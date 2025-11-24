Предлагат ТЕЛК решенията да се отменят до 5 години след издаването им

Решенията на ТЕЛК да могат да бъдат отменяни до 5 години след тяхното издаване. Това предвижда ново предложение, залегнало в преходните и заключителни разпоредби на Бюджет 2025, който вече бе приет на първо четене от депутатите. Основната цел на промяната е затягане на контрола и пресичане на злоупотребите с инвалидни пенсии, като се гарантира, че подкрепата достига само до реално нуждаещите се. Пациентски организации обаче алармират, че мяркатa може да удари коректните граждани.
Спорната промяна предизвика остра реакция сред експертите. Според тях удължаването на срока за ревизия ще създаде огромна несигурност за хората с увреждания.
"Промяната ще внесе хаос в здравната система," заяви Ангелина Бонева от Управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването, цитирана от NOVA.
Тя обясни, че ако Националният осигурителен институт (НОИ) прекрати действието на административния акт за ТЕЛК със задна дата, пациентът автоматично се превръща в длъжник на държавата. Освен финансовата тежест да връща получени средства, човекът губи здравноосигурителните си права, не може да получи документи от личния лекар и остава без достъп до жизненоважни лекарства.
Ангелина Бонева призова институциите за спешни действия срещу текстовете. "Може да се самосезира прокуратурата, може да даде предписания омбудсманът и президентът Радев да наложи вето," допълни експертът, цитирана от NOVA.
Статистиката показва сериозно увеличение на издадените експертни решения през последните години. Близо 800 000 българи в момента имат действащи решения от ТЕЛК.
Данните на Националната здравноинформационна система разкриват стряскаща тенденция:
През 2021 г. са издадени 64 324 решения.
През 2022 г. броят им скача двойно до 133 935.
През 2023 г. те достигат 221 540.
През 2024 г. броят на решенията е 243 251.
Наблюдава се ръст и при пожизнените решения, като през 2024 г. те са над 92 000. Най-честите причини за освидетелстване са мозъчен инфаркт и застойна сърдечна недостатъчност, като всяка година около 50 000 души в страната получават инсулт.
Анализът на данните показва, че мъжете на възраст между 60 и 79 години са групата с най-много издадени решения за инвалидност. След тях се нареждат жените във възрастовия диапазон 40-59 години. В най-високата възрастова група – от 80 до 99 години, решения имат над 10 000 жени и над 4700 мъже.
Финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания е обвързана с линията на бедност и процента на увреждане, като варира от 7% до 57% от линията на бедност в зависимост от тежестта на заболяването и необходимостта от чужда помощ.
1 бою циганина
22:29 24.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Министерско
22:37 24.11.2025
4 хаха
Независимо от това преди колко години е...
22:37 24.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Деций
22:45 24.11.2025
7 И на какво основание се пита в задачата
23:03 24.11.2025
8 А така, така ви се пада
23:09 24.11.2025
9 Механик
По-добре се вижте, че има сигурно 2 милиона хора с ТЕЛК. Има цели села с ТЕЛК. За пари направихте ромите "инвалиди". В града в който живея, гледам чисто нови джипове за по 150000 лева да спират в синята зона и имат табелка за "инвалид".
23:10 24.11.2025
10 А как хубаво си беше по Живково време
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените.Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години...2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.....
Коментиран от #14
23:13 24.11.2025
11 ТЕЛК-овете се увеличават
23:24 24.11.2025
12 От чужбина
Коментиран от #15
23:27 24.11.2025
13 Законно получени права
23:31 24.11.2025
14 Абсолютно всичко
До коментар #10 от "А как хубаво си беше по Живково време":ПРИ СОЦИАЛИЗМА беше по добре ! Абсолютно всичко .....
23:35 24.11.2025
15 А турците от Бурса
До коментар #12 от "От чужбина":Как ще ги хванеш като само една карта за превод на пенсията в България имат след като комисия са минали ....а ходи ги излови! Че и Хелзинският комитет ги пази и логистиката им усигурява с предимство ако не знаеш
23:40 24.11.2025
16 И после ? А?
23:48 24.11.2025
17 Геноцид бре пичове ....поголовен
над 1 800 000 български пенсионери ще осъмнат с пенсии по 350-480 евра на месец.
Въпросът е къв ще го дири пенсионер с 350 евро на месец в еврозоната, където едно кафе е 5 евро?
23:52 24.11.2025
18 Истината е че отново всичко се свежда
"""Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......
23:57 24.11.2025
19 Опорка
Коментиран от #20
00:08 25.11.2025
20 Абе то е така ама
До коментар #19 от "Опорка":Кърджали например има повече ТЕЛК решения тази година от Варна, Пловдив и почти настига София.... дали на тоя Гуцанов не му в обяснено защо е така? А ? Или дай да дрънкаме глупости... после другото: диагнозите, които най-често водят до ТЕЛК решение представи си колега, че точно шизофренията е на четвърто място след инсулта, инфаркта и диабета. Не е шега .... Ако се замислим трябва да имаме едно поне 150-180 000 шизофреници значи и то концентрирани точно определени райони .... в Бурса примерно, освидетелствани в Кърджали.. ...хахахаха .... и Гуцанов кво ще им направи?
00:46 25.11.2025
21 Мдааа
00:52 25.11.2025
22 ббб
00:52 25.11.2025
23 търговище
00:57 25.11.2025