Новини
България »
Вигенин и Пенкова: Черно море да стане стратегически приоритет в европейската политика

Вигенин и Пенкова: Черно море да стане стратегически приоритет в европейската политика

22 Ноември, 2025 14:52 1 291

  • кристиян вигенин-
  • цветелина пенкова-
  • черно море-
  • европейски съюз

Дискусия в Бургас постави фокус върху сигурността, свързаността и устойчивото развитие на региона

Вигенин и Пенкова: Черно море да стане стратегически приоритет в европейската политика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На фона на променящата се геополитическа среда и необходимостта Европейският съюз да изгради нова стратегическа архитектура на сигурност и свързаност, членовете на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент - Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова – организираха дискусия за бъдещето на Черноморския регион.

Вигенин и Пенкова: Черно море да стане стратегически приоритет в европейската политика

Събитието, посветено на темата „България – активен партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море“, беше открито от заместник министър-председателя на Република България Атанас Зафиров. Той подчерта необходимостта България да формулира своя доктрина за бъдещето на Черноморския регион: „Войната в Украйна постави много важни въпроси пред бъдещето на региона. Неговата устойчивост бе заплашена, а динамиката на процесите реално прекратена. И днес ние се намираме в ситуация, в която сме изправени пред въпроса - възможно ли е и как да възстановим отношенията в Черноморския регион и може ли да мислим за него в по-широка времева перспектива. Тук е мястото на България да формулира своя собствена доктрина за развитие на отношенията с държавите в региона, която ясно да демонстрира, че ние не сме вдигнали ръце от проблемите, а имаме визия какво да се прави, когато тази война, рано или късно, приключи.“ Според Зафиров именно след края на войната Черно море ще стане още по-стратегическо място и няма място за бавене при формирането на политика.

Ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Кристиан Вигенин каза, че дискусията цели да даде отговор на въпроса - как България може да играе водеща роля в оформянето на европейските политики, гарантиращи стабилност, икономическа свързаност и енергийна сигурност в Черноморския басейн. Той призова европейската политика за Черно море да стане по-мащабна, по-конкретна и по-видима. Евродепутатът акцентира върху необходимостта от реални европейски решения: „Черно море трябва да бъде признато като море, което заслужава внимание и усилия. Ние работим за това европейската политика да бъде по-широка и по-обхватна. Пътят от Черноморската синергия през 2007 г. до новата стратегия показва колко много са се променили условията – война, анексиране на територии, геополитически разломи. ЕС започва да мисли по нов начин, а ние сме длъжни да поставяме реални решения за сигурността, икономическата свързаност, транспортните коридори и екологичната устойчивост.“ Той допълни: „Нашият ангажимент е Черно море да не е само географско понятие, а ясен приоритет за ЕС.“

Евродепутатът Цветелина Пенкова призова: „Да превърнем географията в стратегия, а стратегията – в резултати за хората.” Тя подчерта, че Черно море вече заема централно място в европейска енергийна и индустриална карта: „Регионът е стратегически стълб в новата архитектура на ЕС. Необходими са инвестиции в морска сигурност, модерни енергийни коридори и защита на подводната инфраструктура. България може да бъде свързващ център – от подводни електропроводи и цифрови мрежи до бъдещи водородни трасета и CO₂ инфраструктури.” Пенкова смята, че лидерската роля на България не е символика, а реална отговорност: „Трябва да задаваме посоката в Европа, да отстояваме ключови проекти и да бъдем двигател, а не наблюдател в процеса“. Пенкова припомни, че Проектът ANRAV (в Девня) е първият комплексен проект в Източна Европа за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид. „Това демонстрира потенциала на България да бъде лидер в региона, когато говорим за индустриален растеж и нови технологии“, допълни евродепутатът.

„Новият стратегически подход на ЕС за региона на Черно море открива ключови възможности за България и региона“, заяви зам.-министърът на външните работи Николай Бериевски. Той подчерта, че стратегическото значение на Черноморския регион се определя от географско му положение като мост между Европа и Азия. Бериевски припомни, че България и Румъния са инициирали разработването на европейска стратегия за Черно море, въз основа на която през 2024 г. е започнала работата по новия стратегически подход на ЕС. „Значението на трансевропейския коридор №8 е стратегическо не само за свързаността, но и за военната мобилност в рамките на НАТО. България работи активно със страните в проекта за ускоряването на неговата реализация. Необходими са координирани усилия между българските институции, страните членки на ЕС, партньорите от НАТО, международните финансови институции и частните инвеститори“, заключи Бериевски.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова очерта ключови инфраструктурни приоритети – от Коридор №8 и автомагистрала „Черно море“ до Русе – Велико Търново и връзката към Егейско море. „България вече е ключов фактор в регионалната свързаност. Тези проекти ще разтоварят трафика, ще подобрят логистиката и ще затвърдят ролята ни като стабилен транзитен център“, отбеляза тя.

Във форума участваха още зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, председателят на Комисията по икономическа политика и иновации

В НС и ръководител на българската делегация в ПАЧИС Петър Кънев, проф. д-р Маруся Любчева - учредител на Черноморския институт, гр. Бургас, представители на „Пристанище Бургас“, кметове, областни управители и експерти от различни професионални среди.

Дискусията очерта конкретните направления, в които България трябва да работи активно в предстоящия стратегически период на ЕС. Участниците се обединиха около необходимостта страната да играе водеща роля в оформянето на европейските политики за Черно море.

С инициативата си Вигенин и Пенкова утвърдиха Черно море като свой европейски приоритет и заявиха лидерската роля на България в този процес.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин и Пенкова: Черно море да стане стратегически приоритет в европейската политика


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове