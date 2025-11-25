Новини
България »
Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения

Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения

25 Ноември, 2025 11:47 1 252 35

  • минчо коралски-
  • телк-
  • реформа-
  • инвалиди

Проблемите са системни и не могат да бъдат решени чрез прибързани проверки и ретроактивни мерки

Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Увеличаването на броя на ТЕЛК решенията през последните пет години отново постави на дневен ред въпроса за евентуални злоупотреби в системата. По данни на Министерството на труда и социалната политика издадените решения са нараснали в пъти, което провокира сериозен обществен дебат. Бившият социален министър Минчо Коралски коментира темата в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Той припомни, че проблемите са системни и не могат да бъдат решени чрез прибързани проверки и ретроактивни мерки.

"Определено не сме най-здравата нация в ЕС – водим по сърдечносъдови, онкологични, диабетни, неврологични и психически заболявания", каза Коралски.

Според него общият брой на хората с увреждания в България е сравним със средните нива в Европа и статистически не показва аномалия.

Скандалите с фалшиви ТЕЛК решения обаче остават.

"Фалшификациите не започват в комисията. Те започват много преди това – в лабораториите и медицинските центрове, които издават документи, че човек е в тежко състояние", обясни той и подчерта, че ТЕЛК работи по документи", което прави системата уязвима.

Един от основните дефицити според Коралски е липсата на пълна интеграция между здравното електронно досие и ТЕЛК системата.

"Не разбирам защо хората носят купища документи, след като информацията би трябвало да е достъпна електронно. Така лесно ще се отличи реалното заболяване от фиктивното", посочи експертът.

Коралски припомни и че НОИ извършва допълнителен контрол на всички решения, но и там проверката е само върху документация. Според него анонсираните масови проверки на ТЕЛК решения от последните пет години крият сериозни правни и практически рискове.

"Ретроактивното действие на закона е изключително ограничено. Как ще се връщат средства – административно или съдебно? Какво се случва, ако човек вече е починал? Кой ще носи отговорност?", попита Коралски.

Той подчерта, че подобна проверка би блокирала работата на НОИ, който и без това обработва нови пенсии със сериозно забавяне.

Друг чувствителен въпрос е лавинообразното увеличение на личните асистенти – от около 20 000 преди няколко години до почти 90 000 днес.

Според Коралски това не е непременно индикация за злоупотреби.

"Право на лична помощ имат хора, на които ТЕЛК е определил нужда от чужда помощ. Преди пандемията бяха около 30 000. Сега, заедно с децата, са над 100 000. Това е максималният реалистичен капацитет според броя на нуждаещите се."

Той обаче признава, че има случаи, които трябва да бъдат проверени – например асистенти, които живеят в друг град от човека, на когото би трябвало да помагат.

Коралски предупреди, че реформата трябва да бъде внимателно планирана.

"Ако има злоупотреби, те трябва да се пресекат, но не бива рестрикцията да се насочва към всички. Трябва персонализирана, а не хаотична реформа.", изброи Коралски.

Той засегна и друга тема – ниското заплащане на социалните работници.

"Това не са чиновници. Те работят пряко с хората, а получават 1600 - 1800 лв. Заплащането демотивира кадрите, което влияе на качеството на цялата система.", призна бившият социален министър.

Коралски призова за по-задълбочен и последователен подход към реформите в социалната система.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 0 Отговор
    СЕТИХТЕ СЕ.
    ДО СЕГА ДЕ БЛЯХТЕ БЕЕ??
    НЕ ЗНАЕХТЕ,ЧЕ ИМА ЦЕЛИ СЕЛА С ТЕЛКАДЖИИ!!??

    Коментиран от #4

    11:50 25.11.2025

  • 2 Тогава кво умува щом

    10 0 Отговор
    Според него общият брой на хората с увреждания в България е сравним със средните нива в Европа и статистически не показва аномалия ?

    11:51 25.11.2025

  • 3 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    КАКВА БОРБА? РИМЛЯНИТЕ С ДОЖИВОТЕН ТЕЛК,А ХОРА С АМПУТИРАНИ КРАИНИЦИ И ЛЕЖАЩО БОЛНИ СА ПРЕЗ ТРИ ГОДИНИ НА КОМИСИИ

    11:56 25.11.2025

  • 4 Изброй някои от тях

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Ако не им ги снесеш наготово , няма да се мръднат.

