Асен Василев към Борисов: Ако ще крадете през бюджета, ще бъдем против него

Вчера видяхме Триъгълника на властта пълен с хора, които са абсолютно недоволни от политиката на това правителство. От този бюджет, който иска да им бръкне в джоба, за да напълни касичките на властта. Също така са абсолютно възмутени от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов и пълната липса на справедливост. Обявили сме следващия протест за вторник. Това каза пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Виждате, че сроковете за подаване на предложения бяха намалени безпрецедентно. Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4, за да може предложенията да минат до понеделник, а вторник да има комисии. Там искаме да блокираме. Ако нещо може да се промени за добро в този бюджет, то е по време на второ четене в комисия. Ако изместят деня на второто четене, разбира се, ще изместим и протеста", добави той.

Василев се обърна към няколко от журналистите, като им обясни, че от всеки от тях ще бъдат взети по 600 лв. Според него се наблюдава “бързане българският народ да бъде ограбен по най-безобразния начин”.

“Няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или турски лири. Ако ще крадете през бюджета, ще бъдем против него, независимо в каква валута е”.

"Всеки, който не иска да му бъде бъркано в джоба, да подпише подписката и да дойде на протеста", завърши изказването си той.