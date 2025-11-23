Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 23 ноември: Студен вятър от северозапад носи дъжд и сняг

23 Ноември, 2025 06:55, обновена 23 Ноември, 2025 07:02

Максималните температури ще са от 7 до 19° в София – около 10

Времето днес, прогноза за неделя, 23 ноември: Студен вятър от северозапад носи дъжд и сняг - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Температурите ще останат в широки граници, но ще бъдат по-ниски, в сравнение с вчера, предаде БНТ.

Минималните ще са от 3° на запад до 15 на изток , в София - около 5, а максималните - от 7 до 19° в София – около 10.

През деня над Южна България ще е предимно слънчево, но в западната половина от страната, след временно спиране, в следобедните часове отново ще завали. От северозапад с умерен вятър ще прониква по-студен въздух и със застудяването привечер в планинските райони на Западна България, дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира.

В планините ще продължи да духа бурен югозападен вятър, Ще има превалявания от дъжд, на височина над 1800 метра – от сняг.

През нощта срещу понеделник облачността ще намалее, вятърът ще стихне и сутринта ще има и райони с отрицателни температури. През деня ще бъде слънчево. От юг ще започне пренос на по-топъл въздух и през следващите дни температурите ще се повишават, по-съществено минималните, но в сряда и четвъртък отново се очакват проливни валежи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    07:03 23.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тинки-Уинки

    0 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    08:05 23.11.2025

