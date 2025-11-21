Новини
Пламен Димитров: В понеделник организираме протест пред парламента. Недоволството у хората е сериозно

21 Ноември, 2025 10:51 1 583 28

План-сметката за следващата година поставя под въпрос редица ключови системи в държавната администрация, коментира президентът на КНСБ

Пламен Димитров: В понеделник организираме протест пред парламента. Недоволството у хората е сериозно - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Хората са едни и няма как да ги делим. Ние организираме наша акция в понеделник на обяд пред парламента. Всички, които са недоволни от своите заплати и от бюджетния сектор, са добре дошли да изразят несъгласието си. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Акцията е под наслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!”. Синдикатът ще настоява за:

- хоризонтална политика по доходите от 10%;

- законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне;

- прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

В рамките на процедурата по приемане на Бюджет 2026 КНСБ изисква допълнителни средства в размер на общо 61,9 млн. евро за недофинансираните структури от секторите „Държавно управление” и „Транспорт”, които ще позволят 10% ръст на възнагражденията на заетите в тях.

Всички искания ще бъдат онагледени в импровизиран синдикален коледен кът.

Според Пламен Димитров план-сметката за следващата година поставя под въпрос редица ключови системи в държавната администрация. По думите му синдикатът отдавна води разговори по най-проблемните направления, но въпреки това заплатите в някои от най-натоварените сфери остават силно изостанали. „Независимо от всички приказки за раздут бюджет и неразумно харчене, в тези системи заплатите останаха недокомпенсирани. Недоволството е сериозно. Имам предвид ключови структури на терен – Националната агенция за приходите, която трябва да събере милиарди евро. Те и тази година получиха 5%, догодина също 5. Очевидно това не е справедливо, когато в други сектори заплатите растат с двуцифрени числа”, каза Димитров.

Президентът на КНСБ припомни, че синдикатът е предлагал още миналата година да се предприеме хоризонтална политика за увеличение на разходите за персонал с около 10%, като вътре да има разумна диференциация. „Това беше разумната политика. В зависимост от важността на структурите и изпълнението на хората можеше спокойно да се направи увеличение на доходите, но това не се чу. Депутатите си прехвърлят топката, а в крайна сметка всички го направиха заедно”, допълни той.

Димитров изброи и основните институции, които вече са заявили готовност за протестни действия:

Националния осигурителен институт;

Националната агенция за приходите;

Агенцията за социално подпомагане;

Агенцията по заетостта;

Той добави, че е възможно към тях да се присъединят и други администрации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Камион

    21 1 Отговор
    Не чувам нищо за пощите

    11:02 21.11.2025

  • 2 Кака Пена

    36 3 Отговор
    Какъв протест бе? Нали слугувате на Тyлyna и Шишо? Или усетихте народната любов?

    11:03 21.11.2025

  • 3 Пунта Мара

    29 0 Отговор
    Плащат данъкоплатците , а организаторите от о време играят с мафията и пълнят гуши !

    11:06 21.11.2025

  • 4 Да де, ама

    33 0 Отговор
    Агенции, държавни структури, бездействащи милиционери и дансаджии и какви ли още не, а за работниците изкарващи парите на неработещите, нито една дума не каза този индивид.

    Коментиран от #8, #27

    11:07 21.11.2025

  • 5 Директора👨‍✈️

    26 0 Отговор
    Не виждам полицаите. Защо така? Според мен миналата година 50-70%, а тази САМО 20% е малко.

    11:07 21.11.2025

  • 6 Благой от СОФстрой

    17 0 Отговор
    Това кънасебе беше комуняшко съ3дание по СеСеСеРски модел и днес също!!!

    11:09 21.11.2025

  • 7 Пешо

    20 0 Отговор
    Какъв боклук!!!

    11:09 21.11.2025

  • 8 Орела

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да де, ама":

    Зле си. Синдиката ли да определя заплатата в частната фирма?!?!?!?

    Коментиран от #21

    11:12 21.11.2025

  • 9 кочо чистеменски

    18 3 Отговор
    Леке герберодепесарско чучело .Нали бюджета беше възможния бе еничар такъв.Сега ли се сети че другите синдикати освен вас доказаха че ввашия възможен бюджет е престйпление на опг дпс нн подкрепен от мижитурка борисов и пуделите бсп и итн,като посочиха нов механизъм за правене на държавен бюджет за народа ,за българските граждани за трудещите си ,бизнеса ,а не за престъпните хора на дпс и герб които с този бюджет купуват гласове на бедния народ,за да гласуват за опг е за диктаторите

    11:13 21.11.2025

  • 10 Ако искаме резултат

    22 1 Отговор
    Срещу престъпното правителство и управляващите ни порове, трябва да се обединим в един протест!
    Съединението прави силата!!!

    Коментиран от #19

    11:15 21.11.2025

  • 11 Дориана

    16 1 Отговор
    Пълен провал на Борисов и ГЕРБ/ СДС заедно с техните патерици ИТН и БСП ОЛ , които на новите избори се сриват на долу. Пеевски и той да каже как работи за народа , кои прослойки за него са хора и кои не. Борисов и Пеевски разделят хората в България – едните работят за без пари и дърпат икономиката нагоре, другите хрантутници получават повече пари с благоволението и скритите замисли за политическо оцеляване на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #13

    11:20 21.11.2025

  • 12 Друго

    13 3 Отговор
    Недоволство има и срещу коледните добавки. Дават на нередовните, които не са си плащали осигуровките и даже нямат нужния трудов стаж, а не дават на стрикните и почтенни данъкоплатци. Ако се дават, да се дават на всичките пенсионери, които имат пълен трудов стаж и са се осигурявали.

