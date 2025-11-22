Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев

Бойко Борисов е поискал представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна да гласуват против прекратяването на мандата на кмета Благомир Коцев, потвърдиха за БНТ от ГЕРБ.
Борисов и категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.
Без гласовете на представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия не може да се съберат нужните 18 гласа, за да бъде прекратен кметския мандат на Благомир Коцев.
Извънредното заседание на ОИК е насрочено за утре.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 32 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така провежда опит за вербовка.
Коментиран от #15, #50
17:10 22.11.2025
2 ГЕРБ ПОБЕДА
17:11 22.11.2025
3 Пеев
Коментиран от #9
17:12 22.11.2025
4 Явор Божата Кравичка на ШиШи
17:16 22.11.2025
5 Никой
Коментиран от #6, #13, #23, #25, #49
17:17 22.11.2025
6 Гост
До коментар #5 от "Никой":Къде да го гледам дай видеото или го публикувайте ?
17:20 22.11.2025
7 Пипи
Коментиран от #26
17:21 22.11.2025
8 Цвете
17:24 22.11.2025
9 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #3 от "Пеев":И Борисов и Пеевски са добрите ченгета.Кое е лошото ченге?
17:24 22.11.2025
10 Верно ли
17:27 22.11.2025
11 Георг Геиргиев
17:29 22.11.2025
12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:30 22.11.2025
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #5 от "Никой":Елита на ГРОБ са калинки - прости, но със самочувствие!
Коментиран от #29
17:33 22.11.2025
14 обективен
Коментиран от #43
17:35 22.11.2025
15 Ха сега де?!
До коментар #1 от "Така провежда опит за вербовка.":Простотията, кражбите и женитбата за Пеевски, са замъглили съзнанието на простатата и крадлива Тиква Борисов.
Коментиран от #48
17:37 22.11.2025
16 Това което говори е
17:37 22.11.2025
17 Гост
17:39 22.11.2025
18 Асен
17:41 22.11.2025
19 Лъжец ! Измамник !Крадец !
Единствено то му дава сили .
Коментиран от #27
17:43 22.11.2025
20 Дориана
Коментиран от #28
17:45 22.11.2025
21 УСА гюбюр
17:45 22.11.2025
22 УСА гюбюр
17:51 22.11.2025
23 Грую
До коментар #5 от "Никой":Реч се слуша,не се гледа.
Коментиран от #51
18:02 22.11.2025
24 ТОЙ И ШИШКО
18:04 22.11.2025
25 Промяна
До коментар #5 от "Никой":Някой гледа БТВ СТОРИ ХАХАХАХАХАХАХАХА
18:06 22.11.2025
26 Промяна
До коментар #7 от "Пипи":ВТОРНИК ИДВА И СИ ОТИВА ХАХАХАХАХА ШЕПА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ КОЛКОТО И ДА СЕ ДЕРЕТЕ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ
Коментиран от #44
18:07 22.11.2025
27 Промяна
До коментар #19 от "Лъжец ! Измамник !Крадец !":НЕ СЕ НАПЪВАЙ ТОЛКОВА ЧОВЕЧЕ С ЛЪЖИТЕ СИ
Коментиран от #52
18:08 22.11.2025
28 Промяна
До коментар #20 от "Дориана":20 СРАМ И ПОЗОР СЪДЪТ ОПРАВДАВА ЛЕНА ФАЛШИФИКАТОРКАТА 20 СЪДЪТ КАК Е
18:10 22.11.2025
29 Промяна
До коментар #13 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":ЗАЩО НЕ СЕ САМОПРЕДЛОЖИШ УМЕН СИ КРАСИВ СИ САМО ЗА ЕЛИТА СИ НАЛИ
18:12 22.11.2025
30 Промяна
Коментиран от #31
18:12 22.11.2025
31 Прав си приятел!
