Пореден протест срещу реформата в паркирането пред Столична община

И днес столичани излизат на протест срещу реформата в паркирането, приета от Столичния общински съвет. Недоволството е срещу двойното увеличение на цените на синята и зелената зона и тяхното разширение, припомни БНТ.
Протестът се организира във Фейсбук и ще се проведе пред сградата на общината от 13 часа.
Гражданите настояват реформата да бъде стопирана, докато не бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркиране. Гражданите напомнят, че от години страдат от недостиг на места за паркиране и разбити улици.
Обещанието на местната власт е 50% от събраните суми от паркиране и глоби, да остават в районите, а другата половина - в община за проекти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
08:46 23.11.2025
2 АЛОООУ
08:50 23.11.2025
3 Месечна такса за паркиране на автомобил
08:53 23.11.2025
4 Браво бре
Коментиран от #10, #11
08:56 23.11.2025
5 Директора
08:57 23.11.2025
6 Хеми значи бензин
Аз съм кореняк който не е да си ходи.
08:59 23.11.2025
7 бушприт
08:59 23.11.2025
8 Аз ще отида, но
09:10 23.11.2025
9 лалугер
Коментиран от #20
09:10 23.11.2025
10 Съгаласен съм
До коментар #4 от "Браво бре":беззъби протести! Протеста трябва да бъде в работен ден, така че и кмета и служителите и градския парламент да почувстват недоволството! И още нещо трябва да се премахнат скобите и всички безполезни скобаджии!
09:15 23.11.2025
11 Класик
До коментар #4 от "Браво бре":И вълка сит, и агнето цяло! Машалла
09:16 23.11.2025
12 морсториум върху строителството
09:17 23.11.2025
13 Протестите не постигат успех защото са
09:18 23.11.2025
14 аритметика, 3 клас
09:20 23.11.2025
15 Хеми значи бензин
Автомобила трябва да е частна собственост. А не на фирми с по 20 новозакупени бо клука от тип шкода и хуйдай и да заемат града.
09:22 23.11.2025
16 Щели да искат одобрение за остъкление
09:23 23.11.2025
17 добрички бойко най накрая ще излезе и ще
09:31 23.11.2025
18 кратко и ясно
За Терзиев кметският пост беше спасителният пояс , който да му даде време да се разплати с кредиторите си и той (познайте) успя да стори това за има-няма година (сигурно от кметската заплата) . Сега - софиянци да не реват , трябваше да се мисли по време на изборите , ама ...... пуста Гърция , пусти вили , села , гъби и МОЛове.
Коментиран от #22
09:34 23.11.2025
19 Гост
09:34 23.11.2025
20 Хайде стига
До коментар #9 от "лалугер":Може. Но ако тротоарите са изчислени правилно. Не може един тротоар по който минават дневно по 1, 2 човека да е широк 3-4 метра.
09:34 23.11.2025
21 Хайде стига
09:35 23.11.2025
22 Може би си прав не знам
До коментар #18 от "кратко и ясно":Но ти сложих минус познай защо.
09:40 23.11.2025