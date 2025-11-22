Новини
България »
От началото на годината са установени над 7600 шофьори, употребили алкохол

От началото на годината са установени над 7600 шофьори, употребили алкохол

22 Ноември, 2025 19:48 797 11

  • кат-
  • дрегер-
  • алкохол-
  • наркотици

Един от поставените акценти при проверките на Пътната полиция е за употреба на алкохол и наркотици от шофьорите

От началото на годината са установени над 7600 шофьори, употребили алкохол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 януари до 13 октомври при проверките на Пътната полиция са установени над 7600 случаи на употребили алкохол водачи и над 2400 случаи на употреба на наркотични вещества. При проведената последна акция на полицията не са установени случаи на употреба на алкохоли наркотици от водачите на автобуси. От Конфедерацията на автобусните превозвачи обясняват, че преди тръгване на път се извършва предпътен технически преглед на превозните средства, също и предпътен медицински преглед на водачите, посочи БНР.

Един от поставените акценти при проверките на Пътната полиция е за употреба на алкохол и наркотици от шофьорите, казва главен инспектор Лъчезар Близнаков от “Пътната полиция” при Главна дирекция “Национална полиция”.

"От 1 януари до 13 октомври тази година случаите са над 7600, които сме констатирали за употреба на алкохол, тези за наркотични вещества са над 2400 за същия период. Хубавото е, че при водачите на автобуси не установяваме, даже мога смело да кажа, че установените случаи са много по-малко. Много са негативните последици, но най-тежките са живота и здравето на хората, които се застрашават с тези деяния".

Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи обясни за безопасността на пътя. Преди тръгване на път се извършва предпътен технически преглед на превозните средства, а също и предпътен медицински преглед на водачите.

"Ежедневно преди пътуване се осъществява предпътен технически преглед на самото превозно средство. Извършват се съответно проверки за алкохол на водачите, които са на работа в съответния ден".

Отнемането на автомобили като наказателна мярка продължава и тя дава резултат, каза още главен инспектор Лъчезар Близнаков.

"Знаете, че такава проверки се извършват в цялата страна. Те са основен акцент в контролната дейност, която изпълняват полицейските служители. Дори и при най-малкото съмнение за употреба на алкохол и наркотични вещества, водачите се изпробват по съответния начин. Да не се качваме в превозно средство след употреба на алкохоли наркотични вещества. Много, много съвестно апелирам към това".


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от една бира

    3 2 Отговор
    до половинка концентрат има ОГРОМНА разлика

    19:50 22.11.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    И кво - еничарите като почнаха да крадат коли какво промениха?
    Под 3% са катастрофите причинени от пияни и да го преборите пак нищо не се променя!

    19:50 22.11.2025

  • 3 Тото

    3 2 Отговор
    Еми пие им се на хората. Който пие, зло не мисли.

    19:57 22.11.2025

  • 4 Да питам

    10 1 Отговор
    A колко от тези 7600 резултата са били истински??

    20:03 22.11.2025

  • 5 Красимир Петров

    2 2 Отговор
    Затвор за пияндурите

    20:05 22.11.2025

  • 6 Трезвен

    7 3 Отговор
    На въпроса -възможно ли е да съществуват по- големи б0клуци от ППДБ отговора е НЕ. Двата шопара заемат почетните второ и трето място.

    20:08 22.11.2025

  • 7 МВР прави рекет всеки ден

    9 0 Отговор
    Бухалка на мафията са МВР

    20:11 22.11.2025

  • 8 ВЕЛИНСКИ

    3 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО....
    КОГАТО ТЕЗИ СЕДЕМ ИЛЯДИ
    ПИЙАНИЦИ СА В КРЪЧМИТЕ.....
    НА ПРОТЕСТИТЕ СРЕЩУ
    ПИЙАНИЦИТЕ ПО ШОСЕТАТА НЯМА НИКОЙ....

    20:41 22.11.2025

  • 9 дядото

    2 0 Отговор
    установени - добре,но кога ще изнесете данни за наложените им вече наказания - от глоба и лишаване до затвор

    20:55 22.11.2025

  • 10 Не е добре

    1 1 Отговор
    Увеличаване. Да ги глобят. Има много ранени. Болници се грижат за тях.

    21:46 22.11.2025

  • 11 Калинов

    0 0 Отговор
    И къде събрахте толкова много автомобили ? Май само ги снимате на камерите за спомен. Друго си е да си кинаджия в храстите. Пък и парите валят ,не капят . Колко от тези са истински и колко хора и семейства оставихте без препитание заради фалшификати.

    07:19 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове