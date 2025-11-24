Новини
България »
КНСБ на протест с искане за 62 млн. евро повече за недофинансирани институции

КНСБ на протест с искане за 62 млн. евро повече за недофинансирани институции

24 Ноември, 2025 07:40 1 061 21

  • кнсб-
  • протест

Синдикалистите настояват за близо 62 млн. евро допълнително в Бюджет 2026 за секторите „Държавно управление” и „Транспорт”

КНСБ на протест с искане за 62 млн. евро повече за недофинансирани институции - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След серията протести през миналата седмица, организирани от единия ключов синдикат у нас – КТ „Подкрепа”, днес и от КНСБ ще изразят недоволството си от разчетите в държавния бюджет.

В 12,00 ч те ще се съберат пред служебния вход на Народното събрание, като протестът им е под надслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“.

Синдикалистите настояват за близо 62 млн. евро допълнително в Бюджет 2026 за секторите „Държавно управление” и „Транспорт”, които в момента са недофинансирани. С подобна сума институции като Приходната агенция, Осигурителния институт, Агенцията за социално подпомагане, както и тази по заетостта, а също и БДЖ и „Български пощи” – биха могли да вдигнат заплатите с 10%.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ги

    31 2 Отговор
    вземат от мафията , дала ги на милиционерите ! А тоя лапа и от работещите и от нея !

    07:44 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Санчо

    37 0 Отговор
    Абе ..оклук,ти откъде си вземаш заплата,осигуровки плащаш ли бе шушляк. За какви да ти храня нищо правещи институции. Малко ли лапнаха зелените чорапи и милиционерите,че ище искаш. Не се наядохте бе смог.

    07:46 24.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити

    29 2 Отговор
    До кога държавният сектор ще е приоритет?

    07:47 24.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гай Турий

    23 2 Отговор
    Орежете парите за правоохрана, силови структурри, от военните, даскалята и ще има милиарди за всичко друго.Тия раздувания на заплати за клатикрачоли, които нищо не вършат, а имитират работа, лентяйстват и бягат от всякаква отговорност, мислят само за удоволствия и харчлък на пачките, които им се раздават за тоя къдено духа веднага трябва да се спрат. Тапата, която спазвала законите като оправдание, може веднага да предложат всички решения, закони и т.н. по автоматични определяния на заплати да се отменят. Работа в НС за 1/2 часа.

    07:57 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Синдикати протестират за сектор

    28 1 Отговор
    Държавно управление !?! Пълен абсурд.
    Би трябвало да защитават трудещите се , тези които изкарват блага а не бюрократите.

    08:00 24.11.2025

  • 10 Как

    21 0 Отговор
    защитават тези псевдосиндикати администрацията а не работещите както е ЕС.Тези синдикати трябва да се закрият защото не изпълняват функциите.

    08:13 24.11.2025

  • 11 Цървул

    16 0 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    08:15 24.11.2025

  • 12 Кредити кредити...

    10 0 Отговор
    Ще ги връщаме ние, не ТЕ

    08:17 24.11.2025

  • 13 муцунка

    15 0 Отговор
    КНСБ ще е на протест с искане за 62 млн. евро повече ,за недофинансирани проституции.

    08:17 24.11.2025

  • 14 Асоциален

    16 3 Отговор
    Пълна подкрепа. Трябва яка реформа, не може ли един дебелак с ТЕЛК от МВР и с образование от Смолянския факултет на Варненския свободен университет или физкултурник от шуменския университет (и не знае къде се намитат Смолян и Щумен) да взема 4-5 пъти повече от работещите в министерство на външните работи, където се иска магистратури, но истински, 2-3 езика.

    08:18 24.11.2025

  • 15 Точен

    19 0 Отговор
    Този е най-продажният синдикалист в света! Обяви се в подкрепа на еврото, от което ще спечелят единствено банките, а не работещите! А сега се прави на загражен...

    Коментиран от #19

    08:28 24.11.2025

  • 16 Храни куче да те лае

    13 0 Отговор
    Това сте вие. Синдикати милиционери културтрегери правосъдие даскали врачки медиите също така доста са добре платени по традиция подкрепят властта и украйна.

    08:28 24.11.2025

  • 17 Порно

    13 0 Отговор
    Аман от паразити, две трети от администрацията е излишна

    08:29 24.11.2025

  • 18 Мутата

    10 0 Отговор
    По една права лопата и първо да си счупят главите на тия нахалници от профсъюзите

    08:29 24.11.2025

  • 19 Те са

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Точен":

    Милионери и милиционери.

    08:30 24.11.2025

  • 20 Банкята

    3 0 Отговор
    ЧНали на милиционерите, съдебната власт, прокуратура, държавните служители (не всички) увеличиха заплатите със сто процента? За толупа Борисов и свинчока-феномен Шиши са им най-важни милиционерите, за да ги пазят от "огромната народна любов", която расте сред населението с всяка следваща минута. Това, което се случва в България е чудовищно, нагло, управляващите газят работещите с ботуши, с каквито никой не си е позволявал до сега да го прави, нито наш, нито чужд завоевател. А уж са българи, милеят за хората, за държавата с главно Д. ГЕРБ-НН, БСП, ИТН са грабителите на века и на всички времена. Борисов, Пеевски, Зафиров и подлия Дългуч трябва незабавно да бъдат съдени по бързата процедура и въдворени там, където им е мястото, а то е за две хиляди години в тъмничен затворр.

    10:17 24.11.2025

  • 21 Срам!

    0 0 Отговор
    Синдикатът на чатаджийте искат още пари!Ти да видиш!

    13:34 24.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове