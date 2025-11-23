Новини
Георг Георгиев: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея

23 Ноември, 2025 22:29, обновена 23 Ноември, 2025 21:33 1 193 62

  • георг георгиев-
  • министър-
  • украйна-
  • война

Силно приветстваме усилията на президента Тръмп, на американската администрация и на европейските партньори за това да намерим траен и устойчив мир в страната, заяви министърът на външните работи

Георг Георгиев: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея - 1
Снимка: МВнР
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Силно приветстваме усилията на президента Тръмп, на американската администрация и на европейските партньори за това да намерим траен и устойчив мир в Украйна. Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея. Каквито и планове и компромиси оттук нататък да бъдат предвиждани, украинската страна е тази, която трябва да има последната дума върху тях. Това коментира в предаването "Интервюто" министърът на външните работи Георг Георгиев.

Той смята, че с изказванията си американският президент даде да се разбере, че този план не е окончателен и по него ще се водят допълнителни преговори, в потвърждение на това и днешната среща в Женева.

"Докато не видим окончателен вид, отразено и мнението на Украйна, не бихме могли да знаем оттук нататък какви ще бъдат развитията", посочи Георгиев.

Според него компромисът се детерминира от Украйна и тя е тази, която най-добре знае докъде може да се прострат границите на такъв евентуален компромис и в какво може да бъде заключен той:

"За нас тенденция, която включва намаляване числеността на украинската армия или непостановени по силата на международното право отстъпки, биха могли да крият рискове, включително и за европейската сигурност. И поради тази причина ние винаги сме казвали, че партньорите в ЕС трябва също да имаме решаваща дума тогава, когато говорим за архитектурата на това, което случва на нашия континент."

По думите на външния министър, планът е една основа за преговори, дава отправни точки и отразява в себе си виждания на страните в конфликта:

"Ние наистина не си представяме, че Русия е тази, която най-вече трябва да има дума. Защото не бива да забравяме как войната започна и в крайна сметка кой е агресора в нея."

По отношение на наложените санкции на "Лукойл" и "Роснефт", Георг Георгиев каза, че режимът в Кремъл се опитва да брани своите интереси, били те политически, социални, икономически:

"Но в крайна сметка санкциите, наложени върху "Лукойл" и "Роснефт" дадоха ясна заявка. Ние не желаем да захранваме режима в Москва и смятаме, че всичко, което ще отслави способностите на Русия да води тази безумна война, трябва да бъде сторено. И аз смятам, че България в тази ситуация реагира изключително бързо, изключително адекватно и наистина действията на правителството направиха единственото възможно в тази ситуация. Първо, заедно с парламентарното мнозинство и партиите, които го формират, промени в законодателството, такива, които да позволят разширяването на функциите на особения управител така, защото да отговорим на очакванията, които имаше от ОФАК и от там нататък вече да се намери пътя към съответната дерогация. Аз смятам, че това се случи изключително оперативно. Виждате, че все още има държави, които също са потърпевши от санкциите, говоря за европейски държави, но които все още не са успели да получат това изключение. България го направи за около две седмици."

Във връзка с руските дронове, които продължават да навлизат в НАТО-вско пространство на съседни на Унгария държави, министърът каза, че тези провокации целят да отслабят нашите способности, но да тестват докъде ние можем да мобилизираме отбранителни сили:

"Няколко инициативи, които бяха формулирани, стената от дронове, операцията "Източен страж", всичко това са активни действия по линия на Европейския съюз и НАТО, които целят именно повишаване на нашата оперативна способност да отразяваме такива провокации, а в някакъв момент, ако не дай си Боже, се наложи и атаки. Защото вие видяхте Полша, видяхте Румъния, почти всеки дневно се нарушава въздушното пространство на нашите партньори в Балтийските страни. Така че онова, което Русия прави е по нито един начин да демонстрира, че иска и се стреми към мир и спокойствие в европейския континент, тъкмо обратното. Това е причината поради която ние модернизираме своите въоръжени сили, инвестираме в отбранителни способности, инвестираме в противовъздушна отбрана, инвестираме в средства за ранно известяване и България мога да кажа, че е най-изключително дейна и активна част от всички такива инициативи, които целят, разбира се, инвестиция в нашите способности, но те са част от един голям комплекс от действия, които са заедно с нашите партньори и съюзници."