До коментар #30 от "Промяна":Простотията, кражбите и женитбата за Пеевски, са замъглили съзнанието на простатата и крадлива Тиква Борисов.
Коментиран от #33
18:22 22.11.2025
32 Хаха
Коментиран от #37
18:24 22.11.2025
33 Промяна
До коментар #31 от "Прав си приятел!":Защо драскаш някакви простотии тук
Коментиран от #40
18:28 22.11.2025
34 Иванова
18:28 22.11.2025
35 Димо
18:36 22.11.2025
36 МИРО
РОДИЛА ТОЛКОВА КРАДЛИВА СГАН !!!
18:39 22.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Макс
18:49 22.11.2025
39 ?????
Феноменът го преигра и му взе(купи) сума ти активисти.
Той вече е някакъв бек вокал със славно минало.
18:50 22.11.2025
40 Спокойно пич
До коментар #33 от "Промяна":Тиквоча Борисов ще влезе в затвора с дългогодишна присъда и ще бъдеш щастлив.
19:00 22.11.2025
41 Видьо Видев
да бъде националният празник на България.
Националният ни празник ще бъде
Денят на Вознесение Господне Ту Ту Борисово!
Закопавал три мандата България на дъното на ЕС!
Денят на всенароден траур вече се знае-
13-ти юни.
19:04 22.11.2025
42 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗАГРИЖЕНИЯ ПРИМАТ БОЙО И СВИНЯТА ПЕЕВ.СКИ,
СЛЕД ИВАНЧЕВА И КОЦЕВ
КОЙ Е СЛЕДВАЩИЯ НЕУДОБЕН?????
МАЙ ВЕЧЕ Е ВАШ РЕД.....
19:09 22.11.2025
43 Йориста Сфинчо
До коментар #14 от "обективен":Нека обобщим мнението с "докато е жив".
19:21 22.11.2025
44 Евгени от Алфапласт
До коментар #26 от "Промяна":Разкарай се, ченге неграмотно!🤣
19:23 22.11.2025
45 Истината:
ако ГЕРБ свалят Благомир Коцев и за кмет бъде избран=
Поредният герберска крадлив некадърник.
Коментиран от #46
19:24 22.11.2025
46 @@@
До коментар #45 от "Истината:":Мутрата се изплаши от Народната лЮбов,
ако по насилствен начин Превземе местната власт във Варна!
19:25 22.11.2025
47 Даката
19:33 22.11.2025
48 Бай Араб
До коментар #15 от "Ха сега де?!":Сигурен съм че у вас с трън да се завъртиш няма да има на какво да се закачиш. Та какво казваш ти е откраднал Бойко Борисов?
Коментиран от #53
19:40 22.11.2025
49 Даката
До коментар #5 от "Никой":Не слушай акцента с който говори Рая Назарян, а какво говори... той и Лютви Местан говори с много добър изказ, токлкова красиво ги реди, че жените от първия ред започват да припадат, но в крайна сметка се оказа, че не става, като човек не става...Имаше инцидент, при който блъсна човек с колата си .... и всичко излезе наяве, цялата му душевност излезе на показ.
Не слушайте какво ви говорят, а гледайте какви ги вършат и си правете изводи.
19:44 22.11.2025
50 Бай Араб
До коментар #1 от "Така провежда опит за вербовка.":Така започва вербовката, вярно е , но Асен Василев каза, че Благо е много твърд и няма да се огъне.Жена му на Блажко е огъвана много вече.
19:44 22.11.2025
51 Голям
До коментар #23 от "Грую":Не слушай какво те лъжат, а по-добре гледай какви ги вършат.
19:51 22.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Виж сега,
До коментар #48 от "Бай Араб":Краде всичко от всички ни. Виж дали твойта кадъна не е вече в спалнята му при чекмеджетата с крадени евра и злато.
20:31 22.11.2025
54 мутрата наредил
20:32 22.11.2025
55 Пики
21:12 22.11.2025
56 Нострадамус
07:52 23.11.2025