Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения

Увеличаването на броя на ТЕЛК решенията през последните пет години отново постави на дневен ред въпроса за евентуални злоупотреби в системата. По данни на Министерството на труда и социалната политика издадените решения са нараснали в пъти, което провокира сериозен обществен дебат. Бившият социален министър Минчо Коралски коментира темата в студиото на "Денят започва" по БНТ.
Той припомни, че проблемите са системни и не могат да бъдат решени чрез прибързани проверки и ретроактивни мерки.
"Определено не сме най-здравата нация в ЕС – водим по сърдечносъдови, онкологични, диабетни, неврологични и психически заболявания", каза Коралски.
Според него общият брой на хората с увреждания в България е сравним със средните нива в Европа и статистически не показва аномалия.
Скандалите с фалшиви ТЕЛК решения обаче остават.
"Фалшификациите не започват в комисията. Те започват много преди това – в лабораториите и медицинските центрове, които издават документи, че човек е в тежко състояние", обясни той и подчерта, че ТЕЛК работи по документи", което прави системата уязвима.
Един от основните дефицити според Коралски е липсата на пълна интеграция между здравното електронно досие и ТЕЛК системата.
"Не разбирам защо хората носят купища документи, след като информацията би трябвало да е достъпна електронно. Така лесно ще се отличи реалното заболяване от фиктивното", посочи експертът.
Коралски припомни и че НОИ извършва допълнителен контрол на всички решения, но и там проверката е само върху документация. Според него анонсираните масови проверки на ТЕЛК решения от последните пет години крият сериозни правни и практически рискове.
"Ретроактивното действие на закона е изключително ограничено. Как ще се връщат средства – административно или съдебно? Какво се случва, ако човек вече е починал? Кой ще носи отговорност?", попита Коралски.
Той подчерта, че подобна проверка би блокирала работата на НОИ, който и без това обработва нови пенсии със сериозно забавяне.
Друг чувствителен въпрос е лавинообразното увеличение на личните асистенти – от около 20 000 преди няколко години до почти 90 000 днес.
Според Коралски това не е непременно индикация за злоупотреби.
"Право на лична помощ имат хора, на които ТЕЛК е определил нужда от чужда помощ. Преди пандемията бяха около 30 000. Сега, заедно с децата, са над 100 000. Това е максималният реалистичен капацитет според броя на нуждаещите се."
Той обаче признава, че има случаи, които трябва да бъдат проверени – например асистенти, които живеят в друг град от човека, на когото би трябвало да помагат.
Коралски предупреди, че реформата трябва да бъде внимателно планирана.
"Ако има злоупотреби, те трябва да се пресекат, но не бива рестрикцията да се насочва към всички. Трябва персонализирана, а не хаотична реформа.", изброи Коралски.
Той засегна и друга тема – ниското заплащане на социалните работници.
"Това не са чиновници. Те работят пряко с хората, а получават 1600 - 1800 лв. Заплащането демотивира кадрите, което влияе на качеството на цялата система.", призна бившият социален министър.
Коралски призова за по-задълбочен и последователен подход към реформите в социалната система.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДО СЕГА ДЕ БЛЯХТЕ БЕЕ??
НЕ ЗНАЕХТЕ,ЧЕ ИМА ЦЕЛИ СЕЛА С ТЕЛКАДЖИИ!!??
Коментиран от #4
11:50 25.11.2025
2 Тогава кво умува щом
11:51 25.11.2025
3 Боруна Лом
11:56 25.11.2025
4 Изброй някои от тях
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Ако не им ги снесеш наготово , няма да се мръднат.
11:57 25.11.2025
5 Има
11:57 25.11.2025
6 Добре бе
11:59 25.11.2025
7 Анонимен
12:01 25.11.2025
8 Най добре е
Коментиран от #10
12:02 25.11.2025
9 Борец
12:02 25.11.2025
10 И пак
До коментар #8 от "Най добре е":турците в Бурса не можеш да ги хванеш ....
12:03 25.11.2025
11 Ами дали е възможно въобще
12:06 25.11.2025
12 търговище
12:07 25.11.2025
13 Представяте ли си ?
12:10 25.11.2025
14 По фалшиви от вас няма
12:14 25.11.2025
15 Българските турци в Турция
12:18 25.11.2025
16 Пеевски
12:18 25.11.2025
17 Свободно падение
Най-добре е да се помисли за хуманното умъртвяване на всички болни и възрастни, та да могат да увеличат средствата за въоръжаване и да се отърват от излишните млади с войните си...
Негодници и убийци на народа - това ни управлява живота.
12:26 25.11.2025
18 Хасково
ФАКТ!
Цялият квартал "Република" са с ТЕЛК- пожизнен.
Попитах една лекарка, моя позната която е джипи , защо им даваш документи за ТЕЛК - ами те идват с готови документи от СПЕЦИАЛИСТ!
А "специалистът" е шефът на тубдиспансера в града , и "случайн"о жена му пък е главен счетоводител там.
Предполагам, че във всеки град си има изградена схема за ТЕЛК,която обслужва "малцинството".
Но само това малцинство, което гласува за правилното начало- за новото!
Коментиран от #28
12:29 25.11.2025
19 телкове на хората ,които се нуждаят
12:38 25.11.2025
20 Еврозонци,
12:43 25.11.2025
21 ЧОЧО
Коментиран от #23
12:47 25.11.2025
22 Еврозонци,
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените....Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години...2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи......... Как е да ви питам 36 години по късно ? А? Ъхъъъ....
Коментиран от #27
12:47 25.11.2025
23 Имат, имат !
До коментар #21 от "ЧОЧО":Двойните граждани от Турция ИМАТ право.....и масово го получават колега. Стига 5 год трудов стаж да са имали в България.
12:50 25.11.2025
24 37.51т
12:58 25.11.2025
25 Аз лично какво мисля
13:03 25.11.2025
26 Луд
13:06 25.11.2025
27 Атлантиците ограбиха
До коментар #22 от "Еврозонци,":пенсионният фонд. После каса стана. Трябваше % от приватизацията да бъдат вкарвани в него но Костов прецака системата. Нито лев не влезе
13:07 25.11.2025
28 Вероятно говориш
До коментар #18 от "Хасково":За "пациентите" на д-р Калфов ? Че той е активист на ГЕРБ
13:14 25.11.2025
29 Интересни неща има
13:26 25.11.2025
30 Шиши ще каже: Няма страшно
13:30 25.11.2025
31 Деций
13:31 25.11.2025
32 Георги Илиев Митев
14:12 25.11.2025
33 Георги Илиев Митев
14:13 25.11.2025
34 Слуга на дявола
17:19 25.11.2025
35 Инвалид 50 %
17:26 25.11.2025