Протестите срещу реформата за паркиране в столицата продължават. Днес недоволството си от нея ще изразят жители на кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река", изброи БНР.
Те се противопоставят на разширяването на зоната за платено паркиране в районите им и на двойното поскъпване на услугата.
Хората заявяват несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркирането. Те напомнят, че от години страдат от недостиг на места и от лошото състояние на уличната инфраструктура.
Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите, а събраните средства трябва да бъдат използвани за подобряване на градската среда.
По казуса вече са сезирани Комисията за защита на потребителите и омбудсманът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 София
12:28 22.11.2025
2 Ха,ха
12:31 22.11.2025
3 оня с коня
12:56 22.11.2025
4 Какно се чудите
13:20 22.11.2025
5 Стършелиша,
В Лондон, в центъра само там живеещите могат да влезнат с кола.
В Сингапур броя на колите е строго ограничен. Книжка струва 30000 долара и е много трудно да вземеш!
Българина е богат и с кола и до тоалетната ходи!
13:23 22.11.2025
6 Асен
13:43 22.11.2025