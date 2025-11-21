Новини
Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест

21 Ноември, 2025 07:44 1 270 22

  • служители-
  • нои-
  • протест

Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест днес, съобщават от "Фокус". Протестът е организиран от синдиката на административните служители "Подкрепа", които обявиха преди дни, че ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.

Причините за недоволството са неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите.

Първи с искания излязоха вчера служителите на НСИ. Те настояха за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ХАХАХА

    42 6 Отговор
    Какъв протест..... като не им харесва да напуснат не само работата си,ще ни зарадват много ако напуснат страната. Пиявици,искат още,още.....,с това тяхното още от залъка на нашите майки и бащи , пенсионери ,от залъка на нашите деца.

    Коментиран от #14

    07:52 21.11.2025

  • 2 нси нси

    34 3 Отговор
    На лъжци пари не даваме.

    07:54 21.11.2025

  • 3 Браво

    39 2 Отговор
    по добре да съкратят 2/3 от държавната администрация, в нашата страна на всеки гражданин се пада по един държавен служител. аз вместо да изгледам още едно мое дете, аз фактически за отглеждам държавен служител

    07:59 21.11.2025

  • 4 Не става

    35 2 Отговор
    Вие хубавци,казахте че инфлацията е 2 % , затова ще получите и толкова увеличение на заплатите си, а всъщност може и нищо да не получите. Който лъже и манипулира общественото мнение накрая си плаща.

    07:59 21.11.2025

  • 5 Факт

    5 5 Отговор
    Служителите в НОИ и в социалните дейности са недоплатени!

    08:23 21.11.2025

  • 6 Веднага

    3 1 Отговор
    средствата от ПВУ - то в НОИ !

    08:25 21.11.2025

  • 7 Гошо

    21 1 Отговор
    Какво реално сте свършили ? Според вас на годишна база инфлацията е 4-5% ,а като влезем в магазина ни се струва ,че е 25-30 % . В потребителската кошница слагате прашки и диадеми,за да отчитате ,че инфлация няма, а сиренето примерно се качи доста и под 20 лв за кило я София поне няма . Закривай! Няма да ни липсвате.

    08:29 21.11.2025

  • 8 стоян георгиев

    18 1 Отговор
    Довчера същите.лъгаха най нагло за инфлацията била (под 3%)за да ни набутат насила у разкапващата се еврозона и разпадащия се ЕСсср,а сега тръгнали да протестират за пари.
    Те на това.му се вика помярщина.

    Коментиран от #17

    08:32 21.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 безпартиен

    15 0 Отговор
    В частния сектор ако работникът не го устройва заплащането, разговаря лично с управителя или собственика за по-голяма заплата.Ако не се разберат, работникът си търси нова по високо платена работа,съобразена с образованието и професионалната квалификация!Никой не стачкува в частния сектор, защото всеки знае какво и колко може на всяко работно място и във всяка друга фирма!Ако тези които сега стачкуват за заплати от бюджета са такива добри специалисти,ще си намерят по платена работа в частния сектор.Разликата е че там заплатите трябва да се ЗАРАБОТЯТ заедно с данъци,осигуровки и ако остане и нещо за собственика!

    Коментиран от #16

    08:36 21.11.2025

  • 11 Добре

    16 0 Отговор
    А кога ще започнат да си плащат осигуровките ???

    08:37 21.11.2025

  • 12 Потъпревш

    10 0 Отговор
    На мен ми изчислиха грешно пенсията. Ощетен съм със 183 лв.

    08:37 21.11.2025

  • 13 ШФейк

    4 1 Отговор
    Ококорчо вдигна 50% парите на силовите структури, и сега всички други протестират! Така ли се прави, предизвикваш конфликт в държавата. НЕЩАСТНИК

    08:46 21.11.2025

  • 14 Зъл пес

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХАХА":

    Съгласен!Наскоро ми се наложи ходене до НОИ,станах свидетел на отвратително поведение срещу един човечец от страва на служителка на гише 28.И тя ще иска да получава по-висока заплата?!!!

    08:49 21.11.2025

  • 15 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Орязване на администрацията и тогава по високи запалати

    08:52 21.11.2025

  • 16 Пако

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "безпартиен":

    Аз бях на държавна работа, но тогава нямаше такава процедура.

    08:53 21.11.2025

  • 17 Ръп

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Сигурно говориш за дефицит в бюджета, но не купувай ако видиш надути цени. Аз от както поскъпна млякото, не купувам, и хляб си пека сам на хлебопекарна( брашно се намира под левче)

    Коментиран от #20

    09:00 21.11.2025

  • 18 Караджата

    5 0 Отговор
    Щом инфлацията според тях е 2% да им вдигнат заплатите със същия процент

    09:04 21.11.2025

  • 19 Щата На Този Институт !

    7 0 Отговор
    Щата На Този Институт !

    Трябва Поне !

    50 % !

    Намален !

    09:05 21.11.2025

  • 20 име

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ръп":

    Поздравления за позицията, и аз съм на същия принцип от много години. Пека си хляб, гледам си зеленчуци в двора на село (не съм си продал къщата като много пишман "граждани"), купувам си от хора прясно мляко и месо. Колкото по-малко приходи има държавата, толкова по-трудно ще функционира изродената, самодостатъчна система, която си е изградила за да съществуват всички тези паразити, като в случая работещите в НСИ.

    09:35 21.11.2025

  • 21 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    4 1 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    09:51 21.11.2025

  • 22 Язе

    0 0 Отговор
    Щом са ви малки заплатите,елате в производството където няма да са ви необходими връзки за работа - но там се гони норма,почивка може и да не ползваш и се удържат всички осигуровки!

    12:47 21.11.2025

