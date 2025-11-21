Новини
Асен Василев към Борисов: Ако ще крадете през бюджета, ще бъдем против него

21 Ноември, 2025 11:20 1 394 48

Всеки, който не иска да му бъде бъркано в джоба, да подпише подписката и да дойде на протеста

Асен Василев към Борисов: Ако ще крадете през бюджета, ще бъдем против него - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера видяхме Триъгълника на властта пълен с хора, които са абсолютно недоволни от политиката на това правителство. От този бюджет, който иска да им бръкне в джоба, за да напълни касичките на властта. Също така са абсолютно възмутени от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов и пълната липса на справедливост. Обявили сме следващия протест за вторник. Това каза пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Виждате, че сроковете за подаване на предложения бяха намалени безпрецедентно. Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4, за да може предложенията да минат до понеделник, а вторник да има комисии. Там искаме да блокираме. Ако нещо може да се промени за добро в този бюджет, то е по време на второ четене в комисия. Ако изместят деня на второто четене, разбира се, ще изместим и протеста", добави той.

Василев се обърна към няколко от журналистите, като им обясни, че от всеки от тях ще бъдат взети по 600 лв. Според него се наблюдава “бързане българският народ да бъде ограбен по най-безобразния начин”.

“Няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или турски лири. Ако ще крадете през бюджета, ще бъдем против него, независимо в каква валута е”.

"Всеки, който не иска да му бъде бъркано в джоба, да подпише подписката и да дойде на протеста", завърши изказването си той.


България
  • 1 Последния Софиянец

    7 18 Отговор
    Чакаме списъкът за Народният съд от Американското посолство.

    11:21 21.11.2025

  • 2 Пипи

    21 10 Отговор
    Точно казано.

    11:21 21.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    9 15 Отговор
    Амнистия американците може и да ви дадат, но от руското ресто няма да можете да избягате, цялото пепедебе, герб, дпс, итн и бсп ще си платите. Един по един, нищо не е простено, нищо не е забравено.

    11:25 21.11.2025

  • 4 Стара чанта

    11 15 Отговор
    Хасанка от Аскюу.😭

    11:25 21.11.2025

  • 5 Дориана

    30 9 Отговор
    Борисов и Пеевски само това могат - да крадат , да манипулират, да вкарват в затвори политически опоненти, да разширят мафията в своя полза, да смачкат демокрацията и да я заменят с диктатура.Пълен провал на Борисов и ГЕРБ/ СДС заедно с техните патерици ИТН и БСП ОЛ , които на новите избори се сриват на долу. Пеевски и той да каже как работи за народа , кои прослойки за него са хора и кои не. Борисов и Пеевски разделят хората в България – едните работят за без пари и дърпат икономиката нагоре, другите хрантутници получават повече пари с благоволението и скритите замисли за политическо оцеляване на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #7, #13

    11:25 21.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    20 6 Отговор
    ЩОМ ЗА 26 СЕКУНДИ ПРИЕМАТЕ ЗАКОНИ,
    ЗНАЧИ МОЖЕ ЗА 26 СЕКУНДИ ДА НАЗНАЧИТЕ
    РЕФЕРЕНДУМ!

    11:26 21.11.2025

  • 7 Вашето мнение

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Дори, ще запомня твоите димукрати с прането на борисов и пеевски и със събарянето на паметника. Знам колеги са ти от сороските НП О-та, но това е положението. Ти и те по нищо не се различавате от шиши и боци.

    Коментиран от #25

    11:29 21.11.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    26 2 Отговор
    Само с 3-4 стъпки бюджета може да се "напълни"
    1. 50% съкращение на държавната администрация и забрана за получаване на бонуси

    2. Народните представители и министри минават на средна работна заплата

    3. "Държавата" плаща пълните вноски на хората за които отговаря, а тя отговаря за около 60% от населението - деца, пенсионери, държавни служители, а ги осигурява с 40% от дължимото, за затова и здравната и социалната система са недофинансирани

    4. Социалните плащания излизат от пенсионната система

    И 5 - знаете ли колко плащате за шайка крадци, които не правят абсолютно нищо в общинските съвети? Само тези некадърници и използвачи точат над половин милиард държавна пара, за да получават възнаграждения за по-малко от 1 ден работа в месеца. Длъжността общински съветник трябва да е доброволен труд, на високоморални хора, а не платен рекет на политически търтеи!

    И бюджета се оправя

    Коментиран от #21, #48

    11:30 21.11.2025

  • 9 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    16 8 Отговор
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    11:30 21.11.2025

  • 10 Асена

    19 7 Отговор
    Поправка, исках да кажа "Ако аз не крада през бюджета - няма да го подкрепя!".

