Предлагат ТЕЛК решенията да се отменят до 5 години след издаването им

Решенията на ТЕЛК да могат да бъдат отменяни до 5 години след тяхното издаване. Това предвижда ново предложение, залегнало в преходните и заключителни разпоредби на Бюджет 2025, който вече бе приет на първо четене от депутатите. Основната цел на промяната е затягане на контрола и пресичане на злоупотребите с инвалидни пенсии, като се гарантира, че подкрепата достига само до реално нуждаещите се. Пациентски организации обаче алармират, че мяркатa може да удари коректните граждани.

Спорната промяна предизвика остра реакция сред експертите. Според тях удължаването на срока за ревизия ще създаде огромна несигурност за хората с увреждания.

"Промяната ще внесе хаос в здравната система," заяви Ангелина Бонева от Управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването, цитирана от NOVA.

Тя обясни, че ако Националният осигурителен институт (НОИ) прекрати действието на административния акт за ТЕЛК със задна дата, пациентът автоматично се превръща в длъжник на държавата. Освен финансовата тежест да връща получени средства, човекът губи здравноосигурителните си права, не може да получи документи от личния лекар и остава без достъп до жизненоважни лекарства.

Ангелина Бонева призова институциите за спешни действия срещу текстовете. "Може да се самосезира прокуратурата, може да даде предписания омбудсманът и президентът Радев да наложи вето," допълни експертът, цитирана от NOVA.

Статистиката показва сериозно увеличение на издадените експертни решения през последните години. Близо 800 000 българи в момента имат действащи решения от ТЕЛК.

Данните на Националната здравноинформационна система разкриват стряскаща тенденция:

През 2021 г. са издадени 64 324 решения.

През 2022 г. броят им скача двойно до 133 935.

През 2023 г. те достигат 221 540.

През 2024 г. броят на решенията е 243 251.

Наблюдава се ръст и при пожизнените решения, като през 2024 г. те са над 92 000. Най-честите причини за освидетелстване са мозъчен инфаркт и застойна сърдечна недостатъчност, като всяка година около 50 000 души в страната получават инсулт.

Анализът на данните показва, че мъжете на възраст между 60 и 79 години са групата с най-много издадени решения за инвалидност. След тях се нареждат жените във възрастовия диапазон 40-59 години. В най-високата възрастова група – от 80 до 99 години, решения имат над 10 000 жени и над 4700 мъже.

Финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания е обвързана с линията на бедност и процента на увреждане, като варира от 7% до 57% от линията на бедност в зависимост от тежестта на заболяването и необходимостта от чужда помощ.