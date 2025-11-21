Служител на НОИ: Няма да има пенсии, ако спрем да работим

Служители на Националния осигурителен институт от цялата страна излязоха днес на протест с искане за 20% увеличение на общия фонд за възнаграждения. Демонстрациите се проведоха пред централата на НОИ в София и пред териториалните поделения в градовете, организирани от Конфедерацията на труда "Подкрепа". Това е вторият ден от националната серия от протести в държавната администрация.

Протестиращите излязоха в обедната си почивка между 12:30 и 13:00 часа с плакати "Пенсиите не се отпускат сами", "Сметките растат, заплатите не растат" и "Заслужаваме справедливи заплати". Скандираха "Достойни заплати" и настояваха за справедливо разпределяне на средствата между служителите с по-ниски и по-високи заплати.

"Заплатите на специалистите в института са около 1700-1800 лева, което е крайно недостатъчно, за да покрие човек нуждите си през 2025 година", заяви Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа", цитирана от БТА.

Тя подчерта, че тъй като пенсиите на служителите в НОИ също са ниски, мнозина продължават да работят и след пенсионна възраст, а младите кадри напускат веднага щом разберат нивата на възнагражденията.

"Трябва да се прави разграничение между тези, които работят в структури, където получават десетки хиляди лева, и редовите служители, върху които се крепи държавността", коментира Атанасова.

Служители на НОИ във Варна също излязоха на протест в обедната си почивка с плакати "Държавен служител не е мръсна дума", "Заслужаваме справедливи заплати" и "Пенсиите не се отпускат сами".

"Ако ние спрем да работим, това означава, че никой няма да отпуска пенсии, никой няма да изплаща обезщетения за безработица, никой няма да изплаща болнични", обясни Нели Митева, председател на синдикалната секция на КТ "Подкрепа" във Варна, според БТА.

Тя допълни, че миналата година планираното увеличение е било до 5%, но никой не го е получил в действителност. "На един дадоха примерно 3 процента, на друг - 4, общо 50-100 лева беше увеличението на заплатите на най-ниските длъжности. Средната заплата в териториалното поделение на най-ниското ниво е 1600-1800 лева", посочи Митева.

Протести се проведоха и в Бургас, Сливен, Габрово, Перник, Добрич, Враца и други градове. Синдикатите настояват за обвързване на заплащането с натовареността и реалните обеми работа, както и за предприемане на мерки за задържане на кадрите в системата.

Организаторите предупредиха, че при липса на реакция протестните действия ще бъдат разширени. Следващата седмица на протест ще излязат служители от Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане.

Вчера, на 20 ноември, служителите на Националния статистически институт също протестираха с искане за 20% увеличение на възнагражденията. Протестите са част от по-широка кампания на Синдиката на административните служители "Подкрепа" в ключови държавни институции.