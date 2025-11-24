КНСБ на протест с искане за 62 млн. евро повече за недофинансирани институции

След серията протести през миналата седмица, организирани от единия ключов синдикат у нас – КТ „Подкрепа”, днес и от КНСБ ще изразят недоволството си от разчетите в държавния бюджет.
В 12,00 ч те ще се съберат пред служебния вход на Народното събрание, като протестът им е под надслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“.
Синдикалистите настояват за близо 62 млн. евро допълнително в Бюджет 2026 за секторите „Държавно управление” и „Транспорт”, които в момента са недофинансирани. С подобна сума институции като Приходната агенция, Осигурителния институт, Агенцията за социално подпомагане, както и тази по заетостта, а също и БДЖ и „Български пощи” – биха могли да вдигнат заплатите с 10%.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ги
07:44 24.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Санчо
07:46 24.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тити
07:47 24.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гай Турий
07:57 24.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Синдикати протестират за сектор
Би трябвало да защитават трудещите се , тези които изкарват блага а не бюрократите.
08:00 24.11.2025
10 Как
08:13 24.11.2025
11 Цървул
08:15 24.11.2025
12 Кредити кредити...
08:17 24.11.2025
13 муцунка
08:17 24.11.2025
14 Асоциален
08:18 24.11.2025
15 Точен
Коментиран от #19
08:28 24.11.2025
16 Храни куче да те лае
08:28 24.11.2025
17 Порно
08:29 24.11.2025
18 Мутата
08:29 24.11.2025
19 Те са
До коментар #15 от "Точен":Милионери и милиционери.
08:30 24.11.2025
20 Банкята
10:17 24.11.2025
21 Срам!
13:34 24.11.2025