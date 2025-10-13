Новини
България »
За година 55 милиона лева за АМ "Хемус" изтекли през кухи фирми

За година 55 милиона лева за АМ "Хемус" изтекли през кухи фирми

13 Октомври, 2025 10:48 1 932 41

  • хемус-
  • корупция-
  • строеж-
  • кухи фирми

Двама от прокурорите, постановили прекратяване на делото са получили кариерни бонуси

За година 55 милиона лева за АМ "Хемус" изтекли през кухи фирми - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парите за строежа на магистрала "Хемус" са съхранявани в склад на фирма в Благоевградско. Това стана ясно от коментара пред bTV на прокурор Ивайло Занев, отстранен преди да внесе в съда делото "Хемус гейт".

По думите му обвинителният акт за изчезналите 55 милиона лева за магистралата е 400 страници. Изпълнението на строежа заради заложената скрита печалба ще е за сметка на качеството, обяснява Занев.

Той посочва, че първоначално тези 55 милиона лева са трансферирани по банков път към кухи фирми. За една година са "заделени" тези 55 милиона лева.

Прокурор Занев увери, че е направено всичко да се установи дали държавните органи имат съпричастност към това източване. Такива обаче не са установени.

Той потвърди автентичността на обвинителния акт, публикуван от Антикорупционния фонд.

Ивайло Занев посочи, че е отстранен заради пристрастия - изразил негативно отношения към Бойко Борисов при разпита на Бойко Рашков по делото за АМ "Хемус". Той обаче отрича да се е изказвал срещу бившия премиер.

Прокурорът иска да се провери дали Борислав Сарафов е оказал натиск върху отстраняването му делото "Хемус гейт".

Двама от прокурорите, постановили прекратяване на делото са получили кариерни бонуси, стана ясно от коментара му. Няколко месеца преди това тези прокурори са били на същото мнение като него за наличие на престъпление.

"За мен беше необяснима тази промяна в тяхното вътрешно убеждение", изтъкна прокурор Занев. Затова той смята, че върху тях е имало въздействие.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    39 2 Отговор
    да знаете пичове - без чистилище няма да стане!
    Държава се подрежда като си окачиш боклука да виси по дереците!

    Коментиран от #8, #37

    10:51 13.10.2025

  • 2 САМО ЗА ТОЛКОВА

    28 1 Отговор
    ЗНАЕТЕ --ОСТАНАЛОТО Е ФИРМЕНА ТАИНА

    10:53 13.10.2025

  • 3 Зевс

    31 1 Отговор
    Как така държавните органи нямат вина, кой е превел парите на тези фирми?

    Коментиран от #19

    10:53 13.10.2025

  • 4 миче цъкни за всички далавери

    15 1 Отговор
    изтекли през кухи фирми

    10:54 13.10.2025

  • 5 Били

    32 2 Отговор
    са кухи, после са се напълнили. Парите могат да бъдат проследени, но по скоро няма желание да се направи. Поредното доказателство, че държава няма..

    10:54 13.10.2025

  • 6 а къде

    19 3 Отговор
    занесе оня чувалите при Мата Хари защо не е в дранголника мутрака

    10:54 13.10.2025

  • 7 Не е виц

    15 3 Отговор
    "Прокурор Занев увери, че е направено всичко да се установи дали държавните органи имат съпричастност към това източване. Такива обаче не са установени"....
    Айде сега прокурорчето да отиде в която и да е банка и да се опита да изтегли или да преведе, дори иот собствена сметка, 55мил. и после пак да се обяснява.

    Коментиран от #10, #14

    10:57 13.10.2025

  • 8 боклука да виси по дереците!

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    да ама
    тоз боклук го преизбират
    над 1 милион поклонници

    как ще се отървем при толкова подкрепящи ги
    на такива мазохисти ли им казваха
    дето им харесва ги унижават и крадат

    Коментиран от #16, #17

    10:58 13.10.2025

  • 9 а банките и съответните органи спят ли?

    18 0 Отговор
    тези 55 милиона лева са трансферирани по банков път към кухи фирми

    11:00 13.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не е виц":

    Не си вчас❗
    Дни преди да вкара делото в съда -
    ЗАНЕВ Е ОТСТРАНЕН❗
    Командирован е друг( тричленка) и делото е спряно поради ЛИПСА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ❗

    11:01 13.10.2025

  • 11 Мнение

    10 3 Отговор
    Не да изтекли, а са заровени в градината на Методиев Борисов

    11:06 13.10.2025

  • 12 За размисъл

    8 0 Отговор
    Прокурор Занев, ако не е от хората на голям Д , сега има огромна червена точка за глава. Чудя се колко ли ще оцелее.

    11:06 13.10.2025

  • 13 БОЙКО БОРИСОВ

    13 1 Отговор
    ДОЛНИ ЛЪЖИ
    ПРЕЗ ЖИВОТА СИ НЕ СЪМ ПРИСВОИЛ ЕДНА СТОТИНКА, КАКТО И ДЯДО МИ,, БАБА МИ И СТРИНКА МИ.
    ВИНАГИ СЪМ ДАВАЛ И СЪМ РАБОТИЛ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.
    ТАКИВА СА И СТРОИТЕЛИТЕ КОИТО СЪМ ИЗБИРАЛ.
    "ЩОТО КАКТО ЗНАЕТЕ СЪМ СИЛНО ВЯРВАЩ
    😝😝😝😆😆😆🤣🤣🤣

    11:07 13.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не е виц":

    Айде сега прочети бааавно❗
    Прокурор Занев подготвя 400 страници човек делото и малко по-късно, когато обвинителният акт трябва да бъде внесен в съда, Занев и другите двама наблюдаващи прокурори по производството внезапно са отстранени. Решението е на тогавашния зам.-апелативен прокурор и настоящ временен градски прокурор на София Емилия Русинова.

    Коментиран от #31

    11:10 13.10.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 2 Отговор
    ДА НЕ СТЕ ПОСМЕЛИ ДА МИ ВДИГАТЕ ДАНЪЦИТЕ И ОСИГУРОВКИТЕ!
    ИМАТЕ ДОСТАТЪЧНО КЕШ В ЧУВАЛИТЕ!
    МАМ.КА ВИ МРЪСНА!

    11:12 13.10.2025

  • 16 лесно е

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "боклука да виси по дереците!":

    Щом толкова народ си избира Борисов, може би проблема е във вас умнокрасиви плоскоземници, а не в електората на ГЕРБ?

    Коментиран от #22

    11:12 13.10.2025

  • 17 Един

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "боклука да виси по дереците!":

    Ooooo... не се бъркай НЕ СА МАЗОХИСТИ
    Тоя милион трябва да сподели съдбата му защото това са използвачи! Една огромна армия нагаждачи, на която не и пука за нищо стига да се докопа до службичката... то за това е проблема, ако беше за 200-300-500 властени говеда вече да е свършило!

    11:13 13.10.2025

  • 18 За жалост

    7 2 Отговор
    Управлявани сме от еничари...Врагове на народа. Изроди. Не се наядоха на пари. Колко още трябва да търпи овчия български народ?

    11:13 13.10.2025

  • 19 лесно е

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Държавата си изпълнява плащанията според договора. Къде отиват след това парите не е работа на държавата. Кое не разбрахме, за да ви го нарисуваме цветно?

    11:14 13.10.2025

  • 20 Гласове от зайчарника в Банкя

    7 3 Отговор
    Бацо ни лук ял ни лук мирисал, обаче намаза дебело филия с мас😉

    11:14 13.10.2025

  • 21 Новият

    7 3 Отговор
    мъж на Лилянището Павлово , бивш шеф на "Автомагистрали" , държавно предприятие , днес е милиардер . Самата комунистическа внучка погълна стотици милиони . Огромен е списъка на ограбилите България и народа ни с милиарди - поделиха си гигантски суми от Брюксел.

    11:22 13.10.2025

  • 22 шефа каза

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "лесно е":

    Шефа каза да плюем Борисов, че ще заиграят шамарите!

    11:22 13.10.2025

  • 23 Промяна

    6 2 Отговор
    Айде изкарха един да лъже Банките службите чувалите милионите А да питам този господин защо не каже къде са парите оставени в специална сметка за строежът на Хемус и кой къде ги прибра и защо Хемус 5 години не е строена Господине защо това не кажете Айде стига лъжи

    11:22 13.10.2025

  • 24 Промяна

    4 2 Отговор
    Айде изкарха един да лъже Банките службите чувалите милионите А да питам този господин защо не каже къде са парите оставени в специална сметка за строежът на Хемус и кой къде ги прибра и защо Хемус 5 години не е строена Господине защо това не кажете Айде стига лъжи

    11:23 13.10.2025

  • 25 Закс

    1 1 Отговор
    Не е вярно! Много повече !

