Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев

22 Ноември, 2025 17:08 1 586 56

Извънредното заседание на ОИК е насрочено за утре

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов е поискал представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна да гласуват против прекратяването на мандата на кмета Благомир Коцев, потвърдиха за БНТ от ГЕРБ.

Борисов и категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

Без гласовете на представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия не може да се съберат нужните 18 гласа, за да бъде прекратен кметския мандат на Благомир Коцев.

Извънредното заседание на ОИК е насрочено за утре.


  • 1 Така провежда опит за вербовка.

    28 5 Отговор
    На кмета

    Коментиран от #15, #50

    17:10 22.11.2025

  • 2 ГЕРБ ПОБЕДА

    10 29 Отговор
    Много е вероятно ГЕРБ да подкрепи кандидата за президент издигнат от ДБ!

    17:11 22.11.2025

  • 3 Пеев

    7 49 Отговор
    Борисов е строг, но справедлив!

    Коментиран от #9

    17:12 22.11.2025

  • 4 Явор Божата Кравичка на ШиШи

    42 8 Отговор
    Този по-добре да му забранят да говори. Наслушахме се на бисерите му. Не за друго, но ни излага пред света. Инак капацитета му го знаем - ниво, малко преди първобитните.

    17:16 22.11.2025

  • 5 Никой

    46 5 Отговор
    Гледайте нескопосния английски на председателя на НС Рая Назарян в Брюксел . Все едно слушаш токущо пристигнал пакистанец в Лондон . Толуп, това ли е елита на ГРОБ ? Вземи си преводач - конкубино .

    Коментиран от #6, #13, #23, #25, #49

    17:17 22.11.2025

  • 6 Гост

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Къде да го гледам дай видеото или го публикувайте ?

    17:20 22.11.2025

  • 7 Пипи

    29 3 Отговор
    Върти палачинката Тулyna, щото вторник наближава и ще му запари под краката.

    Коментиран от #26

    17:21 22.11.2025

  • 8 Цвете

    21 8 Отговор
    ТОВА ВЯРНО ЛИ Е? 💯МОЖЕ ЛИ, ПОНЕ ЕДИН ПЪТ ДА СЕ ПОВЯРВА НА ТОЗИ ЧОВЕК? АКО Е " ДА " ,ТО СКОРО ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ МЪКИТЕ НА КОЦЕВ И СЕМЕЙСТВОТО МУ. ДАНО!.

    17:24 22.11.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пеев":

    И Борисов и Пеевски са добрите ченгета.Кое е лошото ченге?

    17:24 22.11.2025

  • 10 Верно ли

    12 11 Отговор
    Ми разбира се, че така е наредил. Нали си се дундуркат с ПеПеДеБетата - ония го праха, сега и той тях ще препира. А балъците ходят да светят с телефончетата до ЦУМ...

    17:27 22.11.2025

  • 11 Георг Геиргиев

    13 5 Отговор
    Заветът на Винету

    17:29 22.11.2025

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    27 4 Отговор
    Борисов е топ манипулатор! Сигурно е шопнал на ухо на варненските си лакеи да свалят от кметския пост Благомир Коцев, а официално в медиите е разпространил, че бил казал да гласуват против свалането му. Същата работа и с пенсионерите - държи ги в мизерия, а гърми по медиите, че им дава 120 лева и че се бил разчувствал от онази баба. Срам няма!

    17:30 22.11.2025

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    26 6 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Елита на ГРОБ са калинки - прости, но със самочувствие!

    Коментиран от #29

    17:33 22.11.2025

  • 14 обективен

    26 6 Отговор
    ДОКАТО ТОЗ НА СНИМКАТА Е НА СВОБОДА , ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ БЯЛА СТРАНА

    Коментиран от #43

    17:35 22.11.2025

  • 15 Ха сега де?!

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "Така провежда опит за вербовка.":

    Простотията, кражбите и женитбата за Пеевски, са замъглили съзнанието на простатата и крадлива Тиква Борисов.

    Коментиран от #48

    17:37 22.11.2025

  • 16 Това което говори е

    19 4 Отговор
    винаги обратното на това което прави !

    17:37 22.11.2025

  • 17 Гост

    17 5 Отговор
    През мисирките вика против, после им звъни да гласуват за. бойко е много лош човек и ни съсипа като народ и държава

    17:39 22.11.2025

  • 18 Асен

    18 5 Отговор
    И сам не си вярва Боко!

    17:41 22.11.2025

  • 19 Лъжец ! Измамник !Крадец !

    20 5 Отговор
    Краденето е единствения смисъл на живота му .
    Единствено то му дава сили .

    Коментиран от #27

    17:43 22.11.2025

  • 20 Дориана

    22 5 Отговор
    Лъжи и манипулации в типично негов стил на Борисов. Нагло и противно е под негова и на Пеевски протекция при зависими Съд и Прокуратура именно от тях след като превърнаха кмета на Варна в политически затворник и го изтормозиха сега Борисов публично да се обявява за негов защитник . Срам и Позор!

    Коментиран от #28

    17:45 22.11.2025

  • 21 УСА гюбюр

    19 0 Отговор
    Демагог!Ще им мине отзад. Бъдете сигурни!

    17:45 22.11.2025

  • 22 УСА гюбюр

    15 2 Отговор
    Демагог!Ще им мине отзад. Бъдете сигурни!

    17:51 22.11.2025

  • 23 Грую

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Реч се слуша,не се гледа.

    Коментиран от #51

    18:02 22.11.2025

  • 24 ТОЙ И ШИШКО

    15 5 Отговор
    Направиха така, че той да бъде арестуван кога видя, че е грешно и ПОРОЧНо сега върти дирнико на другата страна. Демек днес едно утре друго. Голям НАГАЖДАЧ и така вече 16 години.

    18:04 22.11.2025

  • 25 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Някой гледа БТВ СТОРИ ХАХАХАХАХАХАХАХА

    18:06 22.11.2025

  • 26 Промяна

    8 16 Отговор

    До коментар #7 от "Пипи":

    ВТОРНИК ИДВА И СИ ОТИВА ХАХАХАХАХА ШЕПА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ КОЛКОТО И ДА СЕ ДЕРЕТЕ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ

    Коментиран от #44

    18:07 22.11.2025

  • 27 Промяна

    6 9 Отговор

    До коментар #19 от "Лъжец ! Измамник !Крадец !":

    НЕ СЕ НАПЪВАЙ ТОЛКОВА ЧОВЕЧЕ С ЛЪЖИТЕ СИ

    Коментиран от #52

    18:08 22.11.2025

  • 28 Промяна

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    20 СРАМ И ПОЗОР СЪДЪТ ОПРАВДАВА ЛЕНА ФАЛШИФИКАТОРКАТА 20 СЪДЪТ КАК Е

    18:10 22.11.2025

  • 29 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #13 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    ЗАЩО НЕ СЕ САМОПРЕДЛОЖИШ УМЕН СИ КРАСИВ СИ САМО ЗА ЕЛИТА СИ НАЛИ

    18:12 22.11.2025

  • 30 Промяна

    5 13 Отговор
    ВТОРНИК ИДВА И СИ ОТИВА ХАХАХАХАХА ШЕПА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ КОЛКОТО И ДА СЕ ДЕРЕТЕ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ

    Коментиран от #31

    18:12 22.11.2025

  • 31 Прав си приятел!

    12 4 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Простотията, кражбите и женитбата за Пеевски, са замъглили съзнанието на простатата и крадлива Тиква Борисов.

    Коментиран от #33

    18:22 22.11.2025

  • 32 Хаха

    6 6 Отговор
    Вожда Винету ще се прегърне с Просто идиотите, Продай България и зеления потник Радефф и ще прецака Шиши!

    Коментиран от #37

    18:24 22.11.2025

  • 33 Промяна

    1 8 Отговор

    До коментар #31 от "Прав си приятел!":

    Защо драскаш някакви простотии тук

    Коментиран от #40

    18:28 22.11.2025

  • 34 Иванова

    12 4 Отговор
    Страхът е голям! Страх от това, което предстои, ако свали Коцев. Подцени народа, герберо-намагнитения!!!

    18:28 22.11.2025

  • 35 Димо

    12 4 Отговор
    Много мръсна мафия са Борисов и Пеевски! Ако сме общество,което заслужава демокрация трябва да ги изметем,със сила! По друг начин няма да стане!!! Сто хиляди на площада и са заминали,толкова им е куража!

    18:36 22.11.2025

  • 36 МИРО

    13 1 Отговор
    ЗЕМЯ КАТО ЕДНА ЧОВЕШКА ДЛАН,
    РОДИЛА ТОЛКОВА КРАДЛИВА СГАН !!!

    18:39 22.11.2025

  • 38 Макс

    10 1 Отговор
    Борисов е лисица . Скоро ще поиска поне три неща от ПП-ДБ .

    18:49 22.11.2025

  • 39 ?????

    9 1 Отговор
    Баце вече е толкова неинтересен че не ми се чете нищо за него.
    Феноменът го преигра и му взе(купи) сума ти активисти.
    Той вече е някакъв бек вокал със славно минало.

    18:50 22.11.2025

  • 40 Спокойно пич

    11 4 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    Тиквоча Борисов ще влезе в затвора с дългогодишна присъда и ще бъдеш щастлив.

    19:00 22.11.2025

  • 41 Видьо Видев

    2 4 Отговор
    Приключи всенародният спор дали 9-ти септември или 3-ти март.
    да бъде националният празник на България.
    Националният ни празник ще бъде
    Денят на Вознесение Господне Ту Ту Борисово!
    Закопавал три мандата България на дъното на ЕС!

    Денят на всенароден траур вече се знае-
    13-ти юни.

    19:04 22.11.2025

  • 42 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 4 Отговор
    АЗ ДА ПИТАМ
    ЗАГРИЖЕНИЯ ПРИМАТ БОЙО И СВИНЯТА ПЕЕВ.СКИ,
    СЛЕД ИВАНЧЕВА И КОЦЕВ
    КОЙ Е СЛЕДВАЩИЯ НЕУДОБЕН?????
    МАЙ ВЕЧЕ Е ВАШ РЕД.....

    19:09 22.11.2025

  • 43 Йориста Сфинчо

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "обективен":

    Нека обобщим мнението с "докато е жив".

    19:21 22.11.2025

  • 44 Евгени от Алфапласт

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Разкарай се, ченге неграмотно!🤣

    19:23 22.11.2025

  • 45 Истината:

    7 4 Отговор
    Мутрата Борисов се Изплаши от Народната любов,
    ако ГЕРБ свалят Благомир Коцев и за кмет бъде избран=
    Поредният герберска крадлив некадърник.

    Коментиран от #46

    19:24 22.11.2025

  • 46 @@@

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Истината:":

    Мутрата се изплаши от Народната лЮбов,
    ако по насилствен начин Превземе местната власт във Варна!

    19:25 22.11.2025

  • 47 Даката

    4 3 Отговор
    Какви са тези приказки, че не бил искал служебна победа... кмета е престъпник и не трябва да бъде повече кмет.

    19:33 22.11.2025

  • 48 Бай Араб

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ха сега де?!":

    Сигурен съм че у вас с трън да се завъртиш няма да има на какво да се закачиш. Та какво казваш ти е откраднал Бойко Борисов?

    Коментиран от #53

    19:40 22.11.2025

  • 49 Даката

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Не слушай акцента с който говори Рая Назарян, а какво говори... той и Лютви Местан говори с много добър изказ, токлкова красиво ги реди, че жените от първия ред започват да припадат, но в крайна сметка се оказа, че не става, като човек не става...Имаше инцидент, при който блъсна човек с колата си .... и всичко излезе наяве, цялата му душевност излезе на показ.
    Не слушайте какво ви говорят, а гледайте какви ги вършат и си правете изводи.

    19:44 22.11.2025

  • 50 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така провежда опит за вербовка.":

    Така започва вербовката, вярно е , но Асен Василев каза, че Благо е много твърд и няма да се огъне.Жена му на Блажко е огъвана много вече.

    19:44 22.11.2025

  • 51 Голям

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Грую":

    Не слушай какво те лъжат, а по-добре гледай какви ги вършат.

    19:51 22.11.2025

  • 53 Виж сега,

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Бай Араб":

    Краде всичко от всички ни. Виж дали твойта кадъна не е вече в спалнята му при чекмеджетата с крадени евра и злато.

    20:31 22.11.2025

  • 54 мутрата наредил

    4 0 Отговор
    На мафията гроб ново начало във Варна да гласува против свалянето на Коцев, защото усетиха, че ще има мега наказателен вот и гроб ново начало, щеше да гледа община Варна отвън пред общината, Усети, как щеше да се наиграе. Да й боклука еднокнижен.

    20:32 22.11.2025

  • 55 Пики

    2 0 Отговор
    До какво ли не води страхът от Пеевски ,даже и от крадците ще направим светии...

    21:12 22.11.2025

  • 56 Нострадамус

    2 0 Отговор
    Два часа след второто гласуване за връщане на смъртното наказание и вече ще е разписана присъдата на този тумор на обществото

    07:52 23.11.2025

