Служител на НОИ: Няма да има пенсии, ако спрем да работим

Служители на Националния осигурителен институт от цялата страна излязоха днес на протест с искане за 20% увеличение на общия фонд за възнаграждения. Демонстрациите се проведоха пред централата на НОИ в София и пред териториалните поделения в градовете, организирани от Конфедерацията на труда "Подкрепа". Това е вторият ден от националната серия от протести в държавната администрация.
Протестиращите излязоха в обедната си почивка между 12:30 и 13:00 часа с плакати "Пенсиите не се отпускат сами", "Сметките растат, заплатите не растат" и "Заслужаваме справедливи заплати". Скандираха "Достойни заплати" и настояваха за справедливо разпределяне на средствата между служителите с по-ниски и по-високи заплати.
"Заплатите на специалистите в института са около 1700-1800 лева, което е крайно недостатъчно, за да покрие човек нуждите си през 2025 година", заяви Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа", цитирана от БТА.
Тя подчерта, че тъй като пенсиите на служителите в НОИ също са ниски, мнозина продължават да работят и след пенсионна възраст, а младите кадри напускат веднага щом разберат нивата на възнагражденията.
"Трябва да се прави разграничение между тези, които работят в структури, където получават десетки хиляди лева, и редовите служители, върху които се крепи държавността", коментира Атанасова.
Служители на НОИ във Варна също излязоха на протест в обедната си почивка с плакати "Държавен служител не е мръсна дума", "Заслужаваме справедливи заплати" и "Пенсиите не се отпускат сами".
"Ако ние спрем да работим, това означава, че никой няма да отпуска пенсии, никой няма да изплаща обезщетения за безработица, никой няма да изплаща болнични", обясни Нели Митева, председател на синдикалната секция на КТ "Подкрепа" във Варна, според БТА.
Тя допълни, че миналата година планираното увеличение е било до 5%, но никой не го е получил в действителност. "На един дадоха примерно 3 процента, на друг - 4, общо 50-100 лева беше увеличението на заплатите на най-ниските длъжности. Средната заплата в териториалното поделение на най-ниското ниво е 1600-1800 лева", посочи Митева.
Протести се проведоха и в Бургас, Сливен, Габрово, Перник, Добрич, Враца и други градове. Синдикатите настояват за обвързване на заплащането с натовареността и реалните обеми работа, както и за предприемане на мерки за задържане на кадрите в системата.
Организаторите предупредиха, че при липса на реакция протестните действия ще бъдат разширени. Следващата седмица на протест ще излязат служители от Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане.
Вчера, на 20 ноември, служителите на Националния статистически институт също протестираха с искане за 20% увеличение на възнагражденията. Протестите са част от по-широка кампания на Синдиката на административните служители "Подкрепа" в ключови държавни институции.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НАПРАВО СА СИ ПОДАЯНИЯ.
17:07 21.11.2025
2 реалист
17:09 21.11.2025
4 Пенсионер
17:15 21.11.2025
5 Дориана
Коментиран от #26
17:16 21.11.2025
7 Горски
17:22 21.11.2025
8 Някой
17:22 21.11.2025
9 Българка
Коментиран от #14, #38
17:32 21.11.2025
10 Чочо
И си изкарвам парите
Ако,не не ми дават.
А на вас ви дават,че ви и плащат осигуровките.
Направете си фирма..,..и печелете.
Не го казвам с злоба и омраза.
17:36 21.11.2025
11 наглеци мръсни
17:38 21.11.2025
12 Левски
17:42 21.11.2025
13 Цървул
17:47 21.11.2025
14 Българин
До коментар #9 от "Българка":Частен случай: майка ми, отгледала и трима ни, с 32 години стаж, на 67 годишна възраст получи пенсия 664 лева. Проблема не в размера на пенсията, а в бездействието на служителите. За няколко изтървани точки и запетаи в няколкото й трудови книжки, за положен труд преди 2000-та година , разкатаваха майка ми над 5 месеца. Карат я тя да си търси дама стажа, да се моли на подобни на тези служители работещи в личен състав и накрая, поради неоткрит стаж и признаха само 29 години. И какво работят служителите в НОИ?! Нищо!
Коментиран от #17, #19, #45
17:52 21.11.2025
15 ООрана държава
17:59 21.11.2025
16 Интересно
Иначе викате, достойни старини, а?
18:18 21.11.2025
17 Интересно
До коментар #14 от "Българин":И се явява насреща ти един костюмиран парашутист-нищоправец, който не може името си да напише без грешки, и ти казва:- "Ами да е работила, ве. Щеше да има по-висока пенсия." - след което, се връща обратно пред лаптопа да си дореди пасианса.
Коментиран от #20
18:21 21.11.2025
18 Гост
18:26 21.11.2025
19 Така е!
