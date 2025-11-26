Бум на решенията от ТЕЛК

"За да имаме реален контрол върху системата на медицинската експертиза, не е необходимо някой да връща часовника или датата назад с 5 години и да проверява нещо". Това заяви пред БНР адв. Мария Петрова, специалист по медицинско право.

"Става въпрос за една промяна, която е в преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДОО, която предвижда въвеждането на нов текст в Закона здравето. Всичко, което обаче оттам нататък се доразви в публичното пространство, са повече спекулации, отколкото факти и възможности за развитие. Има ли проблем в системата на ТЕЛК – безспорно има. Трябва ли тя да бъде преборена чрез този текст – далеч не съм убедена, че това е решението.

Текстът казва, че дава възможност на НОИ извън срока, след като ние вече имаме влязло в сила решение, ако са налице нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаденото решение. Тази нова норма преповтаря една норма, която съществува и в Административно-процесуалния кодекс по повод възобновяването на производствата. Тя не е нещо чак толкова страшно. Бидейки не чак толкова страшно, няма да породи и ефектът, който цели социалното министерство, а именно да ограничи т.нар. фалшиви решения", коментира тя.

В интервю за предаването "Преди всички" адв. Петрова посочи какви мерки трябва да се предприемат:

"На първо място да се въведе стандарт за воденето на медицинска документация. Тази документация се води изключително хаотично. Хората продължават да носят едни папки на хартия със своите епикризи, амбулаторни листи, изследвания и т.н. Първо трябва да решим проблема в неговия първоизточник. Няма необходимост НОИ да отваря архивите си, папките си, някой да плюнчи пръсти, да листи, да гледа назад какво се е случило. Трябва да имаме поглед напред. Не трябва в желанието си да разкрием едни измамници, които ако сме желали, сме имали възможност за толкова време да го направим, да ощетяваме хора, които реално имат нужда от социалната подкрепа на държавата".

Специалистът смята, че не е необходимо да се поддържат ТЕЛК комисиите. В повечето случаи те нямат пряка среща с пациента, а го оценяват на базата на документите, напомни тя и предложи: "Може в националната здравно-информационна система да се разработи модул, който да дава оценка съответно за процентите трайна неработоспособност и да не се налага никой да ходи по циничните опашки, да не се бият 5 човека с патерици за 3-те стола, единият от които счупен, в коридора на картотеката или пред експертната комисия. Тези неща имат много логични и сравнително лесни решения".

"Нека не забравяме, че системата на ТЕЛК е онази патерица на цялата ни социална система и на държавата ни, която поддържа един определен контингент избиратели, верни на определени властимащи", припомни адв. Петрова.

Тя подчерта, че има случаи, в които хората се отказват от това да ползват социалните си права, само защото са социално неразпознаваеми от системата:

"Не могат сами да си подадат заявленията, не могат да проконтролират преписката си, нямат право на безплатна правна помощ и обжалване. Това поставя уязвимите хора в една още по-тежка, трудна и уязвима ситуация, която трябва да бъде преодоляна с волята на държавата, а не въпреки тези хора".

Крайно време е държавата да поеме отговорност, категоричен бе специалистът.