    11:30 21.11.2025

  • 11 Българин

    13 15 Отговор
    Асенка, вие искате да унищожите българския народ и българската държава. За това народа ви мрази и ще оидкрепя ДПС и ГЕРБ, докато те окочателно ви унищожат!

    11:31 21.11.2025

  • 13 Соня

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    А где Ристю, дори? Главния перач, где?

    11:31 21.11.2025

  • 14 Верно ли

    12 10 Отговор
    Сега ще ви преведа какво казва Хасенка - в този бюджет няма достатъчно за тях, това е проблема. А точно той е този, който назначи 300000 нищоправци, техни хора, на сладка държавна хранилка и тоно неговите хора си гласуваха едни тлъсти заплати и едни още по-тлъсти премии! И точно той заложи тази бомба с повишаване на заплатките на хрантутниците и увеличаване на социалните разходи, многократно надвишаващи бюджета и залагайки тегления на кредит след кредит!

    11:31 21.11.2025

  • 15 Асен Василев е виновен

    18 13 Отговор
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ. Асен Василев е виновен!
    Пепи Еврото осуети разследването на фалита на КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.

    За всичко Асен Василев е виновен!

    Коментиран от #18, #31

    11:32 21.11.2025

  • 16 Ддд

    11 9 Отговор
    Същото говориха преди 2021 год., тези крадци. И после се оказа че няма пари за крадене и започнаха да правят 3% дефицити. Но това народа удобно го забравя, какво са говорили шарлатаните.

    11:34 21.11.2025

  • 17 име

    8 13 Отговор
    Асане, ти евеличи заплатите на чантаджиите на калпак, без реформа, ти започна с тия жалки опити да си купеваш държавни чиновници. Крадец лължлив? Колко заем изтегли за тези харчове? А колко заем изтегли за киевската хунта? 320милиона наши пари хариза на онази куха търговска фирма, която се набута със скъпия газ през 2021г и миналата година ги обезщети щото били от значение за енергийната ни сигурност, а не можели да продадат газта си!

    11:34 21.11.2025

  • 18 Ддд

    12 13 Отговор

    До коментар #15 от "Асен Василев е виновен":

    Ако за всичко това са виновни Пеевски ли Борисов, защо 4 години докато управляваха ПП-ДБ и Радев, нищо не доказаха?
    Писането и дрънкането на глупости, е обикновено лаладжийство.

    11:36 21.11.2025

  • 19 Реално

    18 10 Отговор
    Некадърниците от ГЕРБ ново начало са явно неспособни да правят бюджет. То е показателно само от факта , че Финансовия министър, счетоводителката на престъпник Ковачки - нушка, не знае както е дефицит и излишък.
    Да извикат Асен Василев да им го направи, видно е че при него всички сметки излизат и пари има за всички ... освен за "хората" на шиши.

    11:36 21.11.2025

  • 21 Верно ли

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Точно, взимат хубостниците над 10К в СО. А за 5 лева работа не са свършили!

    11:39 21.11.2025

  • 22 Емигрант

    13 6 Отговор
    Какво означава това г-н Василев ? Кой крадец ще си признае, че ще краде ? Защо не им кажете направо, че сте против бюджета, целият свят знаe, че ще крадат ? Където са Намагнитения, Тиквата, Чалгаря и крадците на мандри и винарни /шумкарите/ означава, че там ще се краде яко ! Няма ги над 100 МИЛИАРДА за 15 - годишното управление на ГЕРБ, с тези пари българите до днес биха се изравнили по стандарт на живот с италианци, испанци и португалци, но тези пари направиха толкова милионери колкото ги има взети заедно в тези три държави ! На България и трябва безстрашен и смел народ който има достойнство което да защити, с тези мишки нищо не може да се постигне, стига наивност !

    11:39 21.11.2025

  • 23 Абе питам се,

    6 9 Отговор
    Що за българин си ти? Да не си от индианците или от долината на дълбоките гащи?

    11:41 21.11.2025

  • 24 Анoнимен

    8 10 Отговор
    КРДЕЦА КРЕЩИ - ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА

    11:51 21.11.2025

  • 25 Дориана

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Ние нямаме нищо общо с ППДБ и не защитаваме никого за техните грешки. Да, грешка беше сглобката , грешка беше драстичното фиксирано повишение на заплатите на учителите , но не беше грешка Швейцарското правило за пенсиите. Грешка беше въвеждането на Еврото без референдум, грешка беше изпращането на оръжия за Украйна. Така, че всички тези грешки се наказват. Не само те, но Борисов и Пеевски, които доказано са вредни за България и умишлено сриват икономиката също ще си понесат последиците.

