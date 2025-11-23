Новини
Протестиращи: Поскъпването на зоните е "абсолютен рекет"
  Тема: Войната на пътя

Протестиращи: Поскъпването на зоните е "абсолютен рекет"

23 Ноември, 2025 16:07

Това е поредната демонстрация срещу новата наредба за паркиране в столицата, като гражданите заплашват с нови акции, ако исканията им не бъдат чути

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден протест срещу спорната реформа в платеното паркиране в София се проведе днес пред сградата на Столична община. Недоволните граждани се събраха, за да изразят категоричното си несъгласие с планираните промени, които влизат в сила от догодина.

Основното искане на демонстрантите е новите правила да бъдат преразгледани изцяло. Според тях местната власт не предлага реално решение на хроничния проблем с липсата на паркоместа, а единствено се опитва да събере повече средства от шофьорите.

Протестиращите определиха двойното увеличение на цените за паркиране в зоните като "кражба и рекет". Те са категорични, че мерките са наказателни, а не регулиращи.

"Столична община ни заблуждава, че по някакъв начин ще ни реши нерешим проблем с паркирането - това е абсолютен рекет", заявиха недоволни граждани, цитирани от БНР.

Според участниците в демонстрацията, истинската цел на администрацията е да направи притежанието на автомобил икономически неизгодно.

"Целта всъщност им е автомобилът да се превърна в една излишна вещ, която генерира само разходи", коментираха протестиращи.

Гражданите настояват за по-адекватни мерки и гъвкавост, особено за живущите в центъра, които са най-засегнати от промените. Основната критика е насочена към липсата на инвестиции в инфраструктура преди въвеждането на рестрикциите.

"Проблемът е липсата на място за паркиране в зоната", категорични са хората. Те призоваха общината първо да осигури необходимите условия.

"Да предложат паркинги, да покажат какво къде се мисли и чак тогава да я въвеждат тази зона", настояха протестиращите пред националното радио.

Това е поредната демонстрация срещу новата наредба за паркиране в столицата, като гражданите заплашват с нови акции, ако исканията им не бъдат чути.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    25 16 Отговор
    Пред Столична община сме 200 човека а във фейсбук ни подкрепят 2 млн и 45 000 бяха обещали да дойдат.Не Народ а Рая покорна

    Коментиран от #5, #12, #29, #51

    16:10 23.11.2025

  • 2 веска

    22 0 Отговор
    Каза, че не и пука за протестиращите

    16:10 23.11.2025

  • 3 Да изгоним

    26 11 Отговор
    всички селяндури от София!

    Коментиран от #4, #37

    16:10 23.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Да изгоним":

    Аз нямам село.Къде да ида?

    Коментиран от #8, #15, #19, #21, #22, #23, #24

    16:13 23.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не е никакъв

    18 24 Отговор
    рекет ! Искаш услуга - плащаш си ! Който иска едва ли не с колата си да влезе в кръчмата или у дома си на такова място , да му е удобно и комфортно - разбира се , че трябва да си плати и цената за това .

    Коментиран от #10, #36

    16:14 23.11.2025

  • 7 Гост

    25 4 Отговор
    И то мутренски рекет от двамцата нежни мъже, разбира се, със съдействието на други нежни мъже от сос

    16:17 23.11.2025

  • 8 Искаш

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ли да ти кажа, къде да отидеш?

    16:21 23.11.2025

  • 9 Имаш

    18 3 Отговор
    ресторант, жилищна сграда, кантора, офис сграда, си длъжен да имаш съответните парко места. Друг е въпроса, как се позволява да се строи, без да се спазват закона. Дали ще купиш, или плащаш наем си направи проверка и за това.

    16:27 23.11.2025

  • 10 Булевардите,

    27 4 Отговор

    До коментар #6 от "Не е никакъв":

    Улиците и площадите са на гражданите, не на Терзиев ! За ползването им зе плаща данък МПС ! Не е услуга Зоната! Дори ВАС осъди , че е незаконна Зоната, при БМБ първи мандат кмет!зоните са вид двойно облатоне

    Коментиран от #14

    16:28 23.11.2025

  • 11 Това

    20 1 Отговор
    Не пречи на кметицата да дава още разрешения за, строеж, тя за това и освобождава гл. архитект, защото не разписва калвото нарежда

    16:30 23.11.2025

  • 12 Хасковски каунь

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе ти освен да ходиш по протести, друга работа нямаш ли?

    16:31 23.11.2025

  • 13 В. терзиева

    13 1 Отговор
    Плащаш някаква сума уж за паркиране и паркираш в др населено място. Подмяната

    16:31 23.11.2025

  • 14 Последния Софиянец

    8 14 Отговор

    До коментар #10 от "Булевардите,":

    покажи какъв данък си платил бе селянин? платил си данък ама на село а искаш да паркираш у софия!

    айде не нас тия

    разкарай се от тука

    Коментиран от #28

    16:32 23.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Всички кифли си турнаха задника

    13 5 Отговор
    във возило! И сега нямало паркинги! Айде бе!
    Да си ходят на село да гледат деца, че населението стана 4 милиона и сите у Софето!

    16:33 23.11.2025

  • 17 само така

    19 11 Отговор
    Софиянци, така ви се пада! По 20 евро на час да ви направят паркирането, защото когато имаше протести срещу еврото и хора от цялата страна със собствени средства ходеха в София да протестират, вие софиянци си седяхте по капанчетата и ни се присмивахте и подхилквахте! Малко ви е! Още трябва да ви вдигнат таксата, та дано малко се осъзнаете и да ви дойде акъла.

    Коментиран от #47

    16:34 23.11.2025

  • 18 Горски

    15 12 Отговор
    Софийското жителство и цялата селяндурщина заселила се от паланките в София след 1989 г. веднага да бъде върната обратно! Тогава ще има достатъчно парко места без никакви зони. Държи три дизеляка на 25+ години, които не кара, плюс служебната баничарка, която си я паркира пред другите три коли (резервирано парко място). Рахата на селските тарикати приключи. Ако питат мен, цяла София трябва да стане зона, а данъкът за втора и всяка следваща кола да се вдигне 10 пъти. Ганчо освен от материални санкции от друго не разбира.

    16:35 23.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 1488

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    "Аз нямам село.Къде да ида?"

    иди нaх у й

    16:37 23.11.2025

  • 25 Ганя Путинофила

    27 1 Отговор
    Чакайте сега да светна ганьовците!
    В Германия не можеш да строиш по закон, ако не си осигурил паркинг!

    16:37 23.11.2025

  • 26 Само

    20 2 Отговор
    Едно е непроменено и защитено от тази кметска власт - г е ййй парада

    16:38 23.11.2025

  • 27 Сбъркано племе

    26 0 Отговор
    Блок до блок и между тях пак блок!

    Коментиран от #60

    16:41 23.11.2025

  • 28 Любопитен

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    София с малка буква? Абе всички неграмотни затова ли ви вземат в комисиите? До кой клас си изкласил?

    16:42 23.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха ха ха

    19 1 Отговор
    Защо ги избрахте тези и защо досега не протестирахте бе глупаци. А догодина като ви опраскат с новите яки данъци, какви ще ги дъвчете с еврото бе ? Тя сега почва хурката. Пак гласувайте за същите, пак се водете по акъла на жълтопаветниците и пак си стойте по диваните по време на избори. Глупав народ.

    16:59 23.11.2025

  • 33 аритметика, 3 клас

    4 3 Отговор
    Абе общината първо трябва да започне да глобява за неправилно паркиране. Всички, без изключения. Докато има паркирали по кръстовища, пешеходни пътеки, тротоари, бивши градинки, детски площадки итнт, няма държава.

    Коментиран от #39

    17:02 23.11.2025

  • 34 оня с коня

    14 2 Отговор
    Понеже съм Провинциалист гледам Безпристрастно на проблема просто защото не ме засяга,НО...така както е тръгнало нищо няма да се случи ,защото е СБЪРКАН ПОДХОДЪТ към нещата.Какво искат Протестиращите?Ами "Общината ПЪРВО да осигури съответните условия за нормално Паркиране".Какво отговаря Общината?"ПЪРВО" ще съберем необходимите Средства от вдигане на Цените и ЧАК ТОГАВА ще се погрижим за ремонтна Пътната Инфраструктура,ще копаем за Подземни гаражи,ще вдигаме многоетажни Гаражи към Облаците и т.н.Ако Общината прибегне в този случай към Заем,веднага Опозиц Съветници ще скочат с викове "Сакън недей,щото дето ще ги плащат и правнуците,Парите моментално ще бъдат окрадени.Ако пък нищо не се направи,съвсем скоро Колите ще паркират не само по тротоарите но и по ОСЕВАТА ЛИНИЯ на пътното платно,в Зелените площи и т.н.А колко лесно се Живееше при бай Тошо - "Няма Коли - няма проблем"!

