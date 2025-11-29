Новини
Националната академия на младежката организация на ГЕРБ се събира край Разлог

Националната академия на младежката организация на ГЕРБ се събира край Разлог

29 Ноември, 2025 08:06

В началото на форума днес ще се включат лидерът на партията Бойко Борисов, премиерът Росен Желязков, външният министър Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 година.

Националната академия на младежката организация на ГЕРБ се събира край Разлог - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 200 са участниците в Националната академия на младежката организация на ГЕРБ. Днес и утре те се събират край Разлог, а сред темите, които ще дискутират са: външна политика, еврозона, финанси, правосъдие и туризъм, съобщават от novini.bg.

В началото на форума днес ще се включат лидерът на партията Бойко Борисов, премиерът Росен Желязков, външният министър Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 година.

Очакваше се по-късно през деня премиерът и министри от кабинета да дадат старт на строителните дейности по изграждане на обходния път на Кресна, но събитието беше отложено заради влошената метеорологична обстановка в района и страната.


  • 1 ГЕРБмафи

    35 1 Отговор
    Чичковите червенотиквеничковчета!

    Коментиран от #12

    08:12 29.11.2025

  • 2 побърканяк

    36 1 Отговор
    Новите целумачи на ръце ще се закълнат във вярност на капо ди тути капи от Банкя.

    08:13 29.11.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    32 1 Отговор
    Георг ще целува ли пак ръка на "боса"?

    08:13 29.11.2025

  • 4 Приемственост

    31 1 Отговор
    Преди 10 ноември БКП си създаде ДКМС, сега ГЕРБ си създаде младежка структура. Като две капки вода или от "кратуна-кратунки"! И цялото Политбюро ще посети този "форум".

    08:14 29.11.2025

  • 5 Ха ха ха

    26 1 Отговор
    на какво ли ги учат, тия нищожества ? Сигурно в култ към вожда от Банкя и усвояват методиките на усвояването ... академици ...

    08:14 29.11.2025

  • 6 Открит урок

    25 0 Отговор
    Старите крадци ще показват чалъми на гладните чавки.

    08:14 29.11.2025

  • 7 Сила

    18 0 Отговор
    АКАДЕМИЯ ...!!!!!????!!!!!

    Коментиран от #35

    08:16 29.11.2025

  • 8 Голям

    20 0 Отговор
    гаф на Боко с бюджета ! Един тлъст Завир му изтропа тъпнята , че новото Бъ Съ Пъ няма да гласува нов бюджет за да "не разочаровало избирателите си" , възнаграден прещедро от голямото Д - ъ за блъфа и Мутрьо даде назад . Жалки ! ОСТАВКА !

    08:17 29.11.2025

  • 9 Младите крадливи мафиоти

    21 0 Отговор
    Неприятни натегачи

    08:17 29.11.2025

  • 10 Истината

    27 0 Отговор
    За каква Националната академия на младежката организация на ГЕРБ
    Говорите, бе хора, след като Боко Тъпото им е основен лектор!

    Коментиран от #34

    08:18 29.11.2025

  • 11 Оня с коня

    13 0 Отговор
    Главна тема ще е " Усвояване на средства и пренасочването им от сферата на финанси, евро средства и туризъм. От правосъдието как ,ще е поканен специален лектор и висш специалист - ДП Славчев - НН с огромното " Д " . Да живеят всичките ДКМС-та както и да се казват вече и неотменната им връзка с КП и ДС .

    08:19 29.11.2025

  • 12 Ха..ха..ха

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГЕРБмафи":

    Млади герберо-пеевски крадци на уроци при двамата крадливи, Угоени и Мазни екземпляра.

    08:21 29.11.2025

  • 13 Единият

    16 0 Отговор
    си играе с пръстите другият с химикалката - големи "мъже" , бе ! Бая им пари под краката .

    08:22 29.11.2025

  • 14 КАК МОЖЕ ДА

    13 0 Отговор
    ЗАБРАВИТЕ ГОРАНЧО КОЙТО ТЕ СПАСИ ОТ НАМАГНИТЯВАНЕ И МЕНДА И ХАСКОВСКИЯ КАУН И НАЙ ВЕЧЕ ШИШКО ТОЕ ЛИДЕРА ВИ.. ЛИКА ПРИЛИКА. ПАК ВОЖДА МИНАЛ ПОКРАЙ ВИНЕТУ ЩЕ СЕ ПЕНЯВИ.

