Река Язо преля, заплашва да наводни Разлог ВИДЕО

22 Ноември, 2025 08:59, обновена 22 Ноември, 2025 08:02 1 701 10

  • река-
  • разлог-
  • наводнение

На територията на града има три критични точки, които са обезпечени с екипи на място

Снимка: pirinsko.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Екипи на Община Разлог, пожарната служба и органи на МВР работят на терен във връзка с проливния дъжд и излизането на река Язо от коритото ѝ, съобщиха от пресцентъра на Община Разлог, предаде NOVA.

На територията на града има три критични точки, които са обезпечени с екипи на място, които следят водните нива и предприемат действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата, допълниха от общината.

Тежка техника е мобилизирана и в момента се извършват дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането си в градското корито. На този етап не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи, информираха още от пресцентъра, цитирани от кореспондента на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

От Община Разлог отправят призив към гражданите да бъдат спокойни, да избягват придвижване в засегнатите от приливния дъжд райони и да следват указанията на компетентните органи.

Закъсали автомобили в Русе заради проливните дъждове, нивото на реките се повишава

Пороен дъжд се изля и над Благоевград. Заради обилните валежи от Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка на път I-1 в района на Благоевград поради силен дъжд и наводнена настилка.

В петък вечер силен дъжд валя също и над Петрич, като от общинската администрация съобщиха, че Аварийното звено в града се е отзовало на четири сигнала за наводнени къщи и дворове.


Разлог / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    08:04 22.11.2025

  • 2 1488

    6 0 Отговор
    веднага арест и публично порицание в социалния й профил
    и да плати всички разноски по делото
    вероятно ще я пуснат под гаранция домашен арест

    08:18 22.11.2025

  • 3 МИРО

    5 6 Отговор
    ОГРОМЕН ФАКТ: РАДЕВ ПОДПАЛИ, НАВОДНИ, ОБЕЗВОДНИ И РАЗРУШИ БЪЛГАРИЯ !!! ПЪЛНА СРАМОТА И ГРЯХ ЗА НЕГО !!!

    08:22 22.11.2025

  • 4 Траянов

    10 0 Отговор
    Тиквата и прасето съсипаха Държава и Народ , Бог вижда всичко, ще бъдат наказани жестоко !!!!!

    08:35 22.11.2025

  • 5 ъгъл

    2 0 Отговор
    Язовата река преля чашата.

    08:48 22.11.2025

  • 6 Пецата

    2 2 Отговор
    Много важно като наводни Разлог разбираш ли ше си сипа една ракиа рано сутринта по тоя повод 🤣

    08:54 22.11.2025

  • 7 щурецъ

    2 2 Отговор
    Разлог,Разлом,Развод.

    08:58 22.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Чуе ли се дъжд, сняг= БЕСТВИЕ.

    09:36 22.11.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 1 Отговор
    НИЩО НОВО....
    ЗАВАЛИ ЛИ ДЪЖД,ВСЕ НЯКЪДЕ СЕ НАВОДНЯВА...И ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВЕН ДЪЖДА..

    11:12 22.11.2025

