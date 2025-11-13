Новини
Манол Генов: Имаме обещание, че "Кроношпан" ще инвестира около 20 млн. лева в екологична апаратура

13 Ноември, 2025 19:22 631 8

Установени са несъответствия и дружеството има наложена административна мярка за прекратяване на дейност

Манол Генов: Имаме обещание, че "Кроношпан" ще инвестира около 20 млн. лева в екологична апаратура - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме обещание че дървопреработвателното дружество "Кроношпан" ще инвестира около 20 млн. лева в екологична апаратура, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов на заседанието на ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос от Явор Божанков (ПП-ДБ) относно предотвратяване на екологичния проблем в индустриалния обект във Велико Търново, посочи БТА.

Установени са несъответствия и дружеството има наложена административна мярка за прекратяване на дейност, припомни Генов. Мярката бе наложена защото е установено, че определени линии за пакетиране не са отразени в комплексното разрешително, добави той.

Имаше сигнали и по други пътища във Велико Търново, каза министърът.

Генов подчерта, че скоро е постъпила жалба от "Кроношпан" за обжалване на предварителна административна мярка, а делото е изпратено в Административен съд – Бургас.

От началото на годината има над 47 проверки, от които над 40 са извънредни, каза зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева. По думите ѝ те са отчели нарушаване на нивото на качеството на въздух, като е изпратена и лаборатория, която извършва контрол.

Имахме уверение, че в рамките на две седмици ще бъдат монтирани още био филтри, предстоят още редица действия по отношение на проблема, добави Колева.

На въпрос на Даниел Петров (Възраждане) във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на завод за барут край Карлово Манол Генов отговори, че е започната процедура на Подробен устройствен план в община Карлово.

Уверявам, че от страна на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда ще има сериозен контрол, защото това не е шега. Там има сериозни изисквания, ако бъде реализирана тази инвестиция да не се застраши животът и здравето на хората, добави Генов.


  • 1 БСП лъжете

    10 0 Отговор
    Никой ви няма вяра. Разходете се сред работниците. Отвратени са от прегръдката ви с пеевско-герберските бандити.

    19:28 13.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Това е пара от сушенето на дървения матриял.

    19:29 13.11.2025

  • 3 шефът му шиши

    8 0 Отговор
    му обещал....

    19:32 13.11.2025

  • 4 Пенчо

    3 0 Отговор
    Да спрат работа и когото ги инвестират, но не на книга, тогава да почнат работа! Измамници по крилото на шайката!

    19:43 13.11.2025

  • 5 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Ще инвестират в гробища тия убийци

    19:53 13.11.2025

  • 6 Хехе

    0 0 Отговор
    Знам,че въпреки глобата от 70 хил.лв,се пуска нова линия,а сега им правят "топла точка" и фитнесалон.При пълен месец работа без болничен ,на работника се плаща допълнително (300-400лв) бонус.Също и че ще има нов собственик на Кроношпан! Където е текло...

    20:03 13.11.2025

  • 7 И тоя не знае какво работи

    2 0 Отговор
    Маноле,, не става само с приказки! Забий поне един пирон през живота си

    20:21 13.11.2025

  • 8 Няма държава

    1 0 Отговор
    Изместиха мръсотията от Бургас в Търново.

    20:43 13.11.2025