На въпрос кога се очаква да се вземе крайното решение за членството на България в ОИСР, Георгиев отговори така:

"Това е един път, който ние започнахме още по време на третото правителство на г-н Борисов. Тогава бяха направени заявките за това, че България желае да се присъедини към организацията. За съжаление непредвидени обстоятелства, като например ковид кризата и в последствие настъпилата политическа такава в България, осуетиха това по-рано да успеем. Но мога да кажа, че към настоящия момент ние сме затворили успешно повече от половината от техническите критерии или така наречените комитети, в които България трябва да демонстрира своя напредък. Работи се по линия на всички институции, които имат касателство към процеса, законодателни изменения много включва той в себе си. Координационното звено, което се намира в Министерство на външните работи, изключително оперативно работи в синхрон с останалите колеги в министерствата, в Министерски съвет, в Народното събрание, където знаете бе учредена подкомисия, която е тематична и посветена на членството ни в ОИСР. Много се надяваме, че до началото на следващата година ще успеем да затворим така наречения технически етап, от което ще остане само в последствие политическото решение, което следва да се вземе на Комитет на министрите на организацията. Това вероятно би следвало да бъде някъде към средата на 2026 година. Но за целта трябва да постигнем пределна мобилизация, защото всичко, което касае членството в такава организация е подчинено на строги технически параметри от една страна, но разбира се в последствие на убеждаване на партньорите. Аз мисля, че в сравнение с останалите ни колеги от Румъния и Хърватия, които също са в предприсъединителна процедура, си движим изключително задоволително."

Външният министър поясни, че това е организация, която обединява в себе си държави, за които стандарта за качество на икономиките, на техните бюджетни данъчни системи, политическа и социална стабилност са на лице.

"И именно членството ни в тази организация ще представлява едно такова последно затвърждаване, че България именно принадлежи към клуба на най-развитите във всяко едно политико-социално-икономическо отношение в света. Това дава увереност на инвеститорите, дава увереност, че средствата им във България са защитени, че бизнес във България се прави по всички правила на демокрацията и на световно утвърдените стандарти. Това дава една гаранция, че България е сигурна дестинация по отношение на правене на бизнес, по отношение на това, когато се явим, включително на световните пазари, сме емблема за качеството."

По отношение на готовността на Република Северна Македония да започне преговори за еврочленство, Георг Георгиев заяви, че за съжаление има много действия от страна на нашите югозападни съседи, които ни дават основания да се съмняваме в тяхната искреност по отношение на евроинтеграционния процес.

"Припомням, че в 2018 година именно България започна темата с разширяването в посока Западни Балкани, така че ние не можем да бъдем обвинени по нито един начин в своите намерения и в зачитане важността на този въпрос. Но неизпълнението на консенсуса от 2022 година, това че Република Северна Македония и властите там категорично отказват да започнат дори с реформите, с промяната на Конституцията, с включването на българите в нея, във всички нейни части, показва, че дори на много ранен етап, а именно изначалното започване на процес по присъединяване, там е миниран от политическо бездействие. Наистина се надявам да бъдат преодолени обаче тези наложени отрицателни стандарти и да се премине към работа по същество. Защото само тогава и България може да бъде полезна, само тогава можем да говорим и за истинско добросъседство и сътрудничество по пътя на разширяването. Защото виждаме в контрапункт на поведението на Скопие какво се случва в Албания и в Черна гора - държави много посветени на своя евроинтеграционен процес, които активно работят, които правят реформи и които демонстрират волята си."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 30 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    77 4 Отговор
    Георг....набутваш се в неправилната игра

    Коментиран от #11, #17

    21:34 23.11.2025

  • 2 Целувачът

    65 4 Отговор
    краде от чуждо изказване , което дори не е променил !

    21:36 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гошко глупчо си

    55 4 Отговор
    Не се излагай!

    21:38 23.11.2025

  • 6 Свободен

    12 14 Отговор
    Този мишок не беше ли се съгласил Путин да прелети над България?!
    След такъв позор не би трябвало да си показва носа от канцеларията,!
    Пфу!

    Коментиран от #12, #45

    21:39 23.11.2025

  • 7 ?????

    41 3 Отговор
    Общо взето смешни работи.

    21:40 23.11.2025

  • 8 Обективни истини

    53 3 Отговор
    Aбе смешен малък човек прочети това, не се обаждай докато атовете се ритат.
    Къде се буташ между шамарите, шапшал недохранени да ти еее ппп ммм

    21:40 23.11.2025

  • 9 az СВО Победа 80

    48 3 Отговор
    Този пак приказва глупости по команда!

    21:40 23.11.2025

  • 10 То , всеки

    44 5 Отговор
    планове прави но никой не пита Русия какво ще предложи. Всъщност те са казали какви са условията.

    21:40 23.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Няма избор. Хем сме в НАТО, хем сме в ЕС, хем сме приятели с американците. Добре лавира. Снишава се.

    21:41 23.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боко Престъпникът

    24 3 Отговор
    А така! А сега целувай ръка!

    21:44 23.11.2025

  • 14 тома

    34 4 Отговор
    Георг изкара покана за гей парада лятото в Киев с това изказване

    21:44 23.11.2025

  • 15 ЕвроАтлантически безродник

    32 4 Отговор
    Така е, както нищо за България не би могло да се случи без посолствоТО

    21:48 23.11.2025

  • 16 ганев

    15 2 Отговор
    ДАААА..НИЩО....ЗАЩОТО..НЯМА ДА Е ИМА

    21:53 23.11.2025

  • 17 Мани го тоя

    26 3 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    У.. й увиснал. Все едно да искат мнението на леля Пена - метачката от втория етаж на МО.

    21:53 23.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Точно, без участието на Украйна,

    5 9 Отговор
    това което се случва в Украйна не би могло да се случи.
    Както казва Георг Георгиев, "нищо за Украйна без Украйна."
    Какво не ясно тук?

    21:57 23.11.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    3 16 Отговор

    До коментар #18 от "Ристу":

    Епа е ти го Беломорието. Пали колата и оди. Дори граница нема. Оно половината българите го изкупиха.

    Коментиран от #33

    21:58 23.11.2025

  • 21 Чики-Рики

    25 3 Отговор
    Ужас....!Не го ли каза Урсула това иначе нелепо изречение, преди няколко дни?!

    22:01 23.11.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    4 12 Отговор

    До коментар #18 от "Ристу":

    Българите изкупиха Беломорието, така както руснаците изкупиха Черноморието.

    22:02 23.11.2025

  • 23 Горски

    21 2 Отговор
    И ако Фон Дер, Микрон и т н. много мътят водата да пусне записи и от технште корупционни скандали ( както направиха със Зеленски). Бог знае, че има богат избор на корупция - например сделката с Файзер и т н. Тези - Брюкселските са тотал щета от първия до последния. Един призрак броди из Европа - призракът на Брюкселската дезорганизирана шизофрения. Тези двамата баламурници решили да направят план за спиране на войната. "Сметки без кръчмаря". И ние тази вечер с наборите ще имаме събрание в кръчмата, за да обсъдим наша версия на плана за мир. Нали искахте"мир чрез сила".Ето ви "мир чрез сила"? Само дето разликата е в това,че не вие го налагате,а на вас ви го налагат,ама то затова се внимава какво си пожелаваш. Другата простотия е тази,че"границите не можели да бъдат променяни чрез сила". Айде бе,ти да видиш. Откакто свят светува, всички граници са се променяли и продължават да се променят единствено и само чрез сила."Правото на по-силния". Е,малко е кофти разбира се да си "от страната на булката",но това е положението. Мир няма да има до пълната капитулация и заличаване на Украйна.