До коментар #14 от "Българин":Така е с всички административни органи в България. Никой нищо не работи. Като почнем от бездействащата полиция и завършим със служителите в НОИ, навсякъде е едно и също. Имитация на работа и броене на дните за получаване на поредния аванс или заплата.
Коментиран от #24
18:32 21.11.2025
20 Трагично е!
До коментар #17 от "Интересно":Моите възрастни родители изживяха същото при подаване на документите си за пенсия. Разказаха им играта бюрократите стоящи зад мониторите.
Коментиран от #46
18:34 21.11.2025
21 КИРО ЖЪРТЪ
НОВОНАЗНАЧЕНИ. СЛУЖИТЕЛИ. ВЗЕМАТ. ПО. ВИСОКИ. СТАРТОВИ. ЗАПЛАТИ. ОТ. ОПИТНИТЕ. КОИТО. СА. СЪС. СТАЖ. ДЕСЕТ. И. ПОВЕЧЕ. ГОДИНИ . СРАМОТА. ВАУЧЕРИ. НЯМА, ОТКРАДХА. НИ. КЛАСА, ДМС. СЕ. РАЗПРЕДЕЛЯ. ПО. НАЙ. ШУРОБАДЖАНАШКИЯ. НАЧИН,
МИНИМУМ. 20% И. КЛАС. ИНАЧЕ СТАЧКА. ДО. ДУПКА.
Коментиран от #27
18:42 21.11.2025
22 Гост 2.72
Вместо да даваме милиони за издръжка на чиновници, просто може всеки да има собствена банкова Пенсионна сметка, по която автоматично работодателя да превежда осигуровките. Когато работещият навърши пенсионна възраст, то може от пенсионната си сметка да тегли определена сума месечно. Просто, ясно, справедливо и без никакви разходи за държавни чиновници. НОИ вземат около 20% от пенсиите за собствените си разходи и са напълно ненужен разход.
Обаче, с лична Пенсионна сметка, няма как държавата да краде от Фонд пенсии, няма как държавата да взема вноските на хората, които не доживяват до пенсия, няма как да прибират милиарди от осигуровки, които никога не изплащат...
Всичко в държавата е направено за да се събират огромни суми в бюджета, да се краде, да се уреждат наши хора и да има огромни нищоправещи групи, гласуващи за Партиите!
18:43 21.11.2025
23 Ще Трябва !
Да Ги Заработят !
От Затвора !
18:45 21.11.2025
24 БАЙ ---ХОЙ
До коментар #19 от "Така е!":ИДИ. И. ПРЕСМЕТНИ. ЕДНИ. ДОКУМЕНТИ. НА. КАНДИТАТ. ПЕНСИОНЕР. И. ЩЕ. ТЕ. ПИТАМ. ТОГАВА. КОЛКО. Е. ЛЕСНО ЩЕ. ХВЪРЛИШ. БИМАГИТЕ. И. ЩЕ. ИЗБЯГАШ. НА. ДЕСЕТАТА. МИНИТА. РАЗБРА. ЛИ. БЕ. ДРАСКАЧ. ПЛАТЕН.
Коментиран от #31
18:45 21.11.2025
25 Тату
18:49 21.11.2025
26 Теменужка
До коментар #5 от "Дориана":Ще си правя каквото си искам бе!
18:50 21.11.2025
27 Със сигурност
До коментар #21 от "КИРО ЖЪРТЪ":никога не си работил в чужбина. Защото ако си работил там, веднага ще направиш разликата между ония и нашите бюрократи. Ония работят яко в полза на гражданите, а нашите имитират дейност. И ти си такъв. Личи си по неграмотните ти драсканици.
18:53 21.11.2025
28 ехееее
18:54 21.11.2025
29 БАЙ ---ХОЙ
А. ТИЯ. КОИТО. ОПЪВАТ. КАИША. ПО. ГИШЕТАТА. И. ОБСЛУЖВАТ. НАРОДА. ОО. ГИШЕТАТА. И. И. ИЗЧИСЛЯВАТ. ПЕНСИИ. ВЗЕМАТ. ТРОХИ. КАТО. ЗАПЛАТИ.АМА. ТИЯ. С. ГОЛЕМИТЕ. ЗАПЛАТИ. ГИ. КУПИ. ГЕРБ. И. ТЕ. КОЛЯТ. ТЕ. БЕСЯТ, ТАКА. ГЕРБ. ПЕЧЕЛИ. ИЗБОРИ. ИЛИ. ДОСТОЙНО. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ИЛИ. СТАЧКА. ДО. ДУПКА , КЛАС, ВАУЧЕРИ,
Коментиран от #37
18:54 21.11.2025
30 Владов
18:54 21.11.2025
31 Имам си работа
До коментар #24 от "БАЙ ---ХОЙ":Работя с металорежещи машини и ако тези служители в НОИ се оплакват от работата си, нека да отидат в производството, за да разберат от къде изгрява слънцето.
18:56 21.11.2025
32 Оня
18:56 21.11.2025
33 Лумпен
Държавни търтей..!
Като не ти изнася напускай ..и на тръстиката !
18:58 21.11.2025
34 Хъхъ
Хайде баста ще си направим системата с машини като не искат …
18:59 21.11.2025
35 Изкуственият интелект
19:00 21.11.2025
36 Ироди
19:03 21.11.2025
38 Данчето
До коментар #9 от "Българка":Дори ими намалиха работата по приемане на заявления за обезщетение на безработица. Подават се направо в Бюрото по труда още като си подадеш документите за вписване като безработен. Олекотиха ,ги . Безработни няма според правителствените статистици , а в кабинети и приемни на НОИ все същия брой / по 3-4 / така наречени служителки . И все повече стават. Същото е и в кметства в малки населени места с тези от Бюро по заетост - Беше една ,сега са четири с четири компютъра и играят на тях пасианси и цъкат в интернет. Защото благодарение на тях безработни вече не ходят там . Никаква полза да си губиш времето . Нищо не могат да ти предложат ,по различно от това което можеш да научиш и в интернет. Тези са за тотално освобождаване или пренасочване към частното на кметовете на Герб роднини.
19:09 21.11.2025
40 Дедо
19:25 21.11.2025
41 тома
Коментиран от #44
19:27 21.11.2025
43 Фончо
19:29 21.11.2025
44 Ами
До коментар #41 от "тома":що щеш тук? Отивай в Белгия и там си остани. Няма да ревем за тебе.
19:36 21.11.2025
45 Никой
До коментар #14 от "Българин":Не е така.Статистиката е нужна и трябва някой да я прави.Друг е въпроса,че са назначени много бройки.Днес компютрите вършат огромна по обем работа.С молив никой днес не прави сметки.Нужни са съкращения,а те са непопулярни мерки.Там е проблема-кого да съкратят когато всички са съпруги,майки,тъщи и любовници на големци по министерствата.
Коментиран от #47
20:12 21.11.2025
46 моряка
До коментар #20 от "Трагично е!":Аз пък имах коренно различно преживяване.На датата подадох документи и след 20 дни ми излезе пенсията.Препоръчано ми върнаха документите по пощата.Това е.Чудното е защо ние трябва да си търсим стажа,когато осигуровките ги получават те.
Коментиран от #48
20:30 21.11.2025
47 Българин
До коментар #45 от "Никой":И какво общо има това, с това което съм написал в пост 14?! Много хора казвал, много компютри, много началници и в крайна сметка накараха майка ми сама да си търси стажа в архивите на закритите предприятия в които е работила.
20:34 21.11.2025
48 Капитан на кораб
До коментар #46 от "моряка":Нищо на никого не пращат на адрес. Връщат документите в пощата по местоживеене, пощата те уведомява писмено, че има пратка за теб и с личната си карта отиваш на пощенското гише за получаване на документите от НОИ.
20:37 21.11.2025
50 Всичките сте За Затвора !
Долни Мошеници !
Заедно С Вашия Бабаит !
ББ !
И Слугите Му !
21:35 21.11.2025
51 Подигравка
23:35 21.11.2025
52 ти да видиш
Ама тези там, освен, че са нагли, май изобщо не са наясно, какво и колко зависи от тях.
Някаква каза, че взема чисто 1800 лв и прави намек, че е смешно малко. Да им увеличават заплатите, колкото искат, но да се научат да бъдат по-любезни и учтиви с хората, защото някои от тези "важни" служители са направо непоносими.
00:31 22.11.2025
53 Мнение
06:19 22.11.2025
54 Дядо
09:26 22.11.2025
55 Инфлацията нали е 2,7%?
2,7% увеличение не им ли стигат?
Държавните служители имат право да напуснат ако не им харесва, но нямат право на стачки и протести!
Докога паразитите на държавна хранилка ще получават повече пари от тези, които ги издържат?
12:51 22.11.2025
56 Призовавам всички
12:53 22.11.2025
57 Кой плаща социалните осигуровки
Трудовият български народ, който държавните вредители от НОи се опитват да рекитират.
При социализма нямаше нито НОИ, нито платено висше образование, нито платено под масата здравеопазване, нито сегашната 5-кратно раздута администрация и трудовият български народ живееше спокойно, нямахме бронирани врати на апартаментите, а хората по малките градчета и в селата дори не си заключваха къщите.
А при капитализма е така: Тези, които имат, имат за сметка на тези, които нямат.
Паразитите от "Подкрепа" и КНСБ защитаваха несправедливото капиталистическо общество през целия контра-революционен преход от по-висше към по-нисше устроено общество, а сега уж са се загрижили за създадените с тяхна помощ паразити - държавните служители/вредители.
13:04 22.11.2025