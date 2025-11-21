Новини
България »
Служител на НОИ: Няма да има пенсии, ако спрем да работим

Служител на НОИ: Няма да има пенсии, ако спрем да работим

21 Ноември, 2025 17:04 2 050 57

  • нои-
  • протест-
  • заплати-
  • инфлация

Протести се проведоха и в Бургас, Сливен, Габрово, Перник, Добрич, Враца и други градове

Служител на НОИ: Няма да има пенсии, ако спрем да работим - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Служители на Националния осигурителен институт от цялата страна излязоха днес на протест с искане за 20% увеличение на общия фонд за възнаграждения. Демонстрациите се проведоха пред централата на НОИ в София и пред териториалните поделения в градовете, организирани от Конфедерацията на труда "Подкрепа". Това е вторият ден от националната серия от протести в държавната администрация.

Протестиращите излязоха в обедната си почивка между 12:30 и 13:00 часа с плакати "Пенсиите не се отпускат сами", "Сметките растат, заплатите не растат" и "Заслужаваме справедливи заплати". Скандираха "Достойни заплати" и настояваха за справедливо разпределяне на средствата между служителите с по-ниски и по-високи заплати.

"Заплатите на специалистите в института са около 1700-1800 лева, което е крайно недостатъчно, за да покрие човек нуждите си през 2025 година", заяви Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа", цитирана от БТА.

Тя подчерта, че тъй като пенсиите на служителите в НОИ също са ниски, мнозина продължават да работят и след пенсионна възраст, а младите кадри напускат веднага щом разберат нивата на възнагражденията.

"Трябва да се прави разграничение между тези, които работят в структури, където получават десетки хиляди лева, и редовите служители, върху които се крепи държавността", коментира Атанасова.

Служители на НОИ във Варна също излязоха на протест в обедната си почивка с плакати "Държавен служител не е мръсна дума", "Заслужаваме справедливи заплати" и "Пенсиите не се отпускат сами".

"Ако ние спрем да работим, това означава, че никой няма да отпуска пенсии, никой няма да изплаща обезщетения за безработица, никой няма да изплаща болнични", обясни Нели Митева, председател на синдикалната секция на КТ "Подкрепа" във Варна, според БТА.

Тя допълни, че миналата година планираното увеличение е било до 5%, но никой не го е получил в действителност. "На един дадоха примерно 3 процента, на друг - 4, общо 50-100 лева беше увеличението на заплатите на най-ниските длъжности. Средната заплата в териториалното поделение на най-ниското ниво е 1600-1800 лева", посочи Митева.

Протести се проведоха и в Бургас, Сливен, Габрово, Перник, Добрич, Враца и други градове. Синдикатите настояват за обвързване на заплащането с натовареността и реалните обеми работа, както и за предприемане на мерки за задържане на кадрите в системата.

Организаторите предупредиха, че при липса на реакция протестните действия ще бъдат разширени. Следващата седмица на протест ще излязат служители от Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане.

Вчера, на 20 ноември, служителите на Националния статистически институт също протестираха с искане за 20% увеличение на възнагражденията. Протестите са част от по-широка кампания на Синдиката на административните служители "Подкрепа" в ключови държавни институции.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    26 1 Отговор
    ТО ПА ЕДНИ ПЕНСИИ...
    НАПРАВО СА СИ ПОДАЯНИЯ.

    17:07 21.11.2025

  • 2 реалист

    44 6 Отговор
    Ама защо не си търсите платена работа ,а искате увеличение за това ,че си клатите краката 7 часа ,а 1 работите !!

    17:09 21.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пенсионер

    17 2 Отговор
    Уффф....... погрешно прочетох - няма да има пениси! Епа то нема вече. Са и с 50% да ми го повишат - се тая!

    17:15 21.11.2025

  • 5 Дориана

    34 2 Отговор
    Теменужка Петковв да каже защо разделя хората като на едни дава пари с шепите на други с два пръста от няма и къде, а на трети - нищо. Кой и шепне в ухото на кого да дава и на кого - не?

