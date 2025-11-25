Новини
Радев: Коалиция „Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите (ВИДЕО)

Радев: Коалиция „Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите (ВИДЕО)

25 Ноември, 2025

  • румен радев-
  • магнитски-
  • ситуация-
  • украйна

Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа", възмути се държавният глава

Радев: Коалиция „Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коалиция „Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали, това коментира президентът Румен Радев пред медиите.

"Ние виждаме един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, който явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитието на един крайно неблагоприятен сценарий и да предотврати нови жертви. От своя страна Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали Европа е готова да поеме отговорността, ако сега пропуснем момента за мир, дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия. Дори в това ново предложение на Европа е записано, че сегашната фронтова линия е отправна точка за териотириалните дискусии. Това означава, че ще има преговори за територии", допълни той.

По думите му България трябва да има ясна позиция в тази ситуация. "Само че аз се сещам за един филм, в който един офицер се беше свил в окопа и треперейки непрекъснато си слагаше и махаше пагоните в зависимост от това дали врагът настъпва към неговия окоп, или отстъпва. И нашата работа такава. Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа", възмути се държавният глава.

По повод постоянното и нестихващо напрежение със съседите ни от Република Северна Македония, той посочи, че е крайно време РСМ да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всики посегателства към българите там.

"Това е единственият начин тази страна да получи европейска интеграция, аз съм го заявил много ясно", допълни президентът Радев.

Този бюджет издава страха на управляващите от предсрочни избори и е необходимост да се предотвратят възможни социални вълнения - така президентът Румен Радев коментира дебатите, вълненията и споровете около проекта за първия евробюджет за страната ни през 2026 година.

На въпрос дали предвижда радикализация на протестите и общественото недоволство около всичко това, той заяви, че е възможно.

„Защото това е бюджет на счупения диалог. Това е много важно. Това е бюджет на противопоставянето и на измамата. Защото никога досега не е приеман бюджет без съгласуване с работодателите. Никога досега един бюджет не е противопоставял толкова силно администрация на бизнес. И никой бюджет досега не е мамил толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи“, каза той.


  • 1 Наблюдател

    6 2 Отговор
    Земята българска е раждала свободолюбиви, умни, храбри и саможертващи се за общото благо българи.
    Но долният, продажен слугинаж, личната облага, 30-те сребърника, подлите душички, КирякСтефчовците мръсни са ги предавали и убивали, както тогава, така и сега.

    Време е за Възраждане!

    09:54 25.11.2025

  • 2 нано

    12 0 Отговор
    Когато Радев направи партия не трябва да се коалира с Боко и ШиШи по никакъв начин !!
    Защото те сами си признаха, че през последните 15г са ликвидирали и рушили всичко, до което се докопат !!

    09:55 25.11.2025

  • 3 Гост

    6 0 Отговор
    Много обедняхме, парите вече само за храна не стигат.

    Коментиран от #12

    09:56 25.11.2025

  • 4 народа

    3 0 Отговор
    Какво сега , съобщава фактите ли ? Избори няма да има , а тези хора ще си управляват .Той и Бареков много говори , но реалноста е различна .

    09:57 25.11.2025

  • 5 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О га Т А Ш"!

    2 6 Отговор
    "прав" € мунчо, АМА $€б€ $и Н€ ВИЖДА...,$КРИЛ € НА $ИГУРНО МЯ$ТО ПАРТИЙНАТА КНИЖКА ,
    А ЗА "Б О Т А Ш" Н€ ГОВОРИТ!

    09:58 25.11.2025

  • 6 Астроном

    4 1 Отговор
    Когато от Възраждане събраха 600 000 подписа за Референдум, тогава трябваше Президента Радев да го насрочи, а не да се услушва като мишка в трици.

    09:59 25.11.2025

  • 7 ясно виждащ

    3 1 Отговор
    Никаква партия няма да направи .Ако нещо трябваще да се промени , това щеше да се случи сега преди Нова година , но както се вижда , управлението се стабилизира .Сега следват вдигане на данъци , изчезване на парите от борда и още такива благини .Президента нищо няма да направи .

    10:01 25.11.2025

  • 8 Пич

    5 0 Отговор
    Мислите че еврото ще ви изненада...?! Нц..... ще ви изненада цифровото евро !!! Всяка куца технология първо бива експериментирана в слугинска държава !!! Пеевски вече е заграбил каквото трябва , и ако спрете да сте кьорави , ще видите разхождайки се около пощите , какво ударно копаене удрят за да свържат с оптични кабели всички пощи ! Ако питате ще ви кажат , че е заради Нета !!! Сбогувайте и Виваком !!! И помислете къде ще се пробва цифровата дивотия....... И кой държи картите.......

    10:02 25.11.2025

  • 9 естествен интелект

    2 0 Отговор
    Ако има протести , президента трябва да застане отпред , но той няма да го направи . Сега въпроса е , станахме ли Турска провинция ?

    10:03 25.11.2025

  • 10 Дориана

    6 0 Отговор
    Да, Борисов и Пеевски са абсолютно вредни за България . Унищожиха България , която вече се слави с най- голямата корупция,задминала и италианската мафия. Кражбите, рекетите, политическите, затворници, корупцията и пълзящата диктатура са в основата на тяхното управление било явно или с подставени лица . Разделиха обществото защото са на принципа - " Разделяй и владей" Това , което те не искат да разберат е, че времето им свърши. Бориков се превърна в маша на Пеевски .Срам и позор, какво падение !

    10:05 25.11.2025

  • 11 Град Симитли

    3 0 Отговор
    "... политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа", възмути се държавният глава... "
    .... По-точно, Боко Тиквата беше тоЪ" политик"!

    10:05 25.11.2025

  • 12 ГанЧо

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ти сега ли се усети? Инфлацията ни унищожи, а тия си говорят така все едно сме цъфнали та вързали.

    10:05 25.11.2025

  • 13 Коалиция Магнитски е последен напън

    6 0 Отговор
    за Мега Кражба преди вратите на ада
    да се отворят пред България, а те са следните:
    .1 Загуба на Държавност, конверсия от лв. евро.

    .2 От фискална дисциплина към Клубът на свръх задлъжнелите западни Държави?


    .3 Замразяване на всички Социални Плащания и увеличаване на Заплати на Репресивният Апарат в България, Полиция, Специални Военизирани Отделения, Държавна Администрация, Парламент.

    10:06 25.11.2025

  • 14 К@УН-БОТАШ ООД

    1 3 Отговор
    А БОТАШ не бърка ли бе !!!

    10:08 25.11.2025

  • 15 Мистър Кеш

    1 1 Отговор
    , който натресе Боташ на българите, говори кой изпразвал джоба на хората?!

    И естествено, в полза на Путин.

    Айде де, тоя няма ли да се престраши да направи една партия най-мпосле, че да преброим русофилите в България!

    Само се пъне и дуе , скрит зад президентския имунитет! Голяма смелост се иска за това!

    10:12 25.11.2025

  • 16 аааахахахааа

    1 1 Отговор
    Румба, ти най-добре знаеш как се бърка в джоба на българина и то ежедневно и с големи суми. За справка договора Боташ.

    10:12 25.11.2025

