Адвокатът на Коцев: Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него

Най-адекватната мярка за неотклонение за кмета на Варна Благомир Коцев би била най-леката – подписка. Това каза пред медиите в крайморския град адвокатът на Коцев Николай Владимиров. Той пристигна заради преместването на Коцев от ареста в София във Варна, предаде БТА.
На 27 ноември предстои дело за промяна мярката за неотклонение на кмета, припомни адвокатът. Той уточни, че ако съдът определи най-леката мярка – подписка, Коцев вече няма да има ограничения и може да се върне в общината. Владимиров посочи, че е позитивно настроен за това дело, както и по отношение окончателното приключване на производството срещу кмета. „Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него“, каза защитникът.
За предстоящото решение на Общинската избирателна комисия за отстраняване на Коцев от поста му Владимиров посочи, че това е отделно производство, което не би трябвало да се отрази на наказателното и по което той лично няма отношение. Решението на ОИК също може да бъде обжалвано - пред Административния съд във Варна, каза още юристът.
Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във Варна малко преди 17:00 часа.
Пред затвора бяха съпругата и бащата на кмета, негови приятели и съмишленици, които скандираха: "Благо, с теб сме!".
Кметът на Варна бе задържан на 8 юли 2025 г. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми, за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Надявам се ,
18:17 24.11.2025
2 Майора
18:21 24.11.2025
3 Българин
Коментиран от #5, #7
18:22 24.11.2025
4 Анонимен
18:26 24.11.2025
5 Въпрос
До коментар #3 от "Българин":Кои са тези хора? Ти ли си хората?
18:31 24.11.2025
6 Ватенка
Коментиран от #8
18:32 24.11.2025
7 Колко
До коментар #3 от "Българин":Ти плащат да пишеш такива про стотии?
Коментиран от #11
18:33 24.11.2025
8 Напротив
До коментар #6 от "Ватенка":На ватенките мястото е в затвора
Коментиран от #10
18:34 24.11.2025
9 Ватенка
18:35 24.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българин
До коментар #7 от "Колко":За работа ли ще кандидатстваш?
18:39 24.11.2025
12 хоризонт
18:47 24.11.2025
13 Данко Харсъзина
19:00 24.11.2025
14 Ддд
19:09 24.11.2025
15 Перо
19:33 24.11.2025