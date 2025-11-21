Асен Василев към Борисов: Ако ще крадете през бюджета, ще бъдем против него

Вчера видяхме Триъгълника на властта пълен с хора, които са абсолютно недоволни от политиката на това правителство. От този бюджет, който иска да им бръкне в джоба, за да напълни касичките на властта. Също така са абсолютно възмутени от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов и пълната липса на справедливост. Обявили сме следващия протест за вторник. Това каза пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.
"Виждате, че сроковете за подаване на предложения бяха намалени безпрецедентно. Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4, за да може предложенията да минат до понеделник, а вторник да има комисии. Там искаме да блокираме. Ако нещо може да се промени за добро в този бюджет, то е по време на второ четене в комисия. Ако изместят деня на второто четене, разбира се, ще изместим и протеста", добави той.
Василев се обърна към няколко от журналистите, като им обясни, че от всеки от тях ще бъдат взети по 600 лв. Според него се наблюдава “бързане българският народ да бъде ограбен по най-безобразния начин”.
“Няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или турски лири. Ако ще крадете през бюджета, ще бъдем против него, независимо в каква валута е”.
"Всеки, който не иска да му бъде бъркано в джоба, да подпише подписката и да дойде на протеста", завърши изказването си той.
1 Последния Софиянец
11:21 21.11.2025
2 Пипи
11:21 21.11.2025
3 Вашето мнение
11:25 21.11.2025
4 Стара чанта
11:25 21.11.2025
5 Дориана
Коментиран от #7, #13
11:25 21.11.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗНАЧИ МОЖЕ ЗА 26 СЕКУНДИ ДА НАЗНАЧИТЕ
РЕФЕРЕНДУМ!
11:26 21.11.2025
7 Вашето мнение
До коментар #5 от "Дориана":Дори, ще запомня твоите димукрати с прането на борисов и пеевски и със събарянето на паметника. Знам колеги са ти от сороските НП О-та, но това е положението. Ти и те по нищо не се различавате от шиши и боци.
Коментиран от #25
11:29 21.11.2025
8 ДрайвингПлежър
1. 50% съкращение на държавната администрация и забрана за получаване на бонуси
2. Народните представители и министри минават на средна работна заплата
3. "Държавата" плаща пълните вноски на хората за които отговаря, а тя отговаря за около 60% от населението - деца, пенсионери, държавни служители, а ги осигурява с 40% от дължимото, за затова и здравната и социалната система са недофинансирани
4. Социалните плащания излизат от пенсионната система
И 5 - знаете ли колко плащате за шайка крадци, които не правят абсолютно нищо в общинските съвети? Само тези некадърници и използвачи точат над половин милиард държавна пара, за да получават възнаграждения за по-малко от 1 ден работа в месеца. Длъжността общински съветник трябва да е доброволен труд, на високоморални хора, а не платен рекет на политически търтеи!
И бюджета се оправя
Коментиран от #21, #48
11:30 21.11.2025
9 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
11:30 21.11.2025
10 Асена
11:30 21.11.2025
11 Българин
11:31 21.11.2025
13 Соня
До коментар #5 от "Дориана":А где Ристю, дори? Главния перач, где?
11:31 21.11.2025
14 Верно ли
11:31 21.11.2025
15 Асен Василев е виновен
Пепи Еврото осуети разследването на фалита на КТБ.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.
За всичко Асен Василев е виновен!
Коментиран от #18, #31
11:32 21.11.2025
16 Ддд
11:34 21.11.2025
17 име
11:34 21.11.2025
18 Ддд
До коментар #15 от "Асен Василев е виновен":Ако за всичко това са виновни Пеевски ли Борисов, защо 4 години докато управляваха ПП-ДБ и Радев, нищо не доказаха?
Писането и дрънкането на глупости, е обикновено лаладжийство.
11:36 21.11.2025
19 Реално
Да извикат Асен Василев да им го направи, видно е че при него всички сметки излизат и пари има за всички ... освен за "хората" на шиши.
11:36 21.11.2025
21 Верно ли
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Точно, взимат хубостниците над 10К в СО. А за 5 лева работа не са свършили!
11:39 21.11.2025
22 Емигрант
11:39 21.11.2025
23 Абе питам се,
11:41 21.11.2025
24 Анoнимен
11:51 21.11.2025
25 Дориана
До коментар #7 от "Вашето мнение":Ние нямаме нищо общо с ППДБ и не защитаваме никого за техните грешки. Да, грешка беше сглобката , грешка беше драстичното фиксирано повишение на заплатите на учителите , но не беше грешка Швейцарското правило за пенсиите. Грешка беше въвеждането на Еврото без референдум, грешка беше изпращането на оръжия за Украйна. Така, че всички тези грешки се наказват. Не само те, но Борисов и Пеевски, които доказано са вредни за България и умишлено сриват икономиката също ще си понесат последиците.
Коментиран от #29
11:57 21.11.2025
26 Тези които ни тласкат към война с
🇩🇪Смърт на Германия.🇩🇪
Коментиран от #34
11:58 21.11.2025
28 Въртиопашки
12:02 21.11.2025
29 Верно ли
До коментар #25 от "Дориана":А кои сте ВИЕ??? Тези, които работите в сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" и сте налазили по форумите, да промивате мозъци???
12:06 21.11.2025
31 Дзън-дзън
До коментар #15 от "Асен Василев е виновен":Леле, ако Буци и Шиши вземат, та се гътнат - какво ще правите, пойма неам.
Апропо, Сарафов го инсталираха кре те ни. те от ПП-ДС, начело с гологлавото недоразумение.
И след инсталацията такива като теб квичаха от удоволствие, обявявайки тази глупост за връх в съдебната реформа...
Защо си загубил памет за тия / и толкова много други/ неща?
12:11 21.11.2025
32 Ново начало
12:11 21.11.2025
33 Блокада
Коментиран от #39
12:14 21.11.2025
35 менталист
12:19 21.11.2025
36 Гост
12:24 21.11.2025
37 нннн
12:34 21.11.2025
38 Плд, ул. Св Климент
12:36 21.11.2025
39 Плд, ул Св Климент
До коментар #33 от "Блокада":те не са просто „свинекомплекс“, а цял Комбинат по хибридно свиневъдство.
12:38 21.11.2025
40 Хахаха
12:44 21.11.2025
41 Благой от СОФстрой
12:45 21.11.2025
42 На Дедо
13:20 21.11.2025
43 ПЕНКО
13:26 21.11.2025
44 куче какичка
13:28 21.11.2025
45 НАЙ ГОЛЕМИТЕ КРАДЦИ СА
13:30 21.11.2025
46 НА БРЕНДО И ЧЕРЕПА ПАРТИЙКАТА
13:32 21.11.2025
47 Невероятен боклук
13:34 21.11.2025
48 Дзън-дзън
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Знаеш ли ще се случи, ако получиш властта да приложиш предложенията си така, накуп, както си ги предложил?
Няма да ти обяснявам, защото ти сам ще разбереш нещата в момента, в който реципиентите по социалните плащания дойдат при теб, за да те питат къде са парите им.
После ще получиш специален бонус - безплатна кремация със салюти.
14:07 21.11.2025