    Коментиран от #26

    17:16 21.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    37 5 Отговор
    Как не ги е срам тези наглеци! Каква работа са свършили, че да искат още пари! Направете една справка в какви срокове се произнасят -хората чакат с месеци и години да им излезе решението за пенсия и нямат никакви доходи през това време! Вместо да им вдигат заплатите на тези безполезни търтеи по-добре парите да се инвестират в компютри, работата да се автоматизира и състава им да се съкрати поне три пъти. За обема на свършената работа и това което им плащат е твърде много. Дигитализация и 30% от всички получаващи заплати от държавата в частния сектор до края на Март 2026. Първо да намалят администрацията четворно, после да ми зяпат за заплати и пенсии. Търтеи! Напускайте от държавната работа и работете в частните фирми :) там ще можете да искате увеличение от прекия си ръководител. То при тази раздута държавна администрация, ако вземем да плащаме на всички "достойни заплати" държавата ще фалира. Увеличаването на заплати трябва да е на принципа 25% съкращения и тогава увеличение на заплатите на останалите. М/у другото говоря в 1-во лице мн.ч. като реален данъкоплатец, на който доходите догодина ще намалеят заради увеличенията на заплати на държавни служители! Честно ли е?

    17:22 21.11.2025

  • 8 Някой

    20 3 Отговор
    Еми който не работи, няма да яде. Съответно тези от НОИ да получават пенсии после.

    17:22 21.11.2025

  • 9 Българка

    8 29 Отговор
    Дтига сте коментирали глупости.Хората в НОИ заслужаваъ по-високи заплати.Даже едно 20%не е нищо.На учителите се вдигат заплатите два пъти в годината а заслужават по-малко.

    Коментиран от #14, #38

    17:32 21.11.2025

  • 10 Чочо

    28 4 Отговор
    И аз работя.....но в производството.
    И си изкарвам парите
    Ако,не не ми дават.
    А на вас ви дават,че ви и плащат осигуровките.
    Направете си фирма..,..и печелете.
    Не го казвам с злоба и омраза.

    17:36 21.11.2025

  • 11 наглеци мръсни

    25 6 Отговор
    че да не ги плащат от джоба си тия пенсий я да хващат пътя

    17:38 21.11.2025

  • 12 Левски

    22 4 Отговор
    Идете в шивашките цехове, като не ви стигат1700, 1000лв ще ви стигнат, търтеи такива.

    17:42 21.11.2025

  • 13 Цървул

    6 2 Отговор
    Спирайте . Веднага . Иначе ще ви изклатят .

    17:47 21.11.2025

  • 14 Българин

    21 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българка":

    Частен случай: майка ми, отгледала и трима ни, с 32 години стаж, на 67 годишна възраст получи пенсия 664 лева. Проблема не в размера на пенсията, а в бездействието на служителите. За няколко изтървани точки и запетаи в няколкото й трудови книжки, за положен труд преди 2000-та година , разкатаваха майка ми над 5 месеца. Карат я тя да си търси дама стажа, да се моли на подобни на тези служители работещи в личен състав и накрая, поради неоткрит стаж и признаха само 29 години. И какво работят служителите в НОИ?! Нищо!

    Коментиран от #17, #19, #45

    17:52 21.11.2025

  • 15 ООрана държава

    21 0 Отговор
    Първо намаляване на администрацията и после ще има за по високи заплати

    17:59 21.11.2025

  • 16 Интересно

    13 0 Отговор
    Българските пенсионери за пореден път са изнудвани.
    Иначе викате, достойни старини, а?

    18:18 21.11.2025

  • 17 Интересно

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    И се явява насреща ти един костюмиран парашутист-нищоправец, който не може името си да напише без грешки, и ти казва:- "Ами да е работила, ве. Щеше да има по-висока пенсия." - след което, се връща обратно пред лаптопа да си дореди пасианса.

    Коментиран от #20

    18:21 21.11.2025

  • 18 Гост

    6 1 Отговор
    И вас да ви няма !!

    18:26 21.11.2025

  • 19 Така е!

    13 3 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Така е с всички административни органи в България. Никой нищо не работи. Като почнем от бездействащата полиция и завършим със служителите в НОИ, навсякъде е едно и също. Имитация на работа и броене на дните за получаване на поредния аванс или заплата.

    Коментиран от #24

    18:32 21.11.2025

  • 20 Трагично е!

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Интересно":

    Моите възрастни родители изживяха същото при подаване на документите си за пенсия. Разказаха им играта бюрократите стоящи зад мониторите.

    Коментиран от #46

    18:34 21.11.2025

  • 21 КИРО ЖЪРТЪ

    2 7 Отговор
    СПИРАТЕ. РАБОТА. ЗА. ЕДНА. СЕДМИЦА. И. ЩЕ. ГИ. ПИТАМ. ТИЯ. ХАЙВАНИ. КАКВО. ЩЕ. ПРАВЯТ.
    НОВОНАЗНАЧЕНИ. СЛУЖИТЕЛИ. ВЗЕМАТ. ПО. ВИСОКИ. СТАРТОВИ. ЗАПЛАТИ. ОТ. ОПИТНИТЕ. КОИТО. СА. СЪС. СТАЖ. ДЕСЕТ. И. ПОВЕЧЕ. ГОДИНИ . СРАМОТА. ВАУЧЕРИ. НЯМА, ОТКРАДХА. НИ. КЛАСА, ДМС. СЕ. РАЗПРЕДЕЛЯ. ПО. НАЙ. ШУРОБАДЖАНАШКИЯ. НАЧИН,
    МИНИМУМ. 20% И. КЛАС. ИНАЧЕ СТАЧКА. ДО. ДУПКА.

