За година 55 милиона лева за АМ "Хемус" изтекли през кухи фирми

Парите за строежа на магистрала "Хемус" са съхранявани в склад на фирма в Благоевградско. Това стана ясно от коментара пред bTV на прокурор Ивайло Занев, отстранен преди да внесе в съда делото "Хемус гейт".
По думите му обвинителният акт за изчезналите 55 милиона лева за магистралата е 400 страници. Изпълнението на строежа заради заложената скрита печалба ще е за сметка на качеството, обяснява Занев.
Той посочва, че първоначално тези 55 милиона лева са трансферирани по банков път към кухи фирми. За една година са "заделени" тези 55 милиона лева.
Прокурор Занев увери, че е направено всичко да се установи дали държавните органи имат съпричастност към това източване. Такива обаче не са установени.
Той потвърди автентичността на обвинителния акт, публикуван от Антикорупционния фонд.
Ивайло Занев посочи, че е отстранен заради пристрастия - изразил негативно отношения към Бойко Борисов при разпита на Бойко Рашков по делото за АМ "Хемус". Той обаче отрича да се е изказвал срещу бившия премиер.
Прокурорът иска да се провери дали Борислав Сарафов е оказал натиск върху отстраняването му делото "Хемус гейт".
Двама от прокурорите, постановили прекратяване на делото са получили кариерни бонуси, стана ясно от коментара му. Няколко месеца преди това тези прокурори са били на същото мнение като него за наличие на престъпление.
"За мен беше необяснима тази промяна в тяхното вътрешно убеждение", изтъкна прокурор Занев. Затова той смята, че върху тях е имало въздействие.
Държава се подрежда като си окачиш боклука да виси по дереците!
Айде сега прокурорчето да отиде в която и да е банка и да се опита да изтегли или да преведе, дори иот собствена сметка, 55мил. и после пак да се обяснява.
До коментар #1 от "Един":да ама
тоз боклук го преизбират
над 1 милион поклонници
как ще се отървем при толкова подкрепящи ги
на такива мазохисти ли им казваха
дето им харесва ги унижават и крадат
9 а банките и съответните органи спят ли?
До коментар #7 от "Не е виц":Не си вчас❗
Дни преди да вкара делото в съда -
ЗАНЕВ Е ОТСТРАНЕН❗
Командирован е друг( тричленка) и делото е спряно поради ЛИПСА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ❗
13 БОЙКО БОРИСОВ
ПРЕЗ ЖИВОТА СИ НЕ СЪМ ПРИСВОИЛ ЕДНА СТОТИНКА, КАКТО И ДЯДО МИ,, БАБА МИ И СТРИНКА МИ.
ВИНАГИ СЪМ ДАВАЛ И СЪМ РАБОТИЛ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.
ТАКИВА СА И СТРОИТЕЛИТЕ КОИТО СЪМ ИЗБИРАЛ.
"ЩОТО КАКТО ЗНАЕТЕ СЪМ СИЛНО ВЯРВАЩ
😝😝😝😆😆😆🤣🤣🤣
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Не е виц":Айде сега прочети бааавно❗
Прокурор Занев подготвя 400 страници човек делото и малко по-късно, когато обвинителният акт трябва да бъде внесен в съда, Занев и другите двама наблюдаващи прокурори по производството внезапно са отстранени. Решението е на тогавашния зам.-апелативен прокурор и настоящ временен градски прокурор на София Емилия Русинова.
ИМАТЕ ДОСТАТЪЧНО КЕШ В ЧУВАЛИТЕ!
МАМ.КА ВИ МРЪСНА!
16 лесно е
До коментар #8 от "боклука да виси по дереците!":Щом толкова народ си избира Борисов, може би проблема е във вас умнокрасиви плоскоземници, а не в електората на ГЕРБ?
17 Един
До коментар #8 от "боклука да виси по дереците!":Ooooo... не се бъркай НЕ СА МАЗОХИСТИ
Тоя милион трябва да сподели съдбата му защото това са използвачи! Една огромна армия нагаждачи, на която не и пука за нищо стига да се докопа до службичката... то за това е проблема, ако беше за 200-300-500 властени говеда вече да е свършило!
19 лесно е
До коментар #3 от "Зевс":Държавата си изпълнява плащанията според договора. Къде отиват след това парите не е работа на държавата. Кое не разбрахме, за да ви го нарисуваме цветно?
22 шефа каза
До коментар #16 от "лесно е":Шефа каза да плюем Борисов, че ще заиграят шамарите!
31 Ти понеже
До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":си много в час, прочети още по-баааавно, какво пише - Прокурор Занев увери, че е направено ВСИЧКО възможно и не е установил съпричастие от някой на държавен пост към източването на парите. А сега пробвай да се замислиш, тези пари от каква сметка са преведени, от частна или от държавна и колко човека трябва да се разпишат за оторизация на превода. И не е лошо да махнеш @- то от ника си и да го заместиш с У.
37 ТтТ
До коментар #1 от "Един":Марийке пак притоплена манджа сервираш! Аман от поръчкови журналисти!
38 Мухаа ха!
39 лесно е
До коментар #38 от "Мухаа ха!":Прехоа към Демокрация в България започна едва на 4.06.2025 с приемането на Еврото и окончателното скъсване на робския руски синджир. Слава на ВСУ, без чиято помощ България още щеше да си е робска държава.
