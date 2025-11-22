Новини
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
  Тема: Войната на пътя

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането

22 Ноември, 2025 12:33

Софиянци не вярват, че събирането на пари от зоните ще бъде инвестирано в инфраструктурата на кварталите

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането - 1
Снимка: Алекс Христов/БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Продължава недоволството срещу разширяването на зоните за платено паркиране в София. Днес протестиращи от кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" блокираха кръстовището на моста "Чавдар", изразявайки несъгласие с двойното увеличение на таксите. Жителите настояват за преразглеждане на новите зони и цените за паркиране, обобщи БНТ.

Протестиращите затвориха кръстовището и продължават да настояват техните квартали да не попадат в разширената зелена зона, която е част от новата реформа за паркиране в София. Протестиращите са против и увеличението на цените за синя и зелена зона – от 5 януари синята зона ще струва 2 евро, а зелената – 1 евро.

Те заявяват, че не искат да бъдат част от зелената зона, защото дори в момента нямат изградени паркоместа и не вярват, че събирането на пари от зоните ще бъде инвестирано в инфраструктурата на кварталите.

По-рано от администрацията на Общината Подуяне излязоха с позиция, в която се посочва, че районът работи активно по програма за изграждане на локални паркинги в междублоковите пространства. Планът предвижда над 600 нови уредени паркоместа в кварталите "Сухата река", "Хаджи Димитър", "Левски В" и други.

Освен това районът развива и мрежа от т.нар. буферни паркинги край новите метростанции – 100 паркоместа при метростанция „Владимир Вазов“, 400 места при метростанция „Витиня“, 100 места при моста "Чавдар", както и етажен паркинг в "Сухата река" с около 160 места.

Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите. По темата се самосезираха и Комисията за защита на потребителите, и омбудсманът.

"Не подкрепям София да бъде превърната в платен паркинг. Не смятам, че това ще реши проблема с паркирането и също така считам, че просто ще напълни общината с пари, които няма да бъдат изразходвани по правилния начин."

"Ако трима човека влезем в магазина и си платим един килограм сирене, на излизане само единият го вземе – справедливо ли е за вас? Ако петима платим за паркомясто или винетка и само един ще може да се възползва, считате ли това за справедливо?"

"Никой не ни е питал дали искаме тази зона. Някой си е направил нещо без наше знание. Изведнъж разбираме, че имало анкета.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    28 3 Отговор
    СЪБРАНИТЕ ПАРИ ОТ ЗОНИТЕ
    ЩЕ ОТИДАТ ЗА БОНУСИ НА ОБЩИНАРИТЕ.

    12:38 22.11.2025

  • 2 Примерът със

    26 2 Отговор
    Сиренето е точно в десятката - взимаш пари от 5 човека, а им даваш само един продукт!!! Институционализирана измама!!!

    Коментиран от #6

    12:39 22.11.2025

  • 3 Е-бачо КолЮ

    19 1 Отговор
    Браво, с седене пред телевизорите няма да стане!

    12:39 22.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Защо само тези

    25 1 Отговор
    Квартали протестират? Хората от южните квартали явно много искат зони за платено паркиране, особено там, където дори улици и тротоари няма!

    12:41 22.11.2025

  • 6 ВЕЛИНСКИ

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Примерът със":

    ЕЙ ГОЛЯМА ФИЛОСФИ В ТОЗИ ХДЖ.ДИМИТЪР
    АМИ РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМА КАТО
    СИ НАПРАВИТЕ ГРАФИК ЙАКТО ДОКТОРИТЕ
    ....НА ЧЕТНИ И НЕ ЧЕРНИ ДАТИ....НАПР.
    А СИРЕНЕТО ДА ГО ВЗЕМЕ ТОЗИ
    С НАЙ ИЗДРЪЖЛВА СТОМАШНА ФЛОРА....

    Коментиран от #22

    12:48 22.11.2025

  • 7 гост

    13 9 Отговор
    Крайно време е софиянци да вденат , че не протести , а акъл им трябва !! Не може в град с капацитет не повече от 100 000 автомобила да има милион и отгоре !! В цяла Западна Европа хора с доходи по 4-5 000 евро карат велосипеди и ползват обществен транспорт !! Не може всеки жител и приходящ в София да се разкарва с пишилник и да претендира , че някой трябвало да му осигурява място за паркиране !! Много даже е мека реформата , трябва много по- високи такси и направо да се забрани в центъра дори за живущите до една кола на жилище , не повече !!

    Коментиран от #10, #13, #14, #29

    12:55 22.11.2025

  • 8 Капитан Крийч

    8 3 Отговор
    Хаха. Ганю няма нищо против затриването на нацията и държавата, но се сърди като му пипнеш дизеларката

    13:01 22.11.2025

  • 9 Ежко Бежко

    12 3 Отговор
    Къде бляхте на изборите бе софиянци. Вие си ги избрахте, сега недоволни били.

    13:02 22.11.2025

  • 10 Дедо Джо

    13 9 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Виж сега. Ганю си е накупил 5 трошки и настоява, че трябва да има къде да ги паркира. Безплатно, разбира се. Няма как да стане.

    Коментиран от #17

    13:03 22.11.2025

  • 11 Анонимен

    7 2 Отговор
    Управляващите се избират за да приложат волята на народа... обаче в последно време си избираме такива, които си налагат тяхната воля над народа, смятат че имат право те да променят мненията на хората.

    13:03 22.11.2025

  • 12 оня с коня

    4 1 Отговор
    Протяжно Дълга и ненужно изчерпателна статия,от която обаче не става ясно най-важното: След като Мостът е блокиран свободно ли е движението под него?

    13:03 22.11.2025

  • 13 Ежко Бежко

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    И стига с тези модни дрехи, кафенета и джумбарета. Всички с униформа като китайците преди време. Вечерен час за всички. Що за демокрация, една партия един народ. Само ППДБ.

    13:05 22.11.2025

  • 14 Друже, на

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Тебе явно садо-мазото ти е страст! Ние, батка, обаче, не сме любители - не ни навивай!

    13:06 22.11.2025

  • 15 Компания

    9 1 Отговор
    Цената на паркирането е важна. Но загубата на национално благосъстояние и високата инфлация предизвикана от еврото е несравнимо по-голяма. Спрете еврото чрез оставне и на връщането ни на чакалнята.

    За чакалнята трябва да се настоява, а не за дребни каузи. Това е единственото спасение от еврото за бъдещето на БГ. Зависи от Нар събрание и правителството. За референдум е може би късно. Президенът да го насрочи до 1.1.26. Спрете еврото!

    13:08 22.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гост

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо Джо":

    Според официални данни от КАТ от преди 2 години в София имаше регистрирани над 860 000 леки автомобила !! Само регистрираните в София !! Отделно регистрираните в други градове , но живущи постоянно в София , отделно приходящите , които са всеки ден в София , но вечер се връщат !! Хващам бас , че през деня , когато е най- натоварено в София има над 1,5 милиона коли !! Кой и на каква цена трябва да им осигурява място ?? И дори да го направи , за начало трябва да събори половината град !! Най- малко !! И таксите след това ще са такива , че паркингите ще стоят празни , само ревът ще е голям !!

    Коментиран от #23, #26

    13:11 22.11.2025

  • 18 пак

    6 0 Отговор
    поредните недомислици както при другите недоволства и съответно блокиране на съгражданите си които са с същите проблеми като тях

    забравили са една революционна песен:

    докле мъничка е змията (или тиквата)
    елате да се съберем
    и с крака да и настъпим главата
    свободни да се наречем

    13:12 22.11.2025

  • 19 редник

    4 3 Отговор
    /Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите. /

    Ех, кмете, насила хубост не става и пътят към ада е постлан с добри намерения...

    Стига сте налагали нежелани "добрини" - хората не са глупави и знаят какво искаи и НЕ искат - и зоните като еврото...

    13:15 22.11.2025

  • 20 Дудов

    2 2 Отговор
    Аз пък не вярвам че с протести нещо ще се промени

    Коментиран от #27

    13:20 22.11.2025

  • 21 Коцев

    4 0 Отговор
    И варненската общинска мафия превърна града в платен паркинг.

