не позволим да бъде приет, защото после ще е трудно връщане назад, призова лидерът на ПП Асен Василев на протеста в столицата.

"Приятели, когато ви кажат, че вие нищо не правите, нищо не променяте, като сте дошли тук, трябва да го понесете с гордост! Защото това е крачка към промяната, която ще увлече и онези, които не идват", каза Кирил Петков, който първи произнесе реч.

Адвокатката на Коцев Ина Лулчева съобщи на протестиращите, че благодарение на натиска Благомир Коцев и Никола Барбутов вече са събрани в една килия и е направен някакъв ремонт в нея.