Жители на столичния кв. „Белите брези” излизат на протест заради намерения за строеж в центъра на парк. Недоволните твърдят, че от четиридесет години в този парцел има малка гора и зелени площи. Общината обаче дава разрешение за строеж - първоначално за изграждане на паркинг с бариера, а протестиращите се готвят за жива верига, ако дойдат багерите, а днес – да блокират бул. „България”, посочи "Нова телевизия".
„Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот. Идеята сега е за открит паркинг, като паркоместата сигурно ще бъдат между дърветата”, смята жител на квартала.
„С право хората са притеснени поради факта, че частният собственик тук иска да строи временен паркинг. Той е подал заявление за издаване на виза. Когато е мислен квартал „Белите брези”, е трябвало тук да има зелена площ, която да пази от шума и замърсяването. Намеренията за изменения днес съсипват тази идея. Ако ще се прави това, тук трябва да се създаде нов подробен устройствен план, за да останат зелените площи”, посочи зам.-кметът на района Сотир Иванов.
Протестиращите заявиха категорично, че в никакъв случай няма да допуснат застрояване. Техните най-големи притеснения са, че повече няма да дишат чист въздух, както и че децата им няма да има къде да играят.
1 Обективен
Коментиран от #2, #10
08:27 25.11.2025
2 Пешо
До коментар #1 от "Обективен":А бе малко е лицемерно. Протестиращите живеят е сгради построени върху някогашни зелени площи....а сега не дават на собственик на имот да си гомползва както е решил... щото нямало да им е залено. Ами в цял свят градовете се застрояват... това е нормално....ако искат зелено..на село....ама искат удобствата на града и на селото...без да се трудят...е нв може газ до края и душата в рая....
08:31 25.11.2025
3 си дзън
08:31 25.11.2025
4 Тома
08:31 25.11.2025
5 шиши
08:34 25.11.2025
6 Трол
08:37 25.11.2025
7 хаберих
- Колко ще ми е приятно, да му откажа!
08:37 25.11.2025
8 Анджо
Коментиран от #12
08:49 25.11.2025
9 кадастър
08:50 25.11.2025
10 Анджо
До коментар #1 от "Обективен":Е ,тоя Терзиев на какъв го определяш. Май излиза ,че всички са един дол дренки.
08:53 25.11.2025
11 Разбирач
08:59 25.11.2025
12 Ивайло Табаков
До коментар #8 от "Анджо":Ти добре ли си??? Румен Радев ясно го каза, че харвардските измамници са тук да крадат, а ти още не си разбрал, че от Тиквата, Шиши и ПП-ДБ нищо добро не може да излезе
09:02 25.11.2025
13 Марко
Защо сега не искат паркинг точно под прозорците си?
Искат паркинг, ама под прозорците на комшиите?
Не разбирам....
09:10 25.11.2025
14 Трябва
09:40 25.11.2025
15 Жбръц
09:45 25.11.2025