Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането

Продължава недоволството срещу разширяването на зоните за платено паркиране в София. Днес протестиращи от кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" блокираха кръстовището на моста "Чавдар", изразявайки несъгласие с двойното увеличение на таксите. Жителите настояват за преразглеждане на новите зони и цените за паркиране, обобщи БНТ.
Протестиращите затвориха кръстовището и продължават да настояват техните квартали да не попадат в разширената зелена зона, която е част от новата реформа за паркиране в София. Протестиращите са против и увеличението на цените за синя и зелена зона – от 5 януари синята зона ще струва 2 евро, а зелената – 1 евро.
Те заявяват, че не искат да бъдат част от зелената зона, защото дори в момента нямат изградени паркоместа и не вярват, че събирането на пари от зоните ще бъде инвестирано в инфраструктурата на кварталите.
По-рано от администрацията на Общината Подуяне излязоха с позиция, в която се посочва, че районът работи активно по програма за изграждане на локални паркинги в междублоковите пространства. Планът предвижда над 600 нови уредени паркоместа в кварталите "Сухата река", "Хаджи Димитър", "Левски В" и други.
Освен това районът развива и мрежа от т.нар. буферни паркинги край новите метростанции – 100 паркоместа при метростанция „Владимир Вазов“, 400 места при метростанция „Витиня“, 100 места при моста "Чавдар", както и етажен паркинг в "Сухата река" с около 160 места.
Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите. По темата се самосезираха и Комисията за защита на потребителите, и омбудсманът.
"Не подкрепям София да бъде превърната в платен паркинг. Не смятам, че това ще реши проблема с паркирането и също така считам, че просто ще напълни общината с пари, които няма да бъдат изразходвани по правилния начин."
"Ако трима човека влезем в магазина и си платим един килограм сирене, на излизане само единият го вземе – справедливо ли е за вас? Ако петима платим за паркомясто или винетка и само един ще може да се възползва, считате ли това за справедливо?"
"Никой не ни е питал дали искаме тази зона. Някой си е направил нещо без наше знание. Изведнъж разбираме, че имало анкета.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЩЕ ОТИДАТ ЗА БОНУСИ НА ОБЩИНАРИТЕ.
12:38 22.11.2025
2 Примерът със
Коментиран от #6
12:39 22.11.2025
3 Е-бачо КолЮ
12:39 22.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Защо само тези
12:41 22.11.2025
6 ВЕЛИНСКИ
До коментар #2 от "Примерът със":ЕЙ ГОЛЯМА ФИЛОСФИ В ТОЗИ ХДЖ.ДИМИТЪР
АМИ РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМА КАТО
СИ НАПРАВИТЕ ГРАФИК ЙАКТО ДОКТОРИТЕ
....НА ЧЕТНИ И НЕ ЧЕРНИ ДАТИ....НАПР.
А СИРЕНЕТО ДА ГО ВЗЕМЕ ТОЗИ
С НАЙ ИЗДРЪЖЛВА СТОМАШНА ФЛОРА....
Коментиран от #22
12:48 22.11.2025
7 гост
Коментиран от #10, #13, #14, #29
12:55 22.11.2025
8 Капитан Крийч
13:01 22.11.2025
9 Ежко Бежко
13:02 22.11.2025
10 Дедо Джо
До коментар #7 от "гост":Виж сега. Ганю си е накупил 5 трошки и настоява, че трябва да има къде да ги паркира. Безплатно, разбира се. Няма как да стане.
Коментиран от #17
13:03 22.11.2025
11 Анонимен
13:03 22.11.2025
12 оня с коня
13:03 22.11.2025
13 Ежко Бежко
До коментар #7 от "гост":И стига с тези модни дрехи, кафенета и джумбарета. Всички с униформа като китайците преди време. Вечерен час за всички. Що за демокрация, една партия един народ. Само ППДБ.
13:05 22.11.2025
14 Друже, на
До коментар #7 от "гост":Тебе явно садо-мазото ти е страст! Ние, батка, обаче, не сме любители - не ни навивай!
13:06 22.11.2025
15 Компания
За чакалнята трябва да се настоява, а не за дребни каузи. Това е единственото спасение от еврото за бъдещето на БГ. Зависи от Нар събрание и правителството. За референдум е може би късно. Президенът да го насрочи до 1.1.26. Спрете еврото!
13:08 22.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 гост
До коментар #10 от "Дедо Джо":Според официални данни от КАТ от преди 2 години в София имаше регистрирани над 860 000 леки автомобила !! Само регистрираните в София !! Отделно регистрираните в други градове , но живущи постоянно в София , отделно приходящите , които са всеки ден в София , но вечер се връщат !! Хващам бас , че през деня , когато е най- натоварено в София има над 1,5 милиона коли !! Кой и на каква цена трябва да им осигурява място ?? И дори да го направи , за начало трябва да събори половината град !! Най- малко !! И таксите след това ще са такива , че паркингите ще стоят празни , само ревът ще е голям !!
Коментиран от #23, #26
13:11 22.11.2025
18 пак
забравили са една революционна песен:
докле мъничка е змията (или тиквата)
елате да се съберем
и с крака да и настъпим главата
свободни да се наречем
13:12 22.11.2025
19 редник
Ех, кмете, насила хубост не става и пътят към ада е постлан с добри намерения...
Стига сте налагали нежелани "добрини" - хората не са глупави и знаят какво искаи и НЕ искат - и зоните като еврото...
13:15 22.11.2025
20 Дудов
Коментиран от #27
13:20 22.11.2025
21 Коцев
Коментиран от #24
13:21 22.11.2025
22 Ко каза
До коментар #6 от "ВЕЛИНСКИ":Божинов ти , ли си?
13:22 22.11.2025
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "гост":Има семейства с по 3 коли които ползват 1.Нека те плащат тройно
13:23 22.11.2025
24 Да бе
До коментар #21 от "Коцев":Коцев нали е в затвора?
13:24 22.11.2025
25 хохохо
Коментиран от #28
13:30 22.11.2025
26 хххх
До коментар #17 от "гост":А на теб защо някой трябва да ти осигурява място да ми газиш полето с колата си като напуснеш София? Тръгнем ли по тая линия да се цакаме и разделяме, единственото което ще постигнем е тотален разпад. Първо на градове и области, после на квартали и улици, а наккрая ще тръгнеш да държиш сметка на комшията, кой му е дал право да ти диша въздуха и той на теб. Най-гнусното в платените зони е, че са чиста дискриминация. Или навсякъде в цяла България трябва да е платено, или никъде.
Коментиран от #36
13:30 22.11.2025
27 Буко Баламата
До коментар #20 от "Дудов":Па седи тогава на жена ти до полата и мълчи!
13:36 22.11.2025
28 хех
До коментар #25 от "хохохо":Що, извън еврозоната са спрели да шмулят ли? Ти намери кой демагог да цитираш! Я го питай защо не се е изселил в Камчатка, ама си наляга парцалите и се натиска в Еврозоната, въпреки, че от десетилетия предвижда ужастния и апокалипсис, който ще се случи всеки момент! Човекът знае че аудиторията му от идиоти и си им разправя неща в които сам не вярва, но пък печели добре от това.
13:37 22.11.2025
29 Съгласен съм но…
До коментар #7 от "гост":Как да стигна от филиповци до враждебна с велоколелото?
Коментиран от #31
13:38 22.11.2025
30 Никой
13:39 22.11.2025
31 Тоз па
До коментар #29 от "Съгласен съм но…":С метро ще стигнеш
13:40 22.11.2025
32 Асен
Коментиран от #34
13:42 22.11.2025
33 Гръч
13:49 22.11.2025
34 май забравяш
До коментар #32 от "Асен":че кметчето е от ПП ДБ. Неговото към чия пропаганда ще го адресираш?
13:55 22.11.2025
35 Феникс
14:02 22.11.2025
36 никой
До коментар #26 от "хххх":не е карал някого да си купува кола. С нея вървят определени разходи и всеки да си прави сметката.
Осигуряването на места за паркиране си е услуга и тя трябва да се заплаща. За никаква дискриминация не може да се говори.
Мен, ако ме питат въобще не трябва да се разрешава това безочливо превръщане на зелените зони пред блоковете в паркинги. Нещо, което е замислено като градинка - паркинг. И защо?
Вместо да се карат всички, кой да си намести колата, да се въведат солени такси. Не по 2 лв, а много повече. Пазара ще определи търпимата цена.
Някак всички свикнаха да им е безплатно, макар всички да са наясно, че такова животно няма и не може да има.
14:08 22.11.2025