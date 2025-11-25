Новини
България »
Председателят на СОС настоява: Парламентът да осигури 175 млн. евро за нови детски градини и ясли

Председателят на СОС настоява: Парламентът да осигури 175 млн. евро за нови детски градини и ясли

25 Ноември, 2025 13:55 640 10

  • цветомир петров-
  • средства-
  • детски градини-
  • ясли

Според представения списък с имоти, собственост на държавата, някои от тях могат да бъдат прехвърлени на общината за строеж на детски градини в районите: "Лозенец", "Витоша", "Младост" и "Овча купел".

Председателят на СОС настоява: Парламентът да осигури 175 млн. евро за нови детски градини и ясли - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът да приеме изключително важни за София предложения, направени от народните представители от "Продължаваме Промяната" (ПП) Венко Сабрутев, Асен Василев и Богдан Богданов между двете четения на държавния бюджет, за да покаже държавата, че наистина се грижи за софиянци, за това настоя председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, цитиран от пресцентъра на Съвета.

Петров пояснява, че става дума за 175 млн. евро, които да бъдат инвестирани в тригодишна програма за изграждане на необходимите нови детски градини и ясли в София, както и за отчуждаване на необходимите терени и допълнително прехвърляне на собствеността на подходящите за целта държавни имоти. Според представения списък с имоти, собственост на държавата, някои от тях могат да бъдат прехвърлени на общината за строеж на детски градини в районите: "Лозенец", "Витоша", "Младост" и "Овча купел".

Статистиката показва, че броят на децата родени в София устойчиво нараства през годините и всяко четвърто българско дете се ражда в столицата. Допълнително Столичната община трябва да осигури места в детските градини и ясли и за децата, които са родени в други населени места, но впоследствие се преместват в столицата заедно с родителите си, подчертава председателят на СОС. По думите му проблемът с липсата на необходимия брой детски градини и ясли на територията на Столична община е от години и не може да бъде решен само от бюджета на Столичната община. Необходимо е стратегическо решение с подкрепата на държавата и националния бюджет, смята Петров.

Депутатите от "Продължаваме Промяната" предлагат и промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, според които охраната на метрото се поема от силовото ведомство и се осигуряват 70 млн. лева от държавната хазна за нови метростанции.

Софиянци генерират над 40% от Брутния вътрешен продукт на страната и заслужават адекватно отношение от държавата, коментира председателят на СОС, цитиран от пресцентъра.

На 21 ноември Народното събрание прие на първо четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО), на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавния бюджет за 2026 г. Това са първите бюджети в евро. Предстои разглеждането им и на второ четене.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На село има предостатъчно

    5 4 Отговор
    градини и ясли! Селяндурите да се връщат обратно на село, смело!

    Коментиран от #8

    13:58 25.11.2025

  • 2 Ддд

    6 1 Отговор
    Както винаги Терзиев и кликата зад него, не се справят и със строежите на детски градини които проекти им остави Фандъкова. Терзиев и ПП-ДБ "Пълен Провал в София"

    14:01 25.11.2025

  • 3 Преди

    2 1 Отговор
    40 - 50 години, при 9 млн.население и с по-малко детски градини,имаше място за всички деца.
    Сега при 5,5 млн.население и с повече детски градини няма места????????????

    14:06 25.11.2025

  • 4 Шопо

    5 0 Отговор
    Детските градини ги продадохте на строителната мафия, сега ще стрите нови и тях ли ще продадете.

    14:06 25.11.2025

  • 5 Бедните данъкоплатци от провинцията

    3 0 Отговор
    мнооого отдавна плащат парното на богатите софиянци. Топлофикация се точи яко, задълженията й са над 1 милиард лева. Кметовете и общинските съветници трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност заради кражбите и решенията на СОС, ощетявайки бюджета, който се пълни от нещастните софийски данъкоплатци!

    14:12 25.11.2025

  • 6 Някой

    6 0 Отговор
    И защо парламента да се грижи за проблемите на София? Нали затова си има местна власт? Ама, тези проблеми не са присъщи само на София.
    Некадърността дори вече не се прикрива.

    14:29 25.11.2025

  • 7 😁Докато настояват за Детски Градини

    1 2 Отговор
    и други, да Ви кажа Народе че, докато
    не заковем Пеевски и Борисов за вратата на некой външен Кенеф, работите в Родината няма да тръгнат в правата посока.

    Коментиран от #9

    14:48 25.11.2025

  • 8 Тръгвай!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "На село има предостатъчно":

    Ти пръв трябва да се върнеш в Помакистан!

    14:51 25.11.2025

  • 9 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "😁Докато настояват за Детски Градини":

    Трябваше акъл в хухите гъдулки да ви се накове...

    14:54 25.11.2025

  • 10 София не е България

    5 0 Отговор
    А на другите Общини в страната, кой ще ги осигури? София, като има милиарден бюджет не може ли сама да си ги осигури? Защо в Пловдив годишна карта на Градския транспорт струва 520лв, а в София - 365лв? За неравенството в заплатите кой е виновен?

    14:58 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове