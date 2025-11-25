Радев: Коалиция „Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите (ВИДЕО)

Коалиция „Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали, това коментира президентът Румен Радев пред медиите.

"Ние виждаме един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, който явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитието на един крайно неблагоприятен сценарий и да предотврати нови жертви. От своя страна Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали Европа е готова да поеме отговорността, ако сега пропуснем момента за мир, дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия. Дори в това ново предложение на Европа е записано, че сегашната фронтова линия е отправна точка за териотириалните дискусии. Това означава, че ще има преговори за територии", допълни той.

По думите му България трябва да има ясна позиция в тази ситуация. "Само че аз се сещам за един филм, в който един офицер се беше свил в окопа и треперейки непрекъснато си слагаше и махаше пагоните в зависимост от това дали врагът настъпва към неговия окоп, или отстъпва. И нашата работа такава. Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа", възмути се държавният глава.

По повод постоянното и нестихващо напрежение със съседите ни от Република Северна Македония, той посочи, че е крайно време РСМ да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всики посегателства към българите там.

"Това е единственият начин тази страна да получи европейска интеграция, аз съм го заявил много ясно", допълни президентът Радев.

Този бюджет издава страха на управляващите от предсрочни избори и е необходимост да се предотвратят възможни социални вълнения - така президентът Румен Радев коментира дебатите, вълненията и споровете около проекта за първия евробюджет за страната ни през 2026 година.

На въпрос дали предвижда радикализация на протестите и общественото недоволство около всичко това, той заяви, че е възможно.

„Защото това е бюджет на счупения диалог. Това е много важно. Това е бюджет на противопоставянето и на измамата. Защото никога досега не е приеман бюджет без съгласуване с работодателите. Никога досега един бюджет не е противопоставял толкова силно администрация на бизнес. И никой бюджет досега не е мамил толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи“, каза той.