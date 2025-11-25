Времето днес, прогноза за вторник, 25 ноември: Разкъсана облачност без валежи

Минималните температури днес ще са от 0 до 5°, по-високи по Черноморието – между 8 и 11°, в София ще е около 2°.

През деня над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури на север ще са от 10 до 15°, в столицата ще е около 12°.



По Черноморието ще има разкъсана облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури на въздуха ще са 15-17°. Морската вода е от 15 до 16°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.



В планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат. Максималната на надморска височина от 1200 м ще е около 9°, на 2000 м - около 2°.