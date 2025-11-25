Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив

Жестока катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете е станала снощи на кръстовище на околовръстния път на Пловдив и ул. Захаридово. Сигналът е получен в полицията около 22:10 ч., уточни БНТ.
Според предварителната информация товарен автомобил, управляван от 24-годишен водач, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност живота.
Шофьорът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжната прокуратура в Пловдив.
1 Порно
Коментиран от #3
08:06 25.11.2025
2 Пловдив
Коментиран от #9, #20
08:08 25.11.2025
3 Деде,
До коментар #1 от "Порно":И "порно"-то вече не ти е съюзник !
08:10 25.11.2025
4 Винаги ме е дразнило понятието :
08:11 25.11.2025
5 Ивелин Михайлов
08:13 25.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Говеда
08:15 25.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Асфалта
До коментар #2 от "Пловдив":е еднакъв за всички
Коментиран от #10
08:15 25.11.2025
10 Пловдив
До коментар #9 от "Асфалта":Да но дори да решиш да избягаш мантинелата те спира! Просто е тесен за толкова натоварен път! Още първите дни в пущане в експлоатация взе жертва младо момче!
08:18 25.11.2025
11 Киру търновеца оригинала
До коментар #8 от "Исторически парк":А ти защо се криеш със 🍀 Парушева на хотел?
08:20 25.11.2025
12 Иван
08:21 25.11.2025
13 Мутата
08:21 25.11.2025
14 Груйо
08:22 25.11.2025
15 Причината
Коментиран от #21
08:23 25.11.2025
16 Миро
08:25 25.11.2025
17 лезултатът е това - катастрофа
08:27 25.11.2025
18 Стамат
Коментиран от #23
08:28 25.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 стесняване на всички пътища
До коментар #2 от "Пловдив":е типична герберунгелска черта
08:33 25.11.2025
21 Все по-често виждам...
До коментар #15 от "Причината":Младо шофьорче на голям камион,да шофира,зяпайки в телефона си...!
Коментиран от #30
08:35 25.11.2025
22 Мира
08:36 25.11.2025
23 Сега пък?!
До коментар #18 от "Стамат":Медиите били виновни,че в центровете за обучение на млади,,Професионални" шофьори не си вършат работата и раздават категории за правоспособност за управление на тежкотоварни камиони ,като топъл хляб...?!
Коментиран от #27
08:39 25.11.2025
24 Убил цяло семейство
08:39 25.11.2025
25 Ужас
Тия започнаха по цели семейства да избиват
08:41 25.11.2025
26 Кажете истината!
Коментиран от #31
08:42 25.11.2025
27 Да им спрат заплатите в тези центрове
До коментар #23 от "Сега пък?!":Гледам как спират и как карат и как паркират камионите които зареждат магазини там където живея. Има място , но правят такива ужасни маневри викат тряскат врати псуват все едно са хванати от гората.
08:45 25.11.2025
28 Анонимен
08:48 25.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 пенчо
До коментар #21 от "Все по-често виждам...":Почти на 100% съм сигурен че е гледал телефона и камиона е влезнал в насрещното.
08:50 25.11.2025
31 Стари столици
До коментар #26 от "Кажете истината!":Не е само Пловдив и Търново е така . Само се заселиха в града ни роми и турци но турците са в администрацията а ромите не работят но са по цял ден в мола до нас ,не знам от къде имат пари да живеят така на широко.
08:51 25.11.2025
32 НАЛИ?!
До коментар #29 от "МИРО":И Радев шофираше въпросният камион...?!
Аре бегай да сучиш..
08:53 25.11.2025
33 Събота и неделя младите хора на групички
08:58 25.11.2025
34 безпътица ,ужас и отчаяние-тука е така
Коментиран от #38
08:59 25.11.2025
35 Вечер като се прибирам девет часа
09:02 25.11.2025
36 Цвете
Коментиран от #42, #46, #48
09:03 25.11.2025
37 Ужас
Коментиран от #40
09:05 25.11.2025
38 Точно това светене с фенерчета и тия
До коментар #34 от "безпътица ,ужас и отчаяние-тука е така":Камери навсякъде те ужасно пречат а пътищата са ужасни въпреки че са минали ремонт в кавички парите усвоени пътищата лоши безобразно управление на страната.
09:07 25.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Как ще заспи така бе
До коментар #37 от "Ужас":На 24 години е. Защо не си лягат рано и да не употребяват алкохол вечер преди курс на другия ден. Да не е стара баба че да заспи на волана мнади хора са. Обаче вечер обикалят пицарии пият бира не се наспиват то така не може. Няма и наказание за убийците.
09:12 25.11.2025
41 999
09:12 25.11.2025
42 лоби
До коментар #36 от "Цвете":Не седят все като тебе да висят по форумите . Живеят си живота хората. Но стават и катастрофи. Болката е за жертвите. Не се прави на загрижена мома. Дразниш много.
09:18 25.11.2025
43 Също и тия ужасни реклами не само тука
09:27 25.11.2025
44 МИРО
Коментиран от #52
09:28 25.11.2025
45 Комбинация ,лоши пътища ,лоши навици и
09:30 25.11.2025
46 Хич те няма жено
До коментар #36 от "Цвете":Гледай себе си жена ли си мъж ли си не те зная. Не манипулирай хората и не се прави на добричка .Света водица ненапита.
Коментиран от #47
09:32 25.11.2025
47 Толкоз тя ме ядоса че ти сложих минус
До коментар #46 от "Хич те няма жено":По погрешка. Мразя лицемерието на хората.
09:35 25.11.2025
48 Защо пишеш
До коментар #36 от "Цвете":С главни букви. Правиш се на интересен.
09:37 25.11.2025
49 МИРО
09:38 25.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 МИРО
ВСИЧКО ПОД ЗЕМЯТА СЛОЖИ !!!
09:40 25.11.2025
52 Ти Миро цвете ли си
До коментар #44 от "МИРО":Че си позволяваш да пишеш с главни букви.
Коментиран от #55
09:40 25.11.2025
53 затова когато види шофьора някой
09:44 25.11.2025
54 манът е карал кат ескорта онзи ден
09:45 25.11.2025
55 МИРО
До коментар #52 от "Ти Миро цвете ли си":ОТ ЗЕЛЕНИ ТИКВИ СЕМЕ НЕ СЪБИРАМ!!!
09:46 25.11.2025
56 Цвете
09:54 25.11.2025
57 Жестомимичен превод в ефир
10:14 25.11.2025
58 Жестомимичен превод в ефир
10:15 25.11.2025