    11:23 13.10.2025

  • 26 Смях в залата

    2 1 Отговор
    Общи приказки и нищо конкретно.

    11:27 13.10.2025

  • 27 Ъхъъъъъ.....

    2 2 Отговор
    Двама от прокурорите, постановили прекратяване на делото са получили кариерни бонуси... а 55 милиона лева ги няма

    11:29 13.10.2025

  • 28 Българин

    3 1 Отговор
    Кухи фирми ,55 милиона .Колумбииската мафия пасти да яде ,сравнена с българската.

    11:29 13.10.2025

  • 29 Браво на ГЕРБ

    1 2 Отговор
    Много хубаво крадат. Браво и на Шиши че много хубаво чадър им осигурява. Браво и на коалицията, Браво и на дЖилезку-водопада

    11:32 13.10.2025

  • 30 А тези 55 милиона лева

    0 0 Отговор
    Що не обявени и във евро а?

    11:34 13.10.2025

  • 31 Ти понеже

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    си много в час, прочети още по-баааавно, какво пише - Прокурор Занев увери, че е направено ВСИЧКО възможно и не е установил съпричастие от някой на държавен пост към източването на парите. А сега пробвай да се замислиш, тези пари от каква сметка са преведени, от частна или от държавна и колко човека трябва да се разпишат за оторизация на превода. И не е лошо да махнеш @- то от ника си и да го заместиш с У.

    11:34 13.10.2025

  • 32 Опааа

    1 1 Отговор
    Кой не скача е червен! ЕС! Демокрация! Слава!

    11:39 13.10.2025

  • 33 емигрант

    1 1 Отговор
    това прокурорче от де се пръкна на кои е поръчка да се яви в турската БТВ и кои е платил да говори така това да се изесни

    11:40 13.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 нннн

    0 1 Отговор
    Абе, как изтичат пари? Нали някой, като дава, брои и се подписва? Който получава - също. Защо властите не искат да разберат кой дал-кой Зел?

    11:46 13.10.2025

  • 36 ТтТ

    0 0 Отговор
    Марийке пак притоплена манджа сервираш! Аман от поръчкови журналисти!

    11:52 13.10.2025

  • 37 ТтТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Марийке пак притоплена манджа сервираш! Аман от поръчкови журналисти!

    11:53 13.10.2025

  • 38 Мухаа ха!

    0 1 Отговор
    За 35 години,не разбрахме,защо беше цялата сага ,с т.н Демокрация,докарала Пазарна икономика и мега схемата завоалирана под" Обществена поръчка" .Ами ето го резултата,от ганчовското изчанчено мислене,как държавата била лош стопанин.При държавна фирма,със собствена техника, работници и специалисти,с държавни доставки на всички материали,- асфалтни бази,битум,инертни материали,щеше да е пусната в експлоатация,още през 90-те.Поне с една трета по евтино,но качествено.Затова и към днешна дата,все още имаме пътища ,който не са мръднали.Полагани са в онова" лошото управление".Ако се беше случило прим ерно при китаеца,или виетнамеца,по цялата верига да са в затвора,а няколко да са получили 9 гр в главата.Тук " изясняват" с десетилетия.

    Коментиран от #39

    12:01 13.10.2025

  • 39 лесно е

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мухаа ха!":

    Прехоа към Демокрация в България започна едва на 4.06.2025 с приемането на Еврото и окончателното скъсване на робския руски синджир. Слава на ВСУ, без чиято помощ България още щеше да си е робска държава.

    12:03 13.10.2025

  • 40 гербаджийски схеми

    0 1 Отговор
    Ето така се вдигат хаяшита с водопади

    12:11 13.10.2025

  • 41 батВесо

    0 0 Отговор
    Голям праз, че някой откраднал някакви си 55 милиона, няма сега да седнем да го търсим, я. Важното е, че най-големия престъпник в държавата-варненския кмет-е под стража.

    12:23 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове