Ивайло Шотев: Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация

20 Ноември, 2025 22:31 1 191 29

На въпрос за какво е битката на ПП-ДБ в този бюджет, Шотев отговори: "Важно е хората да знаят, че има алтернатива. Ние представихме такава алтернатива и тя не е само една

Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация. Това заяви в предаването "Още от деня" Ивайло Шотев - депутат от Продължаваме промяната -Демократична България, член на изпълнителния съвет на ПП и член на икономическата комисия в парламента.

На въпрос за какво е битката на ПП-ДБ в този бюджет, Шотев отговори: "Важно е хората да знаят, че има алтернатива. Ние представихме такава алтернатива и тя не е само една. Такава бе представена както и от колегата, който ще бъде след мен, от Института за пазарна икономика, така и от работодателите. За първи път виждаме всички работодатели в страната, както големият капитал, така и IT-секторът да се обединят около това, че бюджетът в момента единственото нещо, което прави е да таксува бизнеса, таксува работещите хора и това нещо го прави за сметка на държавната администрация.

"Сега, имаме няколко проблема с това нещо. Първо, разпределението не е равномерно. Това, което ние предлагаме, е във всички сектори да се вдигнат еднакво. Това, което предлага в момента мнозинството, което управлява, е всъщност за полицаите да се вдигнат най-много, за сметка на учителите. Вдигат се средствата, обаче едните са повече за сметка на другите. Представят една каста спрямо друга каста. Ние имаме друг подход, а именно, че всички трябва да бъдат с еднакво увеличение", каза той.

Народният представител отбеляза, че от ПП-ДБ предлагат конкретни мерки: "Ние ще направим нашите предложения между първо и второ четене. И те са по-скоро да отпадне този данък, който ние смятаме, че е абсолютно не необходим. Данъкът върху дивидента трябва да отпадне. Може да трябва да се коригира максималният осигурителен доход, като това удря във всеки един джоб на българските хора. Аз истински вярвам, че още не са го усетили всъщност, какво се случва.

"Но след януари, вече като си получат фиша, вече като сме част от Евросъюза, и като им дойдат заплатите, и те са различни от това, което са очаквали, тогава вече ще имаме съвсем различна реакция. Това, което видяхме, че всичките бизнес-организации излязоха с един глас. Те дори не отидоха на Тристранката. Защото са пореден път сметката на държавата е прехвърлена върху частния сектор. Дори наблюдаваме едно изключително изкривяване, според нас, на ролята на държавата. В момента участието на държавата се покачва до 44%", посочи още Шотев.

"Дават се сигнали към бизнеса, че ще борим цените, които са скъпи в магазините, с държавни магазини. Говорим за пряка намеса в българската икономика. Говорим, че преди две-три седмици правителството влезе в един чужд актив, също така". Говоря за "Лукойл", добави той.


  • 1 Промяна

    7 9 Отговор
    И ТОВА НЕЩО ИЗЛЕЗЕ ДА ПЛЮЕ ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ ЖАЛКО НЕЩО СИ НО НЯКОЙ ГЛАСУВА ЗА ТЕБ И ПОЛУЧАВАШ 20 К НЕЗАСЛУЖИЛЕНИ

    22:33 20.11.2025

  • 2 Феодали на храника

    17 1 Отговор
    Нищо не работят раздути до достатъчна бройка като гласуват да печелят избори за ГЕРБ-ДПС.

    Коментиран от #11

    22:34 20.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    25 процента от бюджета отива за заплати на чиновниците.

    22:36 20.11.2025

  • 4 Пич

    16 11 Отговор
    Този бизнес над 35 години свикна никой да не го таксува за нищо , че и държавни помощи да му се дават , като че ли е социално слаб бизнес ! И поръчките му държавни , и помощи разнообразни държавни - за ток , за ковид...... Значи , това са едни назначени некадърници , не бизнес !!!

    Коментиран от #6, #10, #15

    22:39 20.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    Абе пич не таксува А КРАДЕ и не само бизнеса, но и работещите в частния сектор, за да раздаде на пуделите си, които гласуват за тях

    но не, ППДБ не е алтернатива! гърба на същата монета е!

    22:40 20.11.2025

  • 6 Един

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    На кой бизнес се раздава? Кръг от фирмички на ГЕРБ и шепа земеделци орбитиращи около герб/дпс не е бизнеса!

    22:41 20.11.2025

  • 7 ДС принц

    13 4 Отговор
    Още един ДС Принц, какво, бизнеса на тате дето го отвори благодарение на куфарчетата след 10/11 ще пострада?

    22:45 20.11.2025

  • 8 Бойко

    10 2 Отговор
    Туй момче не става за нищо щото ке метнало на баща си от МВР.

    22:47 20.11.2025

  • 9 ООрана държава

    9 2 Отговор
    Бизнеса ще си избие парите от работника, вече всички компании си промениха бонусните политики в ущърб на работещия

    22:55 20.11.2025

  • 10 Самуил

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Що си не направиш бизнес та да те подпомага държавата?

    Коментиран от #13, #19

    22:55 20.11.2025

  • 11 ТАКА Е

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Феодали на храника":

    И така ще бъде, докато изборите са все още по руски, а не да са както в ЕС!
    Гласуване без отбелязана преференция да се отчита като недействително, както в ЕС.

    Да има активна регистрация за гласуването, както в ЕС!
    За да няма, както в България,
    стотици хиляди фалшиви избиратели, за заблуда наричани "мъртви души"!

    22:58 20.11.2025

  • 12 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    11 2 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    23:08 20.11.2025

  • 13 Пич

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Самуил":

    Задаваш въпрос за глупави бизнесмени , който чакат на държана хранилка ! А аз съм умен човек , и моят бизнес разчита на мен !

    23:14 20.11.2025

  • 14 ГОШО

    7 8 Отговор
    ОЩЕ НА ЕДИН ИЗМАМНИК ОТ ПП СЕ ДАВА ТРИБУНА, ДО КОГА?

    23:16 20.11.2025

  • 15 намирисва

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    на "демократичен" куманизъм?

    Коментиран от #16

    23:34 20.11.2025

  • 16 Пич

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "намирисва":

    Много добро определение му даде. И най важното - определението е истинско , не е измислено или прекалено !

    23:38 20.11.2025

  • 17 И така да е

    10 3 Отговор
    таксува се бизнеса за сметка на държавната администрация. А бизнеса за кого иска да го таксуват?

    23:53 20.11.2025

  • 18 Бизнеса да си направи партия

    9 4 Отговор
    Партия на чорбаджиите изедници и да си гласуват

    23:55 20.11.2025

  • 19 Десислава Димитрова

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Самуил":

    Тоя не може да си върже обувките ти искаш бизнес да прави

    00:01 21.11.2025

  • 20 Тръмп каза

    3 1 Отговор
    БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ОТ ПРЕДАТЕЛИ !!! ЗАТВОРЕТЕ ГИ......

    00:11 21.11.2025

  • 21 бизнеса ли .....това е

    3 1 Отговор
    БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТ!", написа републиканският президент в публикация в Truth Social.

    00:19 21.11.2025

  • 22 Пилците се броят наесен, но в България

    6 1 Отговор
    ще е напролет.

    00:25 21.11.2025

  • 23 Дребнав

    7 1 Отговор
    Цените не са скъпи, а високи. Оттук като го чуеш... разбираш колко разбира

    00:39 21.11.2025

  • 24 Стилист

    7 1 Отговор
    Цените не са скъпи, а високи. Когато не можеш да се изразиш, друг ти подава мислите. Не съм дребнав, а буден

    00:42 21.11.2025

  • 25 Занаят

    9 1 Отговор
    А стига с тоя бизнес. Намалявахме му Дедесето, субсидирахме тока, айде да го осиновим

    00:46 21.11.2025

  • 26 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    СЕГА ИМА ТРХНИКА ИНОВАЦИК КОМПЮТРИ ИНТЕРНЕТ И ДР. А ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ СЕ МНОЖЪТ О СТАЕАТ ЕСЕ ПОВЕПЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.ТО И ЗАРАДИ ТИЯ ХОРАТА БЯГАТ ОТ БЪЛГАРИЯ. ТОВА ЧЕ ГИ ДОНДУРКАТ ВСИЧКОТО ИМ ОТ ДАНЪЦИ ДАЖЕ И ОТОПЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ЗАПЛАТИ ОСИГОРОВКИ И ПЕНСИЙ ВСИПКО ОТ ДО ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА.ЧАК И ЗАПЛАТИТЕ ОМ ВДИГАТ МНОГО 100 ,150% ЗАЩОТО ПРОТЕСТИРАЛИ! НЕРЕЯЛНО НЕЗАСЛУЖЕНЕ ВЗИМАТ С НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЛЕВ ЗАПЛАТИ.
    ЯВНО ТРЯБВА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРИМЕРНО ДА ОМ СЕ ОВЕЛИЧАЕСТ ЗАПЛАТИТЕ ПРОЦЕНТ СПОРЕД ИНФЛАЦИЯТА АКО ИМА. И ЗАКОН ЗА МИТИНГИ И ПРОТЕСТИ СЪБОТИРАНЕ НЕРАБОТЕНЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ПОДЛЕДИЦИ. ИНАЧЕ НЯМА ДА СЕ СТАБИЛИЗИРАТ НЕЩАТА В БЪЛГАРИЯ.

    01:02 21.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тракиец 🇺🇦

    4 2 Отговор
    Аз да питам този индивид от снимката - Какво лошо има в това да има държавни магазини в най бедната държава в Европа - България? Нима дори в скандинавските държави няма държавни магазини л+а(й+но ? Какво лошо има в това държавата да се намесва в частния сектор и бизнес при положение че същия тоя бизнес иска от държавата ном стоп субсидии пари и т н та дори и кадри да му давала и подготвяла .? Не може само бизнеса да иска без да дава? Какво лошо имало в това държавата да се намесва в Лукойл при положение че жизнено важни сектори като -енергийния сектор, транспорта, телекомуникации,и т н следва да бъдат държавни както е във белия свят и в развитите държави ,дори и от Азия ? До кога ще ни натрапвате соросоиди

    01:13 21.11.2025

  • 29 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Кой дава трибуна на подобни неграмотници!!?? Таксувам има смисъл на облагам с такса. А в случая се увеличава данъчната тежест и сициалните осигуровки. Което НЕ Е таксуване. И не е ЗА сметка, а В ПОЛЗА на администрацията от кракоклатци. Но тъй се получава като двойкаджиите връзкари се издигнат до ниво на официално изказващи мнение, вместо да се търкалят в кръчмите под масите или да извеждат овцетее на паша, за колкото ум имат в главите си празни. Упадък и неграмотност. И на никого не прави впечатление. Навремето имахме преподавателка по финанси, която в прав текст нарече един колега гошо тъъппото. Излезе му нарицателно име в групата. Че и този тъппоъгълник тръгнал да се обажда.

    02:33 21.11.2025

