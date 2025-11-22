Новини
Регистрираха 19 тежки катастрофи в България за денонощие
Регистрираха 19 тежки катастрофи в България за денонощие

22 Ноември, 2025 13:36

В София са отчетени 23 леки и нито едно тежко пътно произшествие

Регистрираха 19 тежки катастрофи в България за денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Общо 19 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани на територията на страната през изминалото денонощие. При инцидентите са пострадали 25 души, като за щастие няма загинали участници в движението, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В София са отчетени 23 леки и нито едно тежко пътно произшествие. В столицата няма ранени и загинали граждани за посочения период.

Данните на Главна дирекция "Национална полиция" сочат, че само от началото на месец ноември в страната са станали 353 тежки катастрофи. В тях са загубили живота си 29 души, а ранените са 443.

От началото на 2025 година до момента са регистрирани общо 5987 тежки пътни инцидента с 402 загинали и 7456 ранени.

При съпоставка с реалните данни за същия период на 2024 година, статистиката показва намаляване на жертвите. През настоящата година загиналите по пътищата са с 18 по-малко в сравнение с отчетените 420 жертви към 21 ноември 2024 година.

От вътрешното ведомство уточняват, че данните са динамични и подлежат на актуализация при промяна в статуса на пострадалите участници в движението


  • 1 обективен

    0 0 Отговор
    Щом няма убит по пътищата ни значи ,че нещо не е на ред

    Коментиран от #4

    13:39 22.11.2025

  • 2 завод

    0 0 Отговор
    Войната в България не спира.

    13:39 22.11.2025

  • 3 дпс-гроб

    0 0 Отговор
    важното е индианците да купуват книжки, хидрострой шиши да полага"качествен" асфалт, да ви мерим скороста, нашите общини да правят калпави кръгови, палицаите да получават колкото 5 работника,...

    13:43 22.11.2025

  • 4 че нещо не е на ред

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    не се сещам кога пък някога
    че нещо е било на ред

    стават катастрофи често щото ганчо и ганка
    се чувстват някои и защитени като карат кола
    ама често някой ги блъска и става белята

    13:55 22.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Стига бе еничарите в храсталаците не успяха ли да ги предотвратят?
    А средната им скорост измерихте ли? Или викате 100 кинта и всеки може да си катастрофира колкото си иска!
    Милиционерско безумие подкрепяно от шайка ненормални мазохисти

    14:06 22.11.2025

