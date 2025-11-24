Новини
Владислав Панев: Този бюджет ще легне на плещите на бизнеса

24 Ноември, 2025

Управляващите бързат, защото бюджетната процедура закъсня

Владислав Панев: Този бюджет ще легне на плещите на бизнеса - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Управляващите бързат, защото бюджетната процедура закъсня и защото ги е страх от протести. Аз не съм чул някой освен тях да харесва този бюджет.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ икономистът и бивш депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Владислав Панев.

Той коментира темата за бюджета за 2026 година.

"Този бюджет ще легне на плещите на бизнеса. С този бюджет ние се връщаме някъде в средата на 80-те години, когато България започва да задлъжнява и се опасявам, че съвсем скоро ще се озовем и в 90-те години, когато положението беше много тежко. С този бюджет лъжем себе си, а не Брюксел.

В момента ние все още не сме най-големият проблем на еврозоната. При нас проблемите с в начален стадий, но те са необратими. С ръста на заплатите в бюджетния сектор гражданите забогатяват, но в същото време това помпа и инфлацията. Ако сметнем реалните активи на хората, ще се окаже, че те намаляват. Най-вероятно управляващите ще направят някакви минимални промени в предложения бюджет и като цяло не съм оптимист", добави Панев.


  • 1 сменете снимката,

    12 1 Отговор
    или го маскирайте, като Дядо Коледа, с тези червени бузки, ще е по-приемливо да изчета статията, какво се е изказал проваления Панев!

    Коментиран от #8

    19:19 24.11.2025

  • 2 Тука

    15 0 Отговор
    Няма бизнес! Има едни дембели на държавни хранилки, който за да не плащат данъци правят различни финтове. А за да не плащат осигуровки и заплати - други финтове. Защото още има овце които работят за тях.

    19:19 24.11.2025

  • 3 Промяна

    8 1 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ИМА БИЗНЕС ХАХАХАХАХАХА ИМА ХОРА ПРИБИРАЩИ ОГРОМНИ ПЕЧАЛБИ 30 ГОДИНИ И СЕГА КОГАТО ВЕЧЕ ЩЕ ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА ТАМ ЩЕ Е ДАНЪЦИ ДОХОДИ ИНОВАЦИИ ЗАКОНИ ЕКСПЛОАТАТОРИТЕ РЕВАТ ДЕРАТ ЛЪЖАТ ЦИНИЦИ

    Коментиран от #7

    19:22 24.11.2025

  • 4 Промяна

    6 1 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ИМА БИЗНЕС ХАХАХАХАХАХА ИМА ХОРА ПРИБИРАЩИ ОГРОМНИ ПЕЧАЛБИ 30 ГОДИНИ И СЕГА КОГАТО ВЕЧЕ ЩЕ ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА ТАМ ЩЕ Е ДАНЪЦИ ДОХОДИ ИНОВАЦИИ ЗАКОНИ ЕКСПЛОАТАТОРИТЕ РЕВАТ ДЕРАТ ЛЪЖАТ ЦИНИЦИ

    19:22 24.11.2025

  • 5 Ироничен

    11 0 Отговор
    Така нареченият бизнес години наред се подиграва с трудовите хора, които накрая избягаха.

    19:26 24.11.2025

  • 6 следящ

    3 0 Отговор
    Няма такова нещо.

    19:26 24.11.2025

  • 7 Браво за този коментар!

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Двете Мазни и Дебели парчета, Тиквоча Борисов и аверчето му Пеевски са олицетворение на кражбите на труда на работещите.

    19:26 24.11.2025

  • 8 Прав си!

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "сменете снимката,":

    Панев го помня със снимката му с Пеевски. Беше много горд и щастлив, че позира заедно с гнусното парче ПееФ.

    19:29 24.11.2025

  • 9 А другите бюджети

    4 0 Отговор
    къде лягат?Да тъ икономиста!

    19:39 24.11.2025

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    9 0 Отговор
    Ейй всички иззедници които искат все да сме на дъното във всички негативни класации се изреждат да реват срещу бюджета..29 г демографски колапс 29 г социален геноцид и накрая като нещо се даде отгоре хората да си поемат глътка въздух и се почна рев да противопоставят нас работещите в частния сектор срещу тези в държавния..няма да ви мине номера га+=ньовски го+вна крадливи

    Коментиран от #17, #18

    19:46 24.11.2025

  • 11 Намалете

    5 0 Отговор
    телкаджиите от 800 на 8 хиляди!

    19:49 24.11.2025

  • 12 безпартиен

    5 0 Отговор
    Какъв бизнес в територията?Нали на световните пазари сме конкурентни само с ниски цени на зърнени храни и работа на ишлеме в леката промишленост, където все още е останала!Нямаме високотехнологични производства и производства на стоки с голяма принадена стойност!!!Защо се взимат ЗАЕМИ,след като единственото което имаме ценно е ЗЕМЯТА НИ?Е,те за това ни дават заеми- за земята,земеделската земя!Заемите от ЧАСТНИ БАНКИ просто прехвърлят най ценното на народа ни в ръцете на ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ на банките!А дали някой знае имената им?Колкото до продажните ни политици,то решението за един или друг заем,едно или друго корупционно решение се взима ВИНАГИ ОТ КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ - НС,МС,ОбС! Това е така,защото колектив не носи наказателна отговорност,а само политическа!Наказателната отговорност в нашия НК е само ПЕРСОНАЛНА!!!За последен път колектив е бил осъден от т.нар. "народен съд" през 1945 г.!Дали да не се върне този съд и сега?

    19:55 24.11.2025

  • 13 Анонимен

    4 2 Отговор
    Вашият Пеньоар защо върза заплатите на държавните търтеи със средната работна заплата?

    19:56 24.11.2025

  • 14 Всеки бюджет

    0 0 Отговор
    се пълни от работещите за ,,бизнеса"!

    20:10 24.11.2025

  • 15 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Бизнеса ще изгърби работника

    20:42 24.11.2025

  • 16 ганев

    3 0 Отговор
    БОЖЕЕ...ТАЗ ПЛЕШИВА....НЕ МЪРША

    20:49 24.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    ФАКТИ..ОФИЦИАЛНО ТЕ ПОЗДРАВЛЯВА..ЗА ТОЧНИЯТ КОМЕНТАР

    20:54 24.11.2025

  • 19 007

    3 0 Отговор
    Добре е политиците да внимават с използването на "бизнеса" за политически нануждания, същият този бизнес, който по време на пандемията хленчеше и се тръшкаше, когато лекари и медицински персонал се жертваше за спасяването на човешки животи. Сега, заедно с квичащите политици и синдикати да си мируват защото те са в оновата на инфлацията и търговската спекулация. Разбира се не всички, но е по-добре чрез буджета да не се дава на калпак, както при пандемията, а да се помага на които трябва, когато има нужда само.

    21:26 24.11.2025

  • 20 ПРАВ Е ТАКА СИ Е

    0 0 Отговор
    НО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В БЪЛГАРИЯ ГИ ИЗДЪРЖА ОТ ДО ПРАВИТЕЛСТВАТА УПРАВНИЦИТЕ НА ВЛАСТ. ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ Е БЪЛГАРИЯ СА СВИКНАЛИ ДА ИМ ДАВАТ ДОБРИ ПАРИ ПРЕЗАДОВОЛЕНО И СЕГА ТРЯБВА ДА ЗАТРЕГНАТ ХРАНТУТНИЦИТЕ КОЛАНИТЕ НЕ ИМ ИЗНАСЯ ТОВА И ТЕ РЕШИЛИ ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПО ГРУПИЧКИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКИ И ДА СИ ИЗКАТ ПОВЕЧЕ ПАРИ ТЕ СА СВИКНАЛИ ДА СИ ЖИВУРКАТ ДОБРЕ НА ГЪРБА НА РЕАЛ ИКОНОМИКАТА.РЕАЛНО.ПОГЛЕДНАТО КОЙ ИСКАТ ПОСТОЯННО И ПОВЕЧЕ ИЗБРОЯВАМ ВНИМАНИЕ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!!!!!!!!?????
    1- СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ПОДООМАГАНЕ.
    ТИЯ РЕАЛНО РАБОТЯТ ЛЕКА МИЖЕВА РАБОТИЦА ПРЕЗ ПОВЕЧЕТО ВРЕМЕ ДРЕМЕНЕ ПО СТАЙЧКИТЕ СИ.
    2. ТИЯ АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ И ТЕ ИСКАЛИ ПО ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ МЕДИЦИ И ПОДОБНИ.
    ЕДИНСТВЕНОТО НОРМАЛНО И СПОРЕД РАБОТАТА КОЯТО ВЪРШАТ САМО НОИ НАЦИОН.ОСОГ.ИНСТИТУТ ЗАСЛУЖАВАТ 10% ДАЖЕ И ПОВЕЧЕ ДА ИМ ВДИГНАТ ЗАПЛАТИТЕ. ДРУГИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ИЗПОЛЗВАЩИ РАЗНИ ПРИКАЗКИ КАТО ИСКАНЕ ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ ТОВА ВЕЧЕ НЕ ВЪРВИ ДА ДРЕМЕШ ПО ЦЯЛ ДЕН ПОНЕ ПРЕЗ ПОВЕЧЕТО ВРЕМЕ ПО ОБЩИНИ И РАЗНИ.ДРИГИ О ДА РАБОТИШ ЛЕКА НЕМНОГО.ЗАПЛАТЕНА РАБОТА ДА ТЕ.ОТОПЛЯВАТ.ДА ТИ ДАВАТ БОНУСИ И Т.Н. ТОВА НЕ ВОДИ НА ДОБРЕ ДЪРЖАВАТА. И ТИЯ СИНДИКАТИ И ТЕ СЪЩИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.
    ОТМИНАХА.ВЕЧЕ ТИЯ.ВРЕМЕНА.НАСТАНА.ИСИНАТА.

    21:53 24.11.2025

