Премиерът: Капиталът на „Напоителни системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв.

Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще бъде увеличен с почти 27 млн. лв., за да се финансира възстановяването на помпената станция на язовир „Пясъчник“. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков по време на срещата му с Националната асоциация на зърнопроизводителите. Предложението ще бъде внесено за обсъждане и гласуване в Министерския съвет още в сряда, съобщават от правителствения пресцентър.
Държавното управление ще продължи да подкрепя зърнопроизводителите и да работи за устойчиво и конкурентно земеделие. Това гарантираха премиерът и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, които представиха предприетите от правителството мерки за подпомагане на сектора, включително напредъка по законодателните промени в областта на земеползването, арендата, водите, опазването на селскостопанското имущество и кооперирането.
Обсъден бе и акцентът върху модернизацията и капитализацията на „Напоителни системи“ ЕАД, увеличаването на средствата по Стратегическия план, осигуряването на достъп до вода от река Дунав, намаляването на административната тежест и подготовката за навременното изплащане на субсидиите към фермерите.
Напредъкът по изготвянето на нови работни групи и концепции в ключови законодателни области също бе представен, включително процедурите за приключване на поземлената реституция, прецизирането на арендните отношения, узаконяването на водни съоръжения и укрепването на контрола върху водните ресурси. Премиерът отбеляза, че правителството полага необходимите усилия за тяхното изработване, като част от исканите промени стоят в процес вече над 20 години.
Дискутирани бяха и механизмите за осигуряване на стабилно финансиране на хидромелиоративната инфраструктура и необходимостта от ясни критерии за браншовите организации в земеделието.