    11:24 21.11.2025

  • 13 Пипи

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Отличен анализ.

    11:24 21.11.2025

  • 14 Цървул

    12 0 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    11:27 21.11.2025

  • 15 Гост

    9 1 Отговор
    Недоволството е само пред компютъра. Никой не му се протестира навън

    11:29 21.11.2025

  • 16 Цвете

    14 0 Отговор
    КОГА ОРГАНИЗИРАТЕ, КОГАТО Е ВЕЧЕ ВНЕСЕН БЮДЖЕТА ЛИ? 🙈🙊🙉🇧🇬🐖🎃А, ЗАЩО НЕ СЕ ПОЛУЧИ ПО- РАНО? СЕГА МАЙ Е СЛЕД ДЪЖД, КАЧУЛКА, АКО НЯКОИ ИМАТ? 🤓😶‍🌫️😉😏😶‍🌫️

    11:30 21.11.2025

  • 17 Цвете

    9 0 Отговор
    КОГА ОРГАНИЗИРАТЕ, КОГАТО Е ВЕЧЕ ВНЕСЕН БЮДЖЕТА ЛИ? 🙈🙊🙉🇧🇬🐖🎃А, ЗАЩО НЕ СЕ ПОЛУЧИ ПО- РАНО? СЕГА МАЙ Е СЛЕД ДЪЖД, КАЧУЛКА, АКО НЯКОИ ИМАТ? 🤓😶‍🌫️😉😏😶‍🌫️

    11:32 21.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Така

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ако искаме резултат":

    Такъв резултат няма да има . Защото на тази територия всичко се прави след дъжд - качулка . Причините са много и са ясни . Просешката тояга е гарантирана .

    11:35 21.11.2025

  • 20 ахаааа

    4 1 Отговор
    Точно с тези и такива протестчета, смекчават напрежението и спукването на балона. Защото ако се вдигне този народ - жална ви майка на всичките. Вчера бяха онези, утре ще са тези и чакаме възраждане и меч - само гледайте. Ако всички се съберат ще е друго нали.

    11:42 21.11.2025

  • 21 Врабче си мъничко ти!

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Орела":

    В цял свят синдикатите защитават работниците без значение дали са в частни или държавни фирми. Всички, които работят реално с ръцете и с главите си и произвеждат реална продукция осигуряват заплатите на неработещите и затова има силна подкрепа от синдикатите.

    11:45 21.11.2025

  • 22 щом има стачки значи

    2 0 Отговор
    ще признаят че бюджета е далече от най-добрия . искат личните им работодатели - а те са много , ама не всички . те да им диктуват какъв да е бюджета . масата за преговори е забравена .

    11:51 21.11.2025

  • 23 Мнение

    10 1 Отговор
    Не недоволство, хората са бесни и това няма да отмине. Не може на едни увеличение с 60,70,80 процента по два пъти в годината, а останалите 5 процента или нищо. Това няма как да стане. Едни да изкарват парите, а други да ги ядат и то обилно, та чак до преяждане и повръщане. Долна работа е това гнусно и продажно правителство. Ако възстане народът и купените еничари няма да могат да ги спасят.

    12:10 21.11.2025

  • 24 123

    3 0 Отговор
    Айде който му е ниска заплатата на държавно да ходи да бачка в частното. Ама там ти се казва ако искаш повече произвеждай повече. Протестирайте си пред кабинетите на директорите които взимат по двайсе хилки бонус плюс още камара заплата да се разпределят надолу по веригата в съответната администрация. Вместо 5 човека да бачкате 3 часа бачкайте трима и ще има пари. Като не ви стига преквалифицирайте се, намерете си друга работа за повече пари.

    12:27 21.11.2025

  • 25 Баба Яга

    3 0 Отговор
    Тоя заплюнчев слагач на ГРОБарите омръзна на хората. Ами да се вдигат доходите, но за чия сметка??! За сметка надуването на заплатите като луди шахъни на шапкарите, тогите, даскалята по 100 % ли??! Иска се незабавно спиране на тая лавина от вдигане на заплати на негодяи, които нищо не вършат и се множат като мишки.

    12:32 21.11.2025

  • 26 Василеску

    3 0 Отговор
    Пълен мошеник. НАП събира незаконни глоби, като отидеш да платиш на "Македония" примерно, 7-8 служителки се хилят и си развявват отзад доста охранените задници, един -двама мъже ги отсрамват да прехвърлят клиентите. НСИ лъжат по поръчка непрекъснато, не обработват реално данни, т. е. спестяват си истинската работа. В много друге държавни служби пушат средно по 1 час на ден, пият кафе по още толкова и редовно обядват по 1 час. Най-малко по 2 часа са в Интернет или чатят. Още един час се говори по телефона. Какви държавни служители, какви заплати, какви 5 лева

    12:33 21.11.2025

  • 27 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да де, ама":

    Тоя е боклук

    12:35 21.11.2025

  • 28 Само да добавя

    1 0 Отговор
    Не забравяйте, че настояваме за 13-а пенсия за всеки пенсионер в България!!!

    13:05 21.11.2025

