Националната академия на младежката организация на ГЕРБ се събира край Разлог

Над 200 са участниците в Националната академия на младежката организация на ГЕРБ. Днес и утре те се събират край Разлог, а сред темите, които ще дискутират са: външна политика, еврозона, финанси, правосъдие и туризъм, съобщават от novini.bg.

В началото на форума днес ще се включат лидерът на партията Бойко Борисов, премиерът Росен Желязков, външният министър Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 година.

Очакваше се по-късно през деня премиерът и министри от кабинета да дадат старт на строителните дейности по изграждане на обходния път на Кресна, но събитието беше отложено заради влошената метеорологична обстановка в района и страната.