    Коментиран от #27

    18:42 21.11.2025

  • 22 Гост 2.72

    15 5 Отговор
    НОИ е една от многото напълно излишни държавни структури!
    Вместо да даваме милиони за издръжка на чиновници, просто може всеки да има собствена банкова Пенсионна сметка, по която автоматично работодателя да превежда осигуровките. Когато работещият навърши пенсионна възраст, то може от пенсионната си сметка да тегли определена сума месечно. Просто, ясно, справедливо и без никакви разходи за държавни чиновници. НОИ вземат около 20% от пенсиите за собствените си разходи и са напълно ненужен разход.
    Обаче, с лична Пенсионна сметка, няма как държавата да краде от Фонд пенсии, няма как държавата да взема вноските на хората, които не доживяват до пенсия, няма как да прибират милиарди от осигуровки, които никога не изплащат...
    Всичко в държавата е направено за да се събират огромни суми в бюджета, да се краде, да се уреждат наши хора и да има огромни нищоправещи групи, гласуващи за Партиите!

    18:43 21.11.2025

  • 23 Ще Трябва !

    5 1 Отговор
    Ще Трябва !

    Да Ги Заработят !

    От Затвора !

    18:45 21.11.2025

  • 24 БАЙ ---ХОЙ

    4 10 Отговор

    До коментар #19 от "Така е!":

    ИДИ. И. ПРЕСМЕТНИ. ЕДНИ. ДОКУМЕНТИ. НА. КАНДИТАТ. ПЕНСИОНЕР. И. ЩЕ. ТЕ. ПИТАМ. ТОГАВА. КОЛКО. Е. ЛЕСНО ЩЕ. ХВЪРЛИШ. БИМАГИТЕ. И. ЩЕ. ИЗБЯГАШ. НА. ДЕСЕТАТА. МИНИТА. РАЗБРА. ЛИ. БЕ. ДРАСКАЧ. ПЛАТЕН.

    Коментиран от #31

    18:45 21.11.2025

  • 25 Тату

    6 3 Отговор
    Браво. Поздравления. Напълно Ви подкрепям. Ни може за една и съща длъжност в различните министерства и агенции да се вземат различни заплати и то в пъти разлика. За пример в МВР и МО началник отдел взема 6000 във външните работи 2000 лева. 3 пъти, работата, тя работата е май една 3 съща, Трябва да се по изравнят заплатите. Да, полицаите и войниците на тн терен да вземат повече, ама носещите куфарчета с храна от вкъщи не им се полага

    18:49 21.11.2025

  • 26 Теменужка

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Ще си правя каквото си искам бе!

    18:50 21.11.2025

  • 27 Със сигурност

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    никога не си работил в чужбина. Защото ако си работил там, веднага ще направиш разликата между ония и нашите бюрократи. Ония работят яко в полза на гражданите, а нашите имитират дейност. И ти си такъв. Личи си по неграмотните ти драсканици.

    18:53 21.11.2025

  • 28 ехееее

    4 0 Отговор
    Само 20% ли? На други наляха над 100%.

    18:54 21.11.2025

  • 29 БАЙ ---ХОЙ

    5 5 Отговор
    ГОЛЕМИТЕ. ПАРИ В. АДМИНИСТРАЦИИТЕ. ГИ. ВЗЕМАТ. ГОЛЕМИТЕ. ДИРЕКЦИИ
    А. ТИЯ. КОИТО. ОПЪВАТ. КАИША. ПО. ГИШЕТАТА. И. ОБСЛУЖВАТ. НАРОДА. ОО. ГИШЕТАТА. И. И. ИЗЧИСЛЯВАТ. ПЕНСИИ. ВЗЕМАТ. ТРОХИ. КАТО. ЗАПЛАТИ.АМА. ТИЯ. С. ГОЛЕМИТЕ. ЗАПЛАТИ. ГИ. КУПИ. ГЕРБ. И. ТЕ. КОЛЯТ. ТЕ. БЕСЯТ, ТАКА. ГЕРБ. ПЕЧЕЛИ. ИЗБОРИ. ИЛИ. ДОСТОЙНО. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ИЛИ. СТАЧКА. ДО. ДУПКА , КЛАС, ВАУЧЕРИ,

    Коментиран от #37

    18:54 21.11.2025

  • 30 Владов

    5 0 Отговор
    При статистики и представяне на документи пред Европейски съюз всичко е около 3 % до 5,5 % , а всичко се е юрнало да иска 20 , а някои и получиха вече по над 115 % за година. Двойни на хиляди получавани преди.

