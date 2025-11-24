Новини
България »
Премиерът: Капиталът на „Напоителни системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв.

Премиерът: Капиталът на „Напоителни системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв.

24 Ноември, 2025 19:06 956 20

  • росен желязков-
  • средства-
  • напоителни системи

Предложението ще бъде внесено за обсъждане и гласуване в Министерския съвет в сряда

Премиерът: Капиталът на „Напоителни системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще бъде увеличен с почти 27 млн. лв., за да се финансира възстановяването на помпената станция на язовир „Пясъчник“. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков по време на срещата му с Националната асоциация на зърнопроизводителите. Предложението ще бъде внесено за обсъждане и гласуване в Министерския съвет още в сряда, съобщават от правителствения пресцентър.

Държавното управление ще продължи да подкрепя зърнопроизводителите и да работи за устойчиво и конкурентно земеделие. Това гарантираха премиерът и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, които представиха предприетите от правителството мерки за подпомагане на сектора, включително напредъка по законодателните промени в областта на земеползването, арендата, водите, опазването на селскостопанското имущество и кооперирането.

Обсъден бе и акцентът върху модернизацията и капитализацията на „Напоителни системи“ ЕАД, увеличаването на средствата по Стратегическия план, осигуряването на достъп до вода от река Дунав, намаляването на административната тежест и подготовката за навременното изплащане на субсидиите към фермерите.

Напредъкът по изготвянето на нови работни групи и концепции в ключови законодателни области също бе представен, включително процедурите за приключване на поземлената реституция, прецизирането на арендните отношения, узаконяването на водни съоръжения и укрепването на контрола върху водните ресурси. Премиерът отбеляза, че правителството полага необходимите усилия за тяхното изработване, като част от исканите промени стоят в процес вече над 20 години.

Дискутирани бяха и механизмите за осигуряване на стабилно финансиране на хидромелиоративната инфраструктура и необходимостта от ясни критерии за браншовите организации в земеделието.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 5 Отговор
    Една тръба да пусне от Хаяшито, да напълни на Напоителни системи каналите.

    19:09 24.11.2025

  • 2 На Роско жената съм

    9 0 Отговор
    И аз увеличавам ! Дадох пари на конярчето......ааа..... шофьорчето да си нахака хиалурон в ствола на .....К.....ааа.....КУРмилото !

    19:09 24.11.2025

  • 3 Любопитен

    8 3 Отговор
    Двата боклука софиянеца и циониста да се изрежат по темата, те много са компетентни. боклуци.

    19:10 24.11.2025

  • 4 бръмбаров

    15 0 Отговор
    Капиталът на „Чекмеджени системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн

    19:10 24.11.2025

  • 5 Вода

    14 0 Отговор
    няма , те милиони ще прилапат !

    19:10 24.11.2025

  • 6 Град Симитли

    16 0 Отговор
    Премиерът: Капиталът на „Напоителни системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв. и за директор ще бъде назначен Жоро Тръбъта!

    19:23 24.11.2025

  • 7 Хамзис

    8 0 Отговор
    Кражба.

    19:37 24.11.2025

  • 8 Време е за възмездие

    10 0 Отговор
    Да има за крадене още. Всички боклуци къде окрадоха българите в затвора и отнемане на имуществото на тях и тяхните деца, включително и тяхнитенроднини!

    19:37 24.11.2025

  • 9 Джоко

    10 0 Отговор
    Търби ке купите ли? Жоро тЪрбата от ГЕРП ли ке ръководи програмата? Дайте на въко, та да останат ягнета за домъзлък сетне.

    19:44 24.11.2025

  • 10 Гост

    11 0 Отговор
    Къде е харизанчо???? Къде е, че има за крадене 27 милки

    19:48 24.11.2025

  • 11 Жоро тръбата

    8 0 Отговор
    Да върне парите като продаде тръбите
    Той унищожи напояването в България

    19:48 24.11.2025

  • 12 Гост

    7 0 Отговор
    Какво напояване бе, хаяши сан?!!! Ти луд ли си бе? Нали харизаноф ги "оправи" тия тръби бе

    19:51 24.11.2025

  • 13 Ура ще развиваме напоително земеделие

    5 0 Отговор
    като в древния социализъм!
    Че то остана ли нещо здраво от напоителните системи?

    20:05 24.11.2025

  • 14 наш честен частник

    5 0 Отговор
    А за мойто ВЕЦ-че вода ще има ли ?

    20:17 24.11.2025

  • 15 бездарник

    4 0 Отговор
    Водопаде, кам Жоро тръбата в този процес? И той ли ще захлеби, щом е човек на тиквата - играят заедно тенис!
    Инвестирате в нвговото бъдеще!?

    20:27 24.11.2025

  • 16 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Па да върнат и лецето Георги Харизанов в управата на Напоителни системи .27 милиона за Коледни надбавки си е добра цифра за усвояване по Украински модел.

    Коментиран от #18

    20:57 24.11.2025

  • 17 Мукар

    1 0 Отговор
    ЩЕ ИМА ЗА ШЛЯВЕНЕ!

    20:58 24.11.2025

  • 18 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Точно, най- добрия

    21:10 24.11.2025

  • 19 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    А кво стана с предишните Напоителни системи?
    Или те бяха комунистически и затва ги продадохте в Гърция.
    И сега кво?
    Ще градим нещо дето го имахме преди 50 и кусур години.
    И ще ни разправяте кви сте умни и предприемчиви.

    21:21 24.11.2025

  • 20 така е

    1 0 Отговор
    нарязаха тръбите и на скраб и имат мангизи....

    00:17 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове