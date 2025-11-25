Радев: Коалиция „Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите (ВИДЕО)

Коалиция „Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали, това коментира президентът Румен Радев пред медиите.
"Ние виждаме един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, който явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитието на един крайно неблагоприятен сценарий и да предотврати нови жертви. От своя страна Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали Европа е готова да поеме отговорността, ако сега пропуснем момента за мир, дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия. Дори в това ново предложение на Европа е записано, че сегашната фронтова линия е отправна точка за териотириалните дискусии. Това означава, че ще има преговори за територии", допълни той.
По думите му България трябва да има ясна позиция в тази ситуация. "Само че аз се сещам за един филм, в който един офицер се беше свил в окопа и треперейки непрекъснато си слагаше и махаше пагоните в зависимост от това дали врагът настъпва към неговия окоп, или отстъпва. И нашата работа такава. Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа", възмути се държавният глава.
По повод постоянното и нестихващо напрежение със съседите ни от Република Северна Македония, той посочи, че е крайно време РСМ да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всики посегателства към българите там.
"Това е единственият начин тази страна да получи европейска интеграция, аз съм го заявил много ясно", допълни президентът Радев.
Този бюджет издава страха на управляващите от предсрочни избори и е необходимост да се предотвратят възможни социални вълнения - така президентът Румен Радев коментира дебатите, вълненията и споровете около проекта за първия евробюджет за страната ни през 2026 година.
На въпрос дали предвижда радикализация на протестите и общественото недоволство около всичко това, той заяви, че е възможно.
„Защото това е бюджет на счупения диалог. Това е много важно. Това е бюджет на противопоставянето и на измамата. Защото никога досега не е приеман бюджет без съгласуване с работодателите. Никога досега един бюджет не е противопоставял толкова силно администрация на бизнес. И никой бюджет досега не е мамил толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Но долният, продажен слугинаж, личната облага, 30-те сребърника, подлите душички, КирякСтефчовците мръсни са ги предавали и убивали, както тогава, така и сега.
Време е за Възраждане!
09:54 25.11.2025
2 нано
Защото те сами си признаха, че през последните 15г са ликвидирали и рушили всичко, до което се докопат !!
09:55 25.11.2025
3 Гост
Коментиран от #12
09:56 25.11.2025
4 народа
09:57 25.11.2025
5 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О га Т А Ш"!
А ЗА "Б О Т А Ш" Н€ ГОВОРИТ!
09:58 25.11.2025
6 Астроном
09:59 25.11.2025
7 ясно виждащ
10:01 25.11.2025
8 Пич
10:02 25.11.2025
9 естествен интелект
10:03 25.11.2025
10 Дориана
10:05 25.11.2025
11 Град Симитли
.... По-точно, Боко Тиквата беше тоЪ" политик"!
10:05 25.11.2025
12 ГанЧо
До коментар #3 от "Гост":Ти сега ли се усети? Инфлацията ни унищожи, а тия си говорят така все едно сме цъфнали та вързали.
10:05 25.11.2025
13 Коалиция Магнитски е последен напън
да се отворят пред България, а те са следните:
.1 Загуба на Държавност, конверсия от лв. евро.
.2 От фискална дисциплина към Клубът на свръх задлъжнелите западни Държави?
.3 Замразяване на всички Социални Плащания и увеличаване на Заплати на Репресивният Апарат в България, Полиция, Специални Военизирани Отделения, Държавна Администрация, Парламент.
10:06 25.11.2025
14 К@УН-БОТАШ ООД
10:08 25.11.2025
15 Мистър Кеш
И естествено, в полза на Путин.
Айде де, тоя няма ли да се престраши да направи една партия най-мпосле, че да преброим русофилите в България!
Само се пъне и дуе , скрит зад президентския имунитет! Голяма смелост се иска за това!
10:12 25.11.2025
16 аааахахахааа
10:12 25.11.2025