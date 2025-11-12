Новини
Кабинетът ще одобри план за бизнес програмите на микро, малки и средни предприятия

12 Ноември, 2025 07:52 310 1

Очаква се правителството също да одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените трансфери

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На редовното си заседание в сряда Министерският съвет ще одобри План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро”-, „малки” и „средни” публични предприятия за 2025 г., изброи dariknews.bg.

Предстои министрите да одобрят съществено отклонение от проекта на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле, одобрен с решението по т. 7 от Протокол № 33 от заседанието на Министерския съвет на 13 август 2025 г.

Кабинетът ще реши за присъединяване на Република България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи, базиран в гр. Берлин, Федерална република Германия, както и ще одобри промени на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

Очаква се правителството също да одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените трансфери и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. и проект на Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Иганово” ЕАД.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    Помощ, че теА ни помагат❗

    07:54 12.11.2025

