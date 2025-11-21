Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест днес, съобщават от "Фокус". Протестът е организиран от синдиката на административните служители "Подкрепа", които обявиха преди дни, че ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.
Причините за недоволството са неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите.
Първи с искания излязоха вчера служителите на НСИ. Те настояха за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.
1 ХАХАХА
Коментиран от #14
07:52 21.11.2025
2 нси нси
07:54 21.11.2025
3 Браво
07:59 21.11.2025
4 Не става
07:59 21.11.2025
5 Факт
08:23 21.11.2025
6 Веднага
08:25 21.11.2025
7 Гошо
08:29 21.11.2025
8 стоян георгиев
Те на това.му се вика помярщина.
Коментиран от #17
08:32 21.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 безпартиен
Коментиран от #16
08:36 21.11.2025
11 Добре
08:37 21.11.2025
12 Потъпревш
08:37 21.11.2025
13 ШФейк
08:46 21.11.2025
14 Зъл пес
До коментар #1 от "ХАХАХА":Съгласен!Наскоро ми се наложи ходене до НОИ,станах свидетел на отвратително поведение срещу един човечец от страва на служителка на гише 28.И тя ще иска да получава по-висока заплата?!!!
08:49 21.11.2025
15 ООрана държава
08:52 21.11.2025
16 Пако
До коментар #10 от "безпартиен":Аз бях на държавна работа, но тогава нямаше такава процедура.
08:53 21.11.2025
17 Ръп
До коментар #8 от "стоян георгиев":Сигурно говориш за дефицит в бюджета, но не купувай ако видиш надути цени. Аз от както поскъпна млякото, не купувам, и хляб си пека сам на хлебопекарна( брашно се намира под левче)
Коментиран от #20
09:00 21.11.2025
18 Караджата
09:04 21.11.2025
19 Щата На Този Институт !
Трябва Поне !
50 % !
Намален !
09:05 21.11.2025
20 име
До коментар #17 от "Ръп":Поздравления за позицията, и аз съм на същия принцип от много години. Пека си хляб, гледам си зеленчуци в двора на село (не съм си продал къщата като много пишман "граждани"), купувам си от хора прясно мляко и месо. Колкото по-малко приходи има държавата, толкова по-трудно ще функционира изродената, самодостатъчна система, която си е изградила за да съществуват всички тези паразити, като в случая работещите в НСИ.
09:35 21.11.2025
21 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
09:51 21.11.2025
22 Язе
12:47 21.11.2025