Предлагат ТЕЛК решенията да се отменят до 5 години след издаването им

Предлагат ТЕЛК решенията да се отменят до 5 години след издаването им

24 Ноември, 2025 22:24 1 334 23

Опасност от хаос и връщане на пари

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решенията на ТЕЛК да могат да бъдат отменяни до 5 години след тяхното издаване. Това предвижда ново предложение, залегнало в преходните и заключителни разпоредби на Бюджет 2025, който вече бе приет на първо четене от депутатите. Основната цел на промяната е затягане на контрола и пресичане на злоупотребите с инвалидни пенсии, като се гарантира, че подкрепата достига само до реално нуждаещите се. Пациентски организации обаче алармират, че мяркатa може да удари коректните граждани.

Спорната промяна предизвика остра реакция сред експертите. Според тях удължаването на срока за ревизия ще създаде огромна несигурност за хората с увреждания.

"Промяната ще внесе хаос в здравната система," заяви Ангелина Бонева от Управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването, цитирана от NOVA.

Тя обясни, че ако Националният осигурителен институт (НОИ) прекрати действието на административния акт за ТЕЛК със задна дата, пациентът автоматично се превръща в длъжник на държавата. Освен финансовата тежест да връща получени средства, човекът губи здравноосигурителните си права, не може да получи документи от личния лекар и остава без достъп до жизненоважни лекарства.

Ангелина Бонева призова институциите за спешни действия срещу текстовете. "Може да се самосезира прокуратурата, може да даде предписания омбудсманът и президентът Радев да наложи вето," допълни експертът, цитирана от NOVA.

Статистиката показва сериозно увеличение на издадените експертни решения през последните години. Близо 800 000 българи в момента имат действащи решения от ТЕЛК.

Данните на Националната здравноинформационна система разкриват стряскаща тенденция:

През 2021 г. са издадени 64 324 решения.

През 2022 г. броят им скача двойно до 133 935.

През 2023 г. те достигат 221 540.

През 2024 г. броят на решенията е 243 251.

Наблюдава се ръст и при пожизнените решения, като през 2024 г. те са над 92 000. Най-честите причини за освидетелстване са мозъчен инфаркт и застойна сърдечна недостатъчност, като всяка година около 50 000 души в страната получават инсулт.

Анализът на данните показва, че мъжете на възраст между 60 и 79 години са групата с най-много издадени решения за инвалидност. След тях се нареждат жените във възрастовия диапазон 40-59 години. В най-високата възрастова група – от 80 до 99 години, решения имат над 10 000 жени и над 4700 мъже.

Финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания е обвързана с линията на бедност и процента на увреждане, като варира от 7% до 57% от линията на бедност в зависимост от тежестта на заболяването и необходимостта от чужда помощ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    8 3 Отговор
    дал съм телкуви на цели цигански села, те живеят по добре от бачкаторите българи

    22:29 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Министерско

    10 1 Отговор
    Така е - здрав на болен не вярва, тъй както син на гладен !!!!

    22:37 24.11.2025

  • 4 хаха

    8 3 Отговор
    И щооо? Всяко решение на телк трябва да може да се отменя ако е незаконосъобразно (невярно).
    Независимо от това преди колко години е...

    22:37 24.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Деций

    23 3 Отговор
    Аз не зная какъв е проблема, след като лекарска комисия е издла документи и е освидетелствала болният.Да не би случайно човек с ампотирн крайник да се очаква до 5 години да му израсне нов?Да хората са болни,те са се разболяли от добрите условия за работа и за живот, създадени и щедро предоставени от политическата класа.Не случано продължителността на живота тук е най ниската в Европа,не случайно сме на водещите места по смъртност от инфаркти и инсулти.Кой съдате тази среда чрез която се озовахме на тези места,да нени да съм аз? Общата ви политика и отношение изгони мотора на нацията в чужбина ,сега тези хора работят и допринасят за чужди икономики,там потребяват и плащат данъци,а тук е мъръвило.Тези с телковете ако бяха здрави и те щяха да са там,но не могат зщото болестите които са им причинени ги възпрепятстват.В крайна сметс за всичко това вината е персонална,тя има точни имена и адрес.

    22:45 24.11.2025

  • 7 И на какво основание се пита в задачата

    11 1 Отговор
    Националният осигурителен институт (НОИ) ще прекратява действието на административния акт за ТЕЛК и то със задна дата ? На какво основание ? Трябва доказателства за някакво нарушение или престъпление да има и то доказано по съдебен ред. Само по подозрение е абсурдно. Не е ли по добре да започнат от работещите с ТЕЛК примерно в полицията, митниците, държавната администрация и въобще от работещите с ТЕЛК. Аз лично мисля че трябва да е или ТЕЛК или заплата . Но не и двете . Другото е че Решенията на ТЕЛК да могат да бъдат отменяни до 5 години след тяхното издаване е малоумно защото така или иначе хората минават отново на всеки 3 години през комисия. С изключение на безсрочните при които е невъзможно злоупотреби да има защото са минали през поне три различни във времето.

    23:03 24.11.2025

  • 8 А така, така ви се пада

    10 1 Отговор
    Който много вряка и пише по форумите срещу министърчето от БСП и властващите лумпени му се отнема ТЕЛКА ... с 5 години на зад ....хахахаха.....а после държавата кви пари ще плаща по дела в международни съдилища че и групови даже идея си нямат .... ....

    23:09 24.11.2025

  • 9 Механик

    7 1 Отговор
    Демек след 5 години може да порасте нов крак на някой дето му е бил ампутиран? Слепите ще прогледнат?!?!?!
    По-добре се вижте, че има сигурно 2 милиона хора с ТЕЛК. Има цели села с ТЕЛК. За пари направихте ромите "инвалиди". В града в който живея, гледам чисто нови джипове за по 150000 лева да спират в синята зона и имат табелка за "инвалид".

    23:10 24.11.2025

  • 10 А как хубаво си беше по Живково време

    6 2 Отговор
    Преди атлантическите бооооклуци да се появят ...Закон за пенсиите (1957-1999) а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените.Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години...2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.....

    Коментиран от #14

    23:13 24.11.2025

  • 11 ТЕЛК-овете се увеличават

    4 1 Отговор
    Заради турците от Бурса и т.н с българско гражданство които се трудоустрояват в България и точат нашата система без принос в нея реално да имат и да не се правят политиците че не го знаят, че нещо много почнаха да дразнят с тъпите си инициативи. Идват в България , минават по вторият начин ТЕЛК комисии толерирани и подпомагани от соросоидни НПО-та и после стой та гледай кво става. И за това са виновни точно политиците които сега се правят на интересни

    23:24 24.11.2025

  • 12 От чужбина

    5 1 Отговор
    Вместо да плямпате, вземете и почнете да проверявате на ред всичките ТЕЛК-ове от последните години. Половината циганя са с ТЕЛКове, здрави и прави, готови да скачат на бой. Почнете проверки и ги изловете тези дето точат пари чрез фалшиви ТЕЛКове. Подпукайте и докторите дето са ги издали.

    Коментиран от #15

    23:27 24.11.2025

  • 13 Законно получени права

    5 1 Отговор
    Дали може със закон със стара дата да се отменят. Това ще е правен световен абсурд и дали КС ще го потвърди ? А?

    23:31 24.11.2025

  • 14 Абсолютно всичко

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "А как хубаво си беше по Живково време":

    ПРИ СОЦИАЛИЗМА беше по добре ! Абсолютно всичко .....

    23:35 24.11.2025

  • 15 А турците от Бурса

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "От чужбина":

    Как ще ги хванеш като само една карта за превод на пенсията в България имат след като комисия са минали ....а ходи ги излови! Че и Хелзинският комитет ги пази и логистиката им усигурява с предимство ако не знаеш

    23:40 24.11.2025

  • 16 И после ? А?

    6 0 Отговор
    На всеки отменен ТЕЛК трябва поне по трима лекари от ТЕЛК и НЕЛК комисии в затвора да вкараме ? Нали ? Голям кеф

    23:48 24.11.2025

  • 17 Геноцид бре пичове ....поголовен

    5 1 Отговор
    Статистиката в момента показва, че ако българите бъдат принудително навряни в еврозоната,
    над 1 800 000 български пенсионери ще осъмнат с пенсии по 350-480 евра на месец.
    Въпросът е къв ще го дири пенсионер с 350 евро на месец в еврозоната, където едно кафе е 5 евро?

    23:52 24.11.2025

  • 18 Истината е че отново всичко се свежда

    6 1 Отговор
    отново до това че Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично искам да чуя ясна позиция на всички партии в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......

    23:57 24.11.2025

  • 19 Опорка

    3 1 Отговор
    Населението застарява, тия олигофpeни какво очакват? След 60 може да се случи всичко, ама явно тия дeбили очакват хората да бачкат до гроб за да им снасят кинти, които да крадат.

    Коментиран от #20

    00:08 25.11.2025

  • 20 Абе то е така ама

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Опорка":

    Кърджали например има повече ТЕЛК решения тази година от Варна, Пловдив и почти настига София.... дали на тоя Гуцанов не му в обяснено защо е така? А ? Или дай да дрънкаме глупости... после другото: диагнозите, които най-често водят до ТЕЛК решение представи си колега, че точно шизофренията е на четвърто място след инсулта, инфаркта и диабета. Не е шега .... Ако се замислим трябва да имаме едно поне 150-180 000 шизофреници значи и то концентрирани точно определени райони .... в Бурса примерно, освидетелствани в Кърджали.. ...хахахаха .... и Гуцанов кво ще им направи?

    00:46 25.11.2025

  • 21 Мдааа

    0 1 Отговор
    Поредното източване на държавата, плащаш си за да получиш и после социални помощи цял живот

    00:52 25.11.2025

  • 22 ббб

    0 0 Отговор
    Първо не се знае дали ще се приеме. Засега е само предложение. Добре е замислено но няма да се прилага правилно. На малцинствата няма да се отнеме ТЕЛК решението. Ще се отнеме на някой Българин възстановил се на 50-60%. Или ще му бъде намалена групата инвалидност. Което по зле от това да му го отнемат защото никой работодател няма да го наеме макар и да остане без средства за препитание. Ето така се спонсорира сивата икономика. Ще го вземат на по ниска заплата за която няма да му плащат осигуровки за прослужено време и старост. В България всичко е криворазбрано и се прави неоснователно. Затова са виновни всички политически сили управлявали България повече от 40 години. Не само след промените но и преди това.

    00:52 25.11.2025

  • 23 търговище

    1 0 Отговор
    търговище има едно джуже ГЕРЕНЛИЯТА ,само със фалшиви телк се занимава от години

    00:57 25.11.2025