    18:54 21.11.2025

  • 31 Имам си работа

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "БАЙ ---ХОЙ":

    Работя с металорежещи машини и ако тези служители в НОИ се оплакват от работата си, нека да отидат в производството, за да разберат от къде изгрява слънцето.

    18:56 21.11.2025

  • 32 Оня

    4 4 Отговор
    Какво увеличения искат и тия.Работа на ден -2 часа,за седмица стават 10 за месец 40 часа по 40 лв. 1600 лв..По 20 евро на час.

    18:56 21.11.2025

  • 33 Лумпен

    9 4 Отговор
    Я на работа!
    Държавни търтей..!
    Като не ти изнася напускай ..и на тръстиката !

    18:58 21.11.2025

  • 34 Хъхъ

    6 3 Отговор
    Важното е че няма да има и загробващи заплати за чиновници !
    Хайде баста ще си направим системата с машини като не искат …

    18:59 21.11.2025

  • 35 Изкуственият интелект

    5 4 Отговор
    Айде на полето, хрантутници.

    19:00 21.11.2025

  • 36 Ироди

    4 2 Отговор
    От Вашата много добре вършенаработа ,хората на които трябва да дадете удържани от тях пари за безработица , чакат около 10 месеца до една година . През това време с какво ще живеят въобще не ви интересува. Защо бавите най-големите обезщетения на хора работили в чужбина ? Защо вдигат осигуровки , а не и максималния осигурителен праг на обезщетението ? Мошеничества отново . Удръжките в чужбина са около 700-до 1350 Евр. само , а тук изплащате едно нищо сравнено с тях . Ядете с години парите на хората и накрая да чакат и живеят ,вкл. и медицински разходи докато се наканите да изплатите каквото си искате . Кой ще се върне тук ? И това е една лъжа. та нали докато се устрои и върне на работа ще трябва Вас да чака . Тоест отново да спонсорира държавата от евентуални спестявания . А ако няма такива ?

    19:03 21.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Данчето

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българка":

    Дори ими намалиха работата по приемане на заявления за обезщетение на безработица. Подават се направо в Бюрото по труда още като си подадеш документите за вписване като безработен. Олекотиха ,ги . Безработни няма според правителствените статистици , а в кабинети и приемни на НОИ все същия брой / по 3-4 / така наречени служителки . И все повече стават. Същото е и в кметства в малки населени места с тези от Бюро по заетост - Беше една ,сега са четири с четири компютъра и играят на тях пасианси и цъкат в интернет. Защото благодарение на тях безработни вече не ходят там . Никаква полза да си губиш времето . Нищо не могат да ти предложат ,по различно от това което можеш да научиш и в интернет. Тези са за тотално освобождаване или пренасочване към частното на кметовете на Герб роднини.

    19:09 21.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дедо

    4 4 Отговор
    Ако този държавен търтей заплашва че няма да работи , то тогава веднага го уволнете. Други чакат за неговото мястпо.

    19:25 21.11.2025

  • 41 тома

    7 4 Отговор
    В Белгия когато станеш на 65 години ти се обаждат по телефона че вече си пенсионер и да си дадеш банковата сметка да ти превеждат пенсията.Нещо да кажат за това НОИ

    Коментиран от #44

    19:27 21.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Фончо

    1 0 Отговор
    Поздрав с тоя песен

    19:29 21.11.2025

  • 44 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "тома":

    що щеш тук? Отивай в Белгия и там си остани. Няма да ревем за тебе.

    19:36 21.11.2025

  • 45 Никой

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Не е така.Статистиката е нужна и трябва някой да я прави.Друг е въпроса,че са назначени много бройки.Днес компютрите вършат огромна по обем работа.С молив никой днес не прави сметки.Нужни са съкращения,а те са непопулярни мерки.Там е проблема-кого да съкратят когато всички са съпруги,майки,тъщи и любовници на големци по министерствата.

    Коментиран от #47

    20:12 21.11.2025

  • 46 моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Трагично е!":

    Аз пък имах коренно различно преживяване.На датата подадох документи и след 20 дни ми излезе пенсията.Препоръчано ми върнаха документите по пощата.Това е.Чудното е защо ние трябва да си търсим стажа,когато осигуровките ги получават те.

