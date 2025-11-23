Протестиращи: Поскъпването на зоните е "абсолютен рекет"

Пореден протест срещу спорната реформа в платеното паркиране в София се проведе днес пред сградата на Столична община. Недоволните граждани се събраха, за да изразят категоричното си несъгласие с планираните промени, които влизат в сила от догодина.

Основното искане на демонстрантите е новите правила да бъдат преразгледани изцяло. Според тях местната власт не предлага реално решение на хроничния проблем с липсата на паркоместа, а единствено се опитва да събере повече средства от шофьорите.

Протестиращите определиха двойното увеличение на цените за паркиране в зоните като "кражба и рекет". Те са категорични, че мерките са наказателни, а не регулиращи.

"Столична община ни заблуждава, че по някакъв начин ще ни реши нерешим проблем с паркирането - това е абсолютен рекет", заявиха недоволни граждани, цитирани от БНР.

Според участниците в демонстрацията, истинската цел на администрацията е да направи притежанието на автомобил икономически неизгодно.

"Целта всъщност им е автомобилът да се превърна в една излишна вещ, която генерира само разходи", коментираха протестиращи.

Гражданите настояват за по-адекватни мерки и гъвкавост, особено за живущите в центъра, които са най-засегнати от промените. Основната критика е насочена към липсата на инвестиции в инфраструктура преди въвеждането на рестрикциите.

"Проблемът е липсата на място за паркиране в зоната", категорични са хората. Те призоваха общината първо да осигури необходимите условия.

"Да предложат паркинги, да покажат какво къде се мисли и чак тогава да я въвеждат тази зона", настояха протестиращите пред националното радио.

Това е поредната демонстрация срещу новата наредба за паркиране в столицата, като гражданите заплашват с нови акции, ако исканията им не бъдат чути.