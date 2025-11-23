Пореден протест срещу реформата в паркирането пред Столична община

И днес столичани излизат на протест срещу реформата в паркирането, приета от Столичния общински съвет. Недоволството е срещу двойното увеличение на цените на синята и зелената зона и тяхното разширение, припомни БНТ.



Протестът се организира във Фейсбук и ще се проведе пред сградата на общината от 13 часа.

Гражданите настояват реформата да бъде стопирана, докато не бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркиране. Гражданите напомнят, че от години страдат от недостиг на места за паркиране и разбити улици.

Обещанието на местната власт е 50% от събраните суми от паркиране и глоби, да остават в районите, а другата половина - в община за проекти.