Протестите срещу реформата за паркиране в столицата продължават
  Тема: Войната на пътя

Протестите срещу реформата за паркиране в столицата продължават

22 Ноември, 2025 12:22 652 6

От години страдат от недостиг на места и от лошото състояние на уличната инфраструктура

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Протестите срещу реформата за паркиране в столицата продължават. Днес недоволството си от нея ще изразят жители на кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река", изброи БНР.

Те се противопоставят на разширяването на зоната за платено паркиране в районите им и на двойното поскъпване на услугата.

Хората заявяват несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркирането. Те напомнят, че от години страдат от недостиг на места и от лошото състояние на уличната инфраструктура.

Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите, а събраните средства трябва да бъдат използвани за подобряване на градската среда.

По казуса вече са сезирани Комисията за защита на потребителите и омбудсманът.


България
  • 1 София

    3 1 Отговор
    Е в ръцете на де се изтърсак ,натресе от бойкикев исие

    12:28 22.11.2025

  • 2 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Крадливи примати не са чували за подземни паркинги

    12:31 22.11.2025

  • 3 оня с коня

    4 0 Отговор
    Протестиращите негодуват от въвеждане на Цветна Зона в Кварталите им и искат това да се случи СЛЕД като се оправи Инфраструктурата и се осигурят Паркоместа.Общината пък им обяснява че Първо ще им събере парите чрез разни Зони във всички цветове на Дъгата и чак тогава ще строи,облагородява и т.н. с тях.И Изобщо - Закучена работа,дето няма Откучване...

    12:56 22.11.2025

  • 4 Какно се чудите

    4 0 Отговор
    На столично община се вее чуждо знаме.

    13:20 22.11.2025

  • 5 Стършелиша,

    3 2 Отговор
    Не паркоместата са малко а колите са много!
    В Лондон, в центъра само там живеещите могат да влезнат с кола.
    В Сингапур броя на колите е строго ограничен. Книжка струва 30000 долара и е много трудно да вземеш!
    Българина е богат и с кола и до тоалетната ходи!

    13:23 22.11.2025

  • 6 Асен

    3 0 Отговор
    Краденето на средства от данъкоплатците продължава с пълна сила крайно време тези боклуци трябва да се изметат.

    13:43 22.11.2025