    22:10 23.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тоя не адекватния

    15 2 Отговор
    Та нали всичко това за Украйна се прави, даже и Русия помага.

    22:19 23.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Петко

    14 1 Отговор
    Мухльо!

    22:19 23.11.2025

  • 28 Той не целува ръце

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "гошко":

    а други органи !

    Коментиран от #44

    22:26 23.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 патенцето Сатюрнен

    18 1 Отговор
    Същия въздухар като оня Жечко ли беше , Мечко ли беше , че и по-голям ! Тва с конкурс ли ги избират такива безмозъчници или просто няма по- с акъла си ! Тоя умник не му ли стана ясно , че на укрите им поставят ултиматум и никой не ги брои за живи , тоя тръгнал да ги представя за фактор ! Явно много бавно стигат опорките на двете прасенца до глашатаите им , през това време нещата са се променили ...

    22:34 23.11.2025

  • 31 Безродник

    19 1 Отговор
    Отвратителен гейзер. Нас кой ни е питал при Берлинския конгрес! Подпис и свирено!

    22:39 23.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ристу

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Прав си ама не е същото, като да си си в България!

    22:42 23.11.2025

  • 34 Бг гражданин

    13 1 Отговор
    Сельо, и ти ли стана експерт по външна политика?!

    22:45 23.11.2025

  • 35 Метресата от Барселона

    18 1 Отговор
    Най-ценното качество на небългарина Георг е, че умее да целува ръката на Кръстника от Банкя.

    22:52 23.11.2025

  • 36 Смешник

    20 0 Отговор
    На тая карикатура на министър кой му иска мнението

    22:56 23.11.2025

  • 37 Клоун

    14 0 Отговор
    Мижитурка пудел

    22:56 23.11.2025

  • 38 Край

    12 1 Отговор
    Георг Георгиев: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея" Това обаче е само докато има такава държава.

    23:00 23.11.2025

  • 39 Ъхъъъъъ.... ясни сте ни

    12 1 Отговор
    Българите и България не са ни важни. Ние сме атлантически подлоги и предатели. Ние не желаем да захранваме режима в Москва и смятаме, че всичко, което ще отслави способностите на Русия да води тази безумна война, трябва да бъде сторено. България не ни е важна.....

    23:00 23.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пълен неадекватник на 200 !

    15 1 Отговор
    "Ние наистина не си представяме, че Русия е тази, която най-вече трябва да има дума. Защото не бива да забравяме как войната започна и в крайна сметка кой е агресора в нея."...... Войната започна още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на антитерористична операция с танкове, авиация и пехота...Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Неграмотни ми ГЕЙргиев ...

    23:05 23.11.2025

  • 42 Българин

    16 1 Отговор
    Явно Георго е турен да спазва и защитава нацизма.

    23:06 23.11.2025

  • 43 Ама аз да питам:

    13 1 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел...

    23:08 23.11.2025

  • 44 Марис

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Той не целува ръце":

    И кафяви точки !

    23:11 23.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ама има и развитие подлого ...

    8 1 Отговор
    Съединените щати разкриха мащабните корупционни схеми на Зеленски. Американски източници съобщават за подготовка за публикуване на данни, показващи личното участие на Зеленски в мащабни корупционни схеми на стойност 48 милиарда долара, заяви бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън в YouTube канала на Андрю Наполитано. Това ниво на корупция в Киев...Според Джонсън, министърът на външните работи на ЕС Кая Калас също е била замесена и куп други атлантически боклуци....нали?

    23:15 23.11.2025

  • 47 Ама има и развитие подлого ...

