Жители на столичния кв. „Белите брези” излизат на протест заради намерения за строеж в центъра на парк

25 Ноември, 2025 08:25 1 377 15

Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот

Жители на столичния кв. „Белите брези” излизат на протест заради намерения за строеж в центъра на парк - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния кв. „Белите брези” излизат на протест заради намерения за строеж в центъра на парк. Недоволните твърдят, че от четиридесет години в този парцел има малка гора и зелени площи. Общината обаче дава разрешение за строеж - първоначално за изграждане на паркинг с бариера, а протестиращите се готвят за жива верига, ако дойдат багерите, а днес – да блокират бул. „България”, посочи "Нова телевизия".

„Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот. Идеята сега е за открит паркинг, като паркоместата сигурно ще бъдат между дърветата”, смята жител на квартала.

„С право хората са притеснени поради факта, че частният собственик тук иска да строи временен паркинг. Той е подал заявление за издаване на виза. Когато е мислен квартал „Белите брези”, е трябвало тук да има зелена площ, която да пази от шума и замърсяването. Намеренията за изменения днес съсипват тази идея. Ако ще се прави това, тук трябва да се създаде нов подробен устройствен план, за да останат зелените площи”, посочи зам.-кметът на района Сотир Иванов.

Протестиращите заявиха категорично, че в никакъв случай няма да допуснат застрояване. Техните най-големи притеснения са, че повече няма да дишат чист въздух, както и че децата им няма да има къде да играят.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    15 0 Отговор
    Булгаристанеца няма да стане бяла човек докато позволява да го управляват тикви и свине.

    Коментиран от #2, #10

    08:27 25.11.2025

  • 2 Пешо

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    А бе малко е лицемерно. Протестиращите живеят е сгради построени върху някогашни зелени площи....а сега не дават на собственик на имот да си гомползва както е решил... щото нямало да им е залено. Ами в цял свят градовете се застрояват... това е нормално....ако искат зелено..на село....ама искат удобствата на града и на селото...без да се трудят...е нв може газ до края и душата в рая....

    08:31 25.11.2025

  • 3 си дзън

    6 0 Отговор
    Интересно ако общината даде разрешение за ветро-парк дали ще има протести ?

    08:31 25.11.2025

  • 4 Тома

    13 0 Отговор
    Българина е цар да строи в паркове,морски градини,между блокови пространства и корита на реки под крилото на политическата мафия

    08:31 25.11.2025

  • 5 шиши

    5 1 Отговор
    за хората го правим бе роби такива

    08:34 25.11.2025

  • 6 Трол

    5 0 Отговор
    София трябва да се превърне в един огромен застроен град, също като столицата на Републиката в "Междузвездни войни".

    08:37 25.11.2025

  • 7 хаберих

    0 1 Отговор
    - Каква е първата мисъл на жена, когато види хубав мъж?
    - Колко ще ми е приятно, да му откажа!

    08:37 25.11.2025

  • 8 Анджо

    8 1 Отговор
    Ако искате да видите развален квартал , посетете жк.Манастирски ливади, гробищата са по подредени. Сега си продължават с това тъпо презастрояване. Терзиев нали щеше да го спира, да ама не.

    Коментиран от #12

    08:49 25.11.2025

  • 9 кадастър

    1 0 Отговор
    Още колко години ще изникват частни парцели?Ще строят многоетажен паркинг ли?

    08:50 25.11.2025

  • 10 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    Е ,тоя Терзиев на какъв го определяш. Май излиза ,че всички са един дол дренки.

    08:53 25.11.2025

  • 11 Разбирач

    4 1 Отговор
    Оказа се, че Васко, внука на ДС и племенник на Петър Младенов, е по-вреден от Момчето Феномен и зеленчука. Шопите много обичат да настъпват лопатата

    08:59 25.11.2025

  • 12 Ивайло Табаков

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анджо":

    Ти добре ли си??? Румен Радев ясно го каза, че харвардските измамници са тук да крадат, а ти още не си разбрал, че от Тиквата, Шиши и ПП-ДБ нищо добро не може да излезе

    09:02 25.11.2025

  • 13 Марко

    0 0 Отговор
    Чакайте, чакайте - нали всички прогресивни хора искат повече паркоместа? Нали оня ден протестираха пред СО за това?
    Защо сега не искат паркинг точно под прозорците си?
    Искат паркинг, ама под прозорците на комшиите?
    Не разбирам....

    09:10 25.11.2025

  • 14 Трябва

    1 0 Отговор
    Да печели общината,че е пълно с администрация 7 зам.кмета,корс-аджии общинска полиция все х-а-т-т-ици поне така е в Русе

    09:40 25.11.2025

  • 15 Жбръц

    1 0 Отговор
    А вие,живущите в един от елитните квартали на столицата,какво си мислехте: че ще ви подмине строителната мафия? Такъв филм няма.Този номер,с появил се от нищото собственик на имот,не е от днес.Но вас,както и всички " столичанъе" не ви интересува,такава дреболия.Докато не ви опре в личен план до вашите задни бузи.Задължително следва " разрешително " от същата община,кмет ,която е дала и разрешително за " инвестиция" ,но да не се мине " собственика" ,нека сложи 200-300 метра оградна мрежа и една будка с двама пенсионери - да имате паркинг - срещу 100 кинта на месец.Докато си " подреди" окончателно старта за строителство,да избие поне 200 бона,от въздуха.Докато бяхте Софиянци,второ,трето поколение,градът светеше, и властта се съобразяваше със столичните жители.Сега,при 1,5 милиона живущи ,половината нахлули от цялата страна ( не са виновни,всеки търси по добри условия и заплата) ,те се нуждаят от жилища.Къде да закупят- логично,от инвеститор,който изведнъж е станал собственик на терен/ терени,който са били отчуждени и платени,или обезщетени със апартаменти през соца.Ето ви причината,за бясното строителство и имотния балон.Ще поквакате,ще давате едноминутни итервюта,и до там! Същите лъохмани бяха и трите Младости.Скочиха срещу Иванчева,с сега квичат: Олеее,ле,превзеха ни градинките.

    09:45 25.11.2025

