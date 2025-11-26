Новини
България »
26 Ноември, 2025 10:25 1 665 14

Не трябва в желанието си да разкрием едни измамници, да ощетяваме хора, които реално имат нужда от социалната подкрепа на държавата, заяви специалист

Бум на решенията от ТЕЛК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"За да имаме реален контрол върху системата на медицинската експертиза, не е необходимо някой да връща часовника или датата назад с 5 години и да проверява нещо". Това заяви пред БНР адв. Мария Петрова, специалист по медицинско право.

"Става въпрос за една промяна, която е в преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДОО, която предвижда въвеждането на нов текст в Закона здравето. Всичко, което обаче оттам нататък се доразви в публичното пространство, са повече спекулации, отколкото факти и възможности за развитие. Има ли проблем в системата на ТЕЛК – безспорно има. Трябва ли тя да бъде преборена чрез този текст – далеч не съм убедена, че това е решението.

Текстът казва, че дава възможност на НОИ извън срока, след като ние вече имаме влязло в сила решение, ако са налице нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаденото решение. Тази нова норма преповтаря една норма, която съществува и в Административно-процесуалния кодекс по повод възобновяването на производствата. Тя не е нещо чак толкова страшно. Бидейки не чак толкова страшно, няма да породи и ефектът, който цели социалното министерство, а именно да ограничи т.нар. фалшиви решения", коментира тя.

В интервю за предаването "Преди всички" адв. Петрова посочи какви мерки трябва да се предприемат:

"На първо място да се въведе стандарт за воденето на медицинска документация. Тази документация се води изключително хаотично. Хората продължават да носят едни папки на хартия със своите епикризи, амбулаторни листи, изследвания и т.н. Първо трябва да решим проблема в неговия първоизточник. Няма необходимост НОИ да отваря архивите си, папките си, някой да плюнчи пръсти, да листи, да гледа назад какво се е случило. Трябва да имаме поглед напред. Не трябва в желанието си да разкрием едни измамници, които ако сме желали, сме имали възможност за толкова време да го направим, да ощетяваме хора, които реално имат нужда от социалната подкрепа на държавата".

Специалистът смята, че не е необходимо да се поддържат ТЕЛК комисиите. В повечето случаи те нямат пряка среща с пациента, а го оценяват на базата на документите, напомни тя и предложи: "Може в националната здравно-информационна система да се разработи модул, който да дава оценка съответно за процентите трайна неработоспособност и да не се налага никой да ходи по циничните опашки, да не се бият 5 човека с патерици за 3-те стола, единият от които счупен, в коридора на картотеката или пред експертната комисия. Тези неща имат много логични и сравнително лесни решения".

"Нека не забравяме, че системата на ТЕЛК е онази патерица на цялата ни социална система и на държавата ни, която поддържа един определен контингент избиратели, верни на определени властимащи", припомни адв. Петрова.

Тя подчерта, че има случаи, в които хората се отказват от това да ползват социалните си права, само защото са социално неразпознаваеми от системата:

"Не могат сами да си подадат заявленията, не могат да проконтролират преписката си, нямат право на безплатна правна помощ и обжалване. Това поставя уязвимите хора в една още по-тежка, трудна и уязвима ситуация, която трябва да бъде преодоляна с волята на държавата, а не въпреки тези хора".

Крайно време е държавата да поеме отговорност, категоричен бе специалистът.


България
Оценка 4.8 от 16 гласа.
Оценка 4.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    17 7 Отговор
    БГ е световен шампион по хора с ТЕЛК спрямо населението

    Коментиран от #3, #6

    10:27 26.11.2025

  • 2 Дедо Джо

    14 0 Отговор
    Целият шум е да си индексират сумата за рушвет.

    10:27 26.11.2025

  • 3 Сила

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    И по полицай и пожарникари с ТЕЛК !!!???!!! Не знам някъде другаде по Света да има подобно нещо , полицай със степен на инвалидност ( предимно наднормено тегло , в 90% от случаите по мой наблюдения )

    10:30 26.11.2025

  • 4 все повече ще стават

    23 0 Отговор
    в магазините
    сирене , кашкавал -отрова
    месо и колбасо от 40 г замразено месо много
    голяма отрова
    алкохол още по голяма отрова
    вносни плодове пълни и пръскани с законна
    отрова
    всеки втори трети у БГто с инфаркт ,инсилт
    висока захар,холестерол и то все млади хора

    Коментиран от #7

    10:34 26.11.2025

  • 5 ЧЕЛ

    10 0 Отговор
    Поредния прозорец на "Овертон" .С тоя номер съсипват всичко до което се докопат!

    10:35 26.11.2025

  • 6 нсокло

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    България е шампион по откраднати милиарди от управляващите които за да не се говори колко милиарда крадат те, пускат темата с телковете. Милиарди грабят ГЕРБ и ДПС със другарчетата си, а темата за ТЕЛК въртят мисирките. По над 20 хиляди си раздават като бонуси, а по 2 седмици обсъждат дали да дадат 100 коледни на бедните. По над 5-7 хиляди лева вземат милиционетите дето не могат да си напишат името без грешки, а пенсията от 322 евро е "голям" проблем. Слава на Господ Иисус Христос напразно лъжат.

    10:41 26.11.2025

  • 7 име

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "все повече ще стават":

    Мисля че хората сами са си виновни, до голяма степен. Всички станаха мързеливи и вместо да си гледат някакви зеленчуци и да си готвят искат да купуват готови боклуци, без да осъзнамат че така стават още по-болни и им излиза още по-скъпо.

    10:44 26.11.2025

  • 8 Мнение

    7 0 Отговор
    Докато има ТЕЛК, докторите да имат право без съгласието на пациентите да се запознават със здравното му електронно досие.

    10:45 26.11.2025

  • 9 Анонимен

    12 0 Отговор
    Вземете и душите на болните хора.
    Купете си с върнатите пари за най-милите си хора - каквото ви трябва за тях...
    Тук не искам да псувам!!!
    Хванете ромите дето ходат да работите Англия и Германия а се водят инвалиди.
    А,не тез дето отиват да си пазаруват при комшиите хранителни продукти ,че тука с тези мизерни пенсии немогат да си ги позволят,че и великденските и сега и коледните им гиспрехте!!!
    Нека с тези върнати пари да си купата всички за най- милите си хора каквото им трябва!!!

    10:58 26.11.2025

  • 10 адв. Петрова !

    7 2 Отговор
    адв. Петрова !

    Проблема е !

    В Некадърните Алчни Медицински Специалисти !

    Които Не си Познават Занаята !

    И Съответните Министри !

    Които Позволяват На Такива !

    Да заемат място Като Лекари !

    В Българското Здравеопазване !

    Дипломите на Тези !

    Трябва да Бъдат Сксъсани !

    А Министрите които позволяват Това !

    Вкарани !

    В Затвора !

    Един Куп Професори !

    И Академици !

    Които !

    Не си Познават Занаята !

    Кой Източва Бюджета На Здравната Каса ?

    Мисля !

    Че Отговора !

    Е Ясен !

    Докато тези не Бъдат Изхвърлени от Системата !

    На Здравеопазването !

    Тук Няма Да Има Нито Здравеопазване !

    Нито ТЕЛК !

    Аз Сам Имам Твърде много Проблеми !

    С Тези !

    И Това Е !

    Причината !

    Цялата им Документация !

    Е Кенеф !

    ПРОТИВОРЕЧАЩ НА ЗАКОНА !

    И КОНСТИТУЦИЯТА !

    Коментиран от #13

    10:58 26.11.2025

  • 11 Иван Асен

    16 0 Отговор
    ТЕЛК има изначално социална функция, т.е. основната причина да се получава е, че увредения няма възможност да си покрива необходимите за живот материални разходи, поради състояние на трайни увреждания. Реалността обаче е съвсем друга. Работещи на пълен работен ден, хора с високи месечни трудови и извън трудови доходи, че и на по няколко договора, хора милионери и с имоти живеещи в палати получават такава пенсия. Мотивът им на всички е един единствен, че държавата когато има да ти взема 2 лева ще те гони до дупка, що аз да не взема от нея. Шокираща беше наскоро информацията, че близо 5000 полицая са с ТЕЛК и работят на пълно работно време и заедно с това получават и 20 брутни заплати, че и данък не плащат. Е как да излязат сметките на държавата?!?

    11:00 26.11.2025

  • 12 Бай Хюсеин

    6 0 Отговор
    Кърджали е във топ 3 по Телък класацията.

    11:01 26.11.2025

  • 13 Но Къде Са ?

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "адв. Петрова !":

    Но Къде Са ?

    Юристите !

    Да се Противопоставят !

    На Това !

    Самото Министерство На Правосъдието !

    Ми пправи Въртели !

    И Не иска да си попълни Нормативната Си База !

    За да мога !

    Да си Потърся Правата !

    По Съдебен Ред !

    11:06 26.11.2025

  • 14 Инвалид

    5 0 Отговор
    Системата за случайно разпределение не е за борба с корупцията , а умишлено да се бавят ТЕЛК решенията. Извървях го пътя - пенсиониран по стаж, 2 онкология операции , диабет и накрая ТЕЛК за 2 години, 6 месеца прехвърляха документите ми в ТЕЛК ове където няма онкология. При положение че има електрони досиета!

    11:32 26.11.2025