    17:04 23.11.2025

  • 35 Нито

    7 1 Отговор
    На Кмета му пука за протестите нито на Работодателя му пука,че БМВ Х5 Р 04 64 КВ му краде по 2 туби нафта със сака

    17:05 23.11.2025

  • 36 Прави на отговор

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не е никакъв":

    Искам да спирам пред дома си. Защо локалната винетка става 300 лв (синя зона) след като не ми гарантират място през деня? А защо да плащам 2 евро, за да спра за 15 Мин да оставя децата или багажа ? Не говоря за центъра, а за Крива река.

    17:14 23.11.2025

  • 37 Да изгоним

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да изгоним":

    всички граждани от София, за да останем селяндурите, ха ха хаааа!

    17:14 23.11.2025

  • 38 Софе

    19 0 Отговор
    Пускам един цитат от интернет. "Проблемът с паркирането във София (и във всеки друг голям град) е изкуствено създаден и съзнателно поддържан бизнес модел. Общината, която разполага с бюджет от близо 2.5 милиард лева, не строи многоетажни паркинги, защото решението на проблема спира паричния поток.

    Схемата е проста:

    Създаване на дефицит: Позволява се бясно строителство без осигурени гаражи (корупция с разрешенията).

    Наказание вместо инфраструктура: Тъй като колите няма къде да изчезнат, Общината въвежда зони и глоби.

    Финансова логика: Един паркинг решава проблема. Липсата на паркинг носи постоянни приходи от глоби и такси „зона“ (чиста печалба).

    Но вместо да се обединим и да изискваме Цц инфраструктура за парите си, ние сме дресирани да се мразим помежду си и да злорадстваме на глобения съсед.

    Зелената зона е поредният данък „Въздух“ върху всички полуидиоти.

    Коментиран от #44

    17:14 23.11.2025

  • 39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "аритметика, 3 клас":

    За да си повишиш аритметиката не е нужен ИИ. Тези дето са по кръстовищата, в градинките, тротоарите, ако излязат от там, ще задръстят улиците в целия град. Паркират там, защото няма места за паркиране! Е, разбира се има и такива, дето не се съобразяват с нищо, ама не е в това проблема!

    Коментиран от #42

    17:23 23.11.2025

  • 40 СОС

    15 0 Отговор
    Мис Бони каза сега да не пискате, а да го поемете и след година да й кажете дали ви е харесало! А казват, че п-е-дал от един път не се ставало?

    17:25 23.11.2025

  • 41 Цървул

    11 4 Отговор
    Дойде времето за плащане . Вече сте в клуба на богатите . Искате качествена услуга - получавате я . Тя толкова струва . Ако пък не сте я искали - кой го е грижа .

    17:26 23.11.2025

  • 42 аритметика, 3 клас

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    То и пари няма. Да разрешим да се краде официално. До 10000 евро месечно да не е нарушение. Става ли?
    Тъй и тъй ще насърчаваме беззаконието, защо да се ограничаваме само с паркирането и лепенето на стиропори?

    Коментиран от #46

    17:30 23.11.2025

  • 43 А бе

    2 9 Отговор
    Какви граждани са тия. Да си карат кочините по селата, та да могат хората да ходят свободно по тротоарите.

    17:35 23.11.2025

  • 44 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 0 Отговор

    До коментар #38 от "Софе":

    Много ми хареса вашия коментар! Точно така е. Макар, че не съм от София и в други големи градове е така. Всичко се прави нарочно с цел дефицит, за да могат да глобяват. Така икономисват от инфраструктура и трупат от глоби! Паяци, КАТ, Общинска служба със свои колесарки, лепят фишове - Бургас.

    17:38 23.11.2025

  • 45 Стършели

    2 7 Отговор
    Не парлкоместата са малко а колите са много!
    Българина е богатч и до талетната ходи с кола!

    17:50 23.11.2025

  • 46 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "аритметика, 3 клас":

    Топло, студено, топло, студено, общо взето вървиш към правилния отговор. Краденето на по 10 000 на месец, че и повече си е съвсем законно - месечни и годишни бонуси на разни държавни органи, че даже и на неизвестни организации, всякакви нищоправци! А ти търсиш половин час паркомясто.

    17:51 23.11.2025

  • 47 Само внимавай

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "само така":

    Утре да не оревеш орталъка, защото на всеки му се налаха да дойде в столицата, я за доктор, я по правен въпрос, а може и за работа. Ще те питам тогава селтако дали пак така ще мислиш, или като фурнаджийска лопата ще се въртиш.

    17:54 23.11.2025

  • 48 Гого

    9 1 Отговор
    Мръсен айдук пидирунгел излезе тая свиня Тирзиев. Гад под прикритие.

