Ивайло Шотев: Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация

Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация. Това заяви в предаването "Още от деня" Ивайло Шотев - депутат от Продължаваме промяната -Демократична България, член на изпълнителния съвет на ПП и член на икономическата комисия в парламента.
На въпрос за какво е битката на ПП-ДБ в този бюджет, Шотев отговори: "Важно е хората да знаят, че има алтернатива. Ние представихме такава алтернатива и тя не е само една. Такава бе представена както и от колегата, който ще бъде след мен, от Института за пазарна икономика, така и от работодателите. За първи път виждаме всички работодатели в страната, както големият капитал, така и IT-секторът да се обединят около това, че бюджетът в момента единственото нещо, което прави е да таксува бизнеса, таксува работещите хора и това нещо го прави за сметка на държавната администрация.
"Сега, имаме няколко проблема с това нещо. Първо, разпределението не е равномерно. Това, което ние предлагаме, е във всички сектори да се вдигнат еднакво. Това, което предлага в момента мнозинството, което управлява, е всъщност за полицаите да се вдигнат най-много, за сметка на учителите. Вдигат се средствата, обаче едните са повече за сметка на другите. Представят една каста спрямо друга каста. Ние имаме друг подход, а именно, че всички трябва да бъдат с еднакво увеличение", каза той.
Народният представител отбеляза, че от ПП-ДБ предлагат конкретни мерки: "Ние ще направим нашите предложения между първо и второ четене. И те са по-скоро да отпадне този данък, който ние смятаме, че е абсолютно не необходим. Данъкът върху дивидента трябва да отпадне. Може да трябва да се коригира максималният осигурителен доход, като това удря във всеки един джоб на българските хора. Аз истински вярвам, че още не са го усетили всъщност, какво се случва.
"Но след януари, вече като си получат фиша, вече като сме част от Евросъюза, и като им дойдат заплатите, и те са различни от това, което са очаквали, тогава вече ще имаме съвсем различна реакция. Това, което видяхме, че всичките бизнес-организации излязоха с един глас. Те дори не отидоха на Тристранката. Защото са пореден път сметката на държавата е прехвърлена върху частния сектор. Дори наблюдаваме едно изключително изкривяване, според нас, на ролята на държавата. В момента участието на държавата се покачва до 44%", посочи още Шотев.
"Дават се сигнали към бизнеса, че ще борим цените, които са скъпи в магазините, с държавни магазини. Говорим за пряка намеса в българската икономика. Говорим, че преди две-три седмици правителството влезе в един чужд актив, също така". Говоря за "Лукойл", добави той.
1 Промяна
22:33 20.11.2025
2 Феодали на храника
Коментиран от #11
22:34 20.11.2025
3 Последния Софиянец
22:36 20.11.2025
4 Пич
Коментиран от #6, #10, #15
22:39 20.11.2025
5 ДрайвингПлежър
но не, ППДБ не е алтернатива! гърба на същата монета е!
22:40 20.11.2025
6 Един
До коментар #4 от "Пич":На кой бизнес се раздава? Кръг от фирмички на ГЕРБ и шепа земеделци орбитиращи около герб/дпс не е бизнеса!
22:41 20.11.2025
7 ДС принц
22:45 20.11.2025
8 Бойко
22:47 20.11.2025
9 ООрана държава
22:55 20.11.2025
10 Самуил
До коментар #4 от "Пич":Що си не направиш бизнес та да те подпомага държавата?
Коментиран от #13, #19
22:55 20.11.2025
11 ТАКА Е
До коментар #2 от "Феодали на храника":И така ще бъде, докато изборите са все още по руски, а не да са както в ЕС!
Гласуване без отбелязана преференция да се отчита като недействително, както в ЕС.
Да има активна регистрация за гласуването, както в ЕС!
За да няма, както в България,
стотици хиляди фалшиви избиратели, за заблуда наричани "мъртви души"!
22:58 20.11.2025
12 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
23:08 20.11.2025
13 Пич
До коментар #10 от "Самуил":Задаваш въпрос за глупави бизнесмени , който чакат на държана хранилка ! А аз съм умен човек , и моят бизнес разчита на мен !
23:14 20.11.2025
14 ГОШО
23:16 20.11.2025
15 намирисва
До коментар #4 от "Пич":на "демократичен" куманизъм?
Коментиран от #16
23:34 20.11.2025
16 Пич
До коментар #15 от "намирисва":Много добро определение му даде. И най важното - определението е истинско , не е измислено или прекалено !
23:38 20.11.2025
17 И така да е
23:53 20.11.2025
18 Бизнеса да си направи партия
23:55 20.11.2025
19 Десислава Димитрова
До коментар #10 от "Самуил":Тоя не може да си върже обувките ти искаш бизнес да прави
00:01 21.11.2025
20 Тръмп каза
00:11 21.11.2025
21 бизнеса ли .....това е
00:19 21.11.2025
22 Пилците се броят наесен, но в България
00:25 21.11.2025
23 Дребнав
00:39 21.11.2025
24 Стилист
00:42 21.11.2025
25 Занаят
00:46 21.11.2025
26 Т.КОЛЕВ
ЯВНО ТРЯБВА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРИМЕРНО ДА ОМ СЕ ОВЕЛИЧАЕСТ ЗАПЛАТИТЕ ПРОЦЕНТ СПОРЕД ИНФЛАЦИЯТА АКО ИМА. И ЗАКОН ЗА МИТИНГИ И ПРОТЕСТИ СЪБОТИРАНЕ НЕРАБОТЕНЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ПОДЛЕДИЦИ. ИНАЧЕ НЯМА ДА СЕ СТАБИЛИЗИРАТ НЕЩАТА В БЪЛГАРИЯ.
01:02 21.11.2025
28 Тракиец 🇺🇦
01:13 21.11.2025
29 Баба Гошка
02:33 21.11.2025