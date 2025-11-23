ОИК - Варна заседава по три сигнала срещу кмета Благомир Коцев

Общинската избирателна комисия (ОИК) ще заседава по три сигнала срещу кмета Благомир Коцев в неделя, 23 ноември, съобщиха днес от ОИК, цитирани от dariknews.bg. Последният сигнал е от 21 ноември.
В писмо до медиите във Варна от ОИК уточняват, че съобщението за заседанието е публикувано на сайта на комисията. Срещата е съобразена изцяло със сроковете, предвидени в Изборния кодекс, и затова се провежда в неделя.
Всички членове на ОИК са поканени своевременно. Уведомен е и адвокатът на Благомир Коцев, като в комисията е получена обратна разписка от кмета, която удостоверява, че той е запознат с цялата документация по извършената от ОИК проверка.
Работата на комисията няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември, подчертават от ОИК. Те уточняват, че производството пред комисията разглежда различен тип въпроси и се провежда независимо дали човекът, за когото се отнася, е задържан под стража, или е на свобода.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кокорчо 🌈🌈🌈
07:18 23.11.2025
3 варненец
07:28 23.11.2025
4 Каторга
07:34 23.11.2025
5 Баце
07:38 23.11.2025
6 Име
07:41 23.11.2025
7 "Който
Коментиран от #14
07:43 23.11.2025
8 Град Симитли
Бацето вече реши какво да се реши!
Ще изпълнява...
07:44 23.11.2025
9 МВР служител
07:48 23.11.2025
10 Нострадамус Ново Начало
07:50 23.11.2025
11 Отвратен
Мръсссни номера за овлодяване бюджета на Варна от шайката ГЕРБ.
07:51 23.11.2025
12 плюс минус
Защо така?
07:51 23.11.2025
13 Не е по темата!
До коментар #1 от "хаберих":Не е мястото тук да копи-пействаш вицове!!
07:53 23.11.2025
14 Факт
До коментар #7 от ""Който":Продължавай да риеш!
07:53 23.11.2025
15 Мнение
07:54 23.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПиперБахаров
08:21 23.11.2025
18 Зрител
08:22 23.11.2025