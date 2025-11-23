Новини
Петър Петров: Не увеличиха средствата за тежко болни деца дори с една стотинка

23 Ноември, 2025 13:11 920 20

Народният представител от „Възраждане” нарече увеличението на бюджета на НЗОК „още пари за крадене” 

Мария Атанасова

„Средствата за скъпоструващо лечение на тежко болни деца през 2026 г. не са увеличени дори с една стотинка“, въпреки рекордното повишение на бюджета на НЗОК с 1,4 млрд. лева. Това заяви преди гласуването на първо четене на проектобюджета на Здравната каса народният представител от „Възраждане“ Петър Петров. Той обяви, че от името на парламентарната група отново ще предложи повишение на финансирането за лечение на деца с тежки заболявания, като ще настоява част от средствата, предвидени за COVID ваксини, да бъдат прехвърлени към този разход.

Петров подчерта, че през последните години сумите за такова лечение са били увеличавани по настояване на „Възраждане“ – от 37 млн. лв. през 2022 г. до 84 млн. лв. през 2024 и 2025 г., но за 2026 г. сумата е останала непроменена, въпреки значителното увеличение на общия бюджет на Касата.

„Как не ги беше срам от Министерския съвет – 1 милиард и 400 милиона повече за здравеопазване и нито една стотинка повече за лечение на деца“, заяви той.

„Сигурен съм, че няма български граждани, които да кажат, че с това увеличение с милиард на парите за крадене през болничната помощ, ще се подобри здравеопазването. По никакъв начин това не се е случило досега“, каза Петров.

Според него средствата ще бъдат откраднати през клинични пътеки, оборудване, медикаменти и бонуси. „Така се крадат парите за болнична помощ, така ще продължават да се крадат и с тези допълнителни 400 милиона лева“, каза Петър Петров.

Той постави под съмнение и заложените приходи от 448 млн. лв. в повече от здравноосигурителни вноски. Според него те няма да бъдат събрани, тъй като за получаващите високи заплати максималният осигурителен праг лесно може да бъде заобиколен чрез изплащане на допълнително материално стимулиране (ДМС), а сивият сектор няма да бъде изсветлен. „Чудно ми е откъде ще дойдат тези пари“, заяви Петров.

Той определи част от заложените увеличения, като тези 400 млн. лв. повече за болниците, като безсмислени на фона на липсата на ръст за детското лечение.

„Искам да кажа на българските граждани и родителите, че пак ние от „Възраждане“ ще им дадем някаква надежда – за разлика от правителството, за което те не означават абсолютно нищо“, каза народният представител от „Възраждане“ Петър Петров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Просто

    17 1 Отговор
    ги отписват , като тежест , която не им носи пари и далавери ! Абе , престъпници ! Кой престъпник има морал и съвест ?

    13:14 23.11.2025

  • 2 така е но

    11 2 Отговор
    Важното е че дyпeтатите си увеличихте заплатите

    13:14 23.11.2025

  • 3 Бойко Българоубиец

    11 2 Отговор
    Деца не ни трябват! Ще вкарвам бангладешци!

    13:16 23.11.2025

  • 4 Хирург

    11 3 Отговор
    Няма смисъл да се дават пари за лечение на децата. Целта е българите да бъдат заличени. Като се убиват децата това става много по-бързо.

    13:16 23.11.2025

  • 5 Много ясно

    5 3 Отговор
    Когато дойде време разделно, тежко болните деца ли ще спасяват мерзавците от гнева на народа?🤔

    13:17 23.11.2025

  • 6 ЗА ФАШИСТИТЕ ИМА МИЛИАРДИ ............

    10 4 Отговор
    ЗА НАШИТЕ ДЕЦА 0, 0000000000000000000000 !

    13:19 23.11.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 4 Отговор
    Ама за бездомни те бълхарници по 50 милиона се дават...
    всеки с приоритетите си!

    13:32 23.11.2025

  • 8 Баба ти от Украина

    5 5 Отговор
    Да ти обясня бе ПАТРИОТАР путлерски Въпреки че много добре ти е ясно но е по добре да се правиш на улаФ Много средства трябва да отидат за превъоръжаване Путлеровците произвеждат само оръжие за да заплашват и нападат други държави Утре може да решат че сме фашисти и ще ги видиш на Солнечний берег Тогава щр разбереш има ли няма ли пари за децата защото тогава няма да има нито болни нито здрави деца

    Коментиран от #9

    13:52 23.11.2025

  • 9 Демократ

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Баба ти от Украина":

    Демократичните ценности включват идеята,че руснаците и русофилите са иzроди.