    11:57 25.11.2025

  • 5 Има

    19 0 Отговор
    Ги доста шкембаци и в МВР на заплата,пенсия и телк и само дневни смени - живот

    11:57 25.11.2025

  • 6 Добре бе

    7 0 Отговор
    Ама как на практика въобще може да се случат масови проверки на ТЕЛК решения от последните пет години ? Дали има правни пречки е ясно защото закон в България за властимащите няма а само целесъобразност. Но как въобще си го представят? Примерно с турците в Бурса които са взели ТЕЛК и си живеят в Турция а в България имат единствено една банкова карта за превод на пенсията. А? То веднъж им отвориха вратата Хелзинският комитет а сега ходи я затваряй ...

    11:59 25.11.2025

  • 7 Анонимен

    17 0 Отговор
    Цели села в милата ни татковина са инвалиди.Масово те куцат,недовиждат,недочуват и според вещото мнение на спецовете в науката те подлежат на държавна помощ.Болен здрав носи отговаря на създадената ситуация,като управляващите си носят кръста на отговорността за извършените деяния.

    12:01 25.11.2025

  • 8 Най добре е

    12 3 Отговор
    Или пенсия по ТЕЛК или заплата. По избор ! .... но не и двете заедно. Всичко друго е обречено и ще последват съдебни дела срещу държавата

    Коментиран от #10

    12:02 25.11.2025

  • 9 Борец

    6 0 Отговор
    След всяко засилване,скачат с няколко хиляди!

    12:02 25.11.2025

  • 10 И пак

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Най добре е":

    турците в Бурса не можеш да ги хванеш ....

    12:03 25.11.2025

  • 11 Ами дали е възможно въобще

    20 0 Отговор
    Полицай или митничар да е с 90 % ТЕЛК и да може да си изпълнява задълженията? А? Или пък футболче да си играе с Бойчо ?

    12:06 25.11.2025

  • 12 търговище

    12 0 Отговор
    търговвище от години се знае за един ПЕДЯ ЧОВЕК ГЕРЕНЛИЯТА занимавасе със фалшиви телк ,пенсиониране ,срещу заплащане

    12:07 25.11.2025

  • 13 Представяте ли си ?

    10 0 Отговор
    Диагнозите, които най-често водят до ТЕЛК решение - шизофренията например е на четвърто място след инсулта, инфаркта и диабета..... После се чудим защо луди хора ни управляват. Шизофренията е на четвърто място по епикризи за ТЕЛК !!!!

    12:10 25.11.2025

  • 14 По фалшиви от вас няма

    5 0 Отговор
    Измислени мафиоти

    12:14 25.11.2025

  • 15 Българските турци в Турция

    10 0 Отговор
    Така ги пенсионират в България по тайно споразумение подписано от Борисов и ГЕРБ ! 5 години ако са имали трудов стаж в България и то не е задължително да са били осигурителни могат да се явят на комисия за ТЕЛК и там вече са дилърите на соросоидните НПО-та от Хелзинският комитет и специално назначени за целта лекари в комисии..... Въобще не си мислете че е самосиндикално. Споразумение с Турция има ....

    12:18 25.11.2025

  • 16 Пеевски

    12 0 Отговор
    Всеки, който гласува за новото начало получава 100% телк!

    12:18 25.11.2025

  • 17 Свободно падение

    8 0 Отговор
    Социалните домове са душегубки. Сам Гуцанов го показа по телевизора. После недоволен, че се увеличил броят на личните асистенти през последната година.
    Най-добре е да се помисли за хуманното умъртвяване на всички болни и възрастни, та да могат да увеличат средствата за въоръжаване и да се отърват от излишните млади с войните си...
    Негодници и убийци на народа - това ни управлява живота.

    12:26 25.11.2025

  • 18 Хасково

    11 0 Отговор
    В Хасково , след като чавето навърши ШЕСТ месеца, веднага го телкират! ! 100 % астматици!
    ФАКТ!
    Цялият квартал "Република" са с ТЕЛК- пожизнен.
    Попитах една лекарка, моя позната която е джипи , защо им даваш документи за ТЕЛК - ами те идват с готови документи от СПЕЦИАЛИСТ!
    А "специалистът" е шефът на тубдиспансера в града , и "случайн"о жена му пък е главен счетоводител там.
    Предполагам, че във всеки град си има изградена схема за ТЕЛК,която обслужва "малцинството".
    Но само това малцинство, което гласува за правилното начало- за новото!

    Коментиран от #28

    12:29 25.11.2025

  • 19 телкове на хората ,които се нуждаят

    5 0 Отговор
    НЕ СЕ ДАВАТ!!!Имате медии........Пишете каквото ви кажат и каквото си искате........нямаМЕ медии -пишеме истината.Истинато на този и държавата и моята истина не се покриват.Никога не сме търсили вашите Телкове както и никога не дме искали помощ от държава или хора когато сме лекували член от фамилията.Ще ви кажа нещо за тези Телкове....тъст почина 2006 от цироза ,докато го гледахме ние се държеше.Цирозата не идва само от хепатит С ,но и от добавка ежедневно пиене домашно по 200мл ракия.......та накрая ,тъща ми е поискала телк.....Телка излезе точно 9 дни след смърта на тъст ми......Явно имат връзка помежду си и когато се нуждаеш от телк той излиза след смърта ти.същото стана и с друг член от семейството на съпругата ми.няколко дни след смърта излиза телка.Как се дават толкова телкове .......извода е след като се купят от тези ,които ги дават.пс.Ние не сме искали никога за нищо помощ и с това се гордея.

    12:38 25.11.2025

  • 20 Еврозонци,

    6 1 Отговор
    Линията на бедност е 764 лева за 2026 г..... по малко не само от всички държави в Европа, а и от 3/4 от държавите в Азия и от 1/2 от Африка .... това е реалноста и дали ще е ТЕЛК или гарантиран жизнен минимум все сме под водата и на все по лошо вървим .

    12:43 25.11.2025

  • 21 ЧОЧО

    2 0 Отговор
    Двойните граждани от Турция,нямат право на ТЕЛК.Проверете смесените райони, източват ни системата.

    Коментиран от #23

    12:47 25.11.2025

  • 22 Еврозонци,

    4 0 Отговор
    Закон за пенсиите (1957-1999)... Замислете се за социализма ей ! .....ама хубавичко го прочетете поне два пъти...... ! а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените....Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години...2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи......... Как е да ви питам 36 години по късно ? А? Ъхъъъ....

    Коментиран от #27

    12:47 25.11.2025

  • 23 Имат, имат !

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЧОЧО":

    Двойните граждани от Турция ИМАТ право.....и масово го получават колега. Стига 5 год трудов стаж да са имали в България.

    12:50 25.11.2025

  • 24 37.51т

    2 0 Отговор
    Ако пипнат телк пенсиите и край с Г..Б и НН на изборите.... сега малко пушилка заради бюджет 26.....

    12:58 25.11.2025

  • 25 Аз лично какво мисля

    2 1 Отговор
    от издадените над 800 хиляди решения, броя на издадените експертни решения с пожизнен срок е 92164 към 2024г. Те са реално неоспорими, защото са минали поне през 4-5 различни комисии преди да станат пожизнени и са действително тежки случаи. Всичко друго е някакъв вид болнични ...но лошо заплатени болнични ! .....държавна измама защото и работят голяма част от тях и е двойно заплащане дефакто

    13:03 25.11.2025

  • 26 Луд

    2 0 Отговор
    Абе хора не бъдете наивни най големият проблем е че ни правят луди а ние наблюдаваме всичко това като чели не става въпросът за нас а е някъкав филм.Всичко знаят тук няма тайни но това им пасва на управляващите само при пълна анархия е възможна голямата кражба която вече 36год не спира нима мисли някои че ако искат немогат да вкарат в затвора 1500 доктора и всички вземали неправомерно пари от държавата да ги върнат във двоен размер да видите тогава какво ще стане.Сигорно и да ти предлага някои че за 500лв ще те пенсионира със ТЕЛК ще се съгласи някои.Всичко идва от горе и всички паарси са насочени нагоре.

    13:06 25.11.2025

  • 27 Атлантиците ограбиха

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Еврозонци,":

    пенсионният фонд. После каса стана. Трябваше % от приватизацията да бъдат вкарвани в него но Костов прецака системата. Нито лев не влезе

    13:07 25.11.2025

  • 28 Вероятно говориш

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хасково":

    За "пациентите" на д-р Калфов ? Че той е активист на ГЕРБ

    13:14 25.11.2025

  • 29 Интересни неща има

    0 0 Отговор
    Пише човека ... (има случаи, които трябва да бъдат проверени – например асистенти, които живеят в друг град от човека, на когото би трябвало да помагат) ... Замислих се че адресната регистрация не е определяща и се чудя как ще ги изловят ? През мобилните телефони вероятно ..... не знам... Поне ще намерят работа на ДАНС ама до колко е законна без прокурорско се чудя .... Интересен филм ще е

    13:26 25.11.2025

  • 30 Шиши ще каже: Няма страшно

    1 0 Отговор
    И ще спечели изборите а другите ще го отнесат

    13:30 25.11.2025

  • 31 Деций

    2 0 Отговор
    И да ги засилвате,нрода е болен и няма как да избягате от плащане.Това , че създадохте отровна среда за бизнеса и ,че 2 милиона се изнесоха , повечето завинаги е в резултат на общата политика на управляващите през този 35 годишен най пагубен период от съществуването на тази клета страна.Сега нямате пари за да плащате,щото 2 милиона работят за чужди икономики,там работят,там живеят,там плащат данъци и правят потребление.Не малко бизнеси се приместиха в Румъния, Полша, Гърция и други места с мнооого по добра и човешка среда за работа.Този тренд ще продължи,до момента в който тези 700 хиляди администрация и държавни служители ( разбирай курлежи и паразити) не останат общо 100 хиляди заедно с полицията.Полиция най много 15000, и държавна и общинска администрация общо за страната 85000. Живков му държеше края без да има компютъризация , всичко беше на тефтер а народа с 3 милиона повече!

    13:31 25.11.2025

  • 32 Георги Илиев Митев

    3 0 Отговор
    Отново цинично и брутално лъжливо изказване ! След 10-ти Ноември 1989 година започна истинското наддаване едновременно на решения, фалшиви решения и подкупи за решения и преминаване към по-голяма степен на инвалидност . Стотици от Реалните инвалиди вече умряха без никакви решения на ВЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК, хиляди от тях са с под 50 процента инвалидност, която не им дава никакви социални помощи или стимули. Забележителното е че след такива гръмки изявления на хора от властите става още по-лошо за Реалните инвалиди докато другите се множат видимо за всички обитатели на територията на Република България.

    14:12 25.11.2025

  • 33 Георги Илиев Митев

    0 0 Отговор
    Отново цинично и брутално лъжливо изказване ! След 10-ти Ноември 1989 година започна истинското наддаване едновременно на решения, фалшиви решения и подкупи за решения и преминаване към по-голяма степен на инвалидност . Стотици от Реалните инвалиди вече умряха без никакви решения на ВЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК, хиляди от тях са с под 50 процента инвалидност, която не им дава никакви социални помощи или стимули. Забележителното е че след такива гръмки изявления на хора от властите става още по-лошо за Реалните инвалиди докато другите се множат видимо за всички обитатели на територията на Република България.

    14:13 25.11.2025

  • 34 Слуга на дявола

    0 0 Отговор
    масово живеещи постоянно в Турция идват в България и минават телк срещи 5-6000 лева получават правото да смучат системата същтото важи и за бременните живеят там идват и получават детски ужким имали и българско гражданство не е правилно след като не живеят постоянно

    17:19 25.11.2025

  • 35 Инвалид 50 %

    1 0 Отговор
    Защо работата на комисията трябва да е само по документи? Имам изкуствена става на крак, кракът е с намален обем на движение, болки, неуспешна операция. В епикризата пише " с подобрение" след рехабилитация ( която се прави след операцията). Както се вижда от епикризата, значи съм успешно имплантиран и би трябвало да вървя нормално. Да, ама не! Ползвам патерици и почти не мога да вървя. Трябва ТЕЛК комисията да ме оценява присъствено , а не само по документи! Съгласен съм да мина отново на комисия, за да проверяват за незаконни ТЕЛКове. Градът е пълен с фалшиви инвалидни стикери за паркиране. Стига да намерят честни лекари в комисиите!

    17:26 25.11.2025

