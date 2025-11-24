Владислав Панев: Този бюджет ще легне на плещите на бизнеса

Управляващите бързат, защото бюджетната процедура закъсня и защото ги е страх от протести. Аз не съм чул някой освен тях да харесва този бюджет.
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ икономистът и бивш депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Владислав Панев.
Той коментира темата за бюджета за 2026 година.
"Този бюджет ще легне на плещите на бизнеса. С този бюджет ние се връщаме някъде в средата на 80-те години, когато България започва да задлъжнява и се опасявам, че съвсем скоро ще се озовем и в 90-те години, когато положението беше много тежко. С този бюджет лъжем себе си, а не Брюксел.
В момента ние все още не сме най-големият проблем на еврозоната. При нас проблемите с в начален стадий, но те са необратими. С ръста на заплатите в бюджетния сектор гражданите забогатяват, но в същото време това помпа и инфлацията. Ако сметнем реалните активи на хората, ще се окаже, че те намаляват. Най-вероятно управляващите ще направят някакви минимални промени в предложения бюджет и като цяло не съм оптимист", добави Панев.
