Простреляха мъж с ловна пушка на улица в Плевенско

Простреляха мъж с ловна пушка в Плевенско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал в Койнаре на 22 ноември.
На улица в града 48-годишен мъж, по непредпазливост, е произвел изстрел със законно притежаваното си оръжие и е ранил в крака 40-годишен свой съгражданин.
Пострадалият мъж е настанен в болница в Плевен - без опасност за живота. Стрелецът доброволно е предал пушката си. Алкотестовете и на двамата са отрицателни.
Взети са и проби за наличие на наркотици. За случая е сезирана прокуратурата.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kрум
14:20 24.11.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
14:24 24.11.2025
3 Любопитен
14:25 24.11.2025
4 А каква е вината
14:29 24.11.2025
5 ВЕЛИНСКИ
СЕ ОКАЗА ЧЕ В НАСЕЛЕНИЕТО НА БГ.
ИМА ПОВЕЧЕ ОРЪЖИЕ ОТКОЛКОТО В УКР. ....
14:44 24.11.2025