Река Язо преля, заплашва да наводни Разлог ВИДЕО

Екипи на Община Разлог, пожарната служба и органи на МВР работят на терен във връзка с проливния дъжд и излизането на река Язо от коритото ѝ, съобщиха от пресцентъра на Община Разлог, предаде NOVA.
На територията на града има три критични точки, които са обезпечени с екипи на място, които следят водните нива и предприемат действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата, допълниха от общината.
Тежка техника е мобилизирана и в момента се извършват дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането си в градското корито. На този етап не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи, информираха още от пресцентъра, цитирани от кореспондента на БТА в Благоевград Десислава Велкова.
От Община Разлог отправят призив към гражданите да бъдат спокойни, да избягват придвижване в засегнатите от приливния дъжд райони и да следват указанията на компетентните органи.
Закъсали автомобили в Русе заради проливните дъждове, нивото на реките се повишава
Пороен дъжд се изля и над Благоевград. Заради обилните валежи от Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка на път I-1 в района на Благоевград поради силен дъжд и наводнена настилка.
В петък вечер силен дъжд валя също и над Петрич, като от общинската администрация съобщиха, че Аварийното звено в града се е отзовало на четири сигнала за наводнени къщи и дворове.
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗАВАЛИ ЛИ ДЪЖД,ВСЕ НЯКЪДЕ СЕ НАВОДНЯВА...И ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВЕН ДЪЖДА..
11:12 22.11.2025