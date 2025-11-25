Новини
България »
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив
  Тема: Войната на пътя

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив

25 Ноември, 2025 08:17, обновена 25 Ноември, 2025 07:59 2 914 58

7-годишно дете е с опасност за живота

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жестока катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете е станала снощи на кръстовище на околовръстния път на Пловдив и ул. Захаридово. Сигналът е получен в полицията около 22:10 ч., уточни БНТ.

Според предварителната информация товарен автомобил, управляван от 24-годишен водач, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност живота.

Шофьорът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжната прокуратура в Пловдив.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Порно

    36 0 Отговор
    Причината е ясна, младия е бързал безотговорно. А се канят да ограничават възрастните водачи, дето ако направят катастрофа, щетите са стъкла и ламарини.

    Коментиран от #3

    08:06 25.11.2025

  • 2 Пловдив

    44 2 Отговор
    За всичко е виновен пътя, направиха го много тесен с тези мантинели! Точно на тази отсечка има завой и отбивка за Марково без лента за престрояване! Така става когато искат да икономисат асфалт за да откраднат парите!

    Коментиран от #9, #20

    08:08 25.11.2025

  • 3 Деде,

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Порно":

    И "порно"-то вече не ти е съюзник !

    08:10 25.11.2025

  • 4 Винаги ме е дразнило понятието :

    19 4 Отговор
    ,,ПРОФЕСИОНАЛЕН шофьор"...

    08:11 25.11.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    6 3 Отговор
    По новият закон вече може доживот!

    08:13 25.11.2025

  • 7 Говеда

    18 1 Отговор
    БГ. камикадзе е номер - 1 в света. Избихте се бе .

    08:15 25.11.2025

  • 9 Асфалта

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пловдив":

    е еднакъв за всички

    Коментиран от #10

    08:15 25.11.2025

  • 10 Пловдив

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Асфалта":

    Да но дори да решиш да избягаш мантинелата те спира! Просто е тесен за толкова натоварен път! Още първите дни в пущане в експлоатация взе жертва младо момче!

    08:18 25.11.2025

  • 11 Киру търновеца оригинала

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Исторически парк":

    А ти защо се криеш със 🍀 Парушева на хотел?

    08:20 25.11.2025

  • 12 Иван

    17 1 Отговор
    Най важното за режима е да събира и усвоява глоби !!! Жертвите са само повод за още по голям грабеж и терор

    08:21 25.11.2025

  • 13 Мутата

    28 1 Отговор
    Беше въпрос на време да стане това. Крайно некадърно проектиран и направен път. За да краде мутрата ББ.

    08:21 25.11.2025

  • 14 Груйо

    32 1 Отговор
    Гербаджийската лакомия взима поредни 3 жертви! Опасаха всичко с мантинели, за да могат да захранят поредната фирмичка вместо да разширят Околовръстното, което е страшно натоварено! Правят пробиви под Гарата, от където може да се краде още, но ще е реално наводнено винаги и трафика на вход/изход ще е ужасен. Крадене, крадене, крадене на всяка цена, дори да убиват хора!

    08:22 25.11.2025

  • 15 Причината

    13 0 Отговор
    Шоферчето бързало за работа и не могло да прегледа фейсбука преди да се качи в камиона.

    Коментиран от #21

    08:23 25.11.2025

  • 16 Миро

    2 11 Отговор
    Е, стигнали са закъдето са бързали ...

    08:25 25.11.2025

  • 17 лезултатът е това - катастрофа

    29 1 Отговор
    Това е резултата от безумните изменения в закона за движение по пътищата. сто километра се изминават за 3часа и 30 минути,по немаркирани ,лошо поддържани ,лошо регулирани, с многократни полицейски проверки ,камери ,гърбици, дупки, светофари,еднолентови пътища в една тотално сбъркана фронтова територия. България се управлява от прости,малоумни и неморални хора. В това е проблема. Ужасните катастрофи ще продължават, терора по пътя на престъпната власт ще продължава,България ще агонизира, ще се закриват общини,бавно и полека България ще се превръща в територия на ужаса ,беззаконието и безпътицата.

    08:27 25.11.2025

  • 18 Стамат

    28 0 Отговор
    И какво сега? Да вземем книжките на всички шофьори до 24 годишна възраст , защото 45% от катастрофите стават в този диапазон? Защо мълчат медиите? Един 80 годишен шофьор направи нарушение и....медиите гръмнаха - да се вземат книжките на възрастните шофьори. А когато правителството иска да се работи до 70 годишна възраст, може. Медиите да се вземат в ръце и да изказват собствено мнение, а не поръчкови репортажи и заключения.

    Коментиран от #23

    08:28 25.11.2025

  • 20 стесняване на всички пътища

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пловдив":

    е типична герберунгелска черта

    08:33 25.11.2025

  • 21 Все по-често виждам...

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "Причината":

    Младо шофьорче на голям камион,да шофира,зяпайки в телефона си...!

    Коментиран от #30

    08:35 25.11.2025

  • 22 Мира

    16 0 Отговор
    Преди дни-трима убити.После един изгоря.Вчера трима застреляни,днес още трима загинали.Тоя народ откачили бе,какво.И това са само случаите на които дават гласност.В глухата провинция никой не знае какво става.

    08:36 25.11.2025

  • 23 Сега пък?!

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Стамат":

    Медиите били виновни,че в центровете за обучение на млади,,Професионални" шофьори не си вършат работата и раздават категории за правоспособност за управление на тежкотоварни камиони ,като топъл хляб...?!

    Коментиран от #27

    08:39 25.11.2025

  • 24 Убил цяло семейство

    23 0 Отговор
    Само на 24 години. Как им дават тоя книжки. За водачи на камиони няма ли по сериозни изисквания. Хората са били изрядни. Малкото е било в обезопасително столче. Въпреки че е на 7 години. Сега тежко ранено и без близки. Страшна работа.

    08:39 25.11.2025

  • 25 Ужас

    6 1 Отговор
    Ужас, гарантирано от BOCLUCIGERB-НН

    Тия започнаха по цели семейства да избиват

    08:41 25.11.2025

  • 26 Кажете истината!

    6 0 Отговор
    В Пловдив в момента няма пловдичани. Боко ги изгони в чужбина. В Пловдив в момента шофьорите са неопитни младежи, или старци по на 80 години, които управляват автобусите в градския транспорт. Отдавна очаквам някой пенсионер да получи инфаркт както кара и да изпотрепи пътниците, да не дава Бог да става. Днес Пловдив е пустинята Сахара, която се пълни сутринта с туристи от други градове и вечерта в 18:00 си заниманават, след работното време.

    Коментиран от #31

    08:42 25.11.2025

  • 27 Да им спрат заплатите в тези центрове

    13 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сега пък?!":

    Гледам как спират и как карат и как паркират камионите които зареждат магазини там където живея. Има място , но правят такива ужасни маневри викат тряскат врати псуват все едно са хванати от гората.

    08:45 25.11.2025

  • 28 Анонимен

    11 1 Отговор
    Голям ужас е това. В мен се вряза БМВ докато шофьорът си зяпа в телефона. Единствено се радвам, че съм жив. Срещу камион никой няма шанс.

    08:48 25.11.2025

  • 30 пенчо

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Все по-често виждам...":

    Почти на 100% съм сигурен че е гледал телефона и камиона е влезнал в насрещното.

    08:50 25.11.2025

  • 31 Стари столици

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кажете истината!":

    Не е само Пловдив и Търново е така . Само се заселиха в града ни роми и турци но турците са в администрацията а ромите не работят но са по цял ден в мола до нас ,не знам от къде имат пари да живеят така на широко.

    08:51 25.11.2025

  • 32 НАЛИ?!

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "МИРО":

    И Радев шофираше въпросният камион...?!
    Аре бегай да сучиш..

    08:53 25.11.2025

  • 33 Събота и неделя младите хора на групички

    4 0 Отговор
    И те почнаха като циганите на групи да се движат. Не спряха да обикалят да бродят да беснеят и да ,бездействат. Защо не учат нямат ли уроци. Имам чувството че не ходят на училище. Не четат книги. Какво ще работят. Шофьори убийци по пътищата. Безобразие.

    08:58 25.11.2025

  • 34 безпътица ,ужас и отчаяние-тука е така

    7 0 Отговор
    Само гледайте ,наблюдавайте и анализирайте резултатите от изменението на закона за движение по пътищата. бавно и полека ще разбирате ,как малоумието и простотията на една престъпна шайка много прости индивиди, спомага ,по разбитите пътища на фронтовата територия в каквато точно тези превърнаха България ,да се избиват масово и поголовно и то при челен удар. Само наблюдавайте, как хората не издържат да се движат с 50 км. в час по лоши гърбави с неравности и дупки тесни пътища ,почти без маркировка и неподържани ,заплашени от глоби, гърбици, по трикратни полицейски проверки, светене с фенерчета в лицето,камери,триноги, явни и тайни ,стационалри и мобили снимки, средни скорости, каква ли не санкция измислена от безумни кретени. Това е израз на хаоса и тоталната простотия. Хаос на пътя, в здравеопазване,образование ,никаква икономика, кредити, заеми , и празни приказки на празни хора. Резултатът ,народа мре,масово,поголовно, без ред,всеки гледа само да бъде напред и изнервен вбесен и обезумял да се отъре от тинята. . Това е нещастната ни родина, България. Територия на ужаса и беззаконието, и всичкотова от простотия ,некадърност и корупция.

    Коментиран от #38

    08:59 25.11.2025

  • 35 Вечер като се прибирам девет часа

    5 0 Отговор
    И дъжд да вали пълно с ученици по улицата на групи. Това ли са локали не знам. Защо ги направиха тези денонощни лавки. Те са все там. Вдигат шум всичко друго но не и да учат .

    09:02 25.11.2025

  • 36 Цвете

    5 4 Отговор
    МНОГО ЗАГИНАХА ТАЗИ ГОДИНА. КАКВА Е ТАЗИ ПРОКЛЕТИЯ? МНОГО МЛАДИ И НЕВРЪСТНИ.БОЛКАТА Е ГОЛЯМА, КАКТО ЗА БЛИЗКИТЕ, ТАКА И ЗА ОБЩЕСТВО НИ.

    Коментиран от #42, #46, #48

    09:03 25.11.2025

  • 37 Ужас

    2 0 Отговор
    Заспал е. Карат без почивка до края на силите си.

    Коментиран от #40

    09:05 25.11.2025

  • 38 Точно това светене с фенерчета и тия

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "безпътица ,ужас и отчаяние-тука е така":

    Камери навсякъде те ужасно пречат а пътищата са ужасни въпреки че са минали ремонт в кавички парите усвоени пътищата лоши безобразно управление на страната.

    09:07 25.11.2025

  • 40 Как ще заспи така бе

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ужас":

    На 24 години е. Защо не си лягат рано и да не употребяват алкохол вечер преди курс на другия ден. Да не е стара баба че да заспи на волана мнади хора са. Обаче вечер обикалят пицарии пият бира не се наспиват то така не може. Няма и наказание за убийците.

    09:12 25.11.2025

  • 41 999

    6 1 Отговор
    Стройтелите на този път са за затвора

    09:12 25.11.2025

  • 42 лоби

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Цвете":

    Не седят все като тебе да висят по форумите . Живеят си живота хората. Но стават и катастрофи. Болката е за жертвите. Не се прави на загрижена мома. Дразниш много.

    09:18 25.11.2025

  • 43 Също и тия ужасни реклами не само тука

    2 0 Отговор
    Те са навсякъде и ужасно зомбират хората както и жестомимичния превод в ефир също. То няма толкова глухи колкото жестомимични преводачки в ефир това е ужасно изнервящо и с цел зомбиране !!!

    09:27 25.11.2025

  • 44 МИРО

    1 3 Отговор
    ИЗЛАГАТЕ СЕ, БЕ, МРЪСНИЦИ И ПРЕДАТЕЛИ !!!

    Коментиран от #52

    09:28 25.11.2025

  • 45 Комбинация ,лоши пътища ,лоши навици и

    0 1 Отговор
    Лоши примери!!!!какво гледате ,маймунчовци/Дарвин/...по медиите Герои карат безумно....Формула едно ,рали та....явно трудно е да се промени съзнанието ви -бг!Вси сте безсмъртни и вси сте световни шампиони.за да се промените трябва ви не християнство ,а шахмат ,после пропорции изучавани чрез залагане ,на борса и накрая Собствени коли ,които да пълните със собствени пари!

    09:30 25.11.2025

  • 46 Хич те няма жено

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Цвете":

    Гледай себе си жена ли си мъж ли си не те зная. Не манипулирай хората и не се прави на добричка .Света водица ненапита.

    Коментиран от #47

    09:32 25.11.2025

  • 47 Толкоз тя ме ядоса че ти сложих минус

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хич те няма жено":

    По погрешка. Мразя лицемерието на хората.

    09:35 25.11.2025

  • 48 Защо пишеш

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Цвете":

    С главни букви. Правиш се на интересен.

    09:37 25.11.2025

  • 49 МИРО

    1 3 Отговор
    МОИ МНЕНИЯ : ПРИ МАНДАТИТЕ НА РАДЕВ - НАЙ- МНОГО ПОЖАРИ, НАЙ- МНОГО БЕЗВОДИЯ, НАЙ - МНОГО КОРОНАВИРУС, НАЙ- МНОГО УБИЙСТВА И КАТАСТРОФИ !!! ГРЯХ И ОЪЛНА СРАМОТА !!+

    09:38 25.11.2025

  • 51 МИРО

    1 4 Отговор
    РАДЕВ СИЛНО СЕ ИЗЛОЖИ !!!
    ВСИЧКО ПОД ЗЕМЯТА СЛОЖИ !!!

    09:40 25.11.2025

  • 52 Ти Миро цвете ли си

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "МИРО":

    Че си позволяваш да пишеш с главни букви.

    Коментиран от #55

    09:40 25.11.2025

  • 53 затова когато види шофьора някой

    1 1 Отговор
    да идва бързо в неговата лента , кривва вдясно в съседната лента . Но инструкторите не дават подобни съвети и обучения . В резултат на идващия ман какво се е действало от шофьора на лекия автомобил с 4 души . ами нищо . седял и е гледал . не са се мъчили . сигурно има причина манът да отиде в лявата лента .

    09:44 25.11.2025

  • 54 манът е карал кат ескорта онзи ден

    1 1 Отговор
    колата е трябвало да намали и спре най в дясно . за да оцелее . а ако няма място да напусне пътя .

    09:45 25.11.2025

  • 55 МИРО

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ти Миро цвете ли си":

    ОТ ЗЕЛЕНИ ТИКВИ СЕМЕ НЕ СЪБИРАМ!!!

    09:46 25.11.2025

  • 56 Цвете

    1 3 Отговор
    МНОГО ЗАГИНАХА ТАЗИ ГОДИНА. КАКВА Е ТАЗИ ПРОКЛЕТИЯ? МНОГО МЛАДИ И НЕВРЪСТНИ.БОЛКАТА Е ГОЛЯМА, КАКТО ЗА БЛИЗКИТЕ, ТАКА И ЗА ОБЩЕСТВО НИ.

    09:54 25.11.2025

  • 57 Жестомимичен превод в ефир

    2 0 Отговор
    Писането с главни букви трябва да спре. Много е неприемливо. Това е манипулиране на хората

    10:14 25.11.2025

  • 58 Жестомимичен превод в ефир

    2 0 Отговор
    Писането с главни букви трябва да спре. Много е неприемливо. Това е груб начин за манипулиране на хората

    10:15 25.11.2025

