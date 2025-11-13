Манол Генов: Имаме обещание, че "Кроношпан" ще инвестира около 20 млн. лева в екологична апаратура

Имаме обещание че дървопреработвателното дружество "Кроношпан" ще инвестира около 20 млн. лева в екологична апаратура, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов на заседанието на ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос от Явор Божанков (ПП-ДБ) относно предотвратяване на екологичния проблем в индустриалния обект във Велико Търново, посочи БТА.

Установени са несъответствия и дружеството има наложена административна мярка за прекратяване на дейност, припомни Генов. Мярката бе наложена защото е установено, че определени линии за пакетиране не са отразени в комплексното разрешително, добави той.

Имаше сигнали и по други пътища във Велико Търново, каза министърът.

Генов подчерта, че скоро е постъпила жалба от "Кроношпан" за обжалване на предварителна административна мярка, а делото е изпратено в Административен съд – Бургас.

От началото на годината има над 47 проверки, от които над 40 са извънредни, каза зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева. По думите ѝ те са отчели нарушаване на нивото на качеството на въздух, като е изпратена и лаборатория, която извършва контрол.

Имахме уверение, че в рамките на две седмици ще бъдат монтирани още био филтри, предстоят още редица действия по отношение на проблема, добави Колева.

На въпрос на Даниел Петров (Възраждане) във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на завод за барут край Карлово Манол Генов отговори, че е започната процедура на Подробен устройствен план в община Карлово.

Уверявам, че от страна на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда ще има сериозен контрол, защото това не е шега. Там има сериозни изисквания, ако бъде реализирана тази инвестиция да не се застраши животът и здравето на хората, добави Генов.