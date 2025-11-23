Новини
България »
Варна »
ОИК - Варна заседава по три сигнала срещу кмета Благомир Коцев

23 Ноември, 2025 08:11, обновена 23 Ноември, 2025 07:15

  • благомир коцев-
  • варна-
  • кмет-
  • протест-
  • заседание

Срещата е съобразена изцяло със сроковете, предвидени в Изборния кодекс, и затова се провежда в неделя, заявиха от комисията

ОИК - Варна заседава по три сигнала срещу кмета Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общинската избирателна комисия (ОИК) ще заседава по три сигнала срещу кмета Благомир Коцев в неделя, 23 ноември, съобщиха днес от ОИК, цитирани от dariknews.bg. Последният сигнал е от 21 ноември.

В писмо до медиите във Варна от ОИК уточняват, че съобщението за заседанието е публикувано на сайта на комисията. Срещата е съобразена изцяло със сроковете, предвидени в Изборния кодекс, и затова се провежда в неделя.

Всички членове на ОИК са поканени своевременно. Уведомен е и адвокатът на Благомир Коцев, като в комисията е получена обратна разписка от кмета, която удостоверява, че той е запознат с цялата документация по извършената от ОИК проверка.

Работата на комисията няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември, подчертават от ОИК. Те уточняват, че производството пред комисията разглежда различен тип въпроси и се провежда независимо дали човекът, за когото се отнася, е задържан под стража, или е на свобода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кокорчо 🌈🌈🌈

    18 10 Отговор
    Свобода за Благо!

    07:18 23.11.2025

  • 3 варненец

    8 24 Отговор
    Да го махат тоя, да може да си излежи присъдите спокойно!

    07:28 23.11.2025

  • 4 Каторга

    16 4 Отговор
    Застрашаването на корупционните схеми на общинските съветници от герпдъпъсъновоначало, както и модела за купуване и продаване на гласове на хората от махалата и фалшифициране на протоколите от местните избори, е сериозно престъпление и трябва да се накаже строго.

    07:34 23.11.2025

  • 5 Баце

    20 6 Отговор
    Пълна пародия. Това е показателно, че в територията няма закони, а споразумения между различни групировки и една застаряваща мутра, която отказва да се пенсионира поради основателен страх за миналите му деяния.

    07:38 23.11.2025

  • 6 Име

    12 4 Отговор
    Сигналът не е ли от един и същи Източник!

    07:41 23.11.2025

  • 7 "Който

    12 3 Отговор
    гроб копае , сам влиза в него" е казал нашия народ .

    Коментиран от #14

    07:43 23.11.2025

  • 8 Град Симитли

    11 3 Отговор
    Кво ще "заседава"?!
    Бацето вече реши какво да се реши!
    Ще изпълнява...

    07:44 23.11.2025

  • 9 МВР служител

    15 3 Отговор
    "Ще ги съобразят" съвсем скоро " със сроковете" тези от "избирателната комисия" В три през нощта ще вдигнат за да стигнат до Гемето в София на време и да оставят показания. Тези са метастази на тумора и ще минат лъчетерапия на лампата. Пеевски е тумор.

    07:48 23.11.2025

  • 10 Нострадамус Ново Начало

    9 3 Отговор
    Не ги виждам Пеевски, Борисов и тези, които се правиха че не забелязват непозволената им власт. До края на седмицата я ги пребият, в ги убият, в ги вкарат в затвора. Ще си платят за престъпленията и провокацията

    07:50 23.11.2025

  • 11 Отвратен

    15 3 Отговор
    Мръсссни ГЕРБери!!!
    Мръсссни номера за овлодяване бюджета на Варна от шайката ГЕРБ.

    07:51 23.11.2025

  • 12 плюс минус

    9 3 Отговор
    По времето на демокрацията повечето кметове са хем некадърни, хем алчни.
    Защо така?

    07:51 23.11.2025

  • 13 Не е по темата!

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаберих":

    Не е мястото тук да копи-пействаш вицове!!

    07:53 23.11.2025

  • 14 Факт

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от ""Който":

    Продължавай да риеш!

    07:53 23.11.2025

  • 15 Мнение

    17 4 Отговор
    Мафиотсщи структури се мъчат да отстранят кмета на Варна Благо Коцев, защото им пречи на корупционните схеми!

    07:54 23.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПиперБахаров

    3 6 Отговор
    коцеви са крадлива мафия

    08:21 23.11.2025

  • 18 Зрител

    11 4 Отговор
    Мафията се опитва да открадне гласовете на хората. Кметът е избран мажоритарно, а не е назначен от партия или комисия.

    08:22 23.11.2025