    Коментиран от #24

    13:21 22.11.2025

  • 22 Ко каза

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВЕЛИНСКИ":

    Божинов ти , ли си?

    13:22 22.11.2025

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Има семейства с по 3 коли които ползват 1.Нека те плащат тройно

    13:23 22.11.2025

  • 24 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Коцев":

    Коцев нали е в затвора?

    13:24 22.11.2025

  • 25 хохохо

    4 1 Отговор
    Те ви еврозона. Сарийски предупреждава от пет години, че тепърва ще ви ошмулят повече от сега

    Коментиран от #28

    13:30 22.11.2025

  • 26 хххх

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    А на теб защо някой трябва да ти осигурява място да ми газиш полето с колата си като напуснеш София? Тръгнем ли по тая линия да се цакаме и разделяме, единственото което ще постигнем е тотален разпад. Първо на градове и области, после на квартали и улици, а наккрая ще тръгнеш да държиш сметка на комшията, кой му е дал право да ти диша въздуха и той на теб. Най-гнусното в платените зони е, че са чиста дискриминация. Или навсякъде в цяла България трябва да е платено, или никъде.

    Коментиран от #36

    13:30 22.11.2025

  • 27 Буко Баламата

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дудов":

    Па седи тогава на жена ти до полата и мълчи!

    13:36 22.11.2025

  • 28 хех

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "хохохо":

    Що, извън еврозоната са спрели да шмулят ли? Ти намери кой демагог да цитираш! Я го питай защо не се е изселил в Камчатка, ама си наляга парцалите и се натиска в Еврозоната, въпреки, че от десетилетия предвижда ужастния и апокалипсис, който ще се случи всеки момент! Човекът знае че аудиторията му от идиоти и си им разправя неща в които сам не вярва, но пък печели добре от това.

    13:37 22.11.2025

  • 29 Съгласен съм но…

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Как да стигна от филиповци до враждебна с велоколелото?

    Коментиран от #31

    13:38 22.11.2025

  • 30 Никой

    0 0 Отговор
    Улиците трябва да все пак спокойни.

    13:39 22.11.2025

  • 31 Тоз па

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Съгласен съм но…":

    С метро ще стигнеш

    13:40 22.11.2025

  • 32 Асен

    3 1 Отговор
    До сега парите от паркиране се крадяха няма паркинги та сега ли ще направят Герб и Дпс са като кремълската пропаганда само лъжи.

    Коментиран от #34

    13:42 22.11.2025

  • 33 Гръч

    0 0 Отговор
    Бих подкрепил,но се отървах от колата и доенето секна.Вече съм свободен човек

    13:49 22.11.2025

  • 34 май забравяш

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Асен":

    че кметчето е от ПП ДБ. Неговото към чия пропаганда ще го адресираш?

    13:55 22.11.2025

  • 35 Феникс

    1 1 Отговор
    Мили деца това е само началото, сега след първи януари започва истинската веселба ! Комунизма ще се завърне със бодра стъпка, ще започнат едни забрани за вдигане на цените едни регулации , едни глоби и национализация! Ще започне едно неконтролеруемо телене на заеме, все още сме във валутен борд а онези успяха да ни овътрят със 50 милиарда, не ми се мисли след като падне валутният борд какво ще се случи! Европата ще ни спасява както спаси Гърция, като заграби хиляди имоти и критична инфраструктура !на държавата!

    14:02 22.11.2025

  • 36 никой

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "хххх":

    не е карал някого да си купува кола. С нея вървят определени разходи и всеки да си прави сметката.
    Осигуряването на места за паркиране си е услуга и тя трябва да се заплаща. За никаква дискриминация не може да се говори.
    Мен, ако ме питат въобще не трябва да се разрешава това безочливо превръщане на зелените зони пред блоковете в паркинги. Нещо, което е замислено като градинка - паркинг. И защо?
    Вместо да се карат всички, кой да си намести колата, да се въведат солени такси. Не по 2 лв, а много повече. Пазара ще определи търпимата цена.
    Някак всички свикнаха да им е безплатно, макар всички да са наясно, че такова животно няма и не може да има.

    14:08 22.11.2025

Новини по градове:
