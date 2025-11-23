Новини
Пореден протест срещу реформата в паркирането пред Столична община
  Тема: Войната на пътя

Пореден протест срещу реформата в паркирането пред Столична община

23 Ноември, 2025 08:43 623 22

  • протест-
  • софия-
  • паркиране-
  • синя зона-
  • зелена зона

Протестът се организира във Фейсбук и ще се проведе пред сградата на общината от 13 часа

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
И днес столичани излизат на протест срещу реформата в паркирането, приета от Столичния общински съвет. Недоволството е срещу двойното увеличение на цените на синята и зелената зона и тяхното разширение, припомни БНТ.

Протестът се организира във Фейсбук и ще се проведе пред сградата на общината от 13 часа.

Гражданите настояват реформата да бъде стопирана, докато не бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркиране. Гражданите напомнят, че от години страдат от недостиг на места за паркиране и разбити улици.

Обещанието на местната власт е 50% от събраните суми от паркиране и глоби, да остават в районите, а другата половина - в община за проекти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    5 3 Отговор
    И днес столичани ще излязат на протест ,но това нищо няма да промени. Защото ББ и Шиши не са се произнесли по въпроса. Не са духнали идея в ушите на кмета Терзи.

    08:46 23.11.2025

  • 2 АЛОООУ

    6 9 Отговор
    Ако всеки си отиде по родното място ще бъде рай в София, затова искаме повече зони и по скъпа цена за паркиране

    08:50 23.11.2025

  • 3 Месечна такса за паркиране на автомобил

    5 1 Отговор
    Месечна такса за паркиране на автомобил върху тротоар!!!!!

    08:53 23.11.2025

  • 4 Браво бре

    5 1 Отговор
    Ще протестират пред портиер-охранителя на Общината...Браво бре! То в неделя освен него ...в нея...ДРУГИ НЯМА!

    Коментиран от #10, #11

    08:56 23.11.2025

  • 5 Директора

    2 7 Отговор
    Видях ги вчера, 200-300 човека. Е те ли ще определят? Няма безплатен обяд. Дойдохме от всички краища на България, време е да си плащаме. Какво мрънкат за 100 Евро на година.

    08:57 23.11.2025

  • 6 Хеми значи бензин

    4 3 Отговор
    Живеенето в София не е задължително.
    Аз съм кореняк който не е да си ходи.

    08:59 23.11.2025

  • 7 бушприт

    1 1 Отговор
    Протестът се организира във "Фейсбук" и ще се проведе пред сградата на общината от 13.00 часа.

    08:59 23.11.2025

  • 8 Аз ще отида, но

    4 0 Отговор
    не знам дали ще намеря място за паркиране... то днес е безплатно, нали?

    09:10 23.11.2025

  • 9 лалугер

    3 1 Отговор
    И много моля ,тротоарите не са паркинги,а зона за пешеходци.

    Коментиран от #20

    09:10 23.11.2025

  • 10 Съгаласен съм

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Браво бре":

    беззъби протести! Протеста трябва да бъде в работен ден, така че и кмета и служителите и градския парламент да почувстват недоволството! И още нещо трябва да се премахнат скобите и всички безполезни скобаджии!

    09:15 23.11.2025

  • 11 Класик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво бре":

    И вълка сит, и агнето цяло! Машалла

    09:16 23.11.2025

  • 12 морсториум върху строителството

    0 0 Отговор
    20 годишна забрана за всякакъв вид строителство в софия, отпадане на зонирането и данъчни оценки близки до пазарните цени. само с това ще се пправи проблема с паркирането с СГО. отделно зони за паркиране само за автомобили със зонални стикери

    09:17 23.11.2025

  • 13 Протестите не постигат успех защото са

    3 0 Отговор
    По единично. Всеки протестира за себе си. Някои протести са инспирирани от властта за да може тя да обере лаврите. Например на медиците. Те играха нечестно и срущу всички останали. Така правят и в живота. Лъжат и мамят хората. Не са твърде почтени за съжаление както и учителите са така.

    09:18 23.11.2025

  • 14 аритметика, 3 клас

    2 1 Отговор
    Просто данъката за МПС трябва да се вдигне толкова, че да останат коли, колкото паркоместа има. Другото е масово паркиране по тротоари и бивши градинки.

    09:20 23.11.2025

  • 15 Хеми значи бензин

    1 2 Отговор
    Да се разкарат всякакви служебни коли.
    Автомобила трябва да е частна собственост. А не на фирми с по 20 новозакупени бо клука от тип шкода и хуйдай и да заемат града.

    09:22 23.11.2025

  • 16 Щели да искат одобрение за остъкление

    3 0 Отговор
    Самите управляващи създават закони които подклаждат напрежение в обществото и корупция. И нито една добрина. Имат си някакъв техен дневен ред за тормоз над хората например самотаксуването .

    09:23 23.11.2025

  • 17 добрички бойко най накрая ще излезе и ще

    4 1 Отговор
    Каже добре хайде щом протестирате ние ще се съгласим с вас и ще сме против общината това ни е много удобно и на нас на вашия гръб да сме против тях. После двойна такса.

    09:31 23.11.2025

  • 18 кратко и ясно

    1 1 Отговор
    Че Терзиев е Де Бил - в това съмнение няма , но тези , които гласуваха за него - те какви са ?! Гласуваха , въпреки , че добре знаеха какъв му е произхода , от къде са му парите и факта , че си плати (5 шоколада Милка) на ПП/ДБ за кметският стол ! Гласуваха , въпреки че вече беше излязла информацията за фалита на "мулти милионната" му "хай тек" компания и че кредитори му дишат във врата (за много шоколади Милка , ама - много) !
    За Терзиев кметският пост беше спасителният пояс , който да му даде време да се разплати с кредиторите си и той (познайте) успя да стори това за има-няма година (сигурно от кметската заплата) . Сега - софиянци да не реват , трябваше да се мисли по време на изборите , ама ...... пуста Гърция , пусти вили , села , гъби и МОЛове.

    Коментиран от #22

    09:34 23.11.2025

  • 19 Гост

    0 1 Отговор
    Да се прекрати нашествието на провинциалисти в София. Градът и цялата инфраструктура не са в състояние да поемат по вече пришълци със старите им коли, замърсяващи въздуха и заемащи паркоместа Който има постоянна работа и постоянен адрес в София да остане, защото в противен случай градът загива и се превръща в боклукчийска кофа на България. Припомнете си и кризата с боклука в кварталите .

    09:34 23.11.2025

  • 20 Хайде стига

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "лалугер":

    Може. Но ако тротоарите са изчислени правилно. Не може един тротоар по който минават дневно по 1, 2 човека да е широк 3-4 метра.

    09:34 23.11.2025

  • 21 Хайде стига

    0 1 Отговор
    Може. Но ако тротоарите са изчислени правилно. Не може един тротоар по който минават дневно по 1, 2 човека да е широк 3-4 метра.

    09:35 23.11.2025

  • 22 Може би си прав не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "кратко и ясно":

    Но ти сложих минус познай защо.

    09:40 23.11.2025

