Първият евробюджет на страната влиза на второ четене в парламентарни комисии

25 Ноември, 2025 07:03 640 10

Очаква се до края на седмицата държавният бюджет за 2026 година, както и тези на Общественото осигуряване и на Здравната каса да бъдат финално гласувани и в пленарната зала

Първият евробюджет на страната влиза на второ четене в парламентарни комисии - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Първата план-сметка в евро влиза на второ четене в комисиите в Народното събрание.

Очаква се до края на седмицата държавният бюджет за 2026 година, както и тези на Общественото осигуряване и на Здравната каса да бъдат финално гласувани и в пленарната зала, посочи dariknews.bg.

След като социалните партньори не постигнаха съгласие по параметрите – синдикатите излязоха на протести, а работодателите потвърдиха, че също може да го направят.

Изтече срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера. Припомняме, че той беше съкратен от 7 на 3 дни. Имаха право да го направят парламентарните групи, народните представители или парламентарните комисии. При разглеждането на бюджета за настоящата година, от „Възраждане” бяха дали над 38 хил. предложения за поправки.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 влиза

    11 1 Отговор
    но през носа ще ни излезе.

    07:11 25.11.2025

  • 3 Евала

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    на Теменугата и на онова ренде Желязков !

    07:15 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Обличайте се топло

    12 0 Отговор
    И пред Партийния дом!
    Това не е бюджет, а дранеина живо!

    07:23 25.11.2025

  • 8 Да,бе

    6 0 Отговор
    Едно време при 9 милиона население и 10 милиарда долара дълг ни казваха,че сме фалирали,а сега при 5 милиона население и 20 милиарда евро само годишен нов дълг сме в клубът на "богатите"...Има нещо гнило в Дания!

    07:26 25.11.2025

  • 9 С бюджета

    10 0 Отговор
    хвърлят България и българските граждани буквално в бездната !

    07:29 25.11.2025

  • 10 Сагата !

    1 0 Отговор
    Сагата !

    На Борбата !

    Между Некадърниците !

    Започва !

    09:37 25.11.2025

