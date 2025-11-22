Регистрираха 19 тежки катастрофи в България за денонощие

Общо 19 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани на територията на страната през изминалото денонощие. При инцидентите са пострадали 25 души, като за щастие няма загинали участници в движението, съобщиха от пресцентъра на МВР.
В София са отчетени 23 леки и нито едно тежко пътно произшествие. В столицата няма ранени и загинали граждани за посочения период.
Данните на Главна дирекция "Национална полиция" сочат, че само от началото на месец ноември в страната са станали 353 тежки катастрофи. В тях са загубили живота си 29 души, а ранените са 443.
От началото на 2025 година до момента са регистрирани общо 5987 тежки пътни инцидента с 402 загинали и 7456 ранени.
При съпоставка с реалните данни за същия период на 2024 година, статистиката показва намаляване на жертвите. През настоящата година загиналите по пътищата са с 18 по-малко в сравнение с отчетените 420 жертви към 21 ноември 2024 година.
От вътрешното ведомство уточняват, че данните са динамични и подлежат на актуализация при промяна в статуса на пострадалите участници в движението
1 обективен
Коментиран от #4
13:39 22.11.2025
2 завод
13:39 22.11.2025
3 дпс-гроб
13:43 22.11.2025
4 че нещо не е на ред
До коментар #1 от "обективен":не се сещам кога пък някога
че нещо е било на ред
стават катастрофи често щото ганчо и ганка
се чувстват някои и защитени като карат кола
ама често някой ги блъска и става белята
13:55 22.11.2025
5 ДрайвингПлежър
А средната им скорост измерихте ли? Или викате 100 кинта и всеки може да си катастрофира колкото си иска!
Милиционерско безумие подкрепяно от шайка ненормални мазохисти
14:06 22.11.2025