    08:24 29.11.2025

  • 15 Гражданите

    18 0 Отговор
    Верно ли на шиши бронираната лимузината струва 900 000 € ?

    Коментиран от #17

    08:25 29.11.2025

  • 16 Дрес код

    13 1 Отговор
    SS униформи!
    Зом и Сополлиев ще е там, кръгът на фоклуците се затваря напълно!
    Колеги,
    На тази среща на « академичната младеж», ще бъдат раздадени задачи за « участие» на протеста в понеделник организиран от ППДП.
    Щурмоваците на Борисов в действие!

    08:26 29.11.2025

  • 17 Не е

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гражданите":

    Невъзможно. Даже е логично, защото в нея е съхранен най- гладкия мозък на хомосапиенс! Има две гънки и те са от шевове!

    08:29 29.11.2025

  • 18 Селянин от Банкя

    12 0 Отговор
    Бълхаринът Жилязков и той ли шъ бъди

    08:32 29.11.2025

  • 19 още

    6 0 Отговор
    Националната академия на младежката организация на ГЕРБ ще се събира край Разголенок в леглог.

    08:36 29.11.2025

  • 20 Разлог

    10 0 Отговор
    Събират се на базата на Шиши

    08:37 29.11.2025

  • 21 Пич

    10 0 Отговор
    Точки за приемане на организацията "Млад Толуп" към ГЕРБ:
    1. Да се научим да гепим ( обикновено ).
    2. Да се научим да гепим ( яката ).
    3. Да се научим да гепим без да ни хващат (професионално).
    4. Да ГИ научим , че трябва да ни поднасят да гепим ( експертно ).

    08:42 29.11.2025

  • 22 дончо

    12 0 Отговор
    Програма на академията:

    Ден 1. Лекция на тема как да откаднем най-много от бюджета - главен лектор Влади Магнитски Горанов
    Ден 2.. Лекция на тема как да прикрием откраднатото в чужбина - главен лектор Бойко Барселона Борисов

    08:42 29.11.2025

  • 23 Шпиц командите

    9 0 Отговор
    На академичните побойници на ИПОН се събират в базата на потурите.
    Задачата е: да се инструктират да залеят протеста на опозицията в понеделник с насилие!

    08:42 29.11.2025

  • 24 Айде

    7 0 Отговор
    На какво точно ще научат младежите националните крадци!? Сигурно ще им разясняват липсващата програма на Герб, както и отчаяната си борба срещу демокрацията в България! Също и как да крадат чрез политиката и да слушкат умния си партиен вожд! Има ли все още хора, които да им се връзват!?

    08:43 29.11.2025

  • 25 Т.КОЛЕВ

    5 1 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ДА СЕ.САБИРАТ ЗА ХОДЕНЕ ОТ ВЛАСТА ЧЕ ЩЕ НИ ЗАГРОБЯТ МНОГО. АКО ОСТАНАТ ПРЕЗ НОВАТА 26 ГОД. ЩЕ НАВАРТЯТ ВЪНШЕН ДЪЛГ БОРЧ КЪМ 50 МИЛИАРДА ЕВРО.И ТИЯ ЩЕ ИЗПАПАТ 40 МИЛ.ЗА ЧЛЕНСТВОТО В ЕС .ТИЯ МНОГО ОБИЧАТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ДА.ЛЪБАТ КРАДЪТ ДАЛАВЕРАДЖИЙ. СПЕЧЕЛИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ С ФАЛШ ПОДМЕНИЛИ БЮЛЕТИНИТЕ С ПОПЪЛНЕНИ ОТ ГЕРБ ЧЛЕНОВЕ А ИСТИНСКИТЕ С ГЛАС НА ГЛАСОПОДАТЕЛЯ ГИ ИЗГАРЯЛИ.

    08:43 29.11.2025

  • 26 Някой

    8 0 Отговор
    Преди Борисов се оплакваше от счупения колесник на Фалкона, че не могъл от сбирка на младежко ГЕРБ във Варна да отиде да среже лентичка в Пловдив. Кое от двете действия е държавно, че ползваше Фалкона?

    08:45 29.11.2025

  • 27 Новите мераклии за власт

    6 0 Отговор
    и бъдещи подтисници на Българското население. Това са те. Крушата няма да падне по далече от дървото. Хора бец душа и сърце. Какви ги е ГЕРБ раждала , ражда ги и сега.

    08:48 29.11.2025

  • 28 И каква е тази

    9 0 Отговор
    Национална академия?
    Боже, Боже,
    Биячите на престъпника Бонисов+ Пеевски се готвят за насилие срещу гражданите на България!
    Терор ни чака

    08:50 29.11.2025

  • 30 Неможачите не могат да управляват държав

    5 0 Отговор
    Нощувката в комплекса преди активния зимен
    сезон е между 350 и 400 лв.
    Та за 200 човека от народните пари (субсидия)
    тези наши хрантути ще похарчат към 80 000 лв.!
    За супер луксозния Катарино става въпрос...

    Защо на младите герберасти не им пука за
    Българският лев, за СУВЕРЕНИТЕТА на свободна България?
    Само парите са им в главите.

    Та какво ще им обясняват НЕМОЖАЧИТЕ батковци
    които разпродават собствеността на държавата България
    ту на концесия, ту с пряка ликвидация на държавните
    източници на приходи в бюджета.
    Неможачите не могат да си представят България
    как ще изглежда след 5 години, защото мислят само за себе си!

    08:53 29.11.2025

  • 31 Сталин

    4 0 Отговор
    Следващото поколение бандити и разбойници на Гроб,крайно време е да се приеме конституцията на НРБ и ръководната роля на БКП и всички партии да бъдат забранени,всички партии са криминални организации за ограбване и продажба на държавата

    08:56 29.11.2025

  • 32 Направо е смешен

    4 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #44

    08:58 29.11.2025

  • 33 кратун

    5 0 Отговор
    питайте го този боклук дали екрадец на коли

    08:58 29.11.2025

  • 34 Не само лектор

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    А е доктор на науката ГЕПИМ и ТРЕПАМ

    08:59 29.11.2025

  • 35 Лелееее

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Какъв кич, защо съсипвате смисъла на ценностите, академичност и академия по никакъв начин не пасват на нещото което определяте като такова , по скоро сбиротък……..

    08:59 29.11.2025

  • 37 Нещо не разбирам

    4 0 Отговор
    Пеевски не е ли поканен, да спорели опит или пак е в Дубай?

    09:01 29.11.2025

  • 38 кратун

    4 0 Отговор
    изчезам йбе тиква

    09:01 29.11.2025

  • 39 кратун

    5 0 Отговор
    обесни защо си булката на шиши

    09:02 29.11.2025

  • 40 Оги

    4 0 Отговор
    Ехааа, ядене, пиене и сгодни гербаджиики и всичко това напълно безплатно!

    09:04 29.11.2025

  • 41 Тома

    5 0 Отговор
    Всичките които ще се включат във форума са набелязани от бай Ставри

    09:05 29.11.2025

  • 42 гражданин

    2 0 Отговор
    събрали са се, за да излъчат нов лидер, който ще смени футболиста Боки

    09:07 29.11.2025

  • 43 Мюмюн

    3 0 Отговор
    Водопада кво каза?

    Коментиран от #46

    09:07 29.11.2025

  • 44 Подсетихте ме

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Направо е смешен":

    Какво се случи на последното заседание на съда в Плевен, че бащата изтрещя до там да разпорежда на другия изтрещял и. ф Главен прокурор- Сарафов да назначи една проверка, насочена срещу плевенските прокурори?
    Пуснаха ли тоя клетник от ареста?

    09:08 29.11.2025

  • 45 Мафия ни управлява

    2 0 Отговор
    Отрепките на Мафията се събират да обсъдят новите кражби !!!! Срам !!!!

    09:09 29.11.2025

  • 46 Шурти му

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мюмюн":

    Чучура! Уролог го поддържа!

    09:09 29.11.2025

  • 47 СТАРИТЕ СТЪРШЕЛИ

    2 0 Отговор
    СЪБИРАТ МЛАДИТЕ СТЪРШЕЛИ ЗА НАСЪСКВАНЕ

    09:09 29.11.2025

  • 48 Гост

    1 0 Отговор
    Младите крадци, закърмени с кражбите. Те друго не знаят и не могат. Примерът им е грабене, грабене, грабене, лъжи, лъжи, лъжи. Като дойде тяхното време, грабенето ще е още по-яростно.

    09:10 29.11.2025

  • 49 пешо

    1 0 Отговор
    тия задминаха и комсомолците от соца

    09:12 29.11.2025

