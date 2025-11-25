Първият евробюджет на страната влиза на второ четене в парламентарни комисии

Първата план-сметка в евро влиза на второ четене в комисиите в Народното събрание.
Очаква се до края на седмицата държавният бюджет за 2026 година, както и тези на Общественото осигуряване и на Здравната каса да бъдат финално гласувани и в пленарната зала, посочи dariknews.bg.
След като социалните партньори не постигнаха съгласие по параметрите – синдикатите излязоха на протести, а работодателите потвърдиха, че също може да го направят.
Изтече срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера. Припомняме, че той беше съкратен от 7 на 3 дни. Имаха право да го направят парламентарните групи, народните представители или парламентарните комисии. При разглеждането на бюджета за настоящата година, от „Възраждане” бяха дали над 38 хил. предложения за поправки.
