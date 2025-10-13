За година 55 милиона лева за АМ "Хемус" изтекли през кухи фирми

Парите за строежа на магистрала "Хемус" са съхранявани в склад на фирма в Благоевградско. Това стана ясно от коментара пред bTV на прокурор Ивайло Занев, отстранен преди да внесе в съда делото "Хемус гейт".

По думите му обвинителният акт за изчезналите 55 милиона лева за магистралата е 400 страници. Изпълнението на строежа заради заложената скрита печалба ще е за сметка на качеството, обяснява Занев.

Той посочва, че първоначално тези 55 милиона лева са трансферирани по банков път към кухи фирми. За една година са "заделени" тези 55 милиона лева.

Прокурор Занев увери, че е направено всичко да се установи дали държавните органи имат съпричастност към това източване. Такива обаче не са установени.

Той потвърди автентичността на обвинителния акт, публикуван от Антикорупционния фонд.

Ивайло Занев посочи, че е отстранен заради пристрастия - изразил негативно отношения към Бойко Борисов при разпита на Бойко Рашков по делото за АМ "Хемус". Той обаче отрича да се е изказвал срещу бившия премиер.

Прокурорът иска да се провери дали Борислав Сарафов е оказал натиск върху отстраняването му делото "Хемус гейт".

Двама от прокурорите, постановили прекратяване на делото са получили кариерни бонуси, стана ясно от коментара му. Няколко месеца преди това тези прокурори са били на същото мнение като него за наличие на престъпление.

"За мен беше необяснима тази промяна в тяхното вътрешно убеждение", изтъкна прокурор Занев. Затова той смята, че върху тях е имало въздействие.