    Коментиран от #48

    20:30 21.11.2025

  • 47 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Никой":

    И какво общо има това, с това което съм написал в пост 14?! Много хора казвал, много компютри, много началници и в крайна сметка накараха майка ми сама да си търси стажа в архивите на закритите предприятия в които е работила.

    20:34 21.11.2025

  • 48 Капитан на кораб

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "моряка":

    Нищо на никого не пращат на адрес. Връщат документите в пощата по местоживеене, пощата те уведомява писмено, че има пратка за теб и с личната си карта отиваш на пощенското гише за получаване на документите от НОИ.

    20:37 21.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Всичките сте За Затвора !

    5 2 Отговор
    Всичките сте За Затвора !

    Долни Мошеници !

    Заедно С Вашия Бабаит !

    ББ !

    И Слугите Му !

    21:35 21.11.2025

  • 51 Подигравка

    1 1 Отговор
    С хората поцял ден се чудят как да си покажат тоалета надуват се като пуйки не признават трудовия стаж на хората работили да съкрят 30 процента и парите ще се увеличат време е да започнат да си плащат осигуровките

    23:35 21.11.2025

  • 52 ти да видиш

    2 0 Отговор
    Излиза някакъв човник и заплашва, че ако той и другарчетата му спрят да работят, нямало да има пенсии.
    Ама тези там, освен, че са нагли, май изобщо не са наясно, какво и колко зависи от тях.
    Някаква каза, че взема чисто 1800 лв и прави намек, че е смешно малко. Да им увеличават заплатите, колкото искат, но да се научат да бъдат по-любезни и учтиви с хората, защото някои от тези "важни" служители са направо непоносими.

    00:31 22.11.2025

  • 53 Мнение

    0 0 Отговор
    Пенсии не идват от бирници , а от работеща икономика. В съседна Турция , отиваш в общината , за всяка дейност има лиценз , който плащаш , и упражняваш дейност . Кратко, просто , и ясно. Не е необходимо да ставаш адвокат , счетоводител , консултант. Или да плащаш постоянно на такива. За това и в Турция , всичко живо работи , и на светло. 700 000 администрация на 1 000 000 реално работещи. Къде Киро на Кирия?

    06:19 22.11.2025

  • 54 Дядо

    0 0 Отговор
    Освен да изплащат и да актуализират, този таван на пенсиите за какво е, узаконени кражби от пенсионната система, мълчание пълно,герб никога не са повишавали тавана на пенсиите

    09:26 22.11.2025

  • 55 Инфлацията нали е 2,7%?

    0 0 Отговор
    Защо от НОИ искат 20% увеличение на заплатите?

    2,7% увеличение не им ли стигат?

    Държавните служители имат право да напуснат ако не им харесва, но нямат право на стачки и протести!

    Докога паразитите на държавна хранилка ще получават повече пари от тези, които ги издържат?

    12:51 22.11.2025

  • 56 Призовавам всички

    1 0 Отговор
    наети в частния сектор да излязат да протестират срещу правителството на Мутрата и Сфи ня та, за безобразната свинска , крадлива ограбваща бъдещето на децата ни политика. Незабавно изхвърляне на 100 000 от държавната администрация и службите на улицата и впрягането им във физически труд на бъдещите автомагистрали и големи инфраструктурни проекти, чиито бюджет да бъде орязан с 30-50%. Така хем нашите данъци няма да отиват за изхранване на нищоправещи калинки и шурета на безобразниците от ГЕРБ - Ново Начало, хем съкратените търтеи ще получат възмесдие за гласуването за мародерската мафия, хем като им връчат кирки и лопати, няма да има безработица.

    12:53 22.11.2025

  • 57 Кой плаща социалните осигуровки

    0 0 Отговор
    на търтеите и паразитите в държавната администрация?

    Трудовият български народ, който държавните вредители от НОи се опитват да рекитират.

    При социализма нямаше нито НОИ, нито платено висше образование, нито платено под масата здравеопазване, нито сегашната 5-кратно раздута администрация и трудовият български народ живееше спокойно, нямахме бронирани врати на апартаментите, а хората по малките градчета и в селата дори не си заключваха къщите.

    А при капитализма е така: Тези, които имат, имат за сметка на тези, които нямат.

    Паразитите от "Подкрепа" и КНСБ защитаваха несправедливото капиталистическо общество през целия контра-революционен преход от по-висше към по-нисше устроено общество, а сега уж са се загрижили за създадените с тяхна помощ паразити - държавните служители/вредители.

    13:04 22.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове