Петър Петров: Не увеличиха средствата за тежко болни деца дори с една стотинка

„Средствата за скъпоструващо лечение на тежко болни деца през 2026 г. не са увеличени дори с една стотинка“, въпреки рекордното повишение на бюджета на НЗОК с 1,4 млрд. лева. Това заяви преди гласуването на първо четене на проектобюджета на Здравната каса народният представител от „Възраждане“ Петър Петров. Той обяви, че от името на парламентарната група отново ще предложи повишение на финансирането за лечение на деца с тежки заболявания, като ще настоява част от средствата, предвидени за COVID ваксини, да бъдат прехвърлени към този разход.

Петров подчерта, че през последните години сумите за такова лечение са били увеличавани по настояване на „Възраждане“ – от 37 млн. лв. през 2022 г. до 84 млн. лв. през 2024 и 2025 г., но за 2026 г. сумата е останала непроменена, въпреки значителното увеличение на общия бюджет на Касата.

„Как не ги беше срам от Министерския съвет – 1 милиард и 400 милиона повече за здравеопазване и нито една стотинка повече за лечение на деца“, заяви той.

„Сигурен съм, че няма български граждани, които да кажат, че с това увеличение с милиард на парите за крадене през болничната помощ, ще се подобри здравеопазването. По никакъв начин това не се е случило досега“, каза Петров.

Според него средствата ще бъдат откраднати през клинични пътеки, оборудване, медикаменти и бонуси. „Така се крадат парите за болнична помощ, така ще продължават да се крадат и с тези допълнителни 400 милиона лева“, каза Петър Петров.

Той постави под съмнение и заложените приходи от 448 млн. лв. в повече от здравноосигурителни вноски. Според него те няма да бъдат събрани, тъй като за получаващите високи заплати максималният осигурителен праг лесно може да бъде заобиколен чрез изплащане на допълнително материално стимулиране (ДМС), а сивият сектор няма да бъде изсветлен. „Чудно ми е откъде ще дойдат тези пари“, заяви Петров.

Той определи част от заложените увеличения, като тези 400 млн. лв. повече за болниците, като безсмислени на фона на липсата на ръст за детското лечение.

„Искам да кажа на българските граждани и родителите, че пак ние от „Възраждане“ ще им дадем някаква надежда – за разлика от правителството, за което те не означават абсолютно нищо“, каза народният представител от „Възраждане“ Петър Петров.