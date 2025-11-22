Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев

Бойко Борисов е поискал представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна да гласуват против прекратяването на мандата на кмета Благомир Коцев, потвърдиха за БНТ от ГЕРБ.

Борисов и категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

Без гласовете на представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия не може да се съберат нужните 18 гласа, за да бъде прекратен кметския мандат на Благомир Коцев.

Извънредното заседание на ОИК е насрочено за утре.