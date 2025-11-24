Новини
Адвокатът на Коцев: Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него

Адвокатът на Коцев: Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него

24 Ноември, 2025 18:10

Той уточни, че ако съдът определи най-леката мярка – подписка, Коцев вече няма да има ограничения и може да се върне в общината

Адвокатът на Коцев: Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-адекватната мярка за неотклонение за кмета на Варна Благомир Коцев би била най-леката – подписка. Това каза пред медиите в крайморския град адвокатът на Коцев Николай Владимиров. Той пристигна заради преместването на Коцев от ареста в София във Варна, предаде БТА.

На 27 ноември предстои дело за промяна мярката за неотклонение на кмета, припомни адвокатът. Той уточни, че ако съдът определи най-леката мярка – подписка, Коцев вече няма да има ограничения и може да се върне в общината. Владимиров посочи, че е позитивно настроен за това дело, както и по отношение окончателното приключване на производството срещу кмета. „Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него“, каза защитникът.

За предстоящото решение на Общинската избирателна комисия за отстраняване на Коцев от поста му Владимиров посочи, че това е отделно производство, което не би трябвало да се отрази на наказателното и по което той лично няма отношение. Решението на ОИК също може да бъде обжалвано - пред Административния съд във Варна, каза още юристът.

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във Варна малко преди 17:00 часа.

Пред затвора бяха съпругата и бащата на кмета, негови приятели и съмишленици, които скандираха: "Благо, с теб сме!".

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли 2025 г. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми, за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Надявам се ,

    14 4 Отговор
    Благо Коцев да е освободил госпожата Ина Лулчева , учуди ме , че изобщо я е наел .

    18:17 24.11.2025

  • 2 Майора

    15 9 Отговор
    Само за това че дължи 400 000 на общината е достатъчно за съдебно производство! Но явно отПартията на кеша и пудела с пачките не разбират това и се смятат за недосегаеми!

    18:21 24.11.2025

  • 3 Българин

    16 12 Отговор
    С присъда, без присъда, хората искат, тоя да не излиза никога от затвора!

    Коментиран от #5, #7

    18:22 24.11.2025

  • 4 Анонимен

    14 11 Отговор
    Този и баща му крадат от години и са безнаказани Защо

    18:26 24.11.2025

  • 5 Въпрос

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Кои са тези хора? Ти ли си хората?

    18:31 24.11.2025

  • 6 Ватенка

    13 10 Отговор
    На Коцев мястото му е в затвора.

    Коментиран от #8

    18:32 24.11.2025

  • 7 Колко

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ти плащат да пишеш такива про стотии?

    Коментиран от #11

    18:33 24.11.2025

  • 8 Напротив

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ватенка":

    На ватенките мястото е в затвора

    Коментиран от #10

    18:34 24.11.2025

  • 9 Ватенка

    16 7 Отговор
    "Пред затвора бяха съпругата и бащата на кмета, негови приятели и съмишленици, които скандираха: "Благо, с теб сме!"." Ами като сте с него влизайте и вие в кауша.

    18:35 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Колко":

    За работа ли ще кандидатстваш?

    18:39 24.11.2025

  • 12 хоризонт

    10 5 Отговор
    Тоя шмъркалник и баща му Рубин, ченгето от ДС заграбиха най доброто от Морската градина. Да гние в ареста докато му опада бялата коса!

    18:47 24.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Бойко взе кметчето под крилото си. Има сделка. ПП ДБ са аут.

    19:00 24.11.2025

  • 14 Ддд

    3 2 Отговор
    Веднага започна ударен натиск, към съдийката от адвокатите на Коцев.

    19:09 24.11.2025

  • 15 Перо

    4 2 Отговор
    Само Барба Ганьос протестира в защита на корупцията! Вече има 12 оплаквания за рекет, чрез процент от обществените поръчки, до ниво, при което за фирмата нищо не остава!

    19:33 24.11.2025