    7 1 Отговор
    Чрез саботаж на железопътна линия в Полша , извършен от двама украинци, Киев иска да принуди чуждестранни войски да влязат на украинска територия. Това мнение беше изразено от бившия асистент на заместник-секретаря на Пентагона Стивън Брайън в публикация на платформата Substack.
    Брайън подчерта, че първоначално Полша е искала да обвини Русия за бомбардировката на железопътната линия, но по-късно се е оказало, че украинците са го извършили. „За да прикрие грешката си, премиерът Доналд Туск започна да твърди, без да предоставя никакви доказателства, че украинците са работили по нареждане на Москва . Става ясно, че Украйна се опитва да провокира Европа да изпрати войски на нейна територия“, разкри политикът плана на Киев. Нали? ...

    23:17 23.11.2025

  • 48 Ъхъъъъъ....

    9 0 Отговор
    Европа отбелязва, че границите не могат да бъдат променяни със сила и всякакви гаранции от Кремъл са ненадеждни. .... Както с бивша Югославия нали подлого?

    23:20 23.11.2025

  • 49 Нали подлого ?

    9 0 Отговор
    Георг Георгиев каза, че режимът в Кремъл се опитва да брани своите интереси, били те политически, социални, икономически..... Ама вие не го правите за България и българите и там е проблема ...

    23:25 23.11.2025

  • 50 Ох смешкоооо.....

    4 0 Отговор
    (не бихме могли да знаем оттук нататък какви ще бъдат развитията", посочи Георгиев....) .....

    23:28 23.11.2025

  • 51 Абе неграмотно момче,

    10 0 Отговор
    Кой те излъга, че капацитет имаш външен министър да си ? Ти виждал ли си се в огледалото ?

    23:31 23.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Герги

    7 0 Отговор
    Герги чемодан вокзал ,Киев.

    23:37 23.11.2025

  • 54 Никой

    3 0 Отговор
    Грам стаж като дипломат.

    Общо взето е - мамин сладък.

    Но дори и така да е - все пак. Нещо да каже умно.

    Затрудняват ни всички - ГЕРБ - но ние и без това не сме зависими от тях.

    Трябва да се напрегнат.

    Малко - те много не могат.

    23:45 23.11.2025

  • 55 Тиквун

    6 0 Отговор
    Това еди десет години го избутваха и пробутваха разните НПО-та и тамън си повярва и се наду и сега чичо Дони обърна посоката, а то завалията още не е разбрало, че глобализмът утече у канала и че и той ще го последва.

    23:55 23.11.2025

  • 56 нннн

    4 0 Отговор
    Папагал.

    23:59 23.11.2025

  • 57 Георгчо

    4 0 Отговор
    Аз на Бойко не само ръка съм му целувал...

    00:28 24.11.2025

  • 58 ти ли бе

    3 0 Отговор
    Неизмит келеш....

    00:31 24.11.2025

  • 59 Нищо не сме

    4 0 Отговор
    видяли нито в Полша, нито в Румъния. Ти видя ли ги? А? Мушмул...

    00:37 24.11.2025

  • 60 детерминира ти се главата на теб...

    2 1 Отговор
    Таквите збунети суштества тешко е да се детерминираат, околината бргу ги открива и бега од нив. „Мудрецот ...

    00:43 24.11.2025

  • 61 Гошка,

    2 0 Отговор
    Като станахме член на клуба на богатите, а и освен това облизваме без колебание всеки пъпчив евроатлантически 3aдниk, какво стана с визите за САЩ? Или ние можем единствено да купуваме скрап на четворна цена?

    01:05 24.11.2025

  • 62 Кво казваш мурджо, че не разбрах

    1 0 Отговор
    (ако в някакъв момент, ако не дай си Боже, се наложи и атаки..... ? )...... ще ни раздадеш оръжие ли бре пале? Ами дали знаеш колко бързо после трябва да бягаш? Идея си нямаш да ти кажа

    01:41 24.11.2025