    Коментиран от #52

    18:03 23.11.2025

  • 49 Щовече от четворно увеличение

    6 0 Отговор
    Увеличението на таксата за паркиране в новата синя зона, на мястото на сегашната зелена зона е повече от четворно.

    От 1,20лв с ДДС става 2 евро, т.е. близо 4,80лв.

    Това е пладнешкият грабеж на ДС-кмета и неговите поддръжници в столична община.

    18:15 23.11.2025

  • 50 България е мъртва, София е блокирана

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Всички от село дойдоха в София и всички мразят града. Изграждане на адекватни улици, булеварди и паркинги и мораториум върху строителството на територията на Столична община - друго решение няма. Ненастроихте се

    18:15 23.11.2025

  • 51 Овчар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Предназначението на овцете е докато блеят, да бъдат стригани и доени, а когато не могат вече да дават, да бъдат превърнати в пастърма.

    18:17 23.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 рекет било

    5 1 Отговор
    А кое не е рекет? Ивфлация над 50% не е ли рекет? Повишаването на местни данъци и такси не е ли рекет? Повишаването на държавните такси за всички услуги, не е ли рекет? Глобите от електронните фишове не са ли рекет? Гражданската отговорност не е ли рекет? Повишаването на осигурителната вноска не е ли рекет? Увеличаването на зелените зони в големите градове не е ли рекет? Живеем в рекетьорска държава, управлявана от бивши и настоящи рекетьори. Защо очаквате да не ви рекетират? И защо излизате да протестирате само срещу зоните, а не срещу бюджета, който ще направи богатите още по-богати с парите на бедните, а бедните още по-бедни? Не се протестира на парче, протестира се срещу всичко, което се случва на тази обладана от рекетьори територия.

    18:19 23.11.2025

  • 54 Мда

    5 0 Отговор
    Не само поскъпването, а изобщо съществуването на тия зони е рекет, тъй като за ползване на уличната настилка се плаща данък ! А който иска да има резервирано място, нека си плаща да му разчертаят, и да го маркират с номера на колата му ! За паркиране обаче върху забранени площи, нека ги извозват в наказателния паркинг, но и това е спорно, ако наоколо няма къде другаде ! Просто общината е ДЛЪЖНА да знае колко превозни средства домуват на улицата в дадения квартал, и да намира начин да осигурява достатъчно места - това работа на общинарите, и трябва да бъде тяхно задължение !!!

    18:22 23.11.2025

  • 55 ДОШЛО Е ВРЕМЕ ДА СЕ СЛУЧАТ НЯКОЙ

    5 0 Отговор
    СЛУЧКИ НА НЯКОЙ СОСАДЖИИ - ТАМ ГО ОБЪРНАХА НА ГЕЙПАРАД ! И ТО ЕДНИ ОТ НАЙ - ГРОЗНИТЕ ТЪПАЦИ !

    18:30 23.11.2025

  • 56 До А бе

    4 0 Отговор
    Кой ти говори за тротоари тук бе ей, става въпрос за уличното платно, за което всички собственици на автомобили плащат данъци, а който има няколко, плаща за всички тях ! Ако видиш кола на тротоар, можеш просто да извикаш паяка , а не да злобееш тук срещу хората !

    18:32 23.11.2025

  • 57 А БЕ ?

    6 0 Отговор
    ЩО МУ ВИКАТ ГОСПОДИН НА ТОВА НИЩОЖЕСТВО КМЕТА КАТО ТОЙ Е ДРУГАР ? ОТНАСЯ СЕ И ЗА ОСТАНАЛАТА КМЕТСКА СГАН !

    18:38 23.11.2025

  • 58 До аритметика

    0 0 Отговор
    Да, за това си прав, но разчертаването на зони не е решение на проблема, а само го усложнява, плюс допълнително неправомерно дране на хората ! А който паркира на забранено място, нека му вдигат колата !

    18:39 23.11.2025

  • 59 НЕКА И МЛАДОСТ 15 ДА СТАНЕ

    2 1 Отговор
    СИНЯ ЗОНА ! С ПАРИТЕ НЕКА ГЕРБ ПП И НОВОТО ВРЕМЕ ДА СИ КУПЯТ СВЕЩИ !

    18:46 23.11.2025

  • 60 дс бизнесмен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сбъркано племе":

    ИСКАМ ПАРИ!!!

    19:54 23.11.2025

  • 61 Асен

    2 0 Отговор
    Терзиев Шиши и Боко са боклуци.

    20:32 23.11.2025