    Коментиран от #29

    11:57 21.11.2025

  • 26 Тези които ни тласкат към война с

    3 8 Отговор
    Русия трябва да са на Хляб и Вода в Затвора, Барисов, Пеевски, Петков, Василев.
    🇩🇪Смърт на Германия.🇩🇪

    Коментиран от #34

    11:58 21.11.2025

  • 28 Въртиопашки

    2 4 Отговор
    С "ако" ще боравиш Асенчо, когато се осамотиш! Тук позицията трябва да е принципна, българска, но и вие сте слуги като Борката Толупов.

    12:02 21.11.2025

  • 29 Верно ли

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    А кои сте ВИЕ??? Тези, които работите в сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" и сте налазили по форумите, да промивате мозъци???

    12:06 21.11.2025

  • 31 Дзън-дзън

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Асен Василев е виновен":

    Леле, ако Буци и Шиши вземат, та се гътнат - какво ще правите, пойма неам.
    Апропо, Сарафов го инсталираха кре те ни. те от ПП-ДС, начело с гологлавото недоразумение.
    И след инсталацията такива като теб квичаха от удоволствие, обявявайки тази глупост за връх в съдебната реформа...
    Защо си загубил памет за тия / и толкова много други/ неща?

    12:11 21.11.2025

  • 32 Ново начало

    10 4 Отговор
    На Борисов, Сарафов и Пеевски трябва да се прави всеки ден граждански арест, след като не вижда никой тяхната злоупотреба с непозволена власт

    12:11 21.11.2025

  • 33 Блокада

    8 4 Отговор
    На свинекомплекса и арест за бандитите ,иначе ни превръщат във втора Украйна и това ще края

    Коментиран от #39

    12:14 21.11.2025

  • 35 менталист

    9 2 Отговор
    Асене , той бюджета е разпределен за "усвояване " преди да бъде внесен .Какво се правиш , че не знаеш .

    12:19 21.11.2025

  • 36 Гост

    6 3 Отговор
    герп и дъпъсъ: През бюджета, не през бюджета, отвсякъде ще крадем като за последно. Ще ви оберем и ще ви направим най-бедните на планетата, а ние ще сме свръх богати, ще лежим по частните си острови, ще караме последни модели яхти и леките жени ще са с нас. Така сме го планирали

    12:24 21.11.2025

  • 37 нннн

    7 4 Отговор
    Кой? Боко не краде. Шиши - хич. Те само усвояват.

    12:34 21.11.2025

  • 38 Плд, ул. Св Климент

    0 2 Отговор
    Ако ще крадете от бюджета на ЕС, аз съм против € Зоната и против ЕС.

    12:36 21.11.2025

  • 39 Плд, ул Св Климент

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Блокада":

    те не са просто „свинекомплекс“, а цял Комбинат по хибридно свиневъдство.

    12:38 21.11.2025

  • 40 Хахаха

    3 5 Отговор
    Ваще кметове са в затвора

    12:44 21.11.2025

  • 41 Благой от СОФстрой

    2 5 Отговор
    Съселската му муцуна на тоa му отговаря на лъжите дето разпространява!!!

    12:45 21.11.2025

  • 42 На Дедо

    3 2 Отговор
    Та питам аз? Къде Кокорчо, потроши 9 милиарда за 7 дни!? И няма нищо на лице. Няма?, НЯМА И ОТГОВОРИ. пълен мрак.

    13:20 21.11.2025

  • 43 ПЕНКО

    0 1 Отговор
    ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ КОЛКО ДНИ Е В -- " ПОЛИТ. ОВУЛАЦИЯ " -ВАМПАЯР ФАЙЪР -- ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА "ПОЛИТИЧИСКИ ТАМПОНИ " ---!?!?!?!!!!?!?

    13:26 21.11.2025

  • 44 куче какичка

    3 2 Отговор
    само от митниците колко милиарда щипнахте пепи.

    13:28 21.11.2025

  • 45 НАЙ ГОЛЕМИТЕ КРАДЦИ СА

    2 1 Отговор
    БОЙКО РАШКОВ И КОМПАНИЯ ПУДЕЛИ ПАРАПЕТЧИЦИ.

    13:30 21.11.2025

  • 46 НА БРЕНДО И ЧЕРЕПА ПАРТИЙКАТА

    2 1 Отговор
    ЗАПОЧНА ДА ВИЕ НА УМРЯЛО ЗНАЧИ ВСИЧКО Е НАРЕД, РЕВИ БАБА АСЕНКЕ.

    13:32 21.11.2025

  • 47 Невероятен боклук

    2 0 Отговор
    тоз индивид го издирват за измама.

    13:34 21.11.2025

  • 48 Дзън-дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Знаеш ли ще се случи, ако получиш властта да приложиш предложенията си така, накуп, както си ги предложил?
    Няма да ти обяснявам, защото ти сам ще разбереш нещата в момента, в който реципиентите по социалните плащания дойдат при теб, за да те питат къде са парите им.
    После ще получиш специален бонус - безплатна кремация със салюти.

    14:07 21.11.2025

