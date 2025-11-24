Новини
България »
Простреляха мъж с ловна пушка на улица в Плевенско

Простреляха мъж с ловна пушка на улица в Плевенско

24 Ноември, 2025 14:12 865 5

  • прострелян-
  • пушка-
  • плевенско

Пострадалият мъж е настанен в болница в Плевен - без опасност за живота

Простреляха мъж с ловна пушка на улица в Плевенско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Простреляха мъж с ловна пушка в Плевенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в Койнаре на 22 ноември.

На улица в града 48-годишен мъж, по непредпазливост, е произвел изстрел със законно притежаваното си оръжие и е ранил в крака 40-годишен свой съгражданин.

Пострадалият мъж е настанен в болница в Плевен - без опасност за живота. Стрелецът доброволно е предал пушката си. Алкотестовете и на двамата са отрицателни.

Взети са и проби за наличие на наркотици. За случая е сезирана прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kрум

    3 0 Отговор
    Да не е някое от прасетата

    14:20 24.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    ЦЕЛИЛ СЕ Е В СВИНЯТА С ГЛАВНО Д , ЧЕ КОЛЕДА ИДВА.

    14:24 24.11.2025

  • 3 Любопитен

    4 0 Отговор
    А честния ционист кога?

    14:25 24.11.2025

  • 4 А каква е вината

    3 0 Отговор
    На простреляния, че му правят тест за алкохол? Той е на пешеходец на улицата, а не шофира кола. Ами ако беше употребил алкохол- стрелеца невинен?

    14:29 24.11.2025

  • 5 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор
    МИ ТО ОТ ДНЕШНАТА КРМ.СВОДКА
    СЕ ОКАЗА ЧЕ В НАСЕЛЕНИЕТО НА БГ.
    ИМА ПОВЕЧЕ ОРЪЖИЕ ОТКОЛКОТО В УКР. ....

    14:44 24.11.2025