    14:00 23.11.2025

  • 10 Гост

    11 0 Отговор
    Но пък за сметка на това 2 милиарда за 8 км околовръстно. Справедливо е!

    14:03 23.11.2025

  • 11 Ъхъъъъъ....

    2 1 Отговор
    Не увеличиха средствата за тежко болни депутати дори с една стотинка....

    14:31 23.11.2025

  • 12 И до кога така?

    2 0 Отговор
    Отново увеличение на бюджета на НЗОК...

    14:32 23.11.2025

  • 13 заложените приходи от 448 млн. лв.

    4 0 Отговор
    в повече от здравноосигурителни вноски няма да могат да покрият само основните разходи на 4-те нови частни болници ....

    14:35 23.11.2025

  • 14 Цвете

    4 1 Отговор
    ЗАЩО МИ СЕ СТРУВА ЧЕ В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НА ГЛАСУВАНЕТО ВИЕ ПОДПОМАГАТЕ ТАЙНО ИЛИ ЯВНО, ГЛАСУВАНЕТО В ПОЛЗА НА ГРЕБ? ЩО СЕ КАСАЕ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА, ТОВА, КОЕТО СПОДЕЛЯТЕ Е МЕРЗОСТ. НАИСТИНА ДА ЛИШИШ ДЕЦА ОТ ЗДРАВЕ, Е НА ТОВА, ЗДРАВЕ ЛИ МУ СЕ ВИКА? ДОБРЕ ЧЕ ГО СЪОБЩИХТЕ ГЛАСНО, ЗА ДА ГО ВИДЯТ И ПРОЧЕТАТ ВСИЧКИ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:53 23.11.2025

  • 15 нищо

    3 0 Отговор
    Важното е, че повишиха 24 000 лв. заплати на ВСС с още 6000 лв. Да сте чули някоя от тези държавни гниди, които полувачат десетки хиляди левове всеки месец, да са дарили дори един лев за болно дете? Няма и да чуете. Парите им, т.е. нашите пари, се инвестират в къщи в Халкидики, Дубай и Лазурния бряг. Тези са не само безполезни, те са вредни, защото всеки ден произвеждат ужасяваща несправедливост.

    15:08 23.11.2025

  • 16 Възраждане за България

    2 2 Отговор
    Браво на Възраждане! Горд съм, че гласувах за тях. Единствените, които не излъгаха избирателите си

    16:57 23.11.2025

  • 17 Мнение

    3 0 Отговор
    Нали на милиционерите, съдебната власт, прокуратура, държавните служители (не всички) увеличиха заплатите със сто процента? За толупа Борисов и свинчока-феномен Шиши са им най-важни милиционерите, за да ги пазят от "огромната народна любов", която расте сред населението с всяка следваща минута. Това, което се случва в България е чудовищно, нагло, управляващите газят работещите с ботуши, с каквито никой не си е позволявал до сега да го прави, нито наш, нито чужд завоевател. А уж са българи, милеят за хората, за държавата с главно Д. ГЕРБ, НН, БСП, ИТН са грабителите на века и на всички времена. Борисов, Пеевски, Зафиров и подлия Дългуч трябва незабавно да бъдат съдени по бързара процедура и въдворени там, където им е мястото, а то е за две хиляди години в тъмничен затворр.

    18:02 23.11.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор
    САМО НЯМА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ..
    ТЕ НИ ЗАКРЕПИХА КАПАЧКИТЕ ЗА БУТИЛКИТЕ,
    НО НИЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ГИ КЪСАМЕ И ДА ГИ СЪБИРАМЕ, ЗА ДА КУПУВАМЕ ДЕТСКИ ЛИНЕЙКИ...ЩЕ ПОСТАВЯМЕ КУТИИ ЗА ДРЕНИЯ ЗА БОЛНИ ХОРА...И УПРАВЛЯВАЩИТЕ И,, Д,, И,, О,, Т,, И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА КРАДАТ....

    18:13 23.11.2025

  • 19 нормално

    2 0 Отговор
    много от децата вече не са деца а новите дето се раждат у факултето са без проблеми.Играят си у прахоляка и най много да са с разбити носове.То и други се раждат малко,освен всичко се строи и болница за тях

    18:20 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

