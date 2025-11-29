Националната академия на младежката организация на ГЕРБ се събира край Разлог

Над 200 са участниците в Националната академия на младежката организация на ГЕРБ. Днес и утре те се събират край Разлог, а сред темите, които ще дискутират са: външна политика, еврозона, финанси, правосъдие и туризъм, съобщават от novini.bg.
В началото на форума днес ще се включат лидерът на партията Бойко Борисов, премиерът Росен Желязков, външният министър Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 година.
Очакваше се по-късно през деня премиерът и министри от кабинета да дадат старт на строителните дейности по изграждане на обходния път на Кресна, но събитието беше отложено заради влошената метеорологична обстановка в района и страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГЕРБмафи
Коментиран от #12
08:12 29.11.2025
2 побърканяк
08:13 29.11.2025
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
08:13 29.11.2025
4 Приемственост
08:14 29.11.2025
5 Ха ха ха
08:14 29.11.2025
6 Открит урок
08:14 29.11.2025
7 Сила
Коментиран от #35
08:16 29.11.2025
8 Голям
08:17 29.11.2025
9 Младите крадливи мафиоти
08:17 29.11.2025
10 Истината
Говорите, бе хора, след като Боко Тъпото им е основен лектор!
Коментиран от #34
08:18 29.11.2025
11 Оня с коня
08:19 29.11.2025
12 Ха..ха..ха
До коментар #1 от "ГЕРБмафи":Млади герберо-пеевски крадци на уроци при двамата крадливи, Угоени и Мазни екземпляра.
08:21 29.11.2025
13 Единият
08:22 29.11.2025
14 КАК МОЖЕ ДА
08:24 29.11.2025
15 Гражданите
Коментиран от #17
08:25 29.11.2025
16 Дрес код
Зом и Сополлиев ще е там, кръгът на фоклуците се затваря напълно!
Колеги,
На тази среща на « академичната младеж», ще бъдат раздадени задачи за « участие» на протеста в понеделник организиран от ППДП.
Щурмоваците на Борисов в действие!
08:26 29.11.2025
17 Не е
До коментар #15 от "Гражданите":Невъзможно. Даже е логично, защото в нея е съхранен най- гладкия мозък на хомосапиенс! Има две гънки и те са от шевове!
08:29 29.11.2025
18 Селянин от Банкя
08:32 29.11.2025
19 още
08:36 29.11.2025
20 Разлог
08:37 29.11.2025
21 Пич
1. Да се научим да гепим ( обикновено ).
2. Да се научим да гепим ( яката ).
3. Да се научим да гепим без да ни хващат (професионално).
4. Да ГИ научим , че трябва да ни поднасят да гепим ( експертно ).
08:42 29.11.2025
22 дончо
Ден 1. Лекция на тема как да откаднем най-много от бюджета - главен лектор Влади Магнитски Горанов
Ден 2.. Лекция на тема как да прикрием откраднатото в чужбина - главен лектор Бойко Барселона Борисов
08:42 29.11.2025
23 Шпиц командите
Задачата е: да се инструктират да залеят протеста на опозицията в понеделник с насилие!
08:42 29.11.2025
24 Айде
08:43 29.11.2025
25 Т.КОЛЕВ
08:43 29.11.2025
26 Някой
08:45 29.11.2025
27 Новите мераклии за власт
08:48 29.11.2025
28 И каква е тази
Боже, Боже,
Биячите на престъпника Бонисов+ Пеевски се готвят за насилие срещу гражданите на България!
Терор ни чака
08:50 29.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Неможачите не могат да управляват държав
сезон е между 350 и 400 лв.
Та за 200 човека от народните пари (субсидия)
тези наши хрантути ще похарчат към 80 000 лв.!
За супер луксозния Катарино става въпрос...
Защо на младите герберасти не им пука за
Българският лев, за СУВЕРЕНИТЕТА на свободна България?
Само парите са им в главите.
Та какво ще им обясняват НЕМОЖАЧИТЕ батковци
които разпродават собствеността на държавата България
ту на концесия, ту с пряка ликвидация на държавните
източници на приходи в бюджета.
Неможачите не могат да си представят България
как ще изглежда след 5 години, защото мислят само за себе си!
08:53 29.11.2025
31 Сталин
08:56 29.11.2025
32 Направо е смешен
Коментиран от #44
08:58 29.11.2025
33 кратун
08:58 29.11.2025
34 Не само лектор
До коментар #10 от "Истината":А е доктор на науката ГЕПИМ и ТРЕПАМ
08:59 29.11.2025
35 Лелееее
До коментар #7 от "Сила":Какъв кич, защо съсипвате смисъла на ценностите, академичност и академия по никакъв начин не пасват на нещото което определяте като такова , по скоро сбиротък……..
08:59 29.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Нещо не разбирам
09:01 29.11.2025
38 кратун
09:01 29.11.2025
39 кратун
09:02 29.11.2025
40 Оги
09:04 29.11.2025
41 Тома
09:05 29.11.2025
42 гражданин
09:07 29.11.2025
43 Мюмюн
Коментиран от #46
09:07 29.11.2025
44 Подсетихте ме
До коментар #32 от "Направо е смешен":Какво се случи на последното заседание на съда в Плевен, че бащата изтрещя до там да разпорежда на другия изтрещял и. ф Главен прокурор- Сарафов да назначи една проверка, насочена срещу плевенските прокурори?
Пуснаха ли тоя клетник от ареста?
09:08 29.11.2025
45 Мафия ни управлява
09:09 29.11.2025
46 Шурти му
До коментар #43 от "Мюмюн":Чучура! Уролог го поддържа!
09:09 29.11.2025
47 СТАРИТЕ СТЪРШЕЛИ
09:09 29.11.2025
48 Гост
09:10 29.11.2025
49 пешо
09:12 29.11.2025