Протестиращи: Поскъпването на зоните е "абсолютен рекет"

Пореден протест срещу спорната реформа в платеното паркиране в София се проведе днес пред сградата на Столична община. Недоволните граждани се събраха, за да изразят категоричното си несъгласие с планираните промени, които влизат в сила от догодина.
Основното искане на демонстрантите е новите правила да бъдат преразгледани изцяло. Според тях местната власт не предлага реално решение на хроничния проблем с липсата на паркоместа, а единствено се опитва да събере повече средства от шофьорите.
Протестиращите определиха двойното увеличение на цените за паркиране в зоните като "кражба и рекет". Те са категорични, че мерките са наказателни, а не регулиращи.
"Столична община ни заблуждава, че по някакъв начин ще ни реши нерешим проблем с паркирането - това е абсолютен рекет", заявиха недоволни граждани, цитирани от БНР.
Според участниците в демонстрацията, истинската цел на администрацията е да направи притежанието на автомобил икономически неизгодно.
"Целта всъщност им е автомобилът да се превърна в една излишна вещ, която генерира само разходи", коментираха протестиращи.
Гражданите настояват за по-адекватни мерки и гъвкавост, особено за живущите в центъра, които са най-засегнати от промените. Основната критика е насочена към липсата на инвестиции в инфраструктура преди въвеждането на рестрикциите.
"Проблемът е липсата на място за паркиране в зоната", категорични са хората. Те призоваха общината първо да осигури необходимите условия.
"Да предложат паркинги, да покажат какво къде се мисли и чак тогава да я въвеждат тази зона", настояха протестиращите пред националното радио.
Това е поредната демонстрация срещу новата наредба за паркиране в столицата, като гражданите заплашват с нови акции, ако исканията им не бъдат чути.
До коментар #3 от "Да изгоним":Аз нямам село.Къде да ида?
8 Искаш
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ли да ти кажа, къде да отидеш?
9 Имаш
10 Булевардите,
До коментар #6 от "Не е никакъв":Улиците и площадите са на гражданите, не на Терзиев ! За ползването им зе плаща данък МПС ! Не е услуга Зоната! Дори ВАС осъди , че е незаконна Зоната, при БМБ първи мандат кмет!зоните са вид двойно облатоне
11 Това
12 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе ти освен да ходиш по протести, друга работа нямаш ли?
13 В. терзиева
14 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Булевардите,":покажи какъв данък си платил бе селянин? платил си данък ама на село а искаш да паркираш у софия!
айде не нас тия
разкарай се от тука
16 Всички кифли си турнаха задника
Да си ходят на село да гледат деца, че населението стана 4 милиона и сите у Софето!
17 само така
18 Горски
До коментар #4 от "Последния Софиянец":"Аз нямам село.Къде да ида?"
иди нaх у й
В Германия не можеш да строиш по закон, ако не си осигурил паркинг!
26 Само
27 Сбъркано племе
28 Любопитен
До коментар #14 от "Последния Софиянец":София с малка буква? Абе всички неграмотни затова ли ви вземат в комисиите? До кой клас си изкласил?
33 аритметика, 3 клас
36 Прави на отговор
До коментар #6 от "Не е никакъв":Искам да спирам пред дома си. Защо локалната винетка става 300 лв (синя зона) след като не ми гарантират място през деня? А защо да плащам 2 евро, за да спра за 15 Мин да оставя децата или багажа ? Не говоря за центъра, а за Крива река.
37 Да изгоним
До коментар #3 от "Да изгоним":всички граждани от София, за да останем селяндурите, ха ха хаааа!
38 Софе
Схемата е проста:
Създаване на дефицит: Позволява се бясно строителство без осигурени гаражи (корупция с разрешенията).
Наказание вместо инфраструктура: Тъй като колите няма къде да изчезнат, Общината въвежда зони и глоби.
Финансова логика: Един паркинг решава проблема. Липсата на паркинг носи постоянни приходи от глоби и такси „зона“ (чиста печалба).
Но вместо да се обединим и да изискваме Цц инфраструктура за парите си, ние сме дресирани да се мразим помежду си и да злорадстваме на глобения съсед.
Зелената зона е поредният данък „Въздух“ върху всички полуидиоти.
39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #33 от "аритметика, 3 клас":За да си повишиш аритметиката не е нужен ИИ. Тези дето са по кръстовищата, в градинките, тротоарите, ако излязат от там, ще задръстят улиците в целия град. Паркират там, защото няма места за паркиране! Е, разбира се има и такива, дето не се съобразяват с нищо, ама не е в това проблема!
42 аритметика, 3 клас
До коментар #39 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":То и пари няма. Да разрешим да се краде официално. До 10000 евро месечно да не е нарушение. Става ли?
Тъй и тъй ще насърчаваме беззаконието, защо да се ограничаваме само с паркирането и лепенето на стиропори?
44 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #38 от "Софе":Много ми хареса вашия коментар! Точно така е. Макар, че не съм от София и в други големи градове е така. Всичко се прави нарочно с цел дефицит, за да могат да глобяват. Така икономисват от инфраструктура и трупат от глоби! Паяци, КАТ, Общинска служба със свои колесарки, лепят фишове - Бургас.
45 Стършели
Българина е богатч и до талетната ходи с кола!
46 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #42 от "аритметика, 3 клас":Топло, студено, топло, студено, общо взето вървиш към правилния отговор. Краденето на по 10 000 на месец, че и повече си е съвсем законно - месечни и годишни бонуси на разни държавни органи, че даже и на неизвестни организации, всякакви нищоправци! А ти търсиш половин час паркомясто.
47 Само внимавай
До коментар #17 от "само така":Утре да не оревеш орталъка, защото на всеки му се налаха да дойде в столицата, я за доктор, я по правен въпрос, а може и за работа. Ще те питам тогава селтако дали пак така ще мислиш, или като фурнаджийска лопата ще се въртиш.
48 Гого
49 Щовече от четворно увеличение
От 1,20лв с ДДС става 2 евро, т.е. близо 4,80лв.
Това е пладнешкият грабеж на ДС-кмета и неговите поддръжници в столична община.
50 България е мъртва, София е блокирана
До коментар #15 от "оня с коня":Всички от село дойдоха в София и всички мразят града. Изграждане на адекватни улици, булеварди и паркинги и мораториум върху строителството на територията на Столична община - друго решение няма. Ненастроихте се
51 Овчар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Предназначението на овцете е докато блеят, да бъдат стригани и доени, а когато не могат вече да дават, да бъдат превърнати в пастърма.
55 ДОШЛО Е ВРЕМЕ ДА СЕ СЛУЧАТ НЯКОЙ
56 До А бе
57 А БЕ ?
58 До аритметика
59 НЕКА И МЛАДОСТ 15 ДА СТАНЕ
60 дс бизнесмен
До коментар #27 от "Сбъркано племе":ИСКАМ ПАРИ!!!
